Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5

Дата:

Вчера, 17:31 Этап 5 Comunero de Revenga – Lagunas de Neila, 146 км 1 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-Nippo 3:23:53 2 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:00:05 3 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 0:00:07 4 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:00:13 5 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 0:00:14 6 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 0:00:16 7 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 0:00:29 8 Fabio Aru (Ita) Qhubeka NextHash 0:00:37 9 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:00:39 10 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:43 11 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 12 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 14 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:00:46 15 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 0:00:48 16 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:00:52 17 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:01:04 18 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 0:01:05 19 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team BikeExchange 0:01:10 20 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:01:14 21 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 22 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 0:01:17 23 Finn Fisher-Black (Nzl) UAE Team Emirates 0:01:23 24 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 0:01:35 25 Jon Agirre Egaña (Spa) Equipo Kern Pharma 0:01:37 26 Victor de la Parte (Spa) TotalEnergies 27 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 28 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana-Premier Tech 29 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 30 Harold Tejada Canacue (Col) Astana-Premier Tech 0:01:44 31 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Team Arkea-Samsic 0:01:46 32 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:50 33 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 34 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 0:01:54 35 Romain Bardet (Fra) Team DSM 36 James Piccoli (Can) Israel Start-up Nation 37 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 0:01:58 38 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 0:02:04 39 Lars van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 0:02:10 40 Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma 41 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:12 42 Joe Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 0:02:22 43 Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic 44 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 0:02:24 45 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:32 46 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 47 Mikaël Cherel (Fra) AG2R Citroën Team 0:02:38 48 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:46 49 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 0:02:52 50 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:02:59 51 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana-Premier Tech 52 Reuben Thompson (Nzl) Groupama-FDJ 0:03:05 53 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 0:03:07 54 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 55 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:16 56 José Rojas (Spa) Movistar Team 57 Lawson Craddock (Usa) EF Education-Nippo 0:03:18 58 Marlon Gaillard (Fra) TotalEnergies 0:03:30 59 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 60 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 61 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 0:03:35 62 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:45 63 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 0:03:54 64 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team 0:04:11 65 William Barta (Usa) EF Education-Nippo 0:04:15 66 François Bidard (Fra) AG2R Citroën Team 67 Carlos Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:04:21 68 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:04:38 69 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 0:04:43 70 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:04:44 71 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:01 72 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:10 73 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 0:05:16 74 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 0:05:23 75 Jhonatan Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 76 Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation 0:05:27 77 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:05:34 78 Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo 0:05:41 79 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 0:05:44 80 Jokin Murguialday (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:07 81 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:06:22 82 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH 83 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:06:24 84 Alexander Cataford (Can) Israel Start-up Nation 0:06:31 85 Chad Haga (Usa) Team DSM 0:06:46 86 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 0:06:52 87 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 0:06:56 88 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 0:06:58 89 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 0:07:01 90 Hideto Nakane (Jpn) EF Education-Nippo 0:07:07 91 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic 0:07:11 92 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Qhubeka NextHash 0:07:21 93 Simon Carr (Gbr) EF Education-Nippo 0:07:36 94 Florian Maitre (Fra) TotalEnergies 0:08:16 95 Mario Aparicio Muñoz (Spa) Burgos-BH 0:08:19 96 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 0:08:48 97 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 0:09:06 98 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 0:09:20 99 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:10:11 100 Bert-Jan Lindeman (Ned) Qhubeka NextHash 0:10:30 101 Dylan Sunderland (Aus) Qhubeka NextHash 102 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:51 103 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:12:55 104 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 105 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 106 Alexys Brunel (Fra) Groupama-FDJ 107 Sergio Garcia Gonzalez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 108 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 109 Alex Jaime Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 110 Márton Dina (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 111 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 112 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 113 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 114 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 115 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix 0:13:17 116 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 0:13:29 117 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 0:14:07 118 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:14:47 119 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 120 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 121 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 0:15:04 122 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 123 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 0:15:25 124 Christopher Lawless (Gbr) TotalEnergies 125 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:17:00 126 Mikel Alonso Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:17:04 127 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-up Nation 0:19:29 DNS Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team DNS Nelson Oliveira (Por) Movistar Team DNS Sander Armée (Bel) Qhubeka NextHash DNS Domenico Pozzovivo (Ita) Qhubeka NextHash DNS Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team DNF Marc Sarreau (Fra) AG2R Citroën Team DNF Alberto Dainese (Ita) Team DSM DNF Nico Denz (Ger) Team DSM DNF Damien Gaudin (Fra) TotalEnergies DNF Adrien Petit (Fra) TotalEnergies Итоговая генеральная классификация: 1 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious 18:30:00 2 Fabio Aru (Ita) Qhubeka NextHash 0:00:36 3 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 0:00:43 4 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 0:00:49 5 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:00:51 6 Romain Bardet (Fra) Team DSM 0:00:53 7 Einer Rubio Reyes (Col) Movistar Team 0:00:58 8 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 0:01:09 9 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:21 10 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:01:39 11 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 0:02:42 12 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Team Arkea-Samsic 0:03:24 13 Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 0:03:56 14 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 0:04:40 15 Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma 16 Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:04:58 17 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 0:05:01 18 James Piccoli (Can) Israel Start-up Nation 0:05:07 19 Ben Zwiehoff (Ger) Bora-Hansgrohe 0:05:10 20 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 0:05:22 21 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana-Premier Tech 0:05:41 22 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:06:22 23 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:06:28 24 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 0:06:35 25 Victor de la Parte (Spa) TotalEnergies 0:06:41 26 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:48 27 Lilian Calmejane (Fra) AG2R Citroën Team 0:07:07 28 Mikaël Cherel (Fra) AG2R Citroën Team 0:07:32 29 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 0:08:51 30 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 0:09:13 31 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:09:14 32 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 0:09:26 33 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 0:09:34 34 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 0:09:56 35 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 36 Lars van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 0:10:01 37 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:10:04 38 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:10:10 39 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 0:10:11 40 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team 0:10:18 41 Hugh Carthy (Gbr) EF Education-Nippo 0:10:47 42 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana-Premier Tech 0:10:51 43 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 0:10:58 44 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:11:01 45 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 0:11:07 46 Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:25 47 Jokin Murguialday (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:35 48 François Bidard (Fra) AG2R Citroën Team 0:11:54 49 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:12:12 50 Carlos Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:12:44 51 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 0:12:53 52 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team BikeExchange 0:13:01 53 Gotzon Martin Sanz (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:13:05 54 Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic 0:14:01 55 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:14:23 56 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic 0:14:30 57 Jens Keukeleire (Bel) EF Education-Nippo 0:14:59 58 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 0:16:15 59 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:16:23 60 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:16:27 61 Chad Haga (Usa) Team DSM 0:16:32 62 Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:16:51 63 Jon Agirre Egaña (Spa) Equipo Kern Pharma 0:17:00 64 Marlon Gaillard (Fra) TotalEnergies 0:17:32 65 Harold Tejada Canacue (Col) Astana-Premier Tech 0:17:44 66 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 0:17:59 67 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:18:02 68 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:18:56 69 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 0:18:57 70 Robert Stannard (Aus) Team BikeExchange 0:19:21 71 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 0:19:24 72 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 0:20:02 73 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:05 74 William Barta (Usa) EF Education-Nippo 0:20:10 75 Lawson Craddock (Usa) EF Education-Nippo 0:20:13 76 Finn Fisher-Black (Nzl) UAE Team Emirates 0:20:24 77 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education-Nippo 0:20:28 78 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:49 79 Sergio Garcia Gonzalez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:21:23 80 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 0:21:42 81 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:21:43 82 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 0:22:58 83 Reuben Thompson (Nzl) Groupama-FDJ 0:23:14 84 Alexander Cataford (Can) Israel Start-up Nation 0:23:31 85 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Qhubeka NextHash 0:24:32 86 Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:24:48 87 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:25:12 88 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix 0:25:51 89 Alejandro Ropero Molina (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:25:58 90 Jhonatan Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers 0:26:03 91 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:27:01 92 Alexys Brunel (Fra) Groupama-FDJ 0:27:11 93 Simon Carr (Gbr) EF Education-Nippo 0:27:16 94 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 0:27:18 95 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH 0:27:24 96 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 0:27:42 97 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 0:28:39 98 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 0:29:18 99 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 0:29:41 100 Joe Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 101 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:30:11 102 Mario Aparicio Muñoz (Spa) Burgos-BH 0:30:22 103 Florian Maitre (Fra) TotalEnergies 0:30:24 104 Hideto Nakane (Jpn) EF Education-Nippo 0:30:34 105 Jay Vine (Aus) Alpecin-Fenix 0:30:52 106 Salvatore Puccio (Ita) Ineos Grenadiers 0:32:35 107 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:33:14 108 Bert-Jan Lindeman (Ned) Qhubeka NextHash 0:33:26 109 Alex Jaime Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:33:40 110 Márton Dina (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 0:33:43 111 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:35:01 112 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 0:35:08 113 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 0:35:18 114 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 0:35:43 115 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:36:00 116 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 0:36:19 117 Dylan Sunderland (Aus) Qhubeka NextHash 0:36:58 118 Guy Niv (Isr) Israel Start-up Nation 0:37:16 119 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:37:18 120 Christopher Lawless (Gbr) TotalEnergies 0:37:35 121 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 0:38:23 122 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix 0:39:20 123 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-up Nation 0:42:06 124 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:42:58 125 Mikel Alonso Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:46:40 126 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Eolo-Kometa Cycling Team 0:48:03 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 