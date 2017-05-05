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Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия, 206 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия, 206 км

 

  Юбилейный, 100-й выпуск Джиро д’Италия (Giro d'Italia) стартует на Сардинии. На старт первого этапа участники Джиро д’Италия-2017 выйдут в Альгеро (Alghero) - это курорт с великолепными пляжами и отелями. Альгеро, «золотые двери туризма» Сардинии. Он расположен на «Коралловой Ривьере» (Riviera del Corallo) на северо-западном побережье острова. Альгеро - один из самых крупных городов острова и историческая сокровищница.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия


  В окрестных водах Альгеро растёт много дорогостоящего красного коралла, поэтому его называют «Коралловой Ривьерой».


  Считается, что первые поселения появились в Альгеро в 3500-2700 годах до н.э. К этому периоду относятся найденные здесь артефакты: Дома гигантов (Domus de janas), многочисленные вазы, статуэтки и фигурки из металла.


  Позднее в этих местах появилась Нурагическая цивилизация, представляющая из себя почти полную загадку. С Нурагической цивилизацией связаны самые известные и загадочные памятники острова Сардинии - так называемые Нураги (Nuraghe). К сожалению, одна треть из них не сохранилась до наших дней. Некоторые учёные связывают таинственных строителей с этрусками, другие ассоциируют их с «народами моря» - группа средиземноморских народов, двинувшаяся в условиях «катастрофы бронзового века», в XIII веке до н. э., к границам Египта и государства хеттов, предположительно из региона Эгейского моря (Балканы и Малая Азия), о которых упоминают египетские источники. Учёные предполагают, что нурагическая цивилизация пришла в упадок в конце VI века до нашей эры. Причиной могло послужить вторжение извне, изменения в экосистеме или социальные потрясения.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - ОльбияДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия


  Что же представляют из себя эти загадочные нураги расположенные по всему острову Сардиния? Нураги - это каменные башни, которые в огромном количестве возводили древние обитатели острова. Массивные постройки достигают 20 м в высоту, сложены из каменных глыб (до 4 м в диаметре) и обычно имеют усечённую форму конуса или пирамиды.


  К слову, в настоящее время обнаружены остатки примерно 7 500 башен разного размера и разной степени сохранности, однако постоянно учёными и археологами делаются всё новые находки. Считается, что в эпоху расцвета нурагической культуры (II тыс, до н.э) общее количество этих сооружений на Сардинии могло достигать 30 000. В зоне Альгеро было построено около 90 нурагов. Хотя подобные сооружения характерны для многих других регионов Средиземноморья, сардинские нураги - наиболее оригинальные и величественные.



  Некоторые нураги использовались как зерновые бункеры, обсерватории, храмы или крепости. Артефакты, обнаруженные в них, в том числе каменные орудия, ткацкие станки, очаги, сосуды для приготовления пищи, мутовки и кости животных, свидетельствуют о том, что башни в основном использовались в качестве домов и для бытовой деятельности. Несколько таких башен разной сложности, построенные в непосредственной близости друг от друга с общими скважинами во дворе, окружены мегалитическими стенами, похожими на бастионы для охраны. Наиболее сложные строения в населённых пунктах имели бассейн, помещение для животных, смотровые башни. Многие сооружения были разрушены, и камни, позже, использовались для строительства домов и дорог.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия, 206 км

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия, 206 км


   Мегалитические захоронения на Сардинии называют «могилами великанов» или «дома великанов», но в них погребены десятки людей нормальных размеров. Просторные погребальные камеры составляли в ширину до 20 м и до 27 м в длину. Древние люди считали, что мёртвые преобразуются в богов или подобных им существ, поэтому хоронили умерших рядом со своими жилищами.


   Современный Альгеро был заложен в 1102-1112 годах генуэзской семьёй Дориа как защищённый порт. На постройку города именно в этом месте повлияло стратегически важное положение и наличие пресной воды. Даже в наше время во многих домах исторического центра Альгеро можно найти средневековые колодцы.


  По одной из теорий название Альгеро происходит от слова «Alghe», что означает водоросли. Вполне возможно, что название города пошло именно от названия водорослей, ведь до сих пор на городской пляж города море выбрасывает огромное количество водорослей. Убирать их нельзя, чтобы не нарушить природный баланс. Однако по другой теории название города происходит от слова Алжир.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - ОльбияДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия


  За город Альгеро происходили постоянные и страшные войны между генуэзцами, пизанцами и арагонцами. В 1283 году пизанской республике удалось завладеть Альгеро, но всего лишь на один год. В Альгеро существовало три степени защиты от врагов, наступающих с моря: коралловые рифы, оборонительные корабли и неприступные бастионы. До сих пор в Альгеро сохранилось 80% бастионов, ни один город Европы не может похвастаться таким количеством сохранённых стен!


  В 1347 году на Сардинию пришла чума, которая унесла жизни большей части жителей Альгеро, в том числе погибли и некоторые представители семьи Дориа. Поэтому в 1350 году ослабевшая династия решила продать часть Альгеро арагонцам, а в 1353 году остальную часть прав на город передали генуэзской республике и арборее, что снова привело к ожесточённым сражениям. После длительных боев город полностью перешёл в руки Арагонцев, в результате, город населили переселенцы-каталонцы, изгнав коренных жителей, поэтому культура Каталонии оставила неизгладимый след, дошедших до наших дней. С этого момента началась пяти вековая (XIV-XVIII вв.) каталонская история Альгеро.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - ОльбияДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия


  Именно поэтому, несмотря на то, что большинство населения Сардинии считает своим родным языком итальянский, для каждого пятого жителя города родным является именно каталанский язык («альгерский диалект»), многие семьи чтят каталонские обычаи, праздники и традиции Каталонии. А для каждого восьмого жителя острова Сардиния родным языком является сардинский язык.


  В конце 14 века, во время кризиса Арагонской империи, после многих лет войн и борьбы, Альгеро возвращается во владение супруги Бранкалеоне Дория Элеоноре Арборейской. И уже к 1720 году Сардиния, и Альгеро в том числе, переходит к Савойской Династии.


  В 1943 году, во время второй мировой войны, Альгеро подвергался страшным бомбардировкам. Из-за чего серьёзно пострадал исторический центр Альгеро, а жители были вынуждены перебраться в церковь Святого Микеле (Chiesa di San Michele).


  Расцвет Альгеро начался в 60-х годах 20-го века, впрочем, как и по всей Италии того времени. Постепенно отстраивались новые здания, кварталы, отели, и теперь остров горячо любим многочисленными туристами со всего мира.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия,Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия,


   Как и в любом другом богатом на достопримечательности городе, знакомство с Альгеро стоит начинать со старого города, где сосредоточены основные исторические и культурные памятники. Одной из самых известных и узнаваемых достопримечательностей Альгеро, и всей Сардинии, считается готический Кафедральный Собор Святой Марии - памятник 16-го века, расположенный на площади Пьяцца Дуомо, построенный военным инженером Рокко Каппеллино. Его знаменитая колокольня, выполненная в готическом каталонском стиле, гордо возвышается над Альгеро. С колокольни открывается великолепная панорама на живописнейшие окрестности. В соборе находится уникальный орган 1935 века, который сейчас на реставрации, но постоянно играет музыка в записи.


  Рядом с собором Святой Марии находится православная церковь Святой Барбары, которая открывается только в великие праздники или для проведения православных ритуалов: крещение, венчание, отпевание.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия,Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия,


 Визитной карточкой Альгеро, красующейся на всех туристических и панорамных фото города и ставшей символом его красоты и величия, является Церковь Святого Микеле, посвящённая покровителю города Святому Микеле. Церковь также датируется 16-м веком. Её восьмигранный купол, выполненный в стиле раннего барокко, украшен великолепной разноцветной майоликой, переливающейся при солнечных лучах.


  В далёкие времена внутрь города можно было попасть через ворота Пуртал Рейал (теперь Порта-Терра) и Порта-а-Маре (теперь Порто-Сальве). И даже сегодня, несмотря на то, что уцелели эти стены не полностью, они по-прежнему остаются материальным воплощением, символом своеобразия местной культуры.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия,Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия,


  Знакомство с городом можно продолжить с башни Торре-ди-Порта-Терра - именно здесь въезжали в город путешественники, прибывавшие в Альгеро по суше. В башне есть мультимедийная экспозиция, иллюстрирующая историю, культуру и традиции города от его основания до наших дней. От Порта-Терра можно дойти до башни Торре-ди-Сан-Джованни, где в наши дни проводятся временные выставки, и далее до Торре-делло-Спероне. Это мощное сооружение высотой двадцать два метра, более известное как «Башня Сулис», производит сильное впечатление во всей системе фортификаций. Башня доминирует над одной из главных площадей города - пьяцца-Сулис (piazza Sulis).

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия, 206 км


   Далее можно идти вдоль бастионов Христофора Колумба до восьмиугольной башни Торре-ди-сан-Джакомо, после которой начинаются бастионы Марко Поло - один из самых оригинальных районов старого города. Это вереница обращённых к морю домиков и построек, образующая архитектурный контур в истинно средиземноморском духе.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия,Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия,


  В северном конце бастионов Марко Поло встречаются две башни: слева - цилиндрической формы Торре-делла-Польверьера, а справа - Гарита-Рейал или Торре-делла-Лантерна, некогда служившая маяком для кораблей в заливе. Несколькими метрами дальше расположена башня Торре-ди-Сант’Эльмо, известная как «Мадоннина» (в честь статуи, венчающей её). Пройдя до конца последний из бастионов, можно оказаться у лестницы, которая ведёт через Порта-а-Маре (Порто-Сальве) на главную площадь Альгеро, пьяцца-Чивика. Сюда выходят здания, где когда-то заседали различные органы местной власти: так, в каталонско-готическом палаццо-де-Феррера часто останавливались правившие городом наместники и представители королевской семьи, приезжавшие в Альгеро на какое-нибудь официальное торжество, в Каза-де-ла-Сьютат заседал городской совет, а в здании королевской таможни (Дуана-Рейаль) жили адмиралы, встававшие на якорь в заливе Альгеро.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - ОльбияДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия


   Альгеро – курорт, который по праву гордится не только своими ценными историческими и культурными памятниками, но и необычайными природными достопримечательностями. В Альгеро находится самая красивая пещера на Сардинии и, пожалуй, одна из красивейших в мире. Она, как и сам город, окутана легендами и загадками, которые пытаются разгадать учёные со всего мира уже много лет. Легенда гласит, что в древности местные рыбаки, заблудившись в море, попали в эту таинственную пещеру, но выбраться так и не смогли, так как охраняет её сам Нептун.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - ОльбияДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия

 

  Морской бог не позволил прикоснуться к спрятанным внутри пещеры несметным сокровищам. Именно поэтому пещера и получила своё название – «Грот Нептуна», и сокровища природные здесь просто удивительные: бесчисленные сталактиты и сталагмиты невероятных форм и размеров окружили солёное озеро Ла Мармора, создавая красиво подсвеченные причудливые скульптурные композиции. Сокрыты ли в пещере сокровища морского Бога Нептуна пока так и не подтверждено.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - ОльбияДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия


   В Альгеро находится единственный на Сардинии Аквариум и музей естествознания (Museo naturalistico Mare nostrum aquarium), в котором представлены самые необычные представители подводного мира Средиземноморья: морские лещи, морские окуни, угри, мурены, кефаль, морские черепахи, омары, креветки, а также усатые, леопардовые или белые рифовые акулы. Самым популярным живым экспонатом музея считается рыба-камень, самая ядовитая из известных во всём мире рыб.


   Впрочем, Альгеро - это не только история: в окрестностях города расположены несколько лучших пляжей на всей Сардинии.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия, 206 км

 

   Лидо-Сан-Джованни можно признать одним из самых эффектных пляжей всего побережья Альгеро. Широкий песчаный нанос, отделённый от территории города пальмами, с тончайшим белым песком, омывается морем великолепных лазурных оттенков.

 

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - ОльбияДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия

  

   Пляж в Пунта-Негра - один из самых необычных на побережье. Песок здесь светлый и мелкий, дно также покрыто песком, хотя порой проступают камни. Вокруг пляжа - скалы, поросшие средиземноморским кустарником. Песок на пляже настолько мелок, что кажется, будто ступаешь по облаку талька, а вода - чиста и прозрачна; часть пляжа находится во владении одноимённой гостиницы, расположенной сразу позади него.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - ОльбияДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия


   Пляж Ладзаретто - это один из самых прекрасных пляжей в окрестностях Альгеро. Названием своим он обязан башне, которая господствует над заливом. Пляж расположился посреди скал из песчаника и зелёного участка, который отделяет его от пляжа Бомбарде. Его красота каждый год привлекает многочисленных туристов.


  Над пляжем Драгунары доминирует громада мыса Капо-Качча, закрывающего с запада залив Порто-Конте. Он покрыт тонким позолоченным песком. В отдельных точках море, невероятно чистое и прозрачное, окрашивается в цвета, переходящие от лазурного к изумрудно-зелёному. Здесь есть небольшая пристань, где встают суда, ходящие в расположенный поблизости Грот Нептуна, а также небольшая удобная парковочная зона. Дно здесь богато таинственными ущельями, которые обожают любители подводного плавания.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - ОльбияДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия


   Кухня Альгеро с её изысканностью и богатыми вкусами выдаёт испанское и каталонское влияние, которое накладывается на местную сардинскую традицию. Самые известные блюда в Альгеро - это, вне всякого сомнения, блюда из рыбы, способные многое рассказать о кулинарных традициях этого древнего морского города. Если вы хотите попробовать самое традиционное альгерийское блюдо, то обязательно закажите лобстера по-каталонски (Aragosta alla Catalana). Лобстер подаётся со свежими помидорами и луком под аккомпанемент уникального сардинского просекко Торбато (Torbato) или белого вина Верментино (Vermentino). Вам обязательно должны принести и показать живого лобстера перед приготовлением.


   Лобстер, известный в Альгеро с глубокой древности, - это базовый ингредиент местной кухни, вкус которого ценится во всём мире. Традиционные блюда из него - это лобстер по-каталонски, лобстер по-альгерски, спагетти или лингвине с лобстером.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - ОльбияДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия


   Ещё одной из поразительных особенностей кухни Альгеро является любовь к морским ежам (Bogamarì). Его красная мякоть, вкус которой ни с чем не спутать, лучше всего сохраняет свои свойства, если есть её в сыром виде, со свежим хлебом и бокалом хорошего местного вина. В начале каждого года здесь проходит праздник - сагра морского ежа (Sagra del Bogamarì), когда всех гостей угощают этим лакомством. Также из него готовят спагетти с ежом. Ежегодно в марте даже проводят праздник, посвящённый этим морским обитателям Riccio Di Mare. В это время все рестораны города предлагает специальные меню с ежами.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - ОльбияДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия


  Что касается проссеко Торбато, считается, что в его аромате хранится часть каталонской истории. В Испанию его привезли финикийские купцы, а в Альгеро - сами каталонцы в XIV в.


  И раз уж мы заговорили о вине, стоит упомянуть и об этнографическом музее «Сэлла и Моска», который находится в одноимённом винодельческом хозяйстве. Среди самых известных вин, которые здесь производятся, можно выделить Ангелу-Руджу (выдержанный Каннонау) и Верменитно-ди-Сарденья. Вин в Альгеро немало; многие из самых ярких вкусов Сардинии можно попробовать именно в Альгеро: это и Каннонау, и Верментино, и Моника, и, конечно же, старинный сорт Каньюлари, который выращивается лишь на ограниченном участке северо-западной Сардинии.


   Сладости также подверглись неизбежному влиянию каталонцев, самым популярным и известным лакомством сладкоежек острова Сардинии считается десерт Крема Каталана. Чтобы отведать восхитительное лакомство, сладкоежки съезжаются в Альгеро со всего острова.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия, 206 км


  Ну и, конечно, нельзя пройти мимо традиционных сардских сыров, колбас, хлеба и оливкового масла. Знаменитый пекорино различных сортов по старинным рецептам сардских пастухов, тончайший хлеб карасау можно отведать в любом ресторане Альгеро.

 

Альтиметрия 1 этапа Джиро д’Италия-2017 : Альгеро - Ольбия, 206 км

 Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия, 206 км

 

 

   Альгеро впервые принимает старт этапа Джиро д'Италии. От берега Средиземного моря, самой западной точки маршрута Джиро д'Италия-2017, гонщики направятся на северо-восток и через 50 км достигнут побережья залива Асинара, вдоль которого и продолжат свое движение к северной оконечности острова Сардиния. По пути будут разыграны 2 горных премии 4 категории:

 

- Мултедду (Multeddu) протяженность 4.6 км, 32-182 м, перепад - 150 м, средний градиент 3.3%, максимальный - 8%

- Тринита д'Агулту (Trinità d'Agultu) протяженность 6.1 км, 93-362 м, перепад - 269 м, средний градиент 4.4%, максимальный - 10%

 

  На 135-м км маршрута 1 этапа Джиро д'Италия-2017, в местечке Санта-Тереза-ди-Галлура (Santa Teresa di Gallura) на южном берегу залива Бонифачо, разделяющим итальянскую Сардинию и французскую Корсику, гонщики повернут на юг и поедут вдоль северо-восточного побережья острова Сардиния, омываемого Тирренским морем.

 

  За 21 км до финиша 1 этапа расположена вершина 4-й категории Сан-Панталео (San Pantaleo) протяженность 3.2 км, 34-215 м, перепад - 181 м, средний градиент 5.6%, максимальный - 12%.

 

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 1 этап, Альгеро - Ольбия, 206 км

 

 

  Финиш 1 этапа Джиро д'Италия-2017 принимает город Ольбия (Olbia, административный центр провинции Ольбия-Темпио, регион Сардиния), расположенный на берегу залива Тирренского моря. В прошлый раз Ольбия принимала старт и финиш 1 этапа Джиро д'Италия в 1991 году

 

  На заключительных 4-х километрах пелотону предстоит преодолеть 6 сложных поворотов и небольшой участок брусчатки. Заключительные 500 м - длинная прямая вдоль набережной, проложенная с запада на восток.

 

  Генеральщикам надо быть внимательными на этом этапе, проложенном по продуваемому побережью двух морей, так как ветер с моря может сыграть свою роль, порвав пелотон, и можно не успеть закрыть просвет.

 

  Этап подходит для спринтеров, и даже наличие подъема 4-й категории за 21 км до финиша не должно им помешать. У спринтеров полно сил, и они вряд ли упустят шанс побороться за победу на этапе и стать первым обладателем розовой майки лидера на Джиро д'Италия-2017. Среди фаворитов можно назвать Андре Грайпеля, Фернандо Гавирию, Калеба Юэна, Сашу Модоло, Джакомо Ниццоло и других.

   Ольбия принимает не только финиш первого этапа, но и старт второго этапа итальянского Гран-тура. Знакомство с главным городом Северной Сардинии мы продолжим на странице нашего превью ко второму этапу Джиро д’Италия-2017.


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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • RVL
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (10)
    RVL-Фото
    я представил как 2 капитана бодаются друг с другом во второй половине десятки..
    шутка.))
  • djick
    Джиро д'Италия-2017. Белая ма ... (1)
    djick-Фото

    все по делу. жаль Энао, его истинной силы никто пока не знает. Giulio Ciccone должен неплохо проехать, если успеет форму набрать после травмы.  а так конечно Адам фаворит!

  • Александра
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (10)
    Александра-Фото

    Цитата: Sm1T
    Я хочу вам напомнить, что на гонках соперничество в первую очередь не внутри командное, а с другими гонщиками.

    Я-то помню, теперь главное, чтобы два капитана не стали тянуть одеяло каждый на себя.)

  • Bjoern
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (10)
    Bjoern-Фото

    Команда английская, главная цель сезона победа на тдф англичанина, а на все остальное им плевать. Если получится катапультировать другого англичанина на подиум Джиро - хороший бонус, но не более. Так, что Ланде прийдется молча пахать на Томаса. Этну, Томас должен выдержать, а на Блокхаусе может уже капнуть и поехать домой, готовится к тдф. Ланда с большой долей вероятности последует за ним. Сомневаюсь, что Скай интересно место в шестерке или десятке, для англичанина или место в призах для какого-то там баска.

  • RVL
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (10)
    RVL-Фото

    Сам Ланда говорит, кто где сильнее, а кто слабее. Между собой.

    они сами сомневаются, как и результаты не особо радуют.

    победа на ГТ для обоих большая загадка.

    на одном Фруме не выедешь, а других пока нет.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (27)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень интересно, но статистика хороша тогда когда из нее вытикает какой-то закономерный итог... к сожалению исходя из этого списка ничего конкретного сказать нельзя и пока все наши прогнозы это всего лишь предположения. На мой взгляд наиболее вероятная шестерка это Нибали Кинтана Томас Вангардерен Кройсшвайк Пино. Но в какой реальной форме они находятся сейчас и с какой динамикой наращивания они будут идти по ходу гонки это сказать нельзя... От себя еще замечу у всех претендентов на высокие места или даже на подиум относительно не большой гоночный накат.

  • Meilleur
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (10)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Sezar
    Думаю в Скае понимают, что на 3 недели Томаса вряд ли хвати и шансов на подиум у него нет. Поэтому Ланда-номер один, а Томас-карта, которую можно разыграть, да и снизить давление на Ланду, чтобы опять чего не вышло))).

    Ну, ты даешь. Понимают, но ставят 1-м лидером. Логично, куда уж там. -)

  • YuraHist
    Составы команд на Джиро д'Ита ... (26)
    YuraHist-Фото
    Цитата: Venom
    Adam Hansen может этап зацепитacute
    Какой у него уже Гранд Тур подряд? Мужик шпарит по полной :-)
  • SVS
    Отменена премия за самое быстр ... (6)
    SVS-Фото
    Ага, в обязательном защитном снаряжении, панцири там, сплошная защита всего :-)... И ворота на шоссе, которые надо пройти :-)...
    Вообще, интересно было бы, но это не совсем велогонка получается.
  • innusimaxi
    К выходу книги Влада Богомолов ... (8)
    innusimaxi-Фото

    очень очень ждем выхода в свет

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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