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Падение гонщиков на Флеш Валлонь-2019

Падение и травмы гонщиков на Флеш Валлонь-2019

 

 

  За 35 км до финиша на классике Флеш Валлонь-2019 на спуске упали Доменико Поццовиво (Bahrain-Merida), Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) и Роман Кройцигер (Dimension Data). Доменико Поццовиво и Романа Кройцигера увезли с гонки в машине скорой помощи.  

 

 

  Доменико Поццовиво, ударившийся лицом, получил сотрясение мозга, ссадины на плече, локте, колене, но, к счастью, не выявлено травмы позвоночника.

  Рик Вербрюгге, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Когда Поццовиво присоединится к команде в отеле, мы оценим его состояние перед Льеж-Бастонь-Льеж».

 

Роман Кройцигер (Dimension Data) получил ушиб правого плеча с подозрением на перелом ключицы.

 

 

  У команды Mitchelton-SCOTT финишировал лишь Дамьен Хаусон, а шесть его товарищей по команде сошли из-за падений. Адам Йейтс избежал серьёзных травм.

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды  Mitchelton-SCOTT: «Шесть из семи наших гонщиков попали в завалы, некоторые из них падали несколько раз. К счастью, никто серьёзно не пострадал. Когда Адам Йейтс упал вместе с Нико Шульцем и четырьмя или пятью другими за круг до финиша, стало понятно, что на этом их гонка закончена. Но, кажется, все будут в порядке к воскресенью».

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Теги к статье: Флеш Валлонь Fleche Wallonne гонка Мирового тура классика

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:53 | Регистрация: 4.07.2013

    Да что же Поццо так не везет-то?! Сколько можно?!
    Здоровья всем павшим! 

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28 апреля 2019

Liege-Bastogne-Liege

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie


ОПРОС

Кто станет победителем Флеш Валлонь-2019?

Комментарии

  • Бакеша
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: RVL
    дофига народа просто комментят  высказывают мнения и ощущения от гонки...
    кто то ищет врага
     
    точнее не скажешь , поклонникам Фульса всюду враги мерещатся .
    И завистники Астаны также ))
  • Sm1T
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    Sm1T-Фото
    Цитата: Camel
    До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?
    Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!
    Ссылку с видео из гонки пожалуйста! Двадцати петилетней давности

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Camel
    До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?
    Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!
    Да ещё ,Курдюкову.он Мохорич ,так ездить начал на чемпионате мира в Флоренции, когда был спуск с Фиезоле на каждом кругу. Где андеры повторили маршрут ,разделки элиты в своей групповой гонке,из Монтекатини -,прежде чем приехать на кольца во Флоренцию. Так вот ,за несколько дней ,за два вроде .В гонке с раздельного старта у мужчин элит, из Монтекатини-терме - Фиренце на спуске малюсеньком ,Серравалле Пистоезе Тони Мартин ехал на раме !!!!!! на разделочном велосипеде!!!!!
    Крутя при этом педали? Ссылку на видео пожалуйста!
  • VeloVelo
    Падение гонщиков на Флеш Валло ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Да что же Поццо так не везет-то?! Сколько можно?!
    Здоровья всем павшим! 

  • VeloVelo
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    VeloVelo-Фото

    Алафилипп, конечно, сильнейший (на данный момент)
    на взрывных классических финишах в подъем.

    Но, как же БИЛСЯ ФУЛЬС! Мужчина! Браво, Якоб! Потрясающая весна!
    Ах, как жаль, что не хватило чуть-чуть! 



    У меня есть своя "велокоманда". 
    В нее входят те гощики, за которых я болею. "Мои гонщики" ;)
    Сегодня оба триумфатора были из моей команды.
    Но... мне жаль, что Фульсан не взял...

    И, все-таки, Алафилиппа с Победой! Заслуженной!


  • VeloVelo
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    VeloVelo-Фото

    Отличный комментарий. 

  • almaty1991
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (1)
    almaty1991-Фото

     Красавцы! Оба сильны. Жулиан в этом году просто неудержим. А его вольчя стая, набирает оботоры. Впрочем, и Астана в этом году не отстает. Фульс набрал хорошую форму и надеюсь, покажет себя на гранд-турах. 

     И вообще, хорошо, что они друг друга уважают. Нужно брать с них пример и пожелать удачи. Давайте жить дружно! 

  • YuraHist
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    YuraHist-Фото
    А есть новости про здоровье Поццовиво и Кройцегера?
  • Astanaforever
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: RVL
    дофига народа просто комментят  высказывают мнения и ощущения от гонки...
    кто то ищет врага
     
    точнее не скажешь , поклонникам Фульса всюду враги мерещатся .
    Гонщик ты достал уже своей астанофобией в каждом своем эссе. Где ты увидел врагов поклонников астаны и их мерещания? Кстати а студент не твой брат?)))
  • uran
    Fleche Wallonne Feminine-2019 (2)
    uran-Фото
    Анна раскатилась.
  • uran
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    uran-Фото
    ЧЕ Трентин, 2 победы не на Сицилии а Каталонии, и да я про классики вообще-то.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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