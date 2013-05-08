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2-е место Фабио Ару на Вуэльте Бургоса-2021 и травма Доменико Поццовиво

Фабио Ару – призёр Вуэльты Бургоса-2021

 

 

  31-летний итальянский велогонщик команды Qhubeka NextHash Фабио Ару занял 2-е место в общем зачёте на Вуэльте Бургоса-2021. Но команда Qhubeka NextHash стартовала на заключительном гонки без Доменико Поццовиво и Сандера Арме, которые падали на предыдущем 4-м этапе. Доменико Поццовиво, который шёл на 3-м месте в общем зачёте, получил перелом (трещину) левого колена.  У Сандера Арме небольшая травма, команда ожидает, что он быстро восстановится.

 

  5-й этап Вуэльты Бургоса-2021 завершался подъёмом до Лагунас де Нейла – 12 км с 6,2%, где на финальных трёх километрах градиент достигал 9,6% - 11%.

 

Фабио Ару шёл 4-м в общем зачёте после горного 3-го этапа, а в финале 5-го этапа распределил силы на подъёме Лагунас-де-Нейла, всё время держался в первой десятке проредившегося пелотона. На 5-м этапе Ару занял 8-е место ,проиграв 38 секунд победителю этапа Хью Карти (EF Education Nippo).

 

Photo ©  2021 Team Qhubeka NextHash

 

  Фабио Ару: «Мне очень жаль, что в команде за последние несколько дней было столько падений. На втором этапе упал Эмил (Эмил Виньебо/Emil Vinjebo), он сломал ключицу и теперь пропустит Вуэльту. Вчера Поццо (Доменико Поццовиво) сломал колено. Это ужасно. Сандер Арме тоже поехал домой, но надеемся, что он скоро восстановится. Рейне (Янсе ван Ренсбург) тоже вчера падал. Очень не повезло нашей команде.

 

Сегодня мы стартовали вчетвером, хочу поблагодарить Берта-Яна (Линдемана), Рейни и Дилана (Сандерленда). Они много помогали мне весь день, довезли до подъёма на первых позициях. Хотя Рейне вчера падал, сегодня он всё равно ехал мощно. Так что, очень рад результату, которого мы добились.

 

 Когда мы решили, что я пропущу Тур де Франс, поменяю календарь, я поехал в Лугано и на Sibiu Tour. Вернул хорошие ощущения на велосипеде. Смог снова начать атаковать, бороться в гонке. Мне так сильно не хватало этого чувства в последние три года. Было очень тяжело без таких ощущений. Поэтому последние несколько результатов и 2-е место в генеральной классификации Вуэльты Бургоса, где шла борьба очень сильных гонщиков, придаёт мне уверенности. Сейчас отдохну несколько дней с семьёй, и буду готов к следующим целям».

 

 

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Теги к статье: Фабио Ару Вуэльта Бургоса Vuelta a Burgos многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Qhubeka NextHash

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 23:12 | Регистрация: 15.04.2018

    Поццо капец не везёт (((

  2. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 23:50 | Регистрация: 8.05.2013

    При всём уважении к Пуллучино - ну хватит, всё ... баста ... ну какие ему ещё знаки от судьбы нужны ???

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
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Комментарии

  • Cyrill
    2-е место Фабио Ару на Вуэльте ... (2)
    Cyrill-Фото

    При всём уважении к Пуллучино - ну хватит, всё ... баста ... ну какие ему ещё знаки от судьбы нужны ???

  • Arciv
    2-е место Фабио Ару на Вуэльте ... (2)
    Arciv-Фото
    Поццо капец не везёт (((
  • Earl57
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: s75
    Уже через 9 дней финиш в гору, двумя днями раньше первая разделка. С его проблемами одного ГТ пока достаточно, на Тур Польши и осень в Италии, если её не закроют.

    Капитаном скорее всего Карапаз поедет. Адам для подстраховки. Берналь на этапы.

    Да и какая там разделка на 1-м этапе - 8 км всего. Осилит.

    У Томми какая разделка, интересно. Он как-то совсем редко ее ездил после Бергена, только на чемпионате Британии.

     

  • s75
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5 (12)
    s75-Фото
    Уже через 9 дней финиш в гору, двумя днями раньше первая разделка. С его проблемами одного ГТ пока достаточно, на Тур Польши и осень в Италии, если её не закроют.
  • Earl57
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (6)
    Earl57-Фото
    Британские парни совсем молодые - 22 и 23 года. У них это первая олимпиада, у Мёркова скорее всего последняя...
  • 1587
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5 (12)
    1587-Фото
    Цитата: Arciv
    Падун молодец,с подиумом! Хоть я и анти болельщик Ланды,но рад его победе после обидного Джиро! Мне кажется он там был в идеальной форме
    У Бахрейна супер состав намечается на Вуэльту. Ланда, Каррузо, Падун, Буитраго. Мой фаворит Буитраго.
  • Arciv
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5 (12)
    Arciv-Фото
    Падун молодец,с подиумом! Хоть я и анти болельщик Ланды,но рад его победе после обидного Джиро! Мне кажется он там был в идеальной форме
  • velodoctor
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5 (12)
    velodoctor-Фото

    Будет Падун на Вуэльте Ланду возить или нет? 

  • Arciv
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (6)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Мёрков из квиков, Хансен из Квебеки, Итан Хейтер из Инеос и Мэттью Уоллс из Боры. Бенджамин Тома из Групамы, его напарник из Аркеа.
    Спасибо большое
  • 1587
    Вуэльта Бургоса-2021. Этап 5 (12)
    1587-Фото
    Цитата: s75
    Беспомощная атака Берналя на последнем км красноречиво подвела итог генеральной репетиции Инеоса перед Вуэльтой. Сиваков ожидаемо не использовал свой шанс. Обоих на Тур Польши, пока не поздно, Амадора и Джанни в обратном направлении.
    Рано здесь звенеть формой. Берналь во всех горах доехал до вершин в 1й пачке. И явно не заходил в красную зону.

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