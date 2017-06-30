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Йон Исагирре – чемпион Испании в индивидуальной гонке

Йон Исагирре – чемпион Испании в индивидуальной гонке

 

  Еще один гонщик команды Astana – Premier Tech стал чемпионом свой страны в индивидуальной гонке. Сегодня Йон Исагирре выиграл золотую медаль в «разделке» на чемпионате Испании, опередив ближайшего соперника всего на восемь сотых секунды.

 

Йон Исагирре – чемпион Испании в индивидуальной гонке Еще один гонщик команды Astana – Premier Tech стал чемпионом свой страны в индивидуальной гонке. Сегодня Йон Исагирре выиграл золотую медаль в «разделке» на чемпионате Испании, опередив ближайшего соперника всего на восемь сотых секунды. Photo credit: RFEC Исагирре, уже побеждавший в этой дисциплине на чемпионате Испании в 2016 году, хорошо прошел первую половину дистанции, показав второе лучшее время на промежуточной отсечке, на четыре секунды хуже, чем у текущего лидера Давида Де Ла Круса. Однако, на второй половине гонщику Astana – Premier Tech удалось добавить, и на финише двух гонщиков разделили восемь сотых, но уже в пользу Исагирре. «Я очень, очень рад вновь стать чемпионом Испании в «разделке». Гонка прошла для меня очень хорошо, и на протяжении всей дистанции я отлично себя чувствовал, хоть гонка и получилась трудной. Действительно, трасса была непростой с большим количеством подъемов и спусков, так что было сложно держать ровный темп. Но, думаю, что мне удалось распределить силы. Я знал, что вопрос о победе будут решать лишь секунды, так и получилось. Наш тренер Иван Веласко ехал за мной в машине и информировал меня о временных отсечках Де Ла Круса, и для того, чтобы опередить его мне пришлось выложиться максимально. Ну, и честно говоря, сейчас я просто счастлив», - сказал Йон Исагирре. Победа Исагирре в «разделке» на чемпионате Испании продолжает успешное выступление гонщика в этой дисциплине после его второго места в «разделке» на этапе «Критериум дю Дофине», где он уступил лишь товарищу по команде Алексею Луценко. Чемпионат Испании, индивидуальная гонка. 32.1.км. Бусот. Топ-3: 1. Йон Исагирре; 2. Давид Де Ла Крус (UAE Team Emirates); 3. Карлос Родригес(INEOS Grenadiers). Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

 

Photo credit: RFEC

 

Исагирре, уже побеждавший в этой дисциплине на чемпионате Испании в 2016 году, хорошо прошел первую половину дистанции, показав второе лучшее время на промежуточной отсечке, на четыре секунды хуже, чем у текущего лидера Давида Де Ла Круса. Однако, на второй половине гонщику Astana – Premier Tech удалось добавить, и на финише двух гонщиков разделили восемь сотых, но уже в пользу Исагирре.

 

«Я очень, очень рад вновь стать чемпионом Испании в «разделке». Гонка прошла для меня очень хорошо, и на протяжении всей дистанции я отлично себя чувствовал, хоть гонка и получилась трудной. Действительно, трасса была непростой с большим количеством подъемов и спусков, так что было сложно держать ровный темп. Но, думаю, что мне удалось распределить силы. Я знал, что вопрос о победе будут решать лишь секунды, так и получилось. Наш тренер Иван Веласко ехал за мной в машине и информировал меня о временных отсечках Де Ла Круса, и для того, чтобы опередить его мне пришлось выложиться максимально. Ну, и честно говоря, сейчас я просто счастлив», - сказал Йон Исагирре.

 

Победа Исагирре в «разделке» на чемпионате Испании продолжает успешное выступление гонщика в этой дисциплине после его второго места в «разделке» на этапе «Критериум дю Дофине», где он уступил лишь товарищу по команде Алексею Луценко.

 

Чемпионат Испании, индивидуальная гонка. 32.1.км. Бусот. Топ-3: 1. Йон Исагирре; 2. Давид Де Ла Крус (UAE Team Emirates); 3. Карлос Родригес(INEOS Grenadiers).

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Йон Исагирре Ion Izagirre Astana - Premier Tech

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 22:25 | Регистрация: 30.06.2017

    А Собреро его товарищ по Астане стал чемпионом Италии, опередив , прикиньте, самого Ганну , жениха его сестры. Сестра подсуетилась наверное. Хехе)))

    Вся жизнь это гонка.
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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • BaiGali
    Состав велокоманды Bahrain-Vic ... (1)
    BaiGali-Фото
    И не слова про Ланду
  • motte
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    motte-Фото

    31 год средний возраст ская.. Хорошо это или? 

  • Astanaforever
    Йон Исагирре – чемпион Испании ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А Собреро его товарищ по Астане стал чемпионом Италии, опередив , прикиньте, самого Ганну , жениха его сестры. Сестра подсуетилась наверное. Хехе)))
  • red
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    red-Фото
    Фрум есть. Практика показывает, Ричи не обязательно быть с ним в одной команде, чтобы возить.
  • EL-Fenomeno
    Предварительные составы команд ... (52)
    EL-Fenomeno-Фото

    ИНЭОС как всегда на Туре моща по составу, но посмотрим чем ответят ои ЮМБОвцы, там ведь тоже адекватный по силе ростер 

    Цитата: Arciv
    Падун есть?
    Цитата: paziz
    Падун на Туре, класс, успехов МаркуПаровоз инеос очень убедителен

    Марка как раз нет и уже не будет на ТдФ (разве что за неделю до Тура у Бахрейна кто то заболеет). Думаю Падун будет 100% на Вуэльте, ну и хотелось бы нашего МП увидеть в Токио на Олимпиаде.

  • kwwk
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    kwwk-Фото

    Индивидуально ни Карапас, ни Томас, ни Порт не сильнее словенцев, и команда Роглича явно не слабее, но вот тактически раздергать словенцев на трех своих кэпов вполне могут, тут для Инеос главное первую неделю без потерь проскачить.

  • Rumi
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    Rumi-Фото

    Команда мечты, болею за обоих Ричи

  • s75
    Роан Деннис может перейти в ве ... (10)
    s75-Фото

    С момента первой весточки о том, что Деннис может перейти в Инеос было две эмоции - "ура" и "ой", душно и тесно ему тут. Спасибо за невероятную Джиро-2020.

  • Woterman 1980
    Роан Деннис может перейти в ве ... (10)
    Woterman 1980-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Woterman 1980
    Его кстати сняли с состава на Тур Де франс, хотя изначально был заявлен

    Что-что, а мелкая мстительность в число недостатков Брейлсфорда никогда не входила. Скорее Деннис сам не хочет тратить силы перед Токио и предпочитает больше потренироваться в одиночку. Он уже делал так перед ЧМ. Раскатываться ему не нужно, на групповой гонке у австралийцев Ричи Порт капитаном будет.
    Я тоже так считаю. Поэтому, скорее всего и возник конфликт интересов и встал вопрос о смене команды
  • Woterman 1980
    Состав команды Ineos Grenadier ... (9)
    Woterman 1980-Фото
    И вообще перед Олимпийской разделкой (а он один из фаворитов) ехать Тур в роли грегари, это большая глупость, думаю он это понял, но Брэйсфорд понять наверное не захотел, так как победа на Туре превыше всего.

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