Йон Исагирре приносит команде вторую победу на этапе Тура Страны Басков-2021

Тур Страны Басков-2021. Этап 4. Йон Исагирре приносит команде вторую победу на этапе.

Йон Исагирре выиграл спринт за победу на четвертом этапе «Тура Страны Басков» с финишем в пригороде Сан-Себастьяна Хондарибия. Этот успех стал вторым для Astana – Premier Tech на этой неделе после сольной победы Алекса Аранбуру на втором этапе.



Исагирре атаковал на спуске с заключительного подъема дня в составе группы из шести гонщиков. В спринте на финише Йон предпринял мощный рывок, но Пейо Бильбао сумел ответить на него, практически настигнув гонщика Astana – Premier Tech на финише. Однако, по фотофинишу победа все же досталась Йону Исагирре. Несмотря на то, что Исагирре является действующим победителем «Тура Страны Басков», для него это первая победа на этапах этой многодневки.

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«На финише был сильный встречный ветер, и в нашей группе мы все думали о финальных километрах, о спринте. Бухманн был первым, кто попробовал атаковать, но затем Чавес предпринял по-настоящему мощный рывок, открыв солидный просвет. Тем не менее, его удалось догнать. Я дождался, когда Бухманн и МакНалти начнут спринт и сел им на колесо. Я ждал до последнего из-за встречного ветра, после чего выбрал наилучший момент и начал спринт.

Все было очень близко, но, к счастью, я оказался победителем, и я очень рад этому. После финиша я был уверен, что Пейо выиграл, он вышел из-за спины на высокой скорости, а после финиша поднял руки, так что я подумал, что проиграл. Я поздравил его, думая, что стал вторым.

Когда массажисты сказали мне, что фотофиниш показал мою победу, я не спешил радоваться, не хотел праздновать раньше времени. После не слишком успешной «разделки» сейчас я чувствую себя очень неплохо.

Я был мотивирован перед стартом гонки, но принять отставание в 1 минуту 10 секунд после «разделки» было нелегко. Но, затем пришла победа Алекса, а сейчас и я сумел выиграть, так что настроение очень хорошее», - сказал Йон Исагирре.



«Команда очень хорошо отработала сегодня, Оскар и Стефан отлично контролировали ситуацию в группе, а Омар и Алексей многократно пробовали уехать в отрыв. Также, Якоб оказал мне большую помощь в финале. Я выиграл общий зачет этой гонки в 2019 году, но не сумел тогда победить на этапе. А сейчас я праздную этот успех, который является особенным для меня. И я просто наслаждаюсь моментом. Впереди еще два очень трудных дня, гонка остается открытой и многое еще может произойти», - добавил Исагирре.



Старт четвертого этапа получился очень быстрым. Развернулась настоящая битва за то, чтобы уехать в отрыв, и на первых 100 км дистанции Омар Фраиле и Алексей Луценко были одними из самых активных, многократно атакуя. Однако, пелотон никому не давал уехать. И лишь за 85 км до финиша четыре гонщика сумели оторваться от основной группы, набрав около 3 минут преимущества. Однако, очень скоро и эта попытка была нейтрализована.



Целая серия атак последовала из сильно поредевшего пелотона на заключительном подъеме дня Эрлаиц. В группе лидеров все еще оставались Йон Исагирре, Якоб Фульсанг и Алекс Аранбуру. После вершины шесть гонщиков смогли отъехать от группы и в этом позднем отрыве оказался Йон Исагирре.



Пелотон пытался догнать группу беглецов, однако ничего не получилось. В итоге шесть гонщиков и разыграли победу на этапе, которая досталась гонщику Astana – Premier Tech.



«Это был тот этап, на котором мы очень хотели уехать в отрыв, так как профиль прекрасно для этого подходил. Но, ничего не получалось. Этап начался очень быстро, и несмотря на множество попыток, образовать отрыв не получалось. Когда небольшая группа все же уехала, мы решили, что ни за что этот этап проигрывать не будем, так что мы вышли вперед, чтобы догнать отрыв.

На последнем подъеме мы планировали, что при любой ситуации у нас впереди всегда должен быть кто-то – или Алекс, или Якоб, или Йон. Гора оказалась слишком сложной для Аранбуру, но Фульсанг и Исагирре все сделали наилучшим образом. В конце концов, удача оказалась на нашей стороне, и Йону удалось провести хороший спринт. Да, все получилось очень близко, но мы выиграли и очень счастливы одержать здесь еще одну победу», - сказал Джузеппе Мартинелли, спортивный директор.



По итогам четвертого этапа новым лидером общего зачета стал Брендон МакНалти, а Йон Исагирре переместился на девятое место с отставанием в 1 минуту 15 секунд от лидера.



Пресс-служба команды Astana – Premier Tech