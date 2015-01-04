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Павел Брутт – самый активный гонщик «Джиро д'Италия»

Павел Брутт – самый активный гонщик «Джиро д'Италия»

 

Сегодня вечером в Милане подошла к концу юбилейная, сотая в история супермногодневка «Джиро д'Италия». Велосипедный марафон, продолжавшийся 21 день, закончили восемь гонщиков Gazprom – RusVelo. Побед на отдельных этапах гонщикам команды в этом году одержать не удалось, зато они были  самыми активными участниками соревнований и отметились в отрывах почти на всех этапах многодневки.

 

 Фото: Sirotti

 

Особенно преуспели в этом плане Павел Брутт и Евгений Шалунов, на счету каждого из которых по четыре отрыва в рамках прошедшего гранд-тура. Благодаря агрессивному стилю ведения гонки Брутт поучаствовал в финального награждения (на фото), став лучшим в зачете километров проведенных в отрыве. Помимо этого российский велогонщик занял второе место в зачете промежуточных финишей. Отличные бойцовские качестве на 19-м этапе с финишем на перевале первой категории показал Шалунов, заняв на не самом подходящем для себя рельефе шестое место. Молодой гонщик достойно дебютировал на соревнованиях самого высокого уровня.

 

 

 Фото: Sirotti

 

Основной спринтер команды Иван Савицкий не сумел показать свои истинные возможности, на нескольких этапах Иван получал поломки на последних километрах и в связи с этим не имел возможность бороться за самые высокие места на финише. К концу второй недели он был вынужден покинуть гонку из-за болезни.

Итог многодневки для себя и всей команды подвел Павел Брутт: «Гонка оставила двойственные впечатления. Задач перед ними стояло много, но не со всем удалось справиться, поэтому не могу сказать, что я полностью удовлетворен. Думаю, что результаты “Джиро” показали над чем нам нужно работать и в каком направлении двигаться в дальнейшем».

 

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

 

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Теги к статье: Павел Брутт Евгений Шалунов Gazprom-RusVelo Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2017 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:53 | Регистрация: 4.01.2015

    610 км. в отрывах на этой Джиро; для сравнения, второе место албанец Жупа - 404 км.

    Помимо этого российский велогонщик занял второе место в зачете промежуточных финишей

    Уступил Д.Теклехаманоту всего 1 очко (55 против 54)

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    EL-Fenomeno-Фото

    Молодцы все, и подиумщики (кто бы там что не говорил о Нибали и Кинтане), и обладатели наградных/призовых маек, и другите велогонщиики (ака Хирт, Ланда, Конрад, Райшенбах, Гешке, Поланц, Луис Леон...и конечно Гавирия, который перетерпел Альпы 3-й недели и взял свою заслуженную малью чикламино). Все кто доехал этот марафон - все герои, даже Дж.Фоци, который проиграл в итоге ТД 5 часов и 48 минту (целый тяжелый и полноценный горный этап).

    Больше 90 часов в седле за 3 недели, красивая борьба, крутейшая интрига - спасибо профикам за это (и Евроспорту в т.ч)

    Цитата: Salamandra
    А объясните мне, пожалуйста, почему Бора на подиуме? За что они получают призы?

    Спец.приз Fair Play этой Джиро получила команда Bora-Hansgrohe (20 очков в этой номинации)
     

  • EL-Fenomeno
    Том Дюмулин – первый голландец ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот, теперь и Голландия имеет этакой хет-трик с победами на всех гранд-турах. И хочу сказать, что эти две инд.разделки очень помогли ТД для генерала, именно ПОМОГЛИ, а не спасли.

    Кстати, кто знает, а почему в Тома на велосипеде был заклеен номер во время ITT?

    P.S.

    "наградные" девушки Джиро очень симпатичные angel 

  • neverest
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    neverest-Фото
    Если бы не было той прогулки в кусты на 2 мин+, то Дюма и с одной разделкой уже вёз бы записным горнякам минуту с лишним.
    А вместо второй разделки могли поставить и "этап дружбы" на последний день.
  • Salamandra
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    Salamandra-Фото

    А объясните мне, пожалуйста, почему Бора на подиуме? За что они получают призы?

  • EL-Fenomeno
    Павел Брутт – самый активный г ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    610 км. в отрывах на этой Джиро; для сравнения, второе место албанец Жупа - 404 км.

    Помимо этого российский велогонщик занял второе место в зачете промежуточных финишей

    Уступил Д.Теклехаманоту всего 1 очко (55 против 54)

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    Гонщик-Фото

    Цитата: ezhachok
    Цитата: GTX
    Кто говорил о дубле?
       
    Кинтана говорил...сказал что цель - Тур, но постарается выиграть и Джиро.
    Думаю, потому так и вел гонку. Почти получилось.
    https://velolive.com/velo_race/giro/13416-nairo-quintana-v-2017-godu-poed
    et-giro-ditalia-i-tour-de-france.html
    что значит так , одной ногой думал выиграть ? Просто получилось банально , хочется но не можется .

  • Boris
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    Boris-Фото

    Том - заслуженный успех.
    Удивил Гавирия, достойный соперник признанным мастерам спринта.
    Порадовал Ильнур. Ну, за него уже все написали )))
    Откровенно разочаровал Кинтана. Уже довольно долго казалось, что это следствие стратегии Мувиков с двумя капитанами, но теперь наблюдаю отсутствие психологии лиднра.
    Нибали по прежнему силен, но команда ...

     

    Спасибо всем присутствовавшим за интересные и временами острые комментарии, они прекрасно дополняли картину гонки :-) 

    И снова персональное спесабо VeloVelo за прекрасные текстовые трансляции этапов. Возможности смотреть все - нет, да и СК местами раздражает :-)

    Всем удачи!

  • Ayrton
    Наиро Кинтана, Том Дюмулин, Ви ... (29)
    Ayrton-Фото
    Если не толстый и не мачо -тогда в дилетанты )))
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    EL-Fenomeno-Фото

    Голландия - ТРИУМФ: этап+генерал; так что не только футболом и конькобежным спортом теперь будут гордиться в королевстве Нидерландов. holl

    Это были замечательные 3 недели баталий и борьбы, а кто не согласен, то НЕ болельщик и НЕ любитель шоссейного велоспорта.

    Цитата: ungvar
    Горняки придумают меньше 70 км ITT.

    Скорее орги горнякам сами что-то придумают в будущем в этом роде)) а если серьезно, то считаю логычным было бы оставить 2 разделки на ГТ, но одну сделать горную километров на 15-20 (аля на Монте-Граппа прошлогодней Джиро), ну а другую столообразную, этак на 40-45 км.

    Цитата: tim147
    Всем спасибо и желаю такой же интриги на ТдФ!

    Да все мы желаем такого же, но кто удержит ФРУМИя и его СКАЙ !?

  • Olivia Nibali
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    Olivia Nibali-Фото
    СК верно подметил, юбилейная Джиро раздает долги, а ещё открыла молодые таланты! Ну а Том показал себя как настоящий ЧЕМПИОН и ЧЕЛОВЕК с большой буквы. С окончанием веломарафона всех!

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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