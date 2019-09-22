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Самуэле Баттистелла стал чемпионом мира -2019 в групповой гонке среди андеров после дисквалификации Нильса Экхоффа

Нильс Экхофф дисквалифицирован,  Самуэле Баттистелла – чемпион мира-2019 в групповой гонке среди андеров

 

 

 

  Итальянский велогонщик Самуэле Баттистелла (Samuele Battistella) стал чемпионом мира по велоспорту-2019 в групповой гонке среди андеров. В спринте, который разыграла группа из семи гонщиков на финише, Баттистелла был вторым.

 

  Гонщик сборной Нидерландов  Нильс Экхофф первым пересёк линию финиша, но его радость была недолгой. Вскоре судьи приняли решение о его дисквалификации.  Комиссары гонки получили данные GPS и видеозапись, показавшие, что голландец, возвращаясь в пелотон после падения (Нильс Экхофф упал, врезавшись в припаркованный на обочине автомобиль), воспользовался помощью технички, ехавшей на высокой скорости.

 

 

 

 Вместе с Экхоффом были дисквалифицированы представитель сборной Италии Александр Конышев и представитель сборной Дании Андреас Нильсен.

Швейцарец Стефан Биссеггер (Stefan Bissegger)стал серебряным призёром, а британец Том Пидкок (Tom Pidcock) поднялся на третью ступень подиума.

 

 

Photo © Team Dimension Data For Qhubeka

 

 

 

Photo © SWPix.com

 

  Самуэле Баттистелла: «Не могу поверить, что я – чемпион мира. Вначале не понял, что случилось. Мне очень жаль Экхоффа, потому что в спринте победил он, но это велоспорт, мы должны следовать решению комиссаров. Я был доволен даже вторым местом. Но теперь, ух ты, я чемпион мира. Мне надо время, чтобы это осознать.

 

  Наверное, сегодня буду спать в радужной майке. Я очень хорошо подготовился к этой гонке, но всё равно, это просто невероятно. Эта победа принадлежит всем, кто поддерживал меня в моей карьере, моей семье, друзьям, федерации, всем товарищам и моей нынешней команде Dimension Data. Спасибо всем».

 

 

Чемпионат мира по велоспорту-2019. Групповая гонка. Мужчины до 23 лет

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Теги к статье: Самуэле Баттистелла Samuele Battistella Нильс Экхофф Nils Eekhoff групповая гонка андеры Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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Комментарии

  • Cepik
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (4)
    Cepik-Фото
    Луценко - чемпион!!!
  • Адриен
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (4)
    Адриен-Фото

    Погода !!! Вот что может КАРДИНАЛЬНО повлиять на расклад. Вообще, выбрать почти север Англии в конце сентября для проведения ЧМ -  это что-то с чем-то. Но интриги и непредсказуемости добавляет...  

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (14)
    VeloVelo-Фото
    Вот сегодня и посмотрим )
  • Николай Степаныч
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (11)
    Николай Степаныч-Фото

    Я поклонник Санвеба и очень симпатизирую всем голландцам, но всё по делу. Правила есть правила. И не важно, в первом часу гонки было жульничество или в развязке.

  • levonardo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (11)
    levonardo-Фото
    Ну и кроме всего прочего есть видео где он в караване "перепрыгивает" от одной технички к другой.
  • salomon
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (4)
    salomon-Фото
    Конечно, фавориты всё те же - Саган, Жилбер, Алафилипп, ван дер Пул... Но, прошерстив start list, обнаружил словенца Матея Мохорича. Этот парень может стать "чёртиком из табакерки" ! Хотя, такими чёртиками могут стать ешё человек 10 ...
  • Earl57
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Там целыми групеттами догоняли пелотон за техничками, в том числе и Томас Пидкок, которому бронза досталась.

    Маленькое уточнение - он ехал не за техничкой, а РЯДОМ с техничкой. Если совсем точно, то рядом с окном водителя автомобиля. Говорят, что судьи изучили данные GPS и пришли к выводу, что его скорость была выше той, что возможна для велосипедиста. Также они изучили предоставленную им видеозапись.

    Речь идет не о 20-30 сек, и даже не о 3-5 минутах. Значительно дольше. Национальная федерация не стала его защищать.

  • Walther
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (4)
    Walther-Фото
    Фантастическая команда у бельгийцев. Посмотрим, как сработает.
  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (11)
    uran-Фото

    Там целыми групеттами догоняли пелотон за техничками, в том числе и Томас Пидкок, которому бронза досталась.

  • Zhanzhak
    Крис Фрум выступит на Saitama ... (8)
    Zhanzhak-Фото

     

    Человек с карбоновым характером! 

     

    Болельщики так сердечно желали ему скорейшего восстановления, что вспомнилась фраза из всем знакомого фильма «Вот, что крест животворящий делает!» 

     

    Дерзай, Крис!

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