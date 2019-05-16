Подъём на Гавию на 16-м этапе Джиро д’Италия-2019 под вопросом

Адриен

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34) Так не "нойте", наслаждайтесь тем, чем кормят. Нравятся СУРРОГАТЫ ? Потребляйте ! Но не ЗАТЫКАЙТЕ тех, кто хорошо отличает ЭРЗАЦ от КАЧЕСТВЕННОГО "продукта".

levonardo

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34) Цитата: litxaa

Уважаемые, только что приехал с работы( Объясните дураку, что случилось? Массовая забастовка генеральщиков против 7-дневной рабочей недели, эксплуатации негров в Америке и за ядерное разоружение Северной Кореи? Да нет, просто заезженая до дыр тактика, Юмбо это вам не Скай, катать всех три недели.

M-07

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34) Выше отмечало Оомена и Амадора из отрыва, некоторым действительно может аукнуться, что кого-то из них отпустили (а моэет, и обоих). Ну а по поводу скукоты, нужно сокращать количество и протяжённость многих этапов и маршрут делать более сбалансированным (например, горные этапы распределять равномерно по всей гонке, а не оставлять почти все горы на вторую половину и ставить кучу горных этапов подряд). И на спринтерские этапы часто жалуются, но вот предложил я их убрать, и сразу раскритиковали меня за это, типа как без них, надо и спринтерам давать соревноваться. Ну да ладно, пусть будут, но зачем для этого ехать 200 км, можно такие этапы и меньше 100 км проводить. Да и тяжёлых гор на всех ГТ очень много, 2-3 этапа с тяжёлыми горами хватит, да и интереснее тогда станет, лучше вместо многих горных и парочки спринтеских этапов поставить этапы со средними горками (3-6 км протяжённостью в основном) и этапы, похожие на классики

0x5F375A86

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (8) Генералы эти два этапа будут стараться как можно меньше крутить педали, чтоб хорошо подойти к разделке.

M-07

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (28) Некоторые почему-то прицепились к моей фразе про т. н. спринтерские этапы, выдёргивая фразу из контекста. Какой 21 этап по горам, какой ужас без отдыха для гонцов, может, следовало мой комментарий полностью прочитать, где я напсиал, что надо сокращать количество и среднюю протяжённость этапов и добавить день отдыха? Неуважение к спринтерам? А причём тут уважение? Какой смысл много десятков километров ехать толпой и решать всё на последнем километре? Пусть для спринтеров отдельный спринт-тур проводят, да и вообще для спринтеров есть трек. Хотя бы можно количество таких этапов и их протяжённость существенно сократить (как и количество этапов вообще), 70-80 км хватит, да можно и 40-50 км проводить иногда. Горы, горы и только горы. Нет, я такого не писал, для меня и нынешние ГТ перебирают с горами, я считаю, что количество горных этапов и тяжёлых гор надо сокращать раза в 2-3 (и спринтерские этапы сокращать), а вместо них добавлять этапы со средними горами (меньше 10 км протяжённостью, в основном 3-6 км) и маршрутами, похожими на классики (только без брусчаток). Пару-тройку этапов с тяжёлыми горами хватит, и они тогда будут интереснее. Протяжённость многих этапов нужно сокращать, тогда будет интереснее, особенно сами этапы, если их протяжённость будет ближе к 100 км, а то и меньше (особенно среднегорных и горных)

EL-Fenomeno

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (8) Движения должны быть, может не на горе 2-й категории (хотя там по идеи можно и нужно отцепитиь спринтеров), а на финише. На последних 2 км. точно кто то попробует, может Лопез, может Ланда. Больших разрывов понятно не будет, но всё же по крупицам, по крупицам (как говорит Курдюков). А если будет снова колхоз (не верю), то мы может даже увидим "гонку внтури гонки", начиная после 130км. этапа. И это будет некая сатисфакция всем нам. Блин, ну не ждать же всем воскресной разделки в Сан-Марино!?

Гонщик

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34) такого колхозного начала Джиро , давненько видеть не приходилось , поное отсутствие борьбы со странными завалами .

litxaa

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34) Уважаемые, только что приехал с работы( Объясните дураку, что случилось? Массовая забастовка генеральщиков против 7-дневной рабочей недели, эксплуатации негров в Америке и за ядерное разоружение Северной Кореи?

levonardo

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (34) Есть ещё некий Валентин Мадуа, 11й в генерале и 2й в молодежном зачёте на Париж-Ницца. Не факт что его хватит на три недели, первый ГТ, но может быть сюрприз.

aksbor

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (8) Судя по графике,финиш в приличный подъем - в районе 8 процентов. Какие-то разрывы между генералами наверняка будут,но вряд ли больше полуминуты.