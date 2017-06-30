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Триумф Алексея Луценко на «Коппа Агостони»-2021

Триумф Алексея Луценко на «Коппа Агостони»-2021

 

 

 

  Всего через два дня после своего падения на «Туре Ломбардии», которое перечеркнуло все шансы на борьбу за высокий результат, лидер команды Astana – Premier Tech Алексей Луценко одержал великолепную победу на итальянской однодневной гонке «Коппа Агостони» в городе Лиссоне.

 

Триумф Алексея Луценко на «Коппа Агостони»-2021

 

 

Photo credit: @Gettysport

 

  Команда Astana – Premier Tech большую часть гонки мощно работала во главе пелотона, догоняя отрыва. Затем, примерно за 60 км до финиша отрыв дня был нейтрализован, после чего образовалась достаточно немногочисленная группа лидеров, в которой находились Алексей Луценко и Самуэле Баттистелла, оказавший своему капитану серьезную поддержку. На заключительном подъеме дня после серии атак образовалась новая группа лидеров, в числе которых вновь оказался Луценко. 

 

  Преимущество этого нового отрыва было неустойчивым, однако за 11 км до финиша из группы атаковал итальянец Маттео Трентин, чей рывок сумел подхватить лишь казахстанский лидер Astana – Premier Tech. Вдвоем, Трентин и Луценко смогли открыть хороший просвет, достаточный для того, чтобы между собой разыграть победу в этой гонке.

 

  В спринте Алексей Луценко оказался сильнее, добившись замечательной победы.

 

  «Я очень рад этой победе. Два года назад эту гонку я завершил на втором месте, и сегодня я был мотивирован побороться за победу, старался держать концентрацию на протяжении всего дня. Думаю, что я усвоил все уроки и смог использовать свой прошлый опыт. В финале мы организовали хорошую работу вдвоем, а затем, я решил дождаться финальных метров для того, чтобы начать свой спринт. Ноги работали очень хорошо, и я рад, что все сложилось. Завтра постараюсь отдохнуть и восстановиться перед тем, как провести заключительную гонку в сезоне», - сказал Алексей Луценко, для которого это второй успех в этом году после победы на четвертом этапе «Критериум дю Дофине».

 

  «Конечно, мы все очень довольны этим успехом. Суббота прошла для нас не так, как мы ожидали, так что это здорово, что Алексей и вся команда добились успеха сегодня. Все ребята, особенно Самуэле Баттистелла, проделали отличную работу на Алексея, ну а в финале Луценко все сделал просто замечательно, он был сфокусирован, активен и умен. Он выждал идеальный момент и завершил эту гонку так, как нужно», - добавил спортивный директор Стефано Занини.

 

  «Это очень важная победа для Казахстана и для всех болельщиков нашей команды. Мы от всей души поздравляем Алексея, а также всех гонщиков и персонал, кто помогал ему в этой гонке. Алексей ещё раз доказал, что он истинный лидер, способный одерживать красивые победы на мировом уровне. Думаю, этим результатом он поднял еще и моральный дух команды в преддверии нового сезона, что также очень важно», - прокомментировал сегодняшний успех президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов.

 

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Premier - Tech

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana CoppaAgostoni Стефано Занини Нурлан Смагулов

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 20:10 | Регистрация: 20.05.2021

    Вот с этого и надо было начинать.Жарайсын.Молодец!

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:16 | Регистрация: 30.06.2017

    Бабок лучше в бюджет Астаны добавьте, чем эпитеты и дифирамбы петь. Это я к Смагулову .И победы сами придут.

    Вся жизнь это гонка.
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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Эдди Меркс о Тадее Погачаре (1)
    Astanaforever-Фото
    Да уж. Он блещет ярче чем два Роглича плюс три Эвенпула вместе взятых. Берет все когда хочет.
  • VeloVelo
    Тадей Погачар - победитель кла ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Мне не понравился комментарий на Ломбардии. 
    Оба комментатора привыкли комментировать второстепенные гонки.
    А здесь был монумент, который они не потянули, к сожалению. Еще есть куда расти!

    Никита на треке был Хорош, учитывая, что это его дебют! 

  • старт-шоссе 82
    Филиппо Ганна задумался об уст ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Для начала ждем Ганну, с победами, на треке в Рубэ, на ЧМ.

    ( жаль что не Ашхабад, очень хотелось посмотреть на этот трек )

  • Astanaforever
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Fghk
    Согласен что Винокуров и его родственники неплохо устроились..
    Семь комментов на этом ресурсе и все семь об Астане негативно. Тролль.
  • Zhanzhak
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (20)
    Zhanzhak-Фото
    Почему люди любят считать чужие деньги? Что за манера заглядывать в чужой карман? Его родители живут в СКО село Бишкуль, до сих пор! В Монако живет только он со своей семьей. База Астаны в Европе, ему где быть? Да и потом, Он Олимпийский чемпион, с работой справляется. А вы бы где жили на его месте? На мой взгляд он один в мультуклубе и отрабатывает свой гонорар на все 100.
    Луценко тоже живет в Монако. Зейц тоже не в Казахстане проживает. Кожатаев пока ездил тоже жил в Испании, сейчас в Петропавловске живет. Где они должны жить если тренировки, сборы все находится в Европе? Да и потом это не наше дело где им жить. Зарабатывают значит так, что могут себе это позволить. Их не содержат, это их зароботок, вот и им решать где жить и как.
  • Fghk
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (20)
    Fghk-Фото
    Согласен что Винокуров и его родственники неплохо устроились..
  • Astanaforever
    Триумф Алексея Луценко на «Коп ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Бабок лучше в бюджет Астаны добавьте, чем эпитеты и дифирамбы петь. Это я к Смагулову .И победы сами придут.
  • Astanaforever
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Харош ребята. Сейчас придут наши давние пользователи с этой площадки и начнут руками махать на астанафанов. Типа валите с российского ресурса к себе на астанафанс и там разбирайтесь между собой. Я их выучил здесь за эти пять лет хорошо. И на самом деле, не пошли бы вы на казахстанский форум и там разбирались бы. А то выставляете нижнее белье все наружу. Поднимите рейтинг родной площадке. А то он заглох окончательно.
  • nightbuster33
    Триумф Алексея Луценко на «Коп ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Вот с этого и надо было начинать.Жарайсын.Молодец!

  • Yuriy 17
    Арно Демар - победитель класси ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Вознаграждение красавцу-французу, неподдавшемуся унынию, за неудачи сезона.

     

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