2-е место Фабио Ару на Вуэльте Бургоса-2021 и травма Доменико Поццовиво

Фабио Ару – призёр Вуэльты Бургоса-2021

31-летний итальянский велогонщик команды Qhubeka NextHash Фабио Ару занял 2-е место в общем зачёте на Вуэльте Бургоса-2021. Но команда Qhubeka NextHash стартовала на заключительном гонки без Доменико Поццовиво и Сандера Арме, которые падали на предыдущем 4-м этапе. Доменико Поццовиво, который шёл на 3-м месте в общем зачёте, получил перелом (трещину) левого колена. У Сандера Арме небольшая травма, команда ожидает, что он быстро восстановится.

5-й этап Вуэльты Бургоса-2021 завершался подъёмом до Лагунас де Нейла – 12 км с 6,2%, где на финальных трёх километрах градиент достигал 9,6% - 11%.

Фабио Ару шёл 4-м в общем зачёте после горного 3-го этапа, а в финале 5-го этапа распределил силы на подъёме Лагунас-де-Нейла, всё время держался в первой десятке проредившегося пелотона. На 5-м этапе Ару занял 8-е место ,проиграв 38 секунд победителю этапа Хью Карти (EF Education Nippo).

Photo © 2021 Team Qhubeka NextHash

Фабио Ару: «Мне очень жаль, что в команде за последние несколько дней было столько падений. На втором этапе упал Эмил (Эмил Виньебо/Emil Vinjebo), он сломал ключицу и теперь пропустит Вуэльту. Вчера Поццо (Доменико Поццовиво) сломал колено. Это ужасно. Сандер Арме тоже поехал домой, но надеемся, что он скоро восстановится. Рейне (Янсе ван Ренсбург) тоже вчера падал. Очень не повезло нашей команде.

Сегодня мы стартовали вчетвером, хочу поблагодарить Берта-Яна (Линдемана), Рейни и Дилана (Сандерленда). Они много помогали мне весь день, довезли до подъёма на первых позициях. Хотя Рейне вчера падал, сегодня он всё равно ехал мощно. Так что, очень рад результату, которого мы добились.

Когда мы решили, что я пропущу Тур де Франс, поменяю календарь, я поехал в Лугано и на Sibiu Tour. Вернул хорошие ощущения на велосипеде. Смог снова начать атаковать, бороться в гонке. Мне так сильно не хватало этого чувства в последние три года. Было очень тяжело без таких ощущений. Поэтому последние несколько результатов и 2-е место в генеральной классификации Вуэльты Бургоса, где шла борьба очень сильных гонщиков, придаёт мне уверенности. Сейчас отдохну несколько дней с семьёй, и буду готов к следующим целям».