Алексей Луценко выигрывает «Мемориал Марко Пантани»





Всего через два дня после своей впечатляющей сольной победы на «Коппа Сабатини», чемпион Казахстана Алексей Луценко одержал достаточно неожиданную победу в драматичном финале однодневной итальянской гонки «Мемориал Марко Пантани».



Гонщик команды «Астана» атаковал из пелотона на заключительных 2-х километрах дистанции, и, догнав отрыв из 4-х человек всего за 500 метров до финишной черты, он продолжил мощнейший спринт, одержав свою 10-ю победу в нынешнем сезоне!





- Старт гонки получился достаточно напряженным, и понадобилось время для того, чтобы отрыв, наконец-то уехал. Этой группе удалось набрать где-то 6-7 минут преимущества, и несколько команд организовали преследование. Мы спокойно ехали в группе, предпочтя дождаться финальной части дистанции, когда гонка доберется до кругов в городе. Я хочу поблагодарить всех товарищей по команде за поддержку, особенно, Жандоса Бижигитова, который все время находился рядом со мной, держа меня на идеальной позиции впереди. Так как в группе было много хороших спринтеров, честно говоря, я ничего особенного не планировал на финал, так как обычно я не являюсь фаворитом в спринте. Но, наш спортивный директор Джузеппе Мартинелли посоветовал мне попробовать атаковать за 2 км до финиша. Он хорошо знает финишный город, и у него большой опыт, так что я решил последовать совету. Я атаковал точно в том месте, о котором сказал Мартинелли, и быстро сумел набрать преимущество над пелотоном. За 500 метров я догнал ребят из раннего отрыва, а за 200 метров до финиша я начал свой спринт, который принес мне победу. Все сработало идеально! Эта победа стала неожиданной для меня, но я очень рад! Это очень красивая гонка в честь великого чемпиона Марко Пантани. Я знаю, как эта гонка важна для Джузеппе Мартинелли, так что мне очень приятно подарить ему эту победу! – сказал Алексей Луценко.



- Все знают, что для меня значит Марко Пантани, так что сегодня я очень счастлив и горд нашей командой и Алексеем Луценко, который провел потрясающую гонку и одержал замечательную победу! Мы проводим великолепную неделю в Италии, завтра мы завершаем ее еще одной хорошей гонкой «Трофео Маттеотти», после чего гонщики отправятся на чемпионат мира в Йоркшир, - добавил Джузеппе Мартинелли, спортивный директор «Астаны».



Подиум «Мемориала Марко Пантани» дополнили два гонщика из отрыва: Диего Роза (2-е место) и Гийом Мартан (3-е место).



Сегодняшним успехом Алексея Луценко на «Мемориале Марко Пантани» команда «Астана» побила свой рекорд, набрав уже 36 побед за сезон.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM