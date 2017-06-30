Йон Исагирре – чемпион Испании в индивидуальной гонке

Еще один гонщик команды Astana – Premier Tech стал чемпионом свой страны в индивидуальной гонке. Сегодня Йон Исагирре выиграл золотую медаль в «разделке» на чемпионате Испании, опередив ближайшего соперника всего на восемь сотых секунды.

Photo credit: RFEC

Исагирре, уже побеждавший в этой дисциплине на чемпионате Испании в 2016 году, хорошо прошел первую половину дистанции, показав второе лучшее время на промежуточной отсечке, на четыре секунды хуже, чем у текущего лидера Давида Де Ла Круса. Однако, на второй половине гонщику Astana – Premier Tech удалось добавить, и на финише двух гонщиков разделили восемь сотых, но уже в пользу Исагирре.

«Я очень, очень рад вновь стать чемпионом Испании в «разделке». Гонка прошла для меня очень хорошо, и на протяжении всей дистанции я отлично себя чувствовал, хоть гонка и получилась трудной. Действительно, трасса была непростой с большим количеством подъемов и спусков, так что было сложно держать ровный темп. Но, думаю, что мне удалось распределить силы. Я знал, что вопрос о победе будут решать лишь секунды, так и получилось. Наш тренер Иван Веласко ехал за мной в машине и информировал меня о временных отсечках Де Ла Круса, и для того, чтобы опередить его мне пришлось выложиться максимально. Ну, и честно говоря, сейчас я просто счастлив», - сказал Йон Исагирре.

Победа Исагирре в «разделке» на чемпионате Испании продолжает успешное выступление гонщика в этой дисциплине после его второго места в «разделке» на этапе «Критериум дю Дофине», где он уступил лишь товарищу по команде Алексею Луценко.

Чемпионат Испании, индивидуальная гонка. 32.1.км. Бусот. Топ-3: 1. Йон Исагирре; 2. Давид Де Ла Крус (UAE Team Emirates); 3. Карлос Родригес(INEOS Grenadiers).

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech