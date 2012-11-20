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Алексей Луценко выигрывает «Мемориал Марко Пантани»

Алексей Луценко выигрывает «Мемориал Марко Пантани»

 



Всего через два дня после своей впечатляющей сольной победы на «Коппа Сабатини», чемпион Казахстана Алексей Луценко одержал достаточно неожиданную победу в драматичном финале однодневной итальянской гонки «Мемориал Марко Пантани».

Гонщик команды «Астана» атаковал из пелотона на заключительных 2-х километрах дистанции, и, догнав отрыв из 4-х человек всего за 500 метров до финишной черты, он продолжил мощнейший спринт, одержав свою 10-ю победу в нынешнем сезоне!

 

 



- Старт гонки получился достаточно напряженным, и понадобилось время для того, чтобы отрыв, наконец-то уехал. Этой группе удалось набрать где-то 6-7 минут преимущества, и несколько команд организовали преследование. Мы спокойно ехали в группе, предпочтя дождаться финальной части дистанции, когда гонка доберется до кругов в городе. Я хочу поблагодарить всех товарищей по команде за поддержку, особенно, Жандоса Бижигитова, который все время находился рядом со мной, держа меня на идеальной позиции впереди. Так как в группе было много хороших спринтеров, честно говоря, я ничего особенного не планировал на финал, так как обычно я не являюсь фаворитом в спринте. Но, наш спортивный директор Джузеппе Мартинелли посоветовал мне попробовать атаковать за 2 км до финиша. Он хорошо знает финишный город, и у него большой опыт, так что я решил последовать совету. Я атаковал точно в том месте, о котором сказал Мартинелли, и быстро сумел набрать преимущество над пелотоном. За 500 метров я догнал ребят из раннего отрыва, а за 200 метров до финиша я начал свой спринт, который принес мне победу. Все сработало идеально! Эта победа стала неожиданной для меня, но я очень рад! Это очень красивая гонка в честь великого чемпиона Марко Пантани. Я знаю, как эта гонка важна для Джузеппе Мартинелли, так что мне очень приятно подарить ему эту победу! – сказал Алексей Луценко.

- Все знают, что для меня значит Марко Пантани, так что сегодня я очень счастлив и горд нашей командой и Алексеем Луценко, который провел потрясающую гонку и одержал замечательную победу! Мы проводим великолепную неделю в Италии, завтра мы завершаем ее еще одной хорошей гонкой «Трофео Маттеотти», после чего гонщики отправятся на чемпионат мира в Йоркшир, - добавил Джузеппе Мартинелли, спортивный директор «Астаны».

Подиум «Мемориала Марко Пантани» дополнили два гонщика из отрыва: Диего Роза (2-е место) и Гийом Мартан (3-е место).

Сегодняшним успехом Алексея Луценко на «Мемориале Марко Пантани» команда «Астана» побила свой рекорд, набрав уже 36 побед за сезон.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Алексей Луценко Memorial Marco Pantani Astana

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:32 | Регистрация: 30.06.2017

    Впечатляет форма Леши. Подсластил горькую пилюлю фанам Астаны после грустных воспоминаний о Вуэльте подряд двумя победами в Италии..где выигрывали все последние годы только. хозяева-итальянцы. Зачёт ему за это.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 21:36 | Регистрация: 20.11.2012

    хейтеры, где ж вы со своими чемпионатами водокачек? :-)

     

    Наконец-то Луц показывает черты сильного однодневщика. Ему тока спринты вырезать осталось. По всем параметрам однодневщик, мне как-то странно было, что до 2019 он выигрывал только чемпионат Казахстана да Тур Алма-Аты. В этом году он хорошо проехал Страде и Омлооп, теперь вторая победа в однодневке с очень неплохим составом. Ожидаем ЧМ и след весны. Ломбардия... все ж тяжеловато.

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Комментарии

  • Astanaforever
    Еще один сезон для Дмитрия Гру ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Kivi
    с кем?
    Видимо он говорит про Романа Киреева, которого вынудили уйти чтобы уступить место Винокурову, чтобы Астана не вылетела в проконти, не добирая очков в мировой лиги UCI. 2011 года . Самый провальный тот год был у Астаны. А может и про Кашечкина толкует.Того тоже вынудили уйти из за противостояния с тем же Вино.
  • sixpack
    Алексей Луценко выигрывает «Ме ... (2)
    sixpack-Фото

    хейтеры, где ж вы со своими чемпионатами водокачек? :-)

     

    Наконец-то Луц показывает черты сильного однодневщика. Ему тока спринты вырезать осталось. По всем параметрам однодневщик, мне как-то странно было, что до 2019 он выигрывал только чемпионат Казахстана да Тур Алма-Аты. В этом году он хорошо проехал Страде и Омлооп, теперь вторая победа в однодневке с очень неплохим составом. Ожидаем ЧМ и след весны. Ломбардия... все ж тяжеловато.

  • Astanaforever
    Алексей Луценко выигрывает «Ме ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Впечатляет форма Леши. Подсластил горькую пилюлю фанам Астаны после грустных воспоминаний о Вуэльте подряд двумя победами в Италии..где выигрывали все последние годы только. хозяева-итальянцы. Зачёт ему за это.
  • Kivi
    Еще один сезон для Дмитрия Гру ... (6)
    Kivi-Фото
    с кем?
  • close2you
    Memorial Marco Pantani-2019 (4)
    close2you-Фото

    дай Бог, эту ногу ему на ЧМ... будет неплох)

  • Бакеша
    Memorial Marco Pantani-2019 (4)
    Бакеша-Фото
    Вау, просто молодец! Поздравляю! Алга Астана!
  • motte
    Primus Classic-2019 (1)
    motte-Фото

    Шикарно, трек , шикарно!!!!

    Саган хорош, радует!

  • motte
    Memorial Marco Pantani-2019 (4)
    motte-Фото

    Алексей , внутреннюю Италию щелкает, словно орешки

  • Astanaforever
    Memorial Marco Pantani-2019 (4)
    Astanaforever-Фото
    Что он творит!!! Вот это монстр! ЧМ еще ему для полного счастья и нам фанам Астаны для услады души. Молодец Леша! 10 побед в сезоне просто успех. Буду болеть за него на ЧМ.
  • kwwk
    Тур Словакии-2019. Этап 3 (2)
    kwwk-Фото

    Приятно видеть Александра в окружении матерых спринтеров

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
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