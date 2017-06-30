Триумф Алексея Луценко на «Коппа Агостони»-2021

Всего через два дня после своего падения на «Туре Ломбардии», которое перечеркнуло все шансы на борьбу за высокий результат, лидер команды Astana – Premier Tech Алексей Луценко одержал великолепную победу на итальянской однодневной гонке «Коппа Агостони» в городе Лиссоне.

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Команда Astana – Premier Tech большую часть гонки мощно работала во главе пелотона, догоняя отрыва. Затем, примерно за 60 км до финиша отрыв дня был нейтрализован, после чего образовалась достаточно немногочисленная группа лидеров, в которой находились Алексей Луценко и Самуэле Баттистелла, оказавший своему капитану серьезную поддержку. На заключительном подъеме дня после серии атак образовалась новая группа лидеров, в числе которых вновь оказался Луценко.

Преимущество этого нового отрыва было неустойчивым, однако за 11 км до финиша из группы атаковал итальянец Маттео Трентин, чей рывок сумел подхватить лишь казахстанский лидер Astana – Premier Tech. Вдвоем, Трентин и Луценко смогли открыть хороший просвет, достаточный для того, чтобы между собой разыграть победу в этой гонке.

В спринте Алексей Луценко оказался сильнее, добившись замечательной победы.

«Я очень рад этой победе. Два года назад эту гонку я завершил на втором месте, и сегодня я был мотивирован побороться за победу, старался держать концентрацию на протяжении всего дня. Думаю, что я усвоил все уроки и смог использовать свой прошлый опыт. В финале мы организовали хорошую работу вдвоем, а затем, я решил дождаться финальных метров для того, чтобы начать свой спринт. Ноги работали очень хорошо, и я рад, что все сложилось. Завтра постараюсь отдохнуть и восстановиться перед тем, как провести заключительную гонку в сезоне», - сказал Алексей Луценко, для которого это второй успех в этом году после победы на четвертом этапе «Критериум дю Дофине».

«Конечно, мы все очень довольны этим успехом. Суббота прошла для нас не так, как мы ожидали, так что это здорово, что Алексей и вся команда добились успеха сегодня. Все ребята, особенно Самуэле Баттистелла, проделали отличную работу на Алексея, ну а в финале Луценко все сделал просто замечательно, он был сфокусирован, активен и умен. Он выждал идеальный момент и завершил эту гонку так, как нужно», - добавил спортивный директор Стефано Занини.

«Это очень важная победа для Казахстана и для всех болельщиков нашей команды. Мы от всей души поздравляем Алексея, а также всех гонщиков и персонал, кто помогал ему в этой гонке. Алексей ещё раз доказал, что он истинный лидер, способный одерживать красивые победы на мировом уровне. Думаю, этим результатом он поднял еще и моральный дух команды в преддверии нового сезона, что также очень важно», - прокомментировал сегодняшний успех президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов.

Пресс-служба велокоманды Astana Premier - Tech