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Алексей Луценко одерживает сольную победу на «Классике Хаэна»

Алексей Луценко одерживает сольную победу на «Классике Хаэна»

 



 Казахстанский гонщик Алексей Луценко одержал победу на дебютной однодневной испанской гонке «Классика Хаэна – Внутренний рай», которая прошла сегодня между Баэсой и Убедой, двумя историческими городами, находящимися под патронажем ЮНЕСКО.

 

 

Алексей Луценко одерживает сольную победу на «Классике Хаэна»

 

Photo credit: @Gettysport



  Луценко атаковал сольно на заключительной части 188-километровой дистанции; сначала он предпринял атаку примерно за 50 км до финиша, а затем, вновь за 28 км до финиша. Именно этот рывок и оказался успешным, принеся казахстанскому гонщику победу на улицах Убеды.

  «Я очень рад, что сумел выиграть свою первую гонку в сезоне. Вместе с командой я провел две хорошие недели на высокогорном тренировочном сборе на Тейде, и сегодня чувствовал готовность и мотивацию попробовать что-то. В прошлом году я уже выиграл гравийную гонку – «Серениссима Гравел», так что я знал, чего ждать сегодня.

  Гонка получилась очень тяжелой с большим количеством подъемов и гравийных участков. Но команда помогла сохранить мне немного сил для решающей части, и затем я сделал все возможное в своих атаках. Я знал, что Тим Велленс может быть реальным фаворитом в подобного рода гонке, так что мой план был атаковать заранее, чтобы уехать в одиночку. И этот план прекрасно сработал. Выиграть свою первую же гонку сезона – это замечательно! Теперь, я настраиваюсь на мой следующий старт – «Вуэльту Андалусии», - рассказал Алексей Луценко.

  Гонка оказалась серьезным испытанием для всех гонщиков – ее дистанция включала в себя целых семь гравийных секторов и множество коротких, но очень крутых подъемов. На гравии было очень много падений, которые не обошли и Astana Qazaqstan Team: Давиде Мартинелли и Дмитрий Груздев попали в завалы, но, к счастью, обошлось без слишком серьезных травм. Также, на первых гравийных участках проколы получили Юрий Натаров и Нурберген Нурлыхасым.

  Ближе к финальной части Евгений Федоров, Дмитрий Груздев и Мигель Анхель Лопес помогли Алексею Луценко занять хорошую позицию, после чего лидер команды предпринял атаку, которая произвела большую селекцию в группе. Второй рывок оказался решающим ипобедным.

  «Когда у тебя в составе такой гонщик, как Алексей Луценко, ты всегда может ожидать чего-то хорошего от него. Мы были готовы поддержать Алексея, ну а он продемонстрировал феноменальную форму на старте сезона, проведя этот день на высочайшем уровне! Гонка была сложной и требовательной, и я доволен тем, как Алексей сегодня атаковал и победил. Это красивая победа и хороший старт сезона и для него, и для всей команды», - добавил Джузеппе Мартинелли, спортивный директор команды Astana Qazaqstan Team.

  «Первая победа в сезоне для казахстанской велокоманды, и очень символично, что эта красивая победа добыта именно казахстанским гонщиком! Я поздравляю всю нашу команду и лично Алексея Луценко с таким потрясающим выступлением! Отличное начало сезона - так держать!» – прокомментировал президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов.


Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana Qazaqstan Team Clasica Jaen Paraiso Interior классика однодневная велогонка

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Несправедливо по изнурительной сложности этой гравийной гонки начисления очков UCI в этой гонке победителю 140 баллов, по сравнению с той же Альмерией, где на плоскостном рельефе А. Кристофф получил за победу 200 баллов. Леха, поздравляю! Здорово ты чуть не закопался в песок за три км до финиша. Спасибо толкнули зрители.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 01:29 | Регистрация: 20.05.2021

      Подтолкнул или толкнули. Сколько их было: один или много? Если Один подтолкнул, то это ничто,а если многие толкали,то Лешу надо дисквалифицировать.Но я видел рядом с ним,только одного болельщика."ЗДОРОВО"-это в каком смысле:плохом или в хорошем?

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:38 | Регистрация: 30.06.2017

    Я промолчу. Учи русский)))

    Вся жизнь это гонка.
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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • uran
    Тур Омана-2022. Этап 5 (10)
    uran-Фото
    Хватит тролля кормить. Игнорьте его не будет.
  • nightbuster33
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (14)
    nightbuster33-Фото
    Прошу прощения,но Власов теперь это "Бора".Жаль конечно-но это так.
  • Astanaforever
    Алексей Луценко одерживает сол ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Я промолчу. Учи русский)))
  • nightbuster33
    Алексей Луценко одерживает сол ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Подтолкнул или толкнули. Сколько их было: один или много? Если Один подтолкнул, то это ничто,а если многие толкали,то Лешу надо дисквалифицировать.Но я видел рядом с ним,только одного болельщика."ЗДОРОВО"-это в каком смысле:плохом или в хорошем?

  • motte
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (14)
    motte-Фото

    Вот так вот!

    Власов, Луценко... И это ведь Астана, невероятно, но это так!!! 

  • Astanaforever
    Алексей Луценко одерживает сол ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Несправедливо по изнурительной сложности этой гравийной гонки начисления очков UCI в этой гонке победителю 140 баллов, по сравнению с той же Альмерией, где на плоскостном рельефе А. Кристофф получил за победу 200 баллов. Леха, поздравляю! Здорово ты чуть не закопался в песок за три км до финиша. Спасибо толкнули зрители.
  • sixpack
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (14)
    sixpack-Фото
    на пару с reforge, как говорицца. А это ничего, что до финиша доехала треть пелотона примерно? Все не хотят отрабатывать, гады какие. А Груздев и вообще попал в завал.

    Отрыв с капитаном в составе уехал навсегда. "завтра" на однодневке никогда не наступит. И гонщики садятся в метлу, отдыхать перед Андалусией. Если б ты мог гоняться, боролся бы за 60-е место ) Об этом никто бы не узнал, особенно те самые налогоплательщики.

    про "не хотят доезжать" я тебе уже показывал, но ты продолжаешь молоть чушь. Груздев очерь редко сходит с многодневок. Как он реально едет и приносит ли пользу, тв-зрители не видят, и ты в т.ч.
  • litxaa
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (14)
    litxaa-Фото
    Давайте на станок Гранд Туры пересаживать? А что? Вдруг ветер кому то подует или там дождик, не честно. А так все дома, в тепле, проколов нету, крыша над головой, только разве что неожиданный приезд тещи может испортить всю подготовку к столь ответственному мероприятию)))
  • EL-Fenomeno
    Тур Омана-2022. Этап 5 (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    А мне кажется в этом сезоне сий "персонаж" решил выйти на новый (для себя) уровень. В прошлом году топил и ванговал Фрума на победы и подуимы, сейчас решил Винокурвоа "поднять". Вспомнил за Иглинского (честь и хвала), но тогда нужно чтобы ещё и Е.Петров + Вл.Карпец с Д.Меньшовим вернулись в пелотон, вот тогда увидим настоящую зарубу и на классиках, и на многодневках))
    Ну нравится товарищу reforg34 сИграть на сайте клоуна/шута, причём судя по последним постам всё больше и больше.

  • nightbuster33
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (14)
    nightbuster33-Фото
    Хочу напомнить"Столичному Аборигену":При 47комментариях, начиная с Нового Года,Автор получил 57 отрицательных баллов и только лишь 16 положительных оценок от всех почитаталей этого сайта. Видать на столько зол на окружающий мир,что не осталось в душе ни капли положительных эмоций,чтобы поделится.Это как"свой среди чужих,чужой среди своих"и каждый раз его тянет комментировать действия в сфере,далекого от его знаний и понятий.Один лишь базарный треп.

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