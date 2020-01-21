Ричи Порт – победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2020

Ричи Порт о 3-м этапе Тура Даун Андер-2020

34-летний австралийский гонщик команды Trek-Segafredo Ричи Порт (Richie Porte) в одиночку атаковал на финальном подъёме 3-го этапа Тура Даун Андер-2020 Паракомб и одержал победу на этапе, а также облачился в майку лидера общего зачёта. В последний раз подъём Паракомб входил в маршрут австралийской многодневной гонки в 2017 году, и тогда победителем этапа также был Ричи Порт.

И в 2015 и в 2017 году гонщик, становившийся лидером генеральной классификации после победы на Паракомб, удерживал майку лидера до конца гонки. (В 2015 победу на Паракомб и в гонке одержал Роан Деннис, в 2017 – Ричи Порт).

Команда Trek-Segafredo работала в голове пелотона большую часть 131-километрового этапа. Нео-про команды Хуан Педро Лопес (Juan Pedro López) развёз Ричи Порта, который затем атаковал на подъёме Паракомб в одиночку. Никто из пелотона не ответил сразу на рывок Порта, на финише он опередил преследовавшую его группу на 5 секунд. В общем зачёте ближайшим соперником Ричи Порта является победитель гонки прошлого года Дэрил Импи (Mitchelton-Scott), который уступает Порту 6 секунд.

Photo (c) Trek-Segafredo

Ричи Порт: «Прежде всего, хочу сказать, что команда отработала фантастически. Снимаю шляпу перед ребятами. Они верили в меня, отлично контролировали гонку. Великолепно одержать ещё одну победу на таком этапе.

Наша стратегия сработала – мы хотели, чтобы к началу подъёма осталось можно больше наших гонщиков. Во время хаотичного подхода к подъёму некоторые из этих молодых ребят рисковали больше, чем мы, старшие. Но меня вывезли на отличную позицию.

Лопес сегодня отработал фантастично. У подножия я чувствовал себя отлично, создал просвет. Досадно, что в финале был встречный ветер, потому что, думаю, мы могли бы выиграть больше.

Основной соперник – Дэрил. Гонка ещё не закончена, до Виллунги ещё два этапа. Думаю, команда Mitchelton будет бороться за бонусные секунды.

Я рад, что выиграл сегодня для команды. Мне обязательно надо было атаковать, даже при встречном ветре. Иначе здесь не заработать достаточного просвета. Хотелось бы выиграть у Дэрила больше времени. Думаю, немного времени я потерял на последних 300 метрах, когда началось выполаживание. Главное, что я хорошо себя чувствую.

Да, я выиграл в 2017. А в 2015, когда Кэдел Эванс и я оглядывались друг на друга, Роан Деннис обошёл нас, выиграл и этап, и гонку. Поэтому очень приятно снова одержать здесь победу».