Павел Брутт – самый активный гонщик «Джиро д'Италия»

Молодцы все, и подиумщики (кто бы там что не говорил о Нибали и Кинтане), и обладатели наградных/призовых маек, и другите велогонщиики (ака Хирт, Ланда, Конрад, Райшенбах, Гешке, Поланц, Луис Леон...и конечно Гавирия, который перетерпел Альпы 3-й недели и взял свою заслуженную малью чикламино). Все кто доехал этот марафон - все герои, даже Дж.Фоци, который проиграл в итоге ТД 5 часов и 48 минту (целый тяжелый и полноценный горный этап).

Больше 90 часов в седле за 3 недели, красивая борьба, крутейшая интрига - спасибо профикам за это (и Евроспорту в т.ч)



Цитата: Salamandra

А объясните мне, пожалуйста, почему Бора на подиуме? За что они получают призы?

Спец.приз Fair Play этой Джиро получила команда Bora-Hansgrohe (20 очков в этой номинации)

