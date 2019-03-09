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Джанни Савио возмущён, что велокоманду Androni Giocattoli-Sidermec не пригласили на Джиро д’Италия-2021

Джанни Савио о распределении приглашений на Джиро д’Италия-2021, заслугах команды Androni Giocattoli-Sidermec и перспективах

 

 

  Проконтинентальная итальянская велокоманда Androni Giocattoli-Sidermec не получила приглашение на участие в Джиро д’Италия-2021. Генеральный менеджер команды Джанни Савио (Gianni Savio) возмущён, что его команду исключили из участников, несмотря на хорошие результаты, показанные в прошлом сезоне, включая третье место Androni Giocattoli-Sidermec в Кубке Италии. Своё возмущение Джанни Савио высказал в интервью SpazioCiclismo.

 

 

- Прокомментируйте выбор RCS Sport.

 

- Комментарий простой – это спортивный позор и подлость.

 

- Почему Androni Giocattoli-Sidermec исключили и предпочли другие итальянские команды?

 

- Скажу, как я понял насчёт приглашений. Команда Eolo первый год в профессионалах, но она представляет собой проект со значительным экономическим ресурсом. Должно быть, это приняли во внимание. Не думаю, что со спортивной точки зрения они нас превосходят. Абсолютно. Ладно, мы знаем, что организаторы стараются найти компромисс спортивных и экономических аспектов. Bardiani тоже хорошо подходят, это одна из старейших команд. У них есть история. Я всегда хочу быть беспристрастным. У команды была сильная трансферная кампания, они взяли в состав трёхкратного чемпиона Италии Джованни Висконти и Энрико Баттальина.

 

  Но теперь внимание! Если бы третьей командой была Arkea-Samsic, мне было бы нечего сказать. У них есть Наиро Кинтана, победитель Джиро и призёр Джиро в другой год. Мы бы не смогли возразить на такой выбор, мы бы его приняли, хотя и с сожалением. У нас с Марко Беллини проект для молодых, при котором трудно найти крупные источники финансирования. Мы бы ничего не сказали. Но третье приглашение досталось команде, которая четыре года финишировала в рейтинге UCI  и в Кубке Италии позади нас. Мы всегда были лучшей итальянской командой и в рейтинге UCI, и в Кубке Италии.

 

  Если спортивная ценность и меритократия всё ещё существуют в спорте, как получается, что те, кто всегда показывали более низкие результаты, чем мы, получили приглашение?

 

  В прошлом году два наших гонщика поднимались на подиум Джиро д’Италия – Симон Пелло был победителем промежуточных спринтов, а Маттиа Баис побеждал по количеству километров, проведённых в отрывах. Мы всегда уважали Джиро. Два года побеждали с Фаусто Маснадой.

 

  У нас проект с молодыми велогонщиками. Мы взяли Сантьяго Умбу (Santiago Umba), которого я хотел вырастить, как поступал с другими гонщиками. Мы продолжаем проект, из которого в Мировой тур пришли Баллерини, Вендраме, Каттанео, Маснада, Соса, и, конечно, Эган Берналь. У команды, которую выбрали вместо нас, нет молодёжного проекта, никакого проекта. Они потеряли своих лучших велогонщиков – Висконти ушёл, Вакерман ушёл.

 

- А разве не достаточно Маречко (Jakub Mareczko) или Градека (Kamil Gradek), чтобы получить вайлд-кард?

 

- Мы говорим о Джиро д’Италия. Мы знаем о заслугах Маречко. Со всем уважением к нему, он – спринтер второго плана. Я абсолютно ничего не имею против него. Ценю его как велогонщика. У нас в команде нет спринтера, который бы его превзошёл. У нас есть Малучелли, который приближается по уровню к Маречко, но он тоже спринтер второго ряда. И совершенно нет логики в том, чтобы приглашать команду на Джиро ради Маречко.

 

- Тогда почему пригласили команду Vini Zabu?

 

- У меня нет ответа. Я не комментирую, потому что нечего комментировать. Просто говорю, что это величайшая несправедливость. И не только несправедливость, а ещё и позор для спорта. Это означает, что спортивные, этические и моральные ценности больше ничего не стоят. Этот мир пронизан лицемерием, но я говорю, что думаю. В прошлом году мы разорвали контракт с Маттео Спреафико (Matteo Spreafico). Поэтому нас не взяли. А этот гонщик пришёл из той команды (Vini Zabu), а потом у него была положительная допинг-проба во время Джиро д’Италия. Разве справедливо не приглашать Androni по этой причине? Я говорю об объективных показателях, таких, как рейтинг. А та команда всегда была позади нас. Не могу и не хочу объяснять, почему был сделан такой выбор. Скажу лишь, что это позор для спорта, когда не принимаются в расчёт спортивные, этические, моральные ценности.

 

- У вас уже была возможность поговорить с RCS Sport по этому поводу?

 

- Не собираюсь этого делать.

 

- Разве этим вы не портите с ними отношения?

 

 - Мы уже получили приглашения на другие итальянские велогонки. Из-за того, что я сказал правду, они не смогут это отменить. Единственный положительный момент во всей этой истории – поддержка, которую я получил от огромного количества болельщиков. Мне прислали массу сообщений.

 

- Чувствуете разочарование от того, что команду не пригласили?

 

- За почти тридцатилетнюю карьеру я часто сталкивался с препятствиями и до сих пор их  преодолевал. Для меня это ужасный удар. Сильнейший за всю карьеру. Что будет завтра? Я не знаю. Не говорю, что собираюсь уйти из велоспорта, потому что этот мир и система меня волнуют.

 

- Как именно?

 

- Надо шире обсуждать реформы UCI, которые сократили количество приглашений и позволяют крупным командам появляться на соревнованиях с гонщиками, которые просто отбывают свой номер. Данные показывают, что большие команды интересует только Тур де Франс. Может, мы поднимем этот вопрос. Зависит от того, решу ли я продолжать или нет.

 

- Но вы и ваши спонсоры продолжите свой проект?  

 

- Не знаю. Я не говорю, что собираюсь покинуть велоспорт, но также не говорю, что хочу продолжать. Этот мир – подделка, где бог денег всё проглатывает, а оценка по заслугам не существует.

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур Androni Giocattoli-Sidermec

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  1. Имя: Андрей

    tds

    Сегодня, 02:31 | Регистрация: 9.03.2019

    Не в бровь, а в глаз! Все по теме.

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Комментарии

  • tds
    Джанни Савио возмущён, что вел ... (1)
    tds-Фото
    Не в бровь, а в глаз! Все по теме.
  • VeloVelo
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Почему Альпецин? Из-за МВДП?
    Где Андрони?
    Веньи, где Андрони Джиокаттоли?!

  • VeloVelo
    Маттео Трентин: «Велогонщикам ... (7)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Маттео Трентин рассказал, что 800 велогонщиков были уведомлены о потенциальном изменении правил ещё в ноябре – декабре 2021 года, материалы проведённых UCI встреч они могли загрузить через Telegram...."

    Вот такая вот нехитрая реклама телеграма. 
    Не знаю кого как, а меня такая реклама бесит, потому что уверен, что Трентин про телеграм ничего не говорил.

    Нас спостоянно наёб...ют ради бабла.


  • Josh
    Джино Бартали. Легенды Джиро д ... (4)
    Josh-Фото
    да какие времена, допинг жрали горстями, сколько их кони двинули от этого.. его заклятый друг Коппи открыто говорил что амфики хавает, все они ели и пили эту херь, отсюда результаты
  • sashaney
    Маттео Трентин: «Велогонщикам ... (7)
    sashaney-Фото

    Молодец Маттео ! Всё как я и говорил - дети и забота о будущем. А если кто то из ПРОФИ не читает правила регулирующие его ПРО ... ну тогда он и не совсем ПРОФИ уже.
    з.ы. вспомнил, когда ЮСиАй лицензию оформляешь/обновляешь там ети правила присобачены в виде ПДФ. Кто не читает - сам виноват. Пусть наймёт читалку - Профи.

  • RVL
    Маттео Трентин: «Велогонщикам ... (7)
    RVL-Фото
    Тогда и незачем говорить о тленной попытке диалога.
  • Владимир__BLR
    Маттео Трентин: «Велогонщикам ... (7)
    Владимир__BLR-Фото
    Меньше удивляйтесь. Они профессионалы и как зайти на сайт UCI, почитать новости, должны уметь. К тому же в командах хватает директоров и пр., кто обязан это делать
  • Владимир__BLR
    Приглашения на Джиро д'Италия ... (4)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: dedkoff
    Радостно, что команда Бассо и Конты выступит. Посмотрим их почерк

    Если будет чем писАть...



    Наиро Кинтана: «Хочу подняться на подиум Джиро д'Италия»

    Не в этот раз, братишка...

  • Astanaforever
    Тур Прованса-2021. Этап 2 (2)
    Astanaforever-Фото
    Мощно почти всей командой Астана развезла Баллерини по старой дружбе как бывшего одноклубника. С Квиков ящик шампанского.

    Завтра МонВанту. В прошлом году Власов сделал её в легкую. Надеюсь он в форме будет после сегодняшнего падения. И Луценко в генерале 6.м идет с отставанием 20 сек.
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (6)
    Sezar-Фото

    Эдак и на Джиро Кростис увидим. Шансы Погачара прям растут-растут.

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