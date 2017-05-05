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Пьер Роллан и Том Дюмулин о 17-м этапе Джиро д'Италия-2017

Пьер Роллан, Майкл Вудс, Том Дюмулин о 17-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

 

 30-летний французский гонщик команды Cannondale-Drapac Пьер Роллан (Pierre Rolland) не смог проявить себя на королевском горном этапе Джиро д’Италия-2017 с прохождением Мортироло и Стельвио, но исправил ситуацию на следующий день, уехав в отрыв с самого старта 17-го этапа. В отрыве, куда помимо Роллана уехали Павел Брутт (Gazprom – RusVelo) и Матей Мохорич (UAE Team Emirates), французский гонщик первым прошёл вершины Априки и Тонале, но затем выпал на спуске с Пассо Тонале. Матей Мохорич показал самую быструю скорость на 14,6 км спуске Тонале, пройдя его со средней скоростью 71,075 км/ч.

 

Пьер Роллан и Том Дюмулин о 17-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

 

  Пьер Роллан остался в многочисленном втором отрыве, где также находился его товарищ по команде Майкл Вудс (Michael Woods), удержался в первой группе, когда атаки разорвали отрыв на группы, а затем атаковал  за 8 км до финиша.  Финальный километр он начал с преимуществом около полуминуты, что позволило французскому гонщику спокойно в одиночку первым пересечь линию финиша и в полной  мере насладиться победой на этапе.

 

  По совпадению, Пьер Роллан выиграл этап Джиро д’Италия в тот же день, 24 мая, что и его соотечественник и однофамилец Антонит Роллан в 1957 году.

 

 Это 63-я победа гонщика из Франции на этапе итальянского Гран-тура, в последний раз французский гонщик праздновал победу на этапе Джиро д’Италия в 2014 году – это был Насэр Буанни.

 

  Кроме того, Пьер Роллан  размочил сухой двухлетний счёт без побед, одержав первую победу с 2015 года.

 

 Пелотон, отпустивший отрыв более чем на 12 минут, в итоге финишировал почти через 8 минут после победителя Пьера Роллана, Том Дюмулин (Sunweb) сохранил розовую майку лидера.

 

Пьер Роллан и Том Дюмулин о 17-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Пьер Роллан и Том Дюмулин о 17-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Пьер Роллан и Том Дюмулин о 17-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Пьер Роллан и Том Дюмулин о 17-м этапе Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

   Пьер Роллан (Cannondale-Drapac): «Я так счастлив, ждал этого момента очень долго. В 2015 году я финишировал 2-м на этапе Тур де Франс. Прошлый год мне надо забыть, я дважды падал на Туре. Этой зимой я очень много работал с Джонатаном Воутерсом, моим новым тренером. Зимой мне было тяжело, но зато сейчас благодаря той работе я выиграл этап.

 

  Вчера я проснулся в 5 утра, потому что был взволнован перед этапом с прохождением Стельвио, так как я люблю историю велоспорта, мне нравятся такие великие этапы, как был вчера, и это юбилейный выпуск Джиро д’Италия. К сожалению, вчера у меня случился плохой день. Я удивлялся, неужели моя хорошая форма, с которой стартовал на Джиро д’Италия, идёт на спад. Но оказалось, что дело не в этом. Сегодня я чувствовал себя отлично.

 

  Я думал проявить себя вчера или завтра. Но решил поехать сегодня так, будто завтра уже нет гонки. После Стельвио все устали, этап был одним из самых тяжёлых, которые мне приходилось проходить за всю карьеру. Сегодня вопрос заключался в смелости.

 

  Сегодня я не думал, что в отрыв со старта уедем только мы трое. Первый подъём я прошёл легко, второй тоже, а  потом стал ждать большую группу. Ситуацию в таких многочисленных отрывах всегда сложно взять под контроль, это как большая лотерея. На такой гонке в конце все остаются без сил. Каждый устаёт. Борьба шла невероятная. Я отвечал на некоторые атаки, а потом в какой-то момент подумал, что мне пора действовать. И я атаковал. 10 метров, 20 метров, 30 метров просвет. Я подумал, что надо продавливать и продавливать дальше. Преимущество росло -  10, 15, 20, 25 секунд. Я слышал по радио Чарли Вегелиуса, мы с ним хорошо сработались, начиная с прошлого года, когда вместе проехали Тур де Франс. И сегодня мне это помогло.

 

  Прошлой зимой я поехал в Колорадо, чтобы обсудить с Джонатаном Воутерсом мой сезон. Мой менеджер теперь и мой тренер, и мы решили, что я поеду на Джиро д’Италия и Тур де Франс за  победой на этапах, что я не генеральщик. Такой план на гонку мне очень нравится, больше, чем борьба за генеральную классификацию, которая приносит стресс и не даёт наслаждаться гонкой. Этот вид спорта и так достаточно тяжёл, чтобы ещё и лишаться радости заниматься им.

 

  Борьба за общий зачёт идёт вразрез с моим характером, я – атакующий гонщик.  Сегодня я в полной мере наслаждался выступлением в гонке.

Мне не хватает слов на английском языке. Я чувствую облегчение. Я так много раз пытался, а сегодня у меня, наконец, получилось. Это награда мне и всем моим товарищам по команде Cannondale-Drapac».

 

 

  Майкл Вудс (Cannondale-Drapac): «Группа преследования вела себя странно. На подъёмах был встречный ветер, я думал, что ребята после вчерашнего будут уставшими. Некоторые сидели на колёсах, а потом внезапно мы стали отрывом. Алекс Хаус прокричал мне по радио, чтобы я продолжал ехать, что образовалась хорошая группа. Нам не было необходимости долго обсуждать, потому что мы с Пьером Ролланом оба знали, что должны делать. Пьер – хороший лидер, он давал мне советы, за кем нам надо следовать. Наш спортивный директор в техничке Чарли Вегелиус сказал, что надо закрывать рывки гонщиков команды UAE Team Emirates и Movistar. Мы так и делали. Мы следили за ключевыми фигурами, и не упустили важные моменты гонки. У нас обоих хорошо шла нога.

 

  В финале я чувствовал огромный приток адреналина, я всегда на подъёме, когда нахожусь в первой группе на гонке такой значимости. Было тяжело, но я даже ног не чувствовал. Финиш подходил нам. При том, что много ребят устали после вчерашнего этапа, мне хватило сил уверенно прикрывать атаки, и поэтому я был очень рад».

 

Пьер Роллан и Том Дюмулин о 17-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Пьер Роллан и Том Дюмулин о 17-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Пьер Роллан и Том Дюмулин о 17-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Пьер Роллан и Том Дюмулин о 17-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Пьер Роллан и Том Дюмулин о 17-м этапе Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Том Дюмулин (Sunweb): «Я не волновался за свою майку, хотя пришлось преследовать отрыв, вкладываясь сильнее, чем ожидалось. Я знал, что другие команды позади нас переживают сильнее. Но они ждали и ждали, прежде, чем вышли нам помогать. Это было их решение. Поланц продвинулся в классфикации, обойдя некоторых ребят, но это их проблемы, моя майка был в безопасности. Мои ребята сегодня потрясающе работали.

  От второго подъёма до финиша было довольно далеко, и я бы очень удивился, если бы кто-то из претендентов на общий зачёт атаковал. Завтра атаки могут пойти с самого старта, нам надо ко всему быть готовыми.

 

  По поводу того, какой резонанс в Нидерландах вызвали мои вчерашние проблемы, стараюсь не думать. Утром чувствовал себя немного неуверенно, волновался, но весь этап был в полном порядке.  Я здесь не для того, чтобы войти в историю как тот, кто остановился в туалет на обочине, а для того, чтобы написать страницу истории как гонщик, который привез розовую майку в Милан».

 

Результаты 17 этапа Джиро д’Италия-2017.

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Теги к статье: Пьер Роллан Том Дюмулин Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (30)
    Адриен-Фото

    **А лидеры сегодня просто прокатилась, востанавливались после вчерашнего.**

    Вот это как то не очень ... Кинтане выматывать Дюмулина надо бы на КАЖДОМ этапе этой недели . Ну да, восстанавливаешься, но то же самое происходит и с соперником. Тем более, что состав Мувистара наголову выше всех остальных - пользуйся ПОКА ЕСТЬ ШАНС. Происходящее чем то напоминает прошлогодний ТДФ, на котором Кинтана тоже все ждал и выжидал... Конечно, 18 этап вроде как больше под него, но кто знает, что  может случится, вчера Дюмулина прихватило, а сегодня может и Кинтану судьба-злодейка пощупать. И что тогда ?! Недаром говорится : ЗАВТРА - ДЛЯ ДУРАКОВ! Так нет, колхозом доезжают до финиша, надеясь на завтра ... Знаете, ПРОХОДНЫЕ этапы в велоспорте очень напоминают ДОГОВОРНЫЕ матчи в футболе , между собой - перемирие, победа сознательно отдается какому-нибудь аутсайдеру в генеральном зачете, в общем - плевать на СПОРТ, на борьбу, на соревнование, НА БОЛЕЛЬЩИКОВ, сегодня - отдыхаем... Скучно и почти неспортивно.

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Ланду тоже жду в отрыве, а также Лулу и Фрайле.
    НУ и кого-нибудь из Русвело по традиции )

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Да ладно. Гонщики очень зависят от маршрута.
    И еще - есть несколько подъездов к горе.
    Не все они одинаково сложные.

    Поэтому в какой-то гонке Вальпарола (в зависимости от маршрута в целом и от конкретного шоссе) может быть "1 кат", а в какой-то  - "2 кат". А может даже стать "высшей"

  • ungvar
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (20)
    ungvar-Фото
    На Туре тот же Вальпарола получил бы первую кат.
    Гонку делает не маршрут, а гонщики.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (30)
    VeloVelo-Фото
    Он уже поправился.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (30)
    VeloVelo-Фото

    Удалил свой камент.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (30)
    VeloVelo-Фото

    А сейчас даже близко нет гонцов российских уровня "Бельков-2014".
    Сам Бельков вообще НИОЧЕМ. 
    Где хоть что-то на этой Джиро?! 
    Мильон раз гонцы Русвело уезжали в отрыв. И что? Для чего?
    Ни одной попытки зацепить этап. Вот сегодня все знали, что победа будет из отрыва. И где наши доблестные воины? Пытались, не получилось. . .
    Не представляю, чтобы на этой Джиро кто-то из российских гонцов мог сделать
    хоть что-то подобное тому, что сделал Роллан. 
    Ренат, что происходит?! Я никого не обвиняю. Просто скажите, что не стоит ждать побед,
    чтоб мы уже не надеялись и просто аплодировали очередному отрыву. 

    ЗЫ: Закарина в расчет не беру. У него там свои генералы.

  • Eufemiano Fuentes
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (20)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Причина незрелешной Джиро отсутсвие горных этапов...когда есть горы...есть интерес в гонке..жду

  • sixpack
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (20)
    sixpack-Фото
    раз-таки и хорошо. этапы с финишем в большую гору часто скучнее спринтерских

    первая гора выше, так как градиент начинается с самого старта. Последней горе подкрутили категорию, потому как последняя.
  • SSS
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (20)
    SSS-Фото
    Коммерческая гонка той же длины, что и для любителей-70км. Марчиалонга как-то раз была этапом кубок мира по лыжным гонкам где-то в начале нулевых.

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