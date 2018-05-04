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Тим Велленс не вышел на старт 14 этапа Джиро д’Италия-2018

Тим Велленс сошёл с Джиро д’Италия-2018

 

 

  27-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс не вышел на старт 14-го этапа Джиро д’Италия-2018. Как сообщается в пресс-релизе команды Lotto Soudal, последние несколько дней у Велленса болело горло и появились признаки бронхита. После финиша 13 этапа у Велленса поднялась температура, и было принято решение о сходе с гонки. Тим Велленс уезжает с Джиро д’Италия-2018 с победой, одержанной на 4-м этапе.

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Врач команды Стевен Бекс: «У Тома была температура, а это значит, что мы не могли позволить ему продолжать гонку. Несколько последних дней Том боролся с ларингитом и бронхитом, что привело к усталости. Джиро д’Италия – гонка, которая выматывает гонщиков утомительными путешествиями, долгими трансферами, этапами, требует максимального приложения сил каждый день. Даже те этапы, которые теоретически можно было отнести к лёгким, оказались тяжёлыми. Тим – гонщик, который хочет пользоваться каждой возможностью, он не привык прятаться в пелотоне. Сейчас ему необходимо восстановиться, а потом он сфокусируется на новых целях».

 

  Тим Велленс: «Нет ничего хорошего в сходе с Гран-тура. Благодаря своей победе на этапе могу сказать, что моя Джиро д’Италия была успешной, хотя мне бы хотелось одержать вторую. На прошлых этапах я пытался уехать в отрыв, но не мог набрать преимущества. Уже после переезда из Израиля на Сицилию я почувствовал, что никак не могу выспаться. Состояние не улучшилась и потом. Я несколько дней отдохну, надеюсь скоро возобновить тренировки».

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Теги к статье: Тим Велленс Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Андрон
    UCI наказал спортивного директ ... (6)
    Андрон-Фото
    Ну понятно, что я о другом. Если бы убил человека, то можно. Это же велогонка.
  • kwwk
    Тур Калифорнии-2018. Этап 6 (9)
    kwwk-Фото

    Станет ли эта звездочка сияющей звездой - вопрос? Но то, что Скай зацепил это талантище должно привести к большим успехам на грандтурах.

  • ironharley
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (34)
    ironharley-Фото

    Чикконе. Его не видно и не слышно с прошлой горы. Мозг вправили за лишние дёргания, отсиделся/отдохнул. Выиграть - оно вряд ли, конечно, но мне оч даже интересно

  • 0x5F375A86
    UCI наказал спортивного директ ... (6)
    0x5F375A86-Фото
    Не распространяются, иначе бы после каждой гонки все участники получали ворох штрафов за превышение скорости, пересечение двойной сплошной, неправильное прохождение круговой развязки и т.д.

    А Саган с Квятковским и Ван Аверматом в тюрьму бы сели уже после первой классики :)
  • Cyclisme
    Тур Калифорнии-2018. Этап 6 (9)
    Cyclisme-Фото
    Цитата: Patriotkz
    Мне кажется он как Обеликс, упал в котёл всех запрещённых препаратов...
    Все возможно, конечно, но мне почему то кажется, что тут дело в природном таланта и тренировках, таких как он один на сотню гонщиков)))
  • Cha
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (34)
    Cha-Фото
    "Либо пан, либо пропал" - скажет дружный поезд Скай на 120-м километре.
  • veloQazaQ
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (34)
    veloQazaQ-Фото
    ...сегодня в бой пойдут костлявые малыши. в Фрума не верю. по ходу он неготов.. или дозу лекарства уменьшили из за предупреждения. Йейтс кажется выдал все что было на пологом
  • serghi
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (16)
    serghi-Фото

    О какой маечке вы говорите, о синенькой, так она и так у него, чего о ней мечиать-то.

  • Patriotkz
    Тур Калифорнии-2018. Этап 6 (9)
    Patriotkz-Фото
    Мне кажется он как Обеликс, упал в котёл всех запрещённых препаратов...
  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (34)
    старт-шоссе 82-Фото

    Конечно если атаковать на последнем км то больших изменений в генерале не будет, еще и Том прибудит среди лидеров.Здесь атаковать надо с самого начала горы  и не давать Дюмолану втянуться в ритм. Гадать не буду, но наиболее экономно, на мой взгляд, подошли к Зонколану Фрум ,Лопес и Ару.Наиболее потратившейся это Йейтс, в Поцовиво не верю, Пино как черно-белая лошадка может все.Про Дюмолана трудно говорить что-то шаблонно, данные у него гренадерские... Добро пожаловать на Зонколан!!!



    P.S. На трекере есть Джиро 07, 10 и 11 годов с коментами С.Курдюкова.

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