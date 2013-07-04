Падение гонщиков на Флеш Валлонь-2019

Бакеша

Флеш Валлонь-2019. Результаты (50) Цитата: Гонщик Цитата: RVL дофига народа просто комментят высказывают мнения и ощущения от гонки...

кто то ищет врага



точнее не скажешь , поклонникам Фульса всюду враги мерещатся .

точнее не скажешь , поклонникам Фульса всюду враги мерещатся . И завистники Астаны также ))

Sm1T

Флеш Валлонь-2019. Результаты (50) Цитата: Camel До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?

Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!

Ссылку с видео из гонки пожалуйста! Двадцати петилетней давности



Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: Camel До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?

Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!

Да ещё ,Курдюкову.он Мохорич ,так ездить начал на чемпионате мира в Флоренции, когда был спуск с Фиезоле на каждом кругу. Где андеры повторили маршрут ,разделки элиты в своей групповой гонке,из Монтекатини -,прежде чем приехать на кольца во Флоренцию. Так вот ,за несколько дней ,за два вроде .В гонке с раздельного старта у мужчин элит, из Монтекатини-терме - Фиренце на спуске малюсеньком ,Серравалле Пистоезе Тони Мартин ехал на раме !!!!!! на разделочном велосипеде!!!!! Да ещё ,Курдюкову.он Мохорич ,так ездить начал на чемпионате мира в Флоренции, когда был спуск с Фиезоле на каждом кругу. Где андеры повторили маршрут ,разделки элиты в своей групповой гонке,из Монтекатини -,прежде чем приехать на кольца во Флоренцию. Так вот ,за несколько дней ,за два вроде .В гонке с раздельного старта у мужчин элит, из Монтекатини-терме - Фиренце на спуске малюсеньком ,Серравалле Пистоезе Тони Мартин ехал на раме !!!!!! на разделочном велосипеде!!!!! Ссылку с видео из гонки пожалуйста! Двадцати петилетней давностиКрутя при этом педали? Ссылку на видео пожалуйста!

VeloVelo

Падение гонщиков на Флеш Валло ... (1) Да что же Поццо так не везет-то?! Сколько можно?!

Здоровья всем павшим!

VeloVelo

Флеш Валлонь-2019. Результаты (50) Алафилипп, конечно, сильнейший (на данный момент)

на взрывных классических финишах в подъем.



Но, как же БИЛСЯ ФУЛЬС! Мужчина! Браво, Якоб! Потрясающая весна!

Ах, как жаль, что не хватило чуть-чуть!



У меня есть своя "велокоманда".

В нее входят те гощики, за которых я болею. "Мои гонщики" ;)

Сегодня оба триумфатора были из моей команды.

Но... мне жаль, что Фульсан не взял...



И, все-таки, Алафилиппа с Победой! Заслуженной!







VeloVelo

Флеш Валлонь-2019. Результаты (50) Отличный комментарий.

almaty1991

Жулиан Алафилипп – победитель ... (1) Красавцы! Оба сильны. Жулиан в этом году просто неудержим. А его вольчя стая, набирает оботоры. Впрочем, и Астана в этом году не отстает. Фульс набрал хорошую форму и надеюсь, покажет себя на гранд-турах.



И вообще, хорошо, что они друг друга уважают. Нужно брать с них пример и пожелать удачи. Давайте жить дружно!

YuraHist

Флеш Валлонь-2019. Результаты (50) А есть новости про здоровье Поццовиво и Кройцегера?

Astanaforever

Флеш Валлонь-2019. Результаты (50) Цитата: Гонщик Цитата: RVL дофига народа просто комментят высказывают мнения и ощущения от гонки...

кто то ищет врага



точнее не скажешь , поклонникам Фульса всюду враги мерещатся .

точнее не скажешь , поклонникам Фульса всюду враги мерещатся . Гонщик ты достал уже своей астанофобией в каждом своем эссе. Где ты увидел врагов поклонников астаны и их мерещания? Кстати а студент не твой брат?)))

uran

Fleche Wallonne Feminine-2019 (2) Анна раскатилась.

uran

Флеш Валлонь-2019. Результаты (50) ЧЕ Трентин, 2 победы не на Сицилии а Каталонии, и да я про классики вообще-то.