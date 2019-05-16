Подъём на Гавию на 16-м этапе Джиро д’Италия-2019 под вопросом

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Из-за погоды восхождение на Гавию на Джиро д’Италия-2019 организаторы могут отменить
Маршрут 16-го этапа с подъёмом на высоту 2618 м, на вершину Гавии – самую высокую точку маршрута Джиро д’Италия-2019, может быть изменён, если до 28 мая погода не улучшится. Об этом сообщило издание L'Équipe, в котором также было высказано предположение, что вместо подъёма на Гавию гонщики дважды поднимутся на Мортироло.
Однако в интервью Cyclingnews директор Джиро д’Италия Мауро Веньи опроверг возможность двойного прохождения Мортироло, так как это сделает этап слишком длинным.
Мауро Веньи: «Я никогда не говорил о двойном восхождении на Мортироло. Кто-то меня спросил, может ли быть двойной Мортироло, я ответил «посмотрим». Но, если честно, не думаю, что так будет, потому что два подъёма на Мортироло означают, что придётся намного увеличить протяжённость этапа. Конечно, мы найдём решение.
Но даже без Гавии на этом этапе остаётся 4700 м подъёмов. Этого уже достаточно. Посмотрим. Мы уверены, что весь этап сможем провести, как планировалось.
На данный момент мы проживаем гонку день за днём, потому что дело не только в Гавии, гонка идёт каждый день. Мы ждём прогноза погоды, потому что на следующей неделе ситуация может улучшиться. Конечно, мы уже просчитываем другие возможности, если мы не сможем подняться на Гавию. В это время года, в мае, нельзя не иметь альтернативного маршрута и рисковать, поднимаясь на высоту 2700 м. Всегда должна быть резервная дорога».
Ситуация на Гавии на данный момент, 16 мая 2019:
Photo (c) Simone Gritti (@simonegritti)
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Адриен
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34)
Так не "нойте", наслаждайтесь тем, чем кормят. Нравятся СУРРОГАТЫ ? Потребляйте ! Но не ЗАТЫКАЙТЕ тех, кто хорошо отличает ЭРЗАЦ от КАЧЕСТВЕННОГО "продукта".
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levonardo
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34)
Цитата: litxaa
Уважаемые, только что приехал с работы( Объясните дураку, что случилось? Массовая забастовка генеральщиков против 7-дневной рабочей недели, эксплуатации негров в Америке и за ядерное разоружение Северной Кореи?
Да нет, просто заезженая до дыр тактика, Юмбо это вам не Скай, катать всех три недели.
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M-07
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34)
Выше отмечало Оомена и Амадора из отрыва, некоторым действительно может аукнуться, что кого-то из них отпустили (а моэет, и обоих).
Ну а по поводу скукоты, нужно сокращать количество и протяжённость многих этапов и маршрут делать более сбалансированным (например, горные этапы распределять равномерно по всей гонке, а не оставлять почти все горы на вторую половину и ставить кучу горных этапов подряд). И на спринтерские этапы часто жалуются, но вот предложил я их убрать, и сразу раскритиковали меня за это, типа как без них, надо и спринтерам давать соревноваться. Ну да ладно, пусть будут, но зачем для этого ехать 200 км, можно такие этапы и меньше 100 км проводить. Да и тяжёлых гор на всех ГТ очень много, 2-3 этапа с тяжёлыми горами хватит, да и интереснее тогда станет, лучше вместо многих горных и парочки спринтеских этапов поставить этапы со средними горками (3-6 км протяжённостью в основном) и этапы, похожие на классики
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M-07
Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (28)
Некоторые почему-то прицепились к моей фразе про т. н. спринтерские этапы, выдёргивая фразу из контекста. Какой 21 этап по горам, какой ужас без отдыха для гонцов, может, следовало мой комментарий полностью прочитать, где я напсиал, что надо сокращать количество и среднюю протяжённость этапов и добавить день отдыха?
Неуважение к спринтерам? А причём тут уважение? Какой смысл много десятков километров ехать толпой и решать всё на последнем километре? Пусть для спринтеров отдельный спринт-тур проводят, да и вообще для спринтеров есть трек. Хотя бы можно количество таких этапов и их протяжённость существенно сократить (как и количество этапов вообще), 70-80 км хватит, да можно и 40-50 км проводить иногда.
Горы, горы и только горы. Нет, я такого не писал, для меня и нынешние ГТ перебирают с горами, я считаю, что количество горных этапов и тяжёлых гор надо сокращать раза в 2-3 (и спринтерские этапы сокращать), а вместо них добавлять этапы со средними горами (меньше 10 км протяжённостью, в основном 3-6 км) и маршрутами, похожими на классики (только без брусчаток). Пару-тройку этапов с тяжёлыми горами хватит, и они тогда будут интереснее. Протяжённость многих этапов нужно сокращать, тогда будет интереснее, особенно сами этапы, если их протяжённость будет ближе к 100 км, а то и меньше (особенно среднегорных и горных)
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EL-Fenomeno
Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (8)
Движения должны быть, может не на горе 2-й категории (хотя там по идеи можно и нужно отцепитиь спринтеров), а на финише. На последних 2 км. точно кто то попробует, может Лопез, может Ланда. Больших разрывов понятно не будет, но всё же по крупицам, по крупицам (как говорит Курдюков).
А если будет снова колхоз (не верю), то мы может даже увидим "гонку внтури гонки", начиная после 130км. этапа. И это будет некая сатисфакция всем нам.
Блин, ну не ждать же всем воскресной разделки в Сан-Марино!?
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litxaa
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34)
Уважаемые, только что приехал с работы( Объясните дураку, что случилось? Массовая забастовка генеральщиков против 7-дневной рабочей недели, эксплуатации негров в Америке и за ядерное разоружение Северной Кореи?
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levonardo
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34)
Есть ещё некий Валентин Мадуа, 11й в генерале и 2й в молодежном зачёте на Париж-Ницца. Не факт что его хватит на три недели, первый ГТ, но может быть сюрприз.
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aksbor
Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (8)
Судя по графике,финиш в приличный подъем - в районе 8 процентов. Какие-то разрывы между генералами наверняка будут,но вряд ли больше полуминуты.
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