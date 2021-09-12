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Штефан Кюнг – чемпион Европы-2021 в индивидуальной гонке на время

Штефан Кюнг – двукратный чемпион Европы в разделке

 

 

  Чемпион Швейцарии   Штефан Кюнг (Stefan Kung) стал двукратным чемпионом Европы в разделке, выиграв титул второй год подряд. Дистанция индивидуальной гонки на время чемпионата Европы по велоспорту-2021 в Трентино составляла 22,4 км. Штефан Кюнг как защищающий титул чемпион, стартовал последним.

 

  Он проехал дистанцию со средней скоростью 54.862 км/час за 24 минуты 29 секунд. 27-летний швейцарский гонщик на 8 секунд обошёл ближайшего соперника, действующего чемпиона мира, 25-летнего итальянского гонщика Филиппо Ганну (Filippo Ganna) и на 15 секунд 21-летнего бельгийского гонщика Ремко Эвенепула (Remco Evenepoel).

 

  На промежуточной отсечке, расположенной на 11,1 км, Штефан Кюнг уступал 4 секунды Филиппо Ганне и 2 секунды Ремко Эвенепулу, но обошёл их на второй части дистанции.

 

Штефан Кюнг – чемпион Европы-2021 в индивидуальной гонке на время

 

Штефан Кюнг – чемпион Европы-2021 в индивидуальной гонке на время

 

  Штефан Кюнг: «Дистанция была очень быстрой. Хотя, когда возвращались, был небольшой попутный ветер, подумал, что важно сберечь немного сил для поворотов и  небольших мостиков в финале, чтобы скорость не падала. Я идеально выполнил план.

 

  Знал, что мне надо ускоряться после поворотов, уделять внимание деталям. Когда промежуточную отсечку прошёл с трёхсекундным отставанием, подумал, что это хорошо, так как знал, что смогу прибавить на финише. Обычно в конце я еду сильнее.

 

  Учитывая, что медаль в Токио я проиграл из-за очень небольшой разницы, сегодня отдал абсолютно всё, чтобы такого не повторилось. Думал лишь о том, как продавливать, продавливать и продавливать. Поразительно, что мне удалось защитить майку, потому что здесь присутствовали все специалисты этой дисциплины. Пару раз я был близко, повторял себе, что однажды я всех их смогу обойти. Сегодня так и получилось. Приятно удержать майку».

 

  Жюльен Пино (Julien Pinot), тренер: «Все 22 км – совершенная равнина. Учитывая, что ветра почти не было, что дистанция плоская, надо было «просто» держаться в своей зоне усилий. Были небольшие отрезки по городу, но в целом дистанция не была технически сложной. Подходы к круговым развязкам были достаточно простыми.

 

  Это была настоящая разделка, где всё сводится к мощности и аэродинамике. В смысле оборудования у нас всё было готово на 300%. А Штефан идеально распределил силы. У него великолепно шла нога. На промежуточной отсечке он проигрывал три секунды, но не потерял импульс на обратном пути, где остальные немного сдали.

 

Опередить  Ганну на его домашнем чемпионате, на равнинной и не слишком протяжённой дистанции – это эталонное выступление».

 

 

Чемпионат Европы по велоспорту-2021. Индивидуальная гонка на время. Мужчины. Результаты

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Теги к статье: Штефан Кюнг Stefan Kung Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту European Continental Championships чемпионат Европы по велоспорту в Трентино-2021

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Комментарии

  • uran
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (8)
    uran-Фото
    Народы все братские, а вот власть от народа очень долека.
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кюнга с победой, молодец! 

    Ганна и так уже выиграл почти всё.

    У Рэмко же самые главные победы ещё впереди.  

    На таком почти столо_образном рельефе все решила моща, ну и не без везения конечно.

  • AmaAma
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (22)
    AmaAma-Фото
    +бешеная мотивация и 20й этап многодневки
  • SportSpirit
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (22)
    SportSpirit-Фото

    Удивительно, но к концу велодня ни слова о Погачаре) 

     

    Спустя почти год после Планш-де-Бельфий, имея базу для анализа, можно сделать вывод, что Тадей действительно не супер-раздельщик, а скорее сильный горняк и мега-универсал. Но там была финишная гора и мало понимаемая запредельщина) 

  • Bogdan
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (22)
    Bogdan-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ганна деградирует. А был такой непобедимый.
    Как и Ваши комментарии
  • kwwk
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (22)
    kwwk-Фото
    Ну кому то и пелотон уничтожать надо))))
  • Woterman 1980
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (22)
    Woterman 1980-Фото
    Кто удивил так это Каванья, что на ОИ слабо проехал, что сегодня очень плохо, хотя трасса по него. До ЧМ не так много времени осталось, вряд ли и там что либо покажет
  • Astanaforever
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (22)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: close2you
    Цитата: Astanaforever
    Ганна деградирует. А был такой непобедимый.
    За то ваши комментарии не меняются ))
    А то! Вы бы чем другим замечание делать, писать грамотно научились бы по русски. Хаха! правильно? - Русский язык Слово «зато» пишется слитно, Слитно. Поняли?
  • Gorn9k
    Тур Британии-2021. Этап 5 (13)
    Gorn9k-Фото

    Комментатор, конечно, полное позорище)

  • Gorn9k
    Тур Британии-2021. Этап 5 (13)
    Gorn9k-Фото
    Я смотрю ГрандТуры, монументы, отдельные классики и отдельные недельные гонки, но Хейтера вижу первый раз.
    За его победы на бомжетурах очень рад

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