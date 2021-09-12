Штефан Кюнг – чемпион Европы-2021 в индивидуальной гонке на время

Штефан Кюнг – двукратный чемпион Европы в разделке

Чемпион Швейцарии Штефан Кюнг (Stefan Kung) стал двукратным чемпионом Европы в разделке, выиграв титул второй год подряд. Дистанция индивидуальной гонки на время чемпионата Европы по велоспорту-2021 в Трентино составляла 22,4 км. Штефан Кюнг как защищающий титул чемпион, стартовал последним.

Он проехал дистанцию со средней скоростью 54.862 км/час за 24 минуты 29 секунд. 27-летний швейцарский гонщик на 8 секунд обошёл ближайшего соперника, действующего чемпиона мира, 25-летнего итальянского гонщика Филиппо Ганну (Filippo Ganna) и на 15 секунд 21-летнего бельгийского гонщика Ремко Эвенепула (Remco Evenepoel).

На промежуточной отсечке, расположенной на 11,1 км, Штефан Кюнг уступал 4 секунды Филиппо Ганне и 2 секунды Ремко Эвенепулу, но обошёл их на второй части дистанции.

Штефан Кюнг: «Дистанция была очень быстрой. Хотя, когда возвращались, был небольшой попутный ветер, подумал, что важно сберечь немного сил для поворотов и небольших мостиков в финале, чтобы скорость не падала. Я идеально выполнил план.

Знал, что мне надо ускоряться после поворотов, уделять внимание деталям. Когда промежуточную отсечку прошёл с трёхсекундным отставанием, подумал, что это хорошо, так как знал, что смогу прибавить на финише. Обычно в конце я еду сильнее.

Учитывая, что медаль в Токио я проиграл из-за очень небольшой разницы, сегодня отдал абсолютно всё, чтобы такого не повторилось. Думал лишь о том, как продавливать, продавливать и продавливать. Поразительно, что мне удалось защитить майку, потому что здесь присутствовали все специалисты этой дисциплины. Пару раз я был близко, повторял себе, что однажды я всех их смогу обойти. Сегодня так и получилось. Приятно удержать майку».

Жюльен Пино (Julien Pinot), тренер: «Все 22 км – совершенная равнина. Учитывая, что ветра почти не было, что дистанция плоская, надо было «просто» держаться в своей зоне усилий. Были небольшие отрезки по городу, но в целом дистанция не была технически сложной. Подходы к круговым развязкам были достаточно простыми.

Это была настоящая разделка, где всё сводится к мощности и аэродинамике. В смысле оборудования у нас всё было готово на 300%. А Штефан идеально распределил силы. У него великолепно шла нога. На промежуточной отсечке он проигрывал три секунды, но не потерял импульс на обратном пути, где остальные немного сдали.

Опередить Ганну на его домашнем чемпионате, на равнинной и не слишком протяжённой дистанции – это эталонное выступление».