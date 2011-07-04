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Ричи Порт - победитель Критериума Дофине-2021

Ричи Порт, Сонни Кольбрелли, Давид Годю, Вилко Келдерман о Критериуме Дофине-2021

 

 

  Ричи Порт (Richie Porte) добавил к своему списку побед на многодневных гонках (две победы на Париж-Ницца, две победы на Туре Даун Андер, Тур Швейцарии, Вуэльта Каталонии, Тур Романдии) первое место в общем зачёте Критериума Дофине. 36-летний австралийский велогонщик команды Ineos Grenadiers удержал жёлтую майку лидера на финальном горном 8-м этапе Критериума Дофине-2021, финишировав в группе фаворитов. 

 

 В генеральной классификации Ричи Порт обошёл на 17 секунд казахстанского гонщика команды Astana-Premier Tech Алексея Луценко и на 29 секунд своего товарища по команде Ineos Grenaiders Геранта Томаса.

 

  35-летний британский гонщик Герант Томас, несмотря на падение на спуске с финального подъёма Жу-План, вернулся в группу жёлтой майки и удержал третью позицию в генеральной классификации. Таким образом, в этом сезоне Ричи Порт и Герант Томас вдвоём поднялись на подиум третьей многодневной гонки Мирового тура после Вуэльты Каталонии и Тура Романдии.

 

Ричи Порт - победитель Критериума Дофине-2021

 

Ричи Порт - победитель Критериума Дофине-2021

 

Ричи Порт - победитель Критериума Дофине-2021

 

Ричи Порт - победитель Критериума Дофине-2021

 

Ричи Порт - победитель Критериума Дофине-2021

 

Ричи Порт - победитель Критериума Дофине-2021

 

Ричи Порт - победитель Критериума Дофине-2021

 

Ричи Порт - победитель Критериума Дофине-2021

  

Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

 

 

  Ричи Порт: «Я дважды был вторым на этой гонке, потом год назад проиграл второе место на последнем километре. И, наконец, победа. Я на седьмом небе от счастья. Жертвы, время, что провёл вдали от жены и двух детей, были не напрасны. Команда Ineos Grenadiers сегодня работала просто блестяще. Я отлично знаю спуск с Жу-План. Мы очень много раз его проходили. Я решил, что пройду его своей скоростью, а потом увидел, как упал Джи. Конечно, ситуация была не идеальной, оставалось всего 6 км. Но он вернулся, довольно сильно свёз кожу, но к Туру будет тип-топ.

У меня нет иллюзий относительно моей задачи на Тур де Франс. Поэтому так много для меня значит победа на Критериуме Дофине. Я всегда любил эту гонку, и, наконец, в 36 лет чувствую сладкий вкус победы».

 

Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious) одержал победу в очковой классификации, а Давид Годю (Groupama-FDJ) стал лучшим молодым гонщиком Критериума Дофине-2021.

 

Ричи Порт - победитель Критериума Дофине-2021

Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

 

  Сонни Кольбрелли: «Очень счастлив. Последние два дня главным было выжить. Три вторых места и победа на этапе, а также две победы Марка Падуна – великолепный результат для команды. Теперь хочу выйти на пик формы к Тур де Франс. Мечтаю выиграть первый этап и надеть жёлтую майку. Если же не получится, буду бороться за победу на другом этапе и за зелёную майку».

 

Ричи Порт - победитель Критериума Дофине-2021

 

Photo ©A.S.O. / Fabien Boukla

 

  Давид Годю: «Я всегда радуюсь, поднимаясь на подиум. Счастлив, что вошёл в топ-10 генеральной классификации. Это даёт уверенность. Критериум Дофине – важный шаг к Туру. Когда мы приехали сюда, не знали, как для нас сложится гонка. В первые дни я чувствовал себя не лучшим образом, но вчера стало намного лучше, а сегодня был в группе фаворитов на Жу-Плане».

 

  Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe) занял 4-е место в генеральной классификации Критериума Дофине-2021: «Я собирался что-нибудь предпринять на Жу-План, но скорость была слишком высокой. Я удержался в группе жёлтой майки, но больше ничего сделать не удалось. Очень доволен, как провёл гонку. Вообще-то, был сильнее, чем ожидал. Я доказал, что на правильном пути перед Тур де Франс, теперь начнётся финальная часть подготовки».

 

 

Результаты 8 этапа Критериума Дофине-2021

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte Ineos Grenadiers Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 08:22 | Регистрация: 4.07.2011

    Искренне рад, вот судьба же, в бывшем лейтенанте старшом для шкипера и вот!

    А его капитан бывший.. Ох, судьбинушка 

  2. SportSpirit

    Сегодня, 11:21 | Регистрация: 4.05.2019

    Кофе-брейк и немного самоцитированияcurtsey

     

    30.05.

    Цитата: SportSpirit

    Если Порт не упадет,
    Вновь на подиум зайдет.

     

    Подразумевала место в тройке, но победа еще лучше. У Ineos все генеральные фавориты на недельках отметились. Нас ждет завуалированное трехголовье на Туре?)  

     

    03.06.

    Цитата: SportSpirit

    Когда на финише Колбрели пронесся мимо Томаса и пару минут было непонятно, кто выиграл, проскочила ироническая мысль: "Ну спасибо, что не упал")
     

     

    Ироническая мысль в конце 8-ого: "Спасибо, что быстро поднялся"music Ибо сначала казалось, что группа генеральщиков уедет и скинет одинокого Томаса из итоговой тройки.

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Комментарии

  • velodoctor
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    velodoctor-Фото
    Пурито брал тоже 2 заключительных этапа на критериуме.
  • Ice
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    Ice-Фото

    Кто помнит, когда в последний раз на гонке подобного уровня гонец брал два горных этапа подряд? Я чет и вспомнить не могу, спринтеры выигрывали, но чтобы этапы подобного профиля дуплетом - это признак звенящей формы. Оправдал все авансы одним махом)

  • EL-Fenomeno
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    В прошлом у меня было много проблем с весом.

    Оу, даже так; не всё так просто оказывается было у Падуна.

    Кстати, после этого Дофине СайклингТипс посвятили целую (красивую) статью о Марке...с картинками (рекомендую к чтениню): Who is the Dauphiné's breakout star, Mark Padun?

    И ещё:

    Смотря хайлайты на последнем километре можно отчётливо услышать как кто то с обочины кричит в подержку Падуна - Так трыматы, молодець! Причём українською. І він таки був/став молодцом good Ну и если на 7-м этапе всё было у Марка на пределе, то тут, на этапе №8 он от души смог порадоваться, передавая ПРИВЕТы и немного играя на камеру ukr

    А также хочеться поАплодировать и А.Луценку - победа в разделке + итоговый подиум (удеражлася) kaz

  • Николай Степаныч
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Николай Степаныч-Фото

    Желаю всем циничным комментаторам, чтобы вы и ваши близкие никогда не столкнулись с ментальными проблемами. Так бывает: вы многие годы счастливый, активный и у вас всё хорошо, а потом вы можете только лежать на кровати и смотреть в стену. А пока можете шутить, веря, что это какая-то ерунда.

     

    Том величайший. 

  • paziz
    Марк Падун делает дубль и выиг ... (5)
    paziz-Фото
    Молодець!
  • SportSpirit
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Психологический кисель, медийная мишура. 

  • Адриен
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Адриен-Фото
    Это кто в шоссейном велоспорте "генерирует прибыль"!? Спонсор велоспорта - почти синоним "благотворитель". Спонсирование велоспорта - это всегда убыток, удел энтузиастов... Что касается "философов" и "прибыльных" имен... Того же Фрума попросили из Ineos безжалостно - несмотря на философичность, харизму и множество высочайших титулов. По вашему - добровольно лишили себя кучи бобла...
  • SportSpirit
    Ричи Порт - победитель Критери ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Кофе-брейк и немного самоцитированияcurtsey

     

    30.05.

    Цитата: SportSpirit

    Если Порт не упадет,
    Вновь на подиум зайдет.

     

    Подразумевала место в тройке, но победа еще лучше. У Ineos все генеральные фавориты на недельках отметились. Нас ждет завуалированное трехголовье на Туре?)  

     

    03.06.

    Цитата: SportSpirit

    Когда на финише Колбрели пронесся мимо Томаса и пару минут было непонятно, кто выиграл, проскочила ироническая мысль: "Ну спасибо, что не упал")
     

     

    Ироническая мысль в конце 8-ого: "Спасибо, что быстро поднялся"music Ибо сначала казалось, что группа генеральщиков уедет и скинет одинокого Томаса из итоговой тройки.

  • Ice
    Том Дюмулин о возвращении в го ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Adriano
    Спонсоры этого не любят. Для них главное kpi и прогнозирование и обозримые результаты, а не рассказы "я не знаю,может быть не буду гонщиком,может поеду гт,а может нет". Философам тут не место.

    Спонсорам по боку рассказы, к философам они относятся прекрасно, если те узнаваемы и медийны. Открою вам страшную тайну - прогнозы и результаты для бизнеса мусор, если человек и без этого генерирует прибыли за счет своей популярности. Результатами велоспорта интересуется крайне узкий сегмент аудитории, к сожалению, что и понижает их значимость. Том - товарищ с харизмой, даже его присутствие в гонке вызывает интерес. Статья почему-то про него есть, а про других членов команды нет, как и про то, что три квика в семерке и так далее. А философы очень резко выделяются из серой массы вечно молчаливых, нацеленных на результат и поэтому малоинтересных, как личностей людей))) 

  • Ернат
    Алексей Луценко – вице-чемпион ... (1)
    Ернат-Фото

    Красавчики 

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