Самуэле Баттистелла стал чемпионом мира -2019 в групповой гонке среди андеров после дисквалификации Нильса Экхоффа

Нильс Экхофф дисквалифицирован, Самуэле Баттистелла – чемпион мира-2019 в групповой гонке среди андеров

Итальянский велогонщик Самуэле Баттистелла (Samuele Battistella) стал чемпионом мира по велоспорту-2019 в групповой гонке среди андеров. В спринте, который разыграла группа из семи гонщиков на финише, Баттистелла был вторым.

Гонщик сборной Нидерландов Нильс Экхофф первым пересёк линию финиша, но его радость была недолгой. Вскоре судьи приняли решение о его дисквалификации. Комиссары гонки получили данные GPS и видеозапись, показавшие, что голландец, возвращаясь в пелотон после падения (Нильс Экхофф упал, врезавшись в припаркованный на обочине автомобиль), воспользовался помощью технички, ехавшей на высокой скорости.

Вместе с Экхоффом были дисквалифицированы представитель сборной Италии Александр Конышев и представитель сборной Дании Андреас Нильсен.

Швейцарец Стефан Биссеггер (Stefan Bissegger)стал серебряным призёром, а британец Том Пидкок (Tom Pidcock) поднялся на третью ступень подиума.

Photo © Team Dimension Data For Qhubeka

Photo © SWPix.com

Самуэле Баттистелла: «Не могу поверить, что я – чемпион мира. Вначале не понял, что случилось. Мне очень жаль Экхоффа, потому что в спринте победил он, но это велоспорт, мы должны следовать решению комиссаров. Я был доволен даже вторым местом. Но теперь, ух ты, я чемпион мира. Мне надо время, чтобы это осознать.

Наверное, сегодня буду спать в радужной майке. Я очень хорошо подготовился к этой гонке, но всё равно, это просто невероятно. Эта победа принадлежит всем, кто поддерживал меня в моей карьере, моей семье, друзьям, федерации, всем товарищам и моей нынешней команде Dimension Data. Спасибо всем».