Париж-Рубэ-2021. Маршрут и претенденты

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Полтора года прошло с тех пор, как бельгийский велогонщик Филипп Жильбер поднял над головой легендарный булыжник – знак победителя классики Париж-Рубэ. 118-й выпуск Монумента велоспорта впервые в истории пройдёт осенью – 3 октября. Прогноз погоды обещает, что на дорогах «Северного Ада» впервые за 20 лет (с 2002 года, когда третью победу на Париж-Рубэ одержал Йохан Мюзеув) дождь может до предела усложнить гонку. А за день до 118-го выпуска классического Париж-Рубэ, 2 октября состоится первый в истории женский выпуск легендарной классики.

Маршрут Париж-Рубэ-2021

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"Королева классик" никогда не отходит от традиционного маршрута, варьируя лишь набор секторов. Париж-Рубэ-2021 - это 257,7 километров дистанции, из которых 55 километров приходятся на 30 секторов брусчатки, расположенных на финальных 160 километрах.

Директор Париж-Рубэ Тьерри Гувену (Thierry Gouvenou) вместе с директором женской версии классики Франком Перке (Franck Perque) 28 сентября провели последнюю инспекцию дистанции и оценили по степени сложности сектора брусчатки в зависимости от их протяжённости, плотности укладки булыжников, общего состояния секций и их расположения.

Пять звёзд, показатели наивысшей сложности - остаются у секторов: Аренбергский лес/просека (Trouée d'Arenberg) за 95,3 км до финиша, Мон-зан-Певель (Mons-en-Pévèle) за 48,6 км до финиша и Каррефур де л’Арбр (Carrefour de l'Arbre) за 17,2 км до финиша.

Организаторы немного изменили и первые сектора брусчатки. Так, в отличие от 2019 года, сектор Труасвиль (Troisvilles) будет пройден полностью – 2,2 км. Сектор Вертан (Vertain) гонщики поедут, в отличие от прошлых лет, в обратном направлении, а значит, им придётся преодолевать подъём. 24-й сектор, который открыли в 2005 году, не входил в гонку с 2016 года.

30 секторов брусчатки Париж-Рубэ-2021:

Париж - Рубэ-2021. Превью

Париж - Рубэ-2021. Превью

30 : Troisvilles - Inchy (км 96,3 – 2,2 км) ***

29 : Viesly - Quiévy (км 102,8 – 1,8 км) ***

28 : Quiévy - Saint-Python (км 105,4 – 3,7 км) ****

27 : Saint-Python (км 110,1 - 1,5 км) **

26 : Haussy - Saint-Martin-sur-Écaillon (км 116,6 - 0,8 км) **

25 : Saint-Martin-sur-Ecaillon - Vertain (км 120,9 - 2,3 км) ***

24 : Capelle - Ruesnes (км 127,3 - 1,7 км) ***

23 : Artres - Quérénaing (км 136,3 - 1,3 км) **

22 : Quérénaing - Maing (км 138,1 - 2,5 км) ***

21 : Maing - Monchaux-sur-Ecaillon (км 141,2 - 1,6 км) ***

20 : Haveluy - Wallers (км 154,2 - 2,5 км) ****

19 : Trouée d'Arenberg (км 162,4 - 2,3 км) *****

18 : Wallers - Hélesmes (км 168,4 - 1,6 км) ***

17 : Hornaing - Wandignies (км 175,2 - 3,7 км) ****

16 : Warlaing - Brillon (км 182,7 - 2,4 км) ***

15 : Tilloy - Sars-et-Rosières (км 186,2 - 2,4 км) ****

14 : Beuvry-la-Forêt - Orchies (км 192,5 - 1,4 км) ***

13 : Orchies (км 197,5 - 1,7 км) ***

12 : Auchy-lez-Orchies - Bersée (км 203,6 - 2,7 км) ****

11 : Mons-en-Pévèle (км 209,1 - 3 км) *****

10 : Mérignies - Avelin (км 215,1 - 0,7 км) **

9 : Pont-Thibault - Ennevelin (км 218,5 - 1,4 км) ***

8 : Templeuve - L'Epinette (км 223,9 - 0,2 км) *

7 : Cysoing - Bourghelles (км 230,8 - 1,3 км) ***

6 : Bourghelles - Wannehain (км 233,3 - 1,1 км) ***

5 : Camphin-en-Pévèle (км 237,8 - 1,8 км) ****

4 : Carrefour de l'Arbre (км 240,5 - 2,1 км) *****

3 : Gruson (км 242,8 - 1,1 км) **

2 : Willems - Hem (км 249,5 - 1,4 км) ***

1 : Roubaix - Espace Charles Crupelandt (км 256,3 - 0,3 км) *

В женской версии Париж-Рубэ не будет Аренбергского леса, но сложные сектора Мон-зан-Певель и Каррефур де л’Арбр на пути к велодрому преодолевать придётся. Маршрут женской версии включает 17 секторов общей протяжённостью 29,2 км, сосредоточенных на последних 85 из 116,4 км дистанции.

Претенденты

Необычное расположение 118-го выпуска Париж-Рубэ в календаре гонок означает, что классика Монумент может стать идеальным реваншем за неудачи в сезоне, в том числе на недавней групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021. Но в то же время насыщенный сезон не может не сказаться на физической форме претендентов, а значит на классике, где преимущество на стороне опытных гонщиков, повышаются шансы у гонщиков из ранних отрывов. Из 16 последних выпусков Париж-Рубэ три завершались победой гонщиков отрыва дня – Магнус Бекстедт (Magnus Backstedt) в 2004, Стюарт О’Грэйди (Stuart O’Grady) в 2007, Мэттью Хейман (Mathew Hayman) в 2016.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Филипп Жильбер одержал победу в 2019 году, выступая в команде Deceuninck-Quick Step. Теперь бельгийскому гонщику 39 лет и он выступает в команде Lotto Soudal. Он будет защищать свой титул, но не считает себя фаворитом: «Думаю, будет больше неопределённости. В контексте весенних классик у нас больше уверенности в физической форме гонщиков. На этот раз я бы сказал, что сниму шляпу перед каждым гонщиком, который скажет мне, что он финиширует в топ-5 в воскресенье».

Фаворитами Париж-Рубэ-2021 можно назвать гонщиков, боровшихся в недавней групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2021.

Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma) – один из них. Трёхкратного чемпиона мира в велокроссе не должна пугать мокрая брусчатка. У него был неудачный день на чемпионате мира, но тем сильнее может быть желание реванша.

Опыт выступления на Париж-Рубэ у Ваута Ван Арта, в отличие от ещё одного претендента и специалиста в велокроссе, 26-летнего нидерландского гонщика Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix), уже имеется. Ваут ван Арт стартует на Париж-Рубэ в третий раз в карьере. Но лучший результат бельгийский гонщик показал на дебютном Париж-Рубэ, когда финишировал 13-м. Матье ван дер Пула едва ли сдержит то, что он поедет Париж-Рубэ впервые, ведь в свой дебют на Туре Фландрии он занял 4-е место.

Среди претендентов и Петер Саган (Bora-hansgrohe), которому Париж-Рубэ покорился в 2018 году, а в 2019 словацкий гонщик вошёл в топ-5. Его товарищ по команде Нильс Политт также имеет шансы на успех, в 2019 году он финишировал на второй ступени подиума Париж-Рубэ, а в 2018 был 7-м.

У команды Deceuninck-Quick Step, как всегда, состав, в котором все имеют возможность побороться за победу – Каспер Асгрен – победитель Тура Фландрии, Давиде Баллерини – классики Omloop Het Nieuwsblad, Ив Лампарт – двукратный победитель Dwars door Vlaanderen, в прошлом выпуске Париж-Рубэ-2019 финишировал на третьей ступени подиума, Зденек Штыбар – призёр Париж-Рубэ 2015 и 2017 годов, в групповой гонке чемпионата мира-2021 финишировал 7-м.

Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo) финишировал в шаге от подиума чемпионата мира-2021, на Париж-Рубэ он не новичок, дважды входил в топ-5, а теперь, когда гонка проходит осенью, может преподнести сюрприз всем, как сделал в этом году на Милан-Сан-Ремо, выиграв этот Монумент.

Среди других претендентов Александр Кристофф и Маттео Трентин (UAE Team Emirates), Грег Ван Авермат и Оливер Насен (AG2R Citroen), Арно Демар и Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), Дилан Ван Барле и Люк Роу (Ineos Grenadiers), Михаэль Вальгрен (EF Education Nippo), Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Сеп Ванмарке (Israel Start-Up Nation), Джон Дегенкольб (Lotto Soudal), Ники Терпстра (Team TotalEnergies) и другие.