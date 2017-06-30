Алексей Луценко одерживает сольную победу на «Классике Хаэна»





Казахстанский гонщик Алексей Луценко одержал победу на дебютной однодневной испанской гонке «Классика Хаэна – Внутренний рай», которая прошла сегодня между Баэсой и Убедой, двумя историческими городами, находящимися под патронажем ЮНЕСКО.

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Луценко атаковал сольно на заключительной части 188-километровой дистанции; сначала он предпринял атаку примерно за 50 км до финиша, а затем, вновь за 28 км до финиша. Именно этот рывок и оказался успешным, принеся казахстанскому гонщику победу на улицах Убеды.



«Я очень рад, что сумел выиграть свою первую гонку в сезоне. Вместе с командой я провел две хорошие недели на высокогорном тренировочном сборе на Тейде, и сегодня чувствовал готовность и мотивацию попробовать что-то. В прошлом году я уже выиграл гравийную гонку – «Серениссима Гравел», так что я знал, чего ждать сегодня.

Гонка получилась очень тяжелой с большим количеством подъемов и гравийных участков. Но команда помогла сохранить мне немного сил для решающей части, и затем я сделал все возможное в своих атаках. Я знал, что Тим Велленс может быть реальным фаворитом в подобного рода гонке, так что мой план был атаковать заранее, чтобы уехать в одиночку. И этот план прекрасно сработал. Выиграть свою первую же гонку сезона – это замечательно! Теперь, я настраиваюсь на мой следующий старт – «Вуэльту Андалусии», - рассказал Алексей Луценко.



Гонка оказалась серьезным испытанием для всех гонщиков – ее дистанция включала в себя целых семь гравийных секторов и множество коротких, но очень крутых подъемов. На гравии было очень много падений, которые не обошли и Astana Qazaqstan Team: Давиде Мартинелли и Дмитрий Груздев попали в завалы, но, к счастью, обошлось без слишком серьезных травм. Также, на первых гравийных участках проколы получили Юрий Натаров и Нурберген Нурлыхасым.



Ближе к финальной части Евгений Федоров, Дмитрий Груздев и Мигель Анхель Лопес помогли Алексею Луценко занять хорошую позицию, после чего лидер команды предпринял атаку, которая произвела большую селекцию в группе. Второй рывок оказался решающим ипобедным.



«Когда у тебя в составе такой гонщик, как Алексей Луценко, ты всегда может ожидать чего-то хорошего от него. Мы были готовы поддержать Алексея, ну а он продемонстрировал феноменальную форму на старте сезона, проведя этот день на высочайшем уровне! Гонка была сложной и требовательной, и я доволен тем, как Алексей сегодня атаковал и победил. Это красивая победа и хороший старт сезона и для него, и для всей команды», - добавил Джузеппе Мартинелли, спортивный директор команды Astana Qazaqstan Team.



«Первая победа в сезоне для казахстанской велокоманды, и очень символично, что эта красивая победа добыта именно казахстанским гонщиком! Я поздравляю всю нашу команду и лично Алексея Луценко с таким потрясающим выступлением! Отличное начало сезона - так держать!» – прокомментировал президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов.







Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team