Ричи Порт - победитель Критериума Дофине-2021

Ричи Порт, Сонни Кольбрелли, Давид Годю, Вилко Келдерман о Критериуме Дофине-2021

Ричи Порт (Richie Porte) добавил к своему списку побед на многодневных гонках (две победы на Париж-Ницца, две победы на Туре Даун Андер, Тур Швейцарии, Вуэльта Каталонии, Тур Романдии) первое место в общем зачёте Критериума Дофине. 36-летний австралийский велогонщик команды Ineos Grenadiers удержал жёлтую майку лидера на финальном горном 8-м этапе Критериума Дофине-2021, финишировав в группе фаворитов.

В генеральной классификации Ричи Порт обошёл на 17 секунд казахстанского гонщика команды Astana-Premier Tech Алексея Луценко и на 29 секунд своего товарища по команде Ineos Grenaiders Геранта Томаса.

35-летний британский гонщик Герант Томас, несмотря на падение на спуске с финального подъёма Жу-План, вернулся в группу жёлтой майки и удержал третью позицию в генеральной классификации. Таким образом, в этом сезоне Ричи Порт и Герант Томас вдвоём поднялись на подиум третьей многодневной гонки Мирового тура после Вуэльты Каталонии и Тура Романдии.

Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

Ричи Порт: «Я дважды был вторым на этой гонке, потом год назад проиграл второе место на последнем километре. И, наконец, победа. Я на седьмом небе от счастья. Жертвы, время, что провёл вдали от жены и двух детей, были не напрасны. Команда Ineos Grenadiers сегодня работала просто блестяще. Я отлично знаю спуск с Жу-План. Мы очень много раз его проходили. Я решил, что пройду его своей скоростью, а потом увидел, как упал Джи. Конечно, ситуация была не идеальной, оставалось всего 6 км. Но он вернулся, довольно сильно свёз кожу, но к Туру будет тип-топ.

У меня нет иллюзий относительно моей задачи на Тур де Франс. Поэтому так много для меня значит победа на Критериуме Дофине. Я всегда любил эту гонку, и, наконец, в 36 лет чувствую сладкий вкус победы».

Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious) одержал победу в очковой классификации, а Давид Годю (Groupama-FDJ) стал лучшим молодым гонщиком Критериума Дофине-2021.

Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

Сонни Кольбрелли: «Очень счастлив. Последние два дня главным было выжить. Три вторых места и победа на этапе, а также две победы Марка Падуна – великолепный результат для команды. Теперь хочу выйти на пик формы к Тур де Франс. Мечтаю выиграть первый этап и надеть жёлтую майку. Если же не получится, буду бороться за победу на другом этапе и за зелёную майку».

Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

Давид Годю: «Я всегда радуюсь, поднимаясь на подиум. Счастлив, что вошёл в топ-10 генеральной классификации. Это даёт уверенность. Критериум Дофине – важный шаг к Туру. Когда мы приехали сюда, не знали, как для нас сложится гонка. В первые дни я чувствовал себя не лучшим образом, но вчера стало намного лучше, а сегодня был в группе фаворитов на Жу-Плане».

Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe) занял 4-е место в генеральной классификации Критериума Дофине-2021: «Я собирался что-нибудь предпринять на Жу-План, но скорость была слишком высокой. Я удержался в группе жёлтой майки, но больше ничего сделать не удалось. Очень доволен, как провёл гонку. Вообще-то, был сильнее, чем ожидал. Я доказал, что на правильном пути перед Тур де Франс, теперь начнётся финальная часть подготовки».