Тим Велленс не вышел на старт 14 этапа Джиро д’Италия-2018

Тим Велленс сошёл с Джиро д’Италия-2018

27-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс не вышел на старт 14-го этапа Джиро д’Италия-2018. Как сообщается в пресс-релизе команды Lotto Soudal, последние несколько дней у Велленса болело горло и появились признаки бронхита. После финиша 13 этапа у Велленса поднялась температура, и было принято решение о сходе с гонки. Тим Велленс уезжает с Джиро д’Италия-2018 с победой, одержанной на 4-м этапе.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Врач команды Стевен Бекс: «У Тома была температура, а это значит, что мы не могли позволить ему продолжать гонку. Несколько последних дней Том боролся с ларингитом и бронхитом, что привело к усталости. Джиро д’Италия – гонка, которая выматывает гонщиков утомительными путешествиями, долгими трансферами, этапами, требует максимального приложения сил каждый день. Даже те этапы, которые теоретически можно было отнести к лёгким, оказались тяжёлыми. Тим – гонщик, который хочет пользоваться каждой возможностью, он не привык прятаться в пелотоне. Сейчас ему необходимо восстановиться, а потом он сфокусируется на новых целях».

Тим Велленс: «Нет ничего хорошего в сходе с Гран-тура. Благодаря своей победе на этапе могу сказать, что моя Джиро д’Италия была успешной, хотя мне бы хотелось одержать вторую. На прошлых этапах я пытался уехать в отрыв, но не мог набрать преимущества. Уже после переезда из Израиля на Сицилию я почувствовал, что никак не могу выспаться. Состояние не улучшилась и потом. Я несколько дней отдохну, надеюсь скоро возобновить тренировки».