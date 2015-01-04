|
Павел Брутт – самый активный гонщик «Джиро д'Италия»
Сегодня вечером в Милане подошла к концу юбилейная, сотая в история супермногодневка «Джиро д'Италия». Велосипедный марафон, продолжавшийся 21 день, закончили восемь гонщиков Gazprom – RusVelo. Побед на отдельных этапах гонщикам команды в этом году одержать не удалось, зато они были самыми активными участниками соревнований и отметились в отрывах почти на всех этапах многодневки.
Фото: Sirotti
Особенно преуспели в этом плане Павел Брутт и Евгений Шалунов, на счету каждого из которых по четыре отрыва в рамках прошедшего гранд-тура. Благодаря агрессивному стилю ведения гонки Брутт поучаствовал в финального награждения (на фото), став лучшим в зачете километров проведенных в отрыве. Помимо этого российский велогонщик занял второе место в зачете промежуточных финишей. Отличные бойцовские качестве на 19-м этапе с финишем на перевале первой категории показал Шалунов, заняв на не самом подходящем для себя рельефе шестое место. Молодой гонщик достойно дебютировал на соревнованиях самого высокого уровня.
Фото: Sirotti
Основной спринтер команды Иван Савицкий не сумел показать свои истинные возможности, на нескольких этапах Иван получал поломки на последних километрах и в связи с этим не имел возможность бороться за самые высокие места на финише. К концу второй недели он был вынужден покинуть гонку из-за болезни.
Итог многодневки для себя и всей команды подвел Павел Брутт: «Гонка оставила двойственные впечатления. Задач перед ними стояло много, но не со всем удалось справиться, поэтому не могу сказать, что я полностью удовлетворен. Думаю, что результаты “Джиро” показали над чем нам нужно работать и в каком направлении двигаться в дальнейшем».
Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (553)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
EL-Fenomeno
Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
Молодцы все, и подиумщики (кто бы там что не говорил о Нибали и Кинтане), и обладатели наградных/призовых маек, и другите велогонщиики (ака Хирт, Ланда, Конрад, Райшенбах, Гешке, Поланц, Луис Леон...и конечно Гавирия, который перетерпел Альпы 3-й недели и взял свою заслуженную малью чикламино). Все кто доехал этот марафон - все герои, даже Дж.Фоци, который проиграл в итоге ТД 5 часов и 48 минту (целый тяжелый и полноценный горный этап).
Больше 90 часов в седле за 3 недели, красивая борьба, крутейшая интрига - спасибо профикам за это (и Евроспорту в т.ч)
Цитата: Salamandra
А объясните мне, пожалуйста, почему Бора на подиуме? За что они получают призы?
Спец.приз Fair Play этой Джиро получила команда Bora-Hansgrohe (20 очков в этой номинации)
-
EL-Fenomeno
Том Дюмулин – первый голландец ... (1)
Ну вот, теперь и Голландия имеет этакой хет-трик с победами на всех гранд-турах. И хочу сказать, что эти две инд.разделки очень помогли ТД для генерала, именно ПОМОГЛИ, а не спасли.
Кстати, кто знает, а почему в Тома на велосипеде был заклеен номер во время ITT?
P.S.
"наградные" девушки Джиро очень симпатичные
-
neverest
Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
Если бы не было той прогулки в кусты на 2 мин+, то Дюма и с одной разделкой уже вёз бы записным горнякам минуту с лишним.
А вместо второй разделки могли поставить и "этап дружбы" на последний день.
-
-
EL-Fenomeno
Павел Брутт – самый активный г ... (1)
610 км. в отрывах на этой Джиро; для сравнения, второе место албанец Жупа - 404 км.
Помимо этого российский велогонщик занял второе место в зачете промежуточных финишей
Уступил Д.Теклехаманоту всего 1 очко (55 против 54)
-
Гонщик
Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
Цитата: ezhachok
Цитата: GTX
Кто говорил о дубле?
Кинтана говорил...сказал что цель - Тур, но постарается выиграть и Джиро.
Думаю, потому так и вел гонку. Почти получилось.
https://velolive.com/velo_race/giro/13416-nairo-quintana-v-2017-godu-poed
et-giro-ditalia-i-tour-de-france.html
что значит так , одной ногой думал выиграть ? Просто получилось банально , хочется но не можется .
-
Boris
Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
Том - заслуженный успех.
Удивил Гавирия, достойный соперник признанным мастерам спринта.
Порадовал Ильнур. Ну, за него уже все написали )))
Откровенно разочаровал Кинтана. Уже довольно долго казалось, что это следствие стратегии Мувиков с двумя капитанами, но теперь наблюдаю отсутствие психологии лиднра.
Нибали по прежнему силен, но команда ...
Спасибо всем присутствовавшим за интересные и временами острые комментарии, они прекрасно дополняли картину гонки :-)
И снова персональное спесабо VeloVelo за прекрасные текстовые трансляции этапов. Возможности смотреть все - нет, да и СК местами раздражает :-)
Всем удачи!
-
-
EL-Fenomeno
Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
Голландия - ТРИУМФ: этап+генерал; так что не только футболом и конькобежным спортом теперь будут гордиться в королевстве Нидерландов.
Это были замечательные 3 недели баталий и борьбы, а кто не согласен, то НЕ болельщик и НЕ любитель шоссейного велоспорта.
Цитата: ungvar
Горняки придумают меньше 70 км ITT.
Скорее орги горнякам сами что-то придумают в будущем в этом роде)) а если серьезно, то считаю логычным было бы оставить 2 разделки на ГТ, но одну сделать горную километров на 15-20 (аля на Монте-Граппа прошлогодней Джиро), ну а другую столообразную, этак на 40-45 км.
Цитата: tim147
Всем спасибо и желаю такой же интриги на ТдФ!
Да все мы желаем такого же, но кто удержит ФРУМИя и его СКАЙ !?
-
Olivia Nibali
Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
СК верно подметил, юбилейная Джиро раздает долги, а ещё открыла молодые таланты! Ну а Том показал себя как настоящий ЧЕМПИОН и ЧЕЛОВЕК с большой буквы. С окончанием веломарафона всех!
Страницы истории велоспорта