Петер Саган примет участие в чемпионате Европы по велоспорту-2021

Петер Саган возвращается в гонки после травмы колена

Photo © BORA – hansgrohe © Christof Kreutzer/©Ralph Scherzer

Петер Саган примет участие в групповой гонке чемпионата Европы по велоспорту-2021, которая пройдёт в Тренто (Италия) 12 сентября. 31-летний словенский велогонщик команды Bora-hansgrohe не участвовал в гонках с 8 июля, после того, как сошёл с Тур де Франс-2021 из-за травмы колена. Сразу после схода ему была сделана операция. На чемпионате Европы в последний раз Петер Саган выступал в 2018 году, тогда он сошёл с групповой гонки. В 2016 году Саган стал чемпионом Европы в групповой гонке.

Маршрут групповой гонки чемпионата Европы-2021

Маршрут групповой гонки чемпионата Европы-2021 – 179 км дистанция, на которой через 73 км участники начнут проходить круги в Валле дей Лаги (Valle dei Laghi) – 8 кругов по 13,2 км с прохождением подъёма Пово – 3,6 км со средним градиентом 4,7%.

В интервью организаторам чемпионата Европы по велоспорту-2021 Петер Саган сказал: «Восстановление идёт как надо. Интенсивно тренируюсь, чтобы вернуться на самый высокий уровень. На ход групповой велогонки чемпионате Европы могут повлиять так много факторов, и почти ни один из них невозможно проконтролирповать. Это делает гонку непредсказуемой. Единственное, в чём я уверен, что приложу все силы, чтобы показать лучший результат.

Без сомнения, чемпионат Европы впечатляюще вырос с 2016 года. Не знаю, помогла ли этому моя победа, но я рад внести свой вклад, даже если он совсем небольшой. Что касается этого года, уверен, пелотон высшего уровня гарантирует захватывающую гонку».