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Евгений Федоров выигрывает титул чемпиона Казахстана в групповой гонке

Евгений Федоров выигрывает титул чемпиона Казахстана в групповой гонке, Евгений Гидич и Артем Захаров - призеры

 

 

Команда Astana – Premier Tech оказалась доминирующей силой на чемпионате Казахстана 2021 года, завоевав все три призовых места в групповой гонке, которая прошла сегодня в Петропавловске. Евгений Федоров стал новым чемпионом страны в групповой гонке, а Евгений Гидич и Артем Захаров дополнили подиум, заняв второе и третье место, соответственно.

 

Евгений Федоров выигрывает титул чемпиона Казахстана в групповой гонке, Евгений Гидич и Артем Захаров - призеры

 

 

Photo (c) Astana – Premier Tech

 

«В индивидуальной гонке несколько дней назад я оказался очень близок к победе, не хватило всего пары секунд. Поэтому, сегодня я выходил на старт с мыслью побороться за победу. Я провел хороший день, и мне понравилась трасса гонки всего с одним подъемом и большими и ровными дорогами до самого финиша. Я атаковал где-то за три круга до финиша, но получить хорошее преимущество так и не получилось, и в финале группа догнала меня. Тем не менее, еще оставались силы, так что в спринте я сделал все, что смог, и этого хватило для победы. Я очень рад своему успеху и майка чемпиона Казахстана наполняет меня гордостью. Теперь меня ждет небольшой отдых, после чего я отправлюсь на тренировочный сбор вместе с командой, чтобы подготовиться ко второй половине сезона», - рассказал Евгений Федоров.

 

Как только ранний отрыв был нейтрализован примерно за шесть кругов до финиша, впереди образовалась новая группа лидеров, в которую вошли пять представителей Astana– Premier Tech. Этой группе достаточно быстро удалось набрать более минуты преимущества над пелотоном. За три круга до финиша Евгений Федоров предпринял сольную атаку, оторвавшись от соперников на 10 секунд.

 

Федоров мощно работал впереди, стараясь увеличить свое преимущество, которое, однако, так и не превысило 15 секунд. Перед самым финишем преследователи смогли закрыть просвет, но в спринте Федоров все же сумел занять первое место, опередив Гидича и Захарова.

 

Чемпионат Казахстана, групповая гонка, 160 км. Петропавловск. Топ-3: 1. Евгений Федоров (Astana – Premier Tech); 2. Евгений Гидич (Astana – Premier Tech); 3. Артем Захаров (Astana – Premier Tech).

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Евгений Федоров чемпион Казахстана Astana – Premier Tech

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  1. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Сегодня, 16:11 | Регистрация: 25.10.2019

    Прям дьявол с рожками

    1. Имя: Андрей

      karlovich

      Сегодня, 16:34 | Регистрация: 17.03.2015

      Хороший фотограф- на вес золота))

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