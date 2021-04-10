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Йон Исагирре приносит команде вторую победу на этапе Тура Страны Басков-2021

Тур Страны Басков-2021. Этап 4. Йон Исагирре приносит команде вторую победу на этапе.

 

  Йон Исагирре выиграл спринт за победу на четвертом этапе «Тура Страны Басков» с финишем в пригороде Сан-Себастьяна Хондарибия. Этот успех стал вторым для Astana – Premier Tech на этой неделе после сольной победы Алекса Аранбуру на втором этапе.

  Исагирре атаковал на спуске с заключительного подъема дня в составе группы из шести гонщиков. В спринте на финише Йон предпринял мощный рывок, но Пейо Бильбао сумел ответить на него, практически настигнув гонщика Astana – Premier Tech на финише. Однако, по фотофинишу победа все же досталась Йону Исагирре. Несмотря на то, что Исагирре является действующим победителем «Тура Страны Басков», для него это первая победа на этапах этой многодневки.

 

Йон Исагирре приносит команде вторую победу на этапе Тура Страны Басков-2021

 

Photo credit: @Gettysport



«На финише был сильный встречный ветер, и в нашей группе мы все думали о финальных километрах, о спринте. Бухманн был первым, кто попробовал атаковать, но затем Чавес предпринял по-настоящему мощный рывок, открыв солидный просвет. Тем не менее, его удалось догнать. Я дождался, когда Бухманн и МакНалти начнут спринт и сел им на колесо. Я ждал до последнего из-за встречного ветра, после чего выбрал наилучший момент и начал спринт.

 

  Все было очень близко, но, к счастью, я оказался победителем, и я очень рад этому. После финиша я был уверен, что Пейо выиграл, он вышел из-за спины на высокой скорости, а после финиша поднял руки, так что я подумал, что проиграл. Я поздравил его, думая, что стал вторым.

 

  Когда массажисты сказали мне, что фотофиниш показал мою победу, я не спешил радоваться, не хотел праздновать раньше времени. После не слишком успешной «разделки» сейчас я чувствую себя очень неплохо.

 

  Я был мотивирован перед стартом гонки, но принять отставание в 1 минуту 10 секунд после «разделки» было нелегко. Но, затем пришла победа Алекса, а сейчас и я сумел выиграть, так что настроение очень хорошее», - сказал Йон Исагирре.

  «Команда очень хорошо отработала сегодня, Оскар и Стефан отлично контролировали ситуацию в группе, а Омар и Алексей многократно пробовали уехать в отрыв. Также, Якоб оказал мне большую помощь в финале. Я выиграл общий зачет этой гонки в 2019 году, но не сумел тогда победить на этапе. А сейчас я праздную этот успех, который является особенным для меня. И я просто наслаждаюсь моментом. Впереди еще два очень трудных дня, гонка остается открытой и многое еще может произойти», - добавил Исагирре.

  Старт четвертого этапа получился очень быстрым. Развернулась настоящая битва за то, чтобы уехать в отрыв, и на первых 100 км дистанции Омар Фраиле и Алексей Луценко были одними из самых активных, многократно атакуя. Однако, пелотон никому не давал уехать. И лишь за 85 км до финиша четыре гонщика сумели оторваться от основной группы, набрав около 3 минут преимущества. Однако, очень скоро и эта попытка была нейтрализована.

  Целая серия атак последовала из сильно поредевшего пелотона на заключительном подъеме дня Эрлаиц. В группе лидеров все еще оставались Йон Исагирре, Якоб Фульсанг и Алекс Аранбуру. После вершины шесть гонщиков смогли отъехать от группы и в этом позднем отрыве оказался Йон Исагирре.

  Пелотон пытался догнать группу беглецов, однако ничего не получилось. В итоге шесть гонщиков и разыграли победу на этапе, которая досталась гонщику Astana – Premier Tech.

  «Это был тот этап, на котором мы очень хотели уехать в отрыв, так как профиль прекрасно для этого подходил. Но, ничего не получалось. Этап начался очень быстро, и несмотря на множество попыток, образовать отрыв не получалось. Когда небольшая группа все же уехала, мы решили, что ни за что этот этап проигрывать не будем, так что мы вышли вперед, чтобы догнать отрыв.

 

  На последнем подъеме мы планировали, что при любой ситуации у нас впереди всегда должен быть кто-то – или Алекс, или Якоб, или Йон. Гора оказалась слишком сложной для Аранбуру, но Фульсанг и Исагирре все сделали наилучшим образом. В конце концов, удача оказалась на нашей стороне, и Йону удалось провести хороший спринт. Да, все получилось очень близко, но мы выиграли и очень счастливы одержать здесь еще одну победу», - сказал Джузеппе Мартинелли, спортивный директор.

По итогам четвертого этапа новым лидером общего зачета стал Брендон МакНалти, а Йон Исагирре переместился на девятое место с отставанием в 1 минуту 15 секунд от лидера.
 
Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

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Теги к статье: Йон Исагирре Astana – Premier Tech Тур Страны Басков Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2021?

Комментарии

  • rude_rider
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    rude_rider-Фото

    веселуха...

     

    Не ожидал что Ион переспринтанет Пельо..все таки тот по ресче..видать не рассчитал да еще и под горку..

    До конца думал что ушла победа,так как многие Бильбао поздравляли..

     

    что за гонка..просто совсем не дают скучать..

     

     

  • Адриен
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    Адриен-Фото

    Астана (испанцы) очередной раз в "дамках"

    И Аранбуру, и Исагирре - баски. Хотя разумеется граждане Испании.

  • VeloVelo
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    VeloVelo-Фото

    Йон сегодня Молодец!

  • VeloVelo
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    VeloVelo-Фото

    У Йумбы Венгегор в отрыве ехал, с какого перепугу им тянуть? Они выходили вперед, чтобы закрыть атаку соперника, затем, естественно, тормозили группу. Рассчитывали на то, что отрыв доберут другие, что не так? )

    В результате у Йумбы 2 гонщика в тройке. good

  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Из-за того что карантин и работа(ю) сейчас дистанционно в этом году смотрю концовки ТСБ каждого этапа. И вот надо же - признаю не впервой, но повторяю: не надо больших и сверх_длинных гор или же запредельных высот высокогорных перевалов. Профили этапов на ТСБ-2021 очень классные чем способствуют борьбе и развала пелотона на каждом из них. Да, сегодня, Рогла и компания проиграли/отдали этап. По своей воли или нет (у них же всё-таки был человек в отрыве, борющийся за победу) это вопрос может даже риторический, но я рад, что майку лидера гонки перехватил человек, который мог надеть её ещё после первого этапа. Всё же решится в субботу.

    Отдельно хочу сказать о финише - такая заруба на последних метрах (колумбийца настигли кажись за метров 200), ну и сам рывок Изагирре и Бильбао "на ленточку", что мне кажется даже спринтеры могут позавидовать развязке сиего этапа №4 на ТСБ good Астана (испанцы) очередной раз в "дамках"

  • Evergreen
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    Evergreen-Фото
    Макналти хорош весьма, отпахал последнюю гору с Ландой на колесе, потом моторил в первой группе, а а конце ещё и спринте 4 секундочки взял. Эмираты полностью переиграли Джамбо. По сути Макналти имеет очень хороший потенциал на ГТ, силен в разделке и в горе. Сегодняшняя майка должна ему хороший моральный буст на вырост дать.
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    BlAr-Фото

    Пытаясь проанализировать действия (точнее, бездействие) Роглича и Ко, могу предположить только один вариант. Был план - пасти Погачара, реагируя на его (и только его!) действия. А их не было! Но и никакого плана Б у TJV не было, и единственное, что удалось сделать - минимизировать потери, заслав в отрыв высоко расположенного в ГК Вингегарда. Других объяснений у меня нет, в отсутствие сил у Роглича - не верю!

  • старт-шоссе 82
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень неожиданно. Признаться честно, когда они ехали в отрыве я меньше всего думал что Изагире может взять этап. Молодец ,порадовал.

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    Николай Н.-Фото

    Пока лидеры стерегли друг друга, а Астана взяла ещё один этап. Вот как то так.

  • motte
    Тур Страны Басков-2021. Этап 4 (17)
    motte-Фото

    Вон оно как 

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