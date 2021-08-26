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Петер Саган примет участие в чемпионате Европы по велоспорту-2021

Петер Саган возвращается в гонки после травмы колена

 

Петер Саган примет участие в чемпионате Европы по велоспорту-2021

Photo  © BORA – hansgrohe © Christof Kreutzer/©Ralph Scherzer

 

  Петер Саган примет участие в групповой гонке чемпионата Европы по велоспорту-2021, которая пройдёт в Тренто (Италия) 12 сентября. 31-летний словенский велогонщик команды Bora-hansgrohe не участвовал в гонках с 8 июля, после того, как сошёл с Тур де Франс-2021 из-за травмы колена. Сразу после схода ему была сделана операция. На чемпионате Европы в последний раз Петер Саган выступал в 2018 году, тогда он сошёл с групповой гонки. В 2016 году Саган стал чемпионом Европы в групповой гонке.

 

Маршрут групповой гонки чемпионата Европы-2021Маршрут групповой гонки чемпионата Европы-2021

 

  Маршрут групповой гонки чемпионата Европы-2021 – 179 км дистанция, на которой через 73 км участники начнут проходить круги в Валле дей Лаги (Valle dei Laghi) – 8 кругов по 13,2 км с прохождением подъёма Пово – 3,6 км со средним градиентом 4,7%.

 

  В интервью организаторам чемпионата Европы по велоспорту-2021 Петер Саган сказал: «Восстановление идёт как надо. Интенсивно тренируюсь, чтобы вернуться на самый высокий уровень. На ход групповой велогонки чемпионате Европы могут повлиять так много факторов, и почти ни один из них невозможно проконтролирповать. Это делает гонку непредсказуемой. Единственное, в чём я уверен, что приложу все силы, чтобы показать лучший результат.

 

Без сомнения, чемпионат Европы впечатляюще вырос с 2016 года. Не знаю, помогла ли этому моя победа, но я рад внести свой вклад, даже если он совсем небольшой. Что касается этого года, уверен, пелотон высшего уровня гарантирует захватывающую гонку».

  

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Теги к статье: Петер Саган чемпионат Европы по велоспорту

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Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    А где же альтиетрия? ( 
    Кроме финиша ничего нет.

    Поставили, Спасибо.


    Просьба к админам:
    Пишите, пожалуйста, километраж в заголовке и подзаголовке к превью этапа.

    Просто добавьте в заголовок и подзаголовок "175 км". Ну это же важно:
    Вуэльта Испании-2021, превью этапов: 12 этап, Хаэн - Кордова, 175 км

    В общей Альтиметрии это есть, а в заголовке и подзаголовке превью этапа нет.

    Посмотрел альтиметрию, ох, завтра снова будет шоу. Орги жгут! )

  • VeloVelo
    Микель Ланда переключается на ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Что тут еще сказать, Здоровья Ланде. 





  • VeloVelo
    Реми Каванья продлил контракт ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Евгений, Это вы вообще о чем? Можно без истерики писать?
    Вообще-то за такую "писанину" здесь бан положен.

  • VeloVelo
    Одд Кристиан Эйкинг надел крас ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Да и пусть не снимает. Она ему идет )

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Корт Браво! Шел до последнего и ни смотря ни на что. 

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (16)
    Серафим-Фото

      Вообще не ожидал, что норвежец Эйкинг удержится на финише с лидерами. Однако упертый парень.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (16)
    Гонщик-Фото

    Цитата: dyneema
    Этап хороший. Был бы отличный, будь км на 40 побольше. Но и так весело, набор высоты приличный, и эти городские финиши в крутую гору всегда зрелищные. Интересно, что Мас и Роглич друг другу говорили, отношения явно не дружеские, как бы они после финиша не обнимались. Мас молодец, радует и формой, и содержанием, даже неожиданно такое от майки Мувистар, всякие кинтаны приучили к нелогичной и скучной езде, а тут прямо праздник, связка Мас & Лопес выглядит впечатляюще. Но Роглич сильнее, и если не будет форс-мажора, должен защитить номер.
    Естественно должен укатывать как детей, хотя Берналь может и ожить к третей неделе, но фактическое отставание уже около пяти минут с учётом раздели. 

  • patar
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (16)
    patar-Фото
    вот халдей, кому подиум, а кому игрушки}}
  • sqrudgmcduck
    Реми Каванья продлил контракт ... (2)
    sqrudgmcduck-Фото

    Вот так Реми. В восточной части европы всем абсолютно плевать на тебя, твою стаю, и на твоего босса патрика, которому ты лижешь! Смотри, аккуратнее с анализами. Рано или поздно всё откроется.



    Был в СССР тренер Лобановский. У него игроки бежали быстрее электрички. И не уставали, в отличии от других команд, почему то. Но больше двух трёх лет не бегали. Наверное таланта не хватало. Или здоровья... А скорее кто то не хотел брать на себя ответственность, понимая, чем всё может закончиться. Лефевр, ты в курсе?

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    s75-Фото

    в Астану Домбровски сватают, очень интересный гонщик

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