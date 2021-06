Тур Швейцарии-2021. Этап 2 Категория:

Дата:

Сегодня, 18:23 Neuhausen a.R. – Lachen, 178 км 1 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 4:12:30 2 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 00:01 3 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 00:04 4 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 5 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 6 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 7 Michael Woods (Can) Israel Start-Up Nation 8 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick-Step 9 Jakob Fuglsang (Den) Astana – Premier Tech 10 Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Soudal 00:09 11 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2r Citroen Team 00:11 12 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 13 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Nippo 14 Michael Matthews (Aus) Team Bikeexchange 00:22 15 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 16 Alexis Vuillermoz (Fra) Total Direct Energie 17 Edward Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 18 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo 19 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck - Quick-Step 20 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 21 Pierre-Roger Latour (Fra) Total Direct Energie 22 Ben Tulett (Gbr) Alpecin-Fenix 23 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 24 Tiesj Benoot (Bel) Team Dsm 25 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 26 Stefan Küng (Sui) Groupama - Fdj 27 Lucas Hamilton (Aus) Team Bikeexchange 28 Neilson Powless (Usa) Ef Education - Nippo 29 Johan Esteban Chaves (Col) Team Bikeexchange 30 Marc Soler (Esp) Movistar Team 31 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 32 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 01:03 33 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 01:06 34 Bob Jungels (Lux) Ag2r Citroen Team 35 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 36 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 37 Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe 38 Søren Kragh Andersen (Den) Team Dsm 39 Andreas Leknessund (Nor) Team Dsm 40 Omar Fraile Matarranz (Esp) Astana – Premier Tech 41 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 42 Niklas Eg (Den) Trek - Segafredo 43 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick-Step 44 Victor De La Parte (Esp) Total Direct Energie 01:10 45 Nans Peters (Fra) Ag2r Citroen Team 46 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 47 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 48 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 01:44 49 Jasha Sutterlin (Ger) Team Dsm 01:56 50 Dion Smith (Nzl) Team Bikeexchange 51 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 52 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 53 Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix 54 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 55 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick-Step 56 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Uae Team Emirates 00:22 57 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 02:06 58 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana – Premier Tech 02:10 59 Domenico Pozzovivo (Ita) Team Qhubeka Assos 02:15 60 David De La Cruz (Esp) Uae Team Emirates 03:00 61 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 62 Tom Bohli (Sui) Cofidis 63 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 64 Roland Thalmann (Sui) SWISS CYCLING 65 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 66 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 67 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-Up Nation 68 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 69 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) Uae Team Emirates 70 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates 71 Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos 72 Stefan Jaco De Bod (Rsa) Astana – Premier Tech 73 Michael Schär (Sui) Ag2r Citroen Team 74 Fabien Doubey (Fra) Total Direct Energie 75 Matteo Badilatti (Sui) Groupama - Fdj 76 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe 77 Touzé Damien Touzé Damien (Fra) Ag2r Citroen Team 78 Hugo Houle (Can) Astana – Premier Tech 79 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 80 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 81 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 03:17 82 Manuele Boaro (Ita) Astana – Premier Tech 04:18 83 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Nippo 04:32 84 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Nippo 85 Claudio Imhof (Sui) SWISS CYCLING 86 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 04:55 87 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 88 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 89 Lukas Rüegg (Sui) SWISS CYCLING 90 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 91 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 92 Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers 93 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck - Quick-Step 94 Jake Stewart (Gbr) Groupama - Fdj 95 Mark Donovan (Gbr) Team Dsm 96 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick-Step 97 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 98 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 99 Antonio Tiberi (Ita) Trek - Segafredo 100 Sergio Samitier (Esp) Movistar Team 101 Antonio Nibali (Ita) Trek - Segafredo 102 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma 103 Robert Britton (Can) Rally Cycling 104 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 105 Maurits Lammertink (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 106 Luke Durbridge (Aus) Team Bikeexchange 107 Amund Grondal Jansen (Nor) Team Bikeexchange 108 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 109 Joel Suter (Sui) SWISS CYCLING 110 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 111 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 112 Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Fenix 05:06 113 Andreas Stokbo Nielsen (Den) Team Qhubeka Assos 06:22 114 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Qhubeka Assos 115 Simon Pellaud (Sui) SWISS CYCLING 07:05 116 André Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation 117 Thomas Scully (Nzl) Ef Education - Nippo 118 Juan Diego Alba (Col) Movistar Team 119 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe 08:08 120 Cyrille Thièry (Sui) SWISS CYCLING 08:50 121 Kilian Frankiny (Sui) Team Qhubeka Assos 08:52 122 Kevin Kuhn (Sui) SWISS CYCLING 123 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 10:07 124 Benjamin King (Usa) Rally Cycling 125 Thymen Arensman (Ned) Team Dsm 126 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana – Premier Tech 127 Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers 128 Eros Capecchi (Ita) Bahrain Victorious 129 Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe 130 Connor Brown (Usa) Team Qhubeka Assos 131 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 132 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 133 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 134 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 135 Alex Howes (Usa) Ef Education - Nippo 136 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Qhubeka Assos 137 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 138 Joseph Rosskopf (Usa) Rally Cycling 139 Matteo Dal Cin (Can) Rally Cycling 140 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj 141 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - Fdj 142 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo-Visma 143 Mathias Frank (Sui) Ag2r Citroen Team 144 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 145 Jan Hirt (Cze) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 146 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 13:33 147 Jack Bauer (Nzl) Team Bikeexchange 148 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick-Step 149 Sebastian Molano (Col) Uae Team Emirates 150 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 151 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 152 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 153 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 154 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-Up Nation 155 Marc Sarreau (Fra) Ag2r Citroen Team 156 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 15:21 157 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 158 Sebastian Langeveld (Ned) Ef Education - Nippo 159 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 160 Alexys Brunel (Fra) Groupama - Fdj Генеральная классификация после 2 этапа 1 Stefan Küng (Sui) Groupama - Fdj 4:24:52 2 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick-Step 00:01 3 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 00:02 4 Mathieu Van Der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 00:06 5 Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team 00:12 6 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck - Quick-Step 7 Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers 00:13 8 Neilson Powless (Usa) Ef Education - Nippo 00:25 9 Gino Mäder (Sui) Bahrain Victorious 00:30 10 Andreas Lorentz Kron (Den) Lotto Soudal 00:33 11 Gonzalo Serrano Rodriguez (Esp) Movistar Team 00:34 12 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Nippo 00:35 13 Jakob Fuglsang (Den) Astana – Premier Tech 14 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo 00:44 15 Michael Matthews (Aus) Team Bikeexchange 00:46 16 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 00:48 17 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2r Citroen Team 00:51 18 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 00:52 19 Edward Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 00:54 20 Lucas Hamilton (Aus) Team Bikeexchange 00:55 21 Tiesj Benoot (Bel) Team Dsm 22 Ruben Fernandez (Esp) Cofidis 00:58 23 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Uae Team Emirates 00:59 24 Pierre-Roger Latour (Fra) Total Direct Energie 01:00 25 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 26 Michael Woods (Can) Israel Start-Up Nation 01:01 27 Ben Tulett (Gbr) Alpecin-Fenix 01:03 28 Marc Soler (Esp) Movistar Team 01:06 29 Søren Kragh Andersen (Den) Team Dsm 30 Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious 01:08 31 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 01:13 32 Alexis Vuillermoz (Fra) Total Direct Energie 01:15 33 Bob Jungels (Lux) Ag2r Citroen Team 01:17 34 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix 01:24 35 Omar Fraile Matarranz (Esp) Astana – Premier Tech 01:26 36 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick-Step 01:30 37 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 01:32 38 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 01:33 39 Johan Esteban Chaves (Col) Team Bikeexchange 01:36 40 Andreas Leknessund (Nor) Team Dsm 01:37 41 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 01:43 42 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 01:44 43 Victor De La Parte (Esp) Total Direct Energie 01:48 44 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 01:50 45 Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe 01:51 46 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 01:53 47 Niklas Eg (Den) Trek - Segafredo 01:56 48 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick-Step 02:04 49 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 02:12 50 Nans Peters (Fra) Ag2r Citroen Team 51 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 02:16 52 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 02:17 53 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 54 Jasha Sutterlin (Ger) Team Dsm 02:24 55 Dion Smith (Nzl) Team Bikeexchange 02:26 56 Domenico Pozzovivo (Ita) Team Qhubeka Assos 02:34 57 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 02:39 58 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana – Premier Tech 03:10 59 Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix 03:11 60 Stefan Jaco De Bod (Rsa) Astana – Premier Tech 03:12 61 Tom Bohli (Sui) Cofidis 62 Ryan Gibbons (Rsa) Uae Team Emirates 03:20 63 Hugo Houle (Can) Astana – Premier Tech 03:28 64 Michael Schär (Sui) Ag2r Citroen Team 03:34 65 Gijs Leemreize (Ned) Jumbo-Visma 03:36 66 Touzé Damien Touzé Damien (Fra) Ag2r Citroen Team 67 Fabien Doubey (Fra) Total Direct Energie 03:37 68 Anton Palzer (Ger) Bora - Hansgrohe 03:41 69 Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal 03:42 70 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe 03:43 71 Roland Thalmann (Sui) SWISS CYCLING 03:46 72 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 03:50 73 Matteo Badilatti (Sui) Groupama - Fdj 74 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 75 Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal 76 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 03:51 77 David De La Cruz (Esp) Uae Team Emirates 03:53 78 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-Up Nation 03:56 79 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) Uae Team Emirates 04:05 80 Simon Clarke (Aus) Team Qhubeka Assos 04:06 81 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 82 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Nippo 04:14 83 Manuele Boaro (Ita) Astana – Premier Tech 04:29 84 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Nippo 04:32 85 Claudio Imhof (Sui) SWISS CYCLING 04:43 86 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck - Quick-Step 04:55 87 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 04:56 88 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 05:15 89 Christoph Pfingsten (Ger) Jumbo-Visma 05:16 90 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 05:17 91 Nathan Van Hooydonck (Bel) Jumbo-Visma 05:21 92 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 05:22 93 Joel Suter (Sui) SWISS CYCLING 05:25 94 Sergio Samitier (Esp) Movistar Team 95 Luke Durbridge (Aus) Team Bikeexchange 05:27 96 Jake Stewart (Gbr) Groupama - Fdj 05:32 97 Maurits Lammertink (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 05:33 98 Amund Grondal Jansen (Nor) Team Bikeexchange 05:34 99 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 100 Mark Donovan (Gbr) Team Dsm 05:38 101 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick-Step 102 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 05:44 103 Lukas Rüegg (Sui) SWISS CYCLING 104 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 05:45 105 Antonio Tiberi (Ita) Trek - Segafredo 106 Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers 107 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 108 Antwan Tolhoek (Ned) Jumbo-Visma 05:49 109 Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis 05:51 110 Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Fenix 05:53 111 Robert Britton (Can) Rally Cycling 05:55 112 Antonio Nibali (Ita) Trek - Segafredo 06:05 113 Andreas Stokbo Nielsen (Den) Team Qhubeka Assos 06:50 114 Thomas Scully (Nzl) Ef Education - Nippo 06:58 115 André Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation 07:40 116 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Qhubeka Assos 07:51 117 Juan Diego Alba (Col) Movistar Team 08:23 118 Simon Pellaud (Sui) SWISS CYCLING 08:26 119 Matthew Walls (Gbr) Bora - Hansgrohe 08:41 120 Kilian Frankiny (Sui) Team Qhubeka Assos 09:24 121 Cyrille Thièry (Sui) SWISS CYCLING 09:41 122 Kevin Kuhn (Sui) SWISS CYCLING 09:59 123 Tom Dumoulin (Ned) Jumbo-Visma 10:17 124 Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe 10:20 125 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - Fdj 10:21 126 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - Fdj 10:35 127 Thymen Arensman (Ned) Team Dsm 10:40 128 Connor Brown (Usa) Team Qhubeka Assos 10:44 129 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 130 Joseph Rosskopf (Usa) Rally Cycling 10:45 131 Alex Howes (Usa) Ef Education - Nippo 10:52 132 Matteo Dal Cin (Can) Rally Cycling 10:54 133 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana – Premier Tech 11:04 134 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Qhubeka Assos 135 James Piccoli (Can) Israel Start-Up Nation 136 Jan Hirt (Cze) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 137 Michal Golas (Pol) Ineos Grenadiers 11:06 138 Benjamin King (Usa) Rally Cycling 11:15 139 Eros Capecchi (Ita) Bahrain Victorious 140 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 11:24 141 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 142 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 11:27 143 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 144 Mathias Frank (Sui) Ag2r Citroen Team 11:31 145 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 11:34 146 Fabian Lienhard (Sui) Groupama - Fdj 13:58 147 Sebastian Molano (Col) Uae Team Emirates 14:01 148 Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick-Step 14:06 149 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-Up Nation 14:12 150 Jack Bauer (Nzl) Team Bikeexchange 14:23 151 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 14:25 152 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 14:32 153 Marc Sarreau (Fra) Ag2r Citroen Team 14:36 154 Rick Zabel (Ger) Israel Start-Up Nation 14:38 155 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 14:39 156 Sebastian Langeveld (Ned) Ef Education - Nippo 15:40 157 Alexys Brunel (Fra) Groupama - Fdj 15:43 158 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 16:00 159 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 16:04 160 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 16:26 Тур Швейцарии-2021. Тур Швейцарии-2021. Маршрут Результаты 1 этапа Тура Швейцарии-2021 Теги к статье: Тур Швейцарии Tour de Suisse Тур Швейцарии-2021 велогонка Мирового тура World Tour многодневная велогонка Матье ван дер Пул



