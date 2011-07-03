Ильнур Закарин - призер 4-го этапа Джиро д'Италия-2017, Павел Кочетков сошёл с гонки из-за перелома ключицы

4-й этап, первый из этапов Джиро д’Италия-2017 с горным финишем, для швейцарской команды Katusha-Alpecin сложился непросто. Капитан команды Ильнур Закарин (Ilnur Zakarin) сумел избежать травмы во время падения на повороте за 31 км до финиша.

Однако, Павел Кочетков, также упавший на этой развязке, был вынужден сойти с гонки. Рентген показал, что у 31-летнего чемпиона России перелом правой ключицы со смещением.

Альберто Лосада, упавший на спуске за 75 км до финиша, получил вывих плеча, но остеопат команды Ханси Фридл вправил ему плечо, и 36-летний испанский гонщик команды Katusha-Alpecin вернулся на велосипед и даже уложился в лимит времени, финишировав на этапе. Он намерен продолжать гонку.

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Ильнур Закарин атаковал за 1,5 км до финиша этапа на Этне и пересёк финишную черту 2-м, выиграв у соперников 10 секунд и получив 6 секунд бонификации за второе место. По итогам 4-го этапа Ильнур Закарин идёт 14-м в общем зачёте, уступая лидеру гонку Бобу Юнгельсу (Quick Step Floors) 14 секунд.

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Ильнур Закарин: «Этот день сложился для меня хорошо. Финальный подъём на Этну был тяжёлым из-за сильного встречного ветра. Поэтому атак было не так много. В конце я попытался уехать, чтобы вернуть несколько секунд, проигранных соперникам».

Результаты 4 этапа Джиро д'Италия-2017