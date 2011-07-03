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Ильнур Закарин - призер 4-го этапа Джиро д'Италия-2017

Ильнур Закарин -  призер 4-го этапа Джиро д'Италия-2017, Павел Кочетков сошёл с гонки из-за перелома ключицы

 

 

  4-й этап, первый из этапов Джиро д’Италия-2017 с горным финишем, для швейцарской команды Katusha-Alpecin сложился непросто. Капитан команды Ильнур Закарин (Ilnur Zakarin) сумел избежать травмы во время падения на повороте за 31 км до финиша.

 

  Однако, Павел Кочетков, также упавший на этой развязке, был вынужден сойти с гонки. Рентген показал, что у 31-летнего чемпиона России перелом правой ключицы со смещением.

 

  Альберто Лосада, упавший на спуске за 75 км до финиша, получил вывих плеча, но остеопат команды Ханси Фридл вправил ему плечо, и 36-летний испанский гонщик команды Katusha-Alpecin вернулся на велосипед и даже уложился в лимит времени, финишировав на этапе. Он намерен продолжать гонку.

 

 Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

 

  Ильнур Закарин атаковал за 1,5 км до финиша этапа на Этне и пересёк финишную черту 2-м, выиграв у соперников 10 секунд и получив 6 секунд бонификации за второе место. По итогам 4-го этапа Ильнур Закарин идёт 14-м в общем зачёте, уступая лидеру гонку Бобу Юнгельсу (Quick Step Floors) 14 секунд.

 

 

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

 

  Ильнур Закарин: «Этот день сложился для меня хорошо. Финальный подъём на Этну был тяжёлым из-за сильного встречного ветра. Поэтому атак было не так много. В конце я попытался уехать, чтобы вернуть несколько секунд, проигранных соперникам».

 

 

Результаты 4 этапа Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Ильнур Закарин Павел Кочетков Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 22:48 | Регистрация: 3.07.2011

    Отлично! Вкус крови на губах. Дальше все пойдет автоматически.

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Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Александра
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    Александра-Фото
    Да поглядели на Брута в отрыве - уже неплохо. А на что вы рассчитывали? Не стреляйте в пианиста, как говорится.
  • Sezar
    Ильнур Закарин - призер 4-го ... (1)
    Sezar-Фото

    Отлично! Вкус крови на губах. Дальше все пойдет автоматически.

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум избежал травм после ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сделаю ударение на:

    водитель намеренно сбил его, преследуя по тротуару, а затем уехал

    Может я не прав (может Фрум не прав), но мне кажется у Криса начинается то что когда то было в Армстронга (правда его не сбивали) из-за НЕ ЛЮБВИ французов к британцу вследствии его выступлений на ТдФ.

    Инцидент случился во Францию, а в каждой стране есть маниаки-дегенераты, которым в голове может барабанить всякая мерзость. Может водило хотел так "пошутить", может "припугнуть" британца, а может...и таких"может" ещё целая куча.
    Одно ясно страдют люди (хрен с теми велосипедами уже раз такие расклады пошли), спортсмены, которые могут лишится не только велика, руки, ноги на своей жизни из-за чего!? Что просто выехал на тренировку помирынм улицам...это печально, ведь ещё половина (и даже больше) сезона впереди.

     

  • vaLKo52
    Крис Фрум избежал травм после ... (15)
    vaLKo52-Фото

    Хорошо,что обошлось без трамв.Было бы,жаль,если бы Фрум,на долго покинул гонки.Отсутствие Фрума на любой гонки,это потеря для самой гонки!

  • djick
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    djick-Фото
    так правильно...Мувики то не работали в голове, будь иначе, а так и будет в дальнейших этапах, то раньше они повыпадают..а Пелиццо и Сивтцов работали...потому и раньше осыпались. а Амадора берегут, чтобы было проще тактикой варьировать!
  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    ungvar-Фото

    Кто меня разочоровал, так это Скай. Мало ни развоза, ни подобия атак. Всех, кроме Ланды и Томаса размазало по горе: Деиган, Энао - 7:49, Роза, Пучио, Элизонд - 13:32, Кириенка - 22:52. Джиро продолжант быть не скаевской гонкой.

  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    ungvar-Фото
    Получилось даже более живо, чем ожидалось.
    Перед стартом была минута молчания. На фото выше есть.
  • protur
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    protur-Фото

    Вывод. Нибали нужна Астана, надо как-то договариваться. У Астаны нет головы....(((. Катальдо, Хансен, Кангерт - отличный горный поезд.
    Зак на отлично, но тоже без команды (в горах), и с точки зрения "толстого мачизма" )) - это не есть хорошо. Кинтана - это негэнтропия, упорядоченное течение частиц тела в нужном направлении - хочет добавит, а не захочет чуть добавит и этого будет достаточно, в горах. На 10-м - не столообразная ITT, вряд ли много проиграет, если вообще проиграет, Нибали. А на 21-м, на фоне усталости Нибали вряд ли кинет больше минуты. Так что все дело в горах, если у Нибса не будет "brutta giornata" - то борьба станет интересней. Хотя могут быть сюрпризы и на пересеченке... на встречном ветре, где маленький Кинтана может не выдюжить. Остальные пока - слабо смотряться, как-то "нежизнеутверждающе что-ли".

  • Khan
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    Khan-Фото

    Ожидаемый этап ниочем. На Этне ничего иного и ожидать не стоило - это не та гора, где рисуются эпические просветы. Борьбу имитировали и на том спасибо, я большего и не ждал.

     

    Вейландта кто-то вспоминал сегодня? 6 лет ведь как..

  • sixpack
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (43)
    sixpack-Фото
    вроде именно на одном из первых этапов Фолифоров первый раз в отрыве засветился.

    но это не суть. Что еще Павел должен на этой джире делать? На генеральщика работать? Дык нету генеральщика-то. Спринтера развозить? Спринтера тоже нет.

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