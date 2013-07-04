Падение гонщиков на Флеш Валлонь-2019

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:50
Падение и травмы гонщиков на Флеш Валлонь-2019
За 35 км до финиша на классике Флеш Валлонь-2019 на спуске упали Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) и Роман Кройцигер (Dimension Data). Доменико Поццовиво и Романа Кройцигера увезли с гонки в машине скорой помощи.
Доменико Поццовиво, ударившийся лицом, получил сотрясение мозга, ссадины на плече, локте, колене, но, к счастью, не выявлено травмы позвоночника.
Рик Вербрюгге, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Когда Поццовиво присоединится к команде в отеле, мы оценим его состояние перед Льеж-Бастонь-Льеж».
Роман Кройцигер (Dimension Data) получил ушиб правого плеча с подозрением на перелом ключицы.
У команды Mitchelton-SCOTT финишировал лишь Дамьен Хаусон, а шесть его товарищей по команде сошли из-за падений. Адам Йейтс избежал серьёзных травм.
Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-SCOTT: «Шесть из семи наших гонщиков попали в завалы, некоторые из них падали несколько раз. К счастью, никто серьёзно не пострадал. Когда Адам Йейтс упал вместе с Нико Шульцем и четырьмя или пятью другими за круг до финиша, стало понятно, что на этом их гонка закончена. Но, кажется, все будут в порядке к воскресенью».
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