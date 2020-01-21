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Ричи Порт – победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2020

Ричи Порт о 3-м этапе Тура Даун Андер-2020

 

 

  34-летний австралийский гонщик команды Trek-Segafredo Ричи Порт (Richie Porte) в одиночку атаковал на финальном подъёме 3-го этапа Тура Даун Андер-2020 Паракомб и одержал победу на этапе, а также облачился в майку лидера общего зачёта. В последний раз подъём Паракомб входил в маршрут австралийской многодневной гонки в 2017 году, и тогда победителем этапа также был Ричи Порт.  

 

  И в 2015 и в 2017 году гонщик, становившийся лидером генеральной классификации после победы на Паракомб, удерживал майку лидера до конца гонки. (В 2015 победу на Паракомб и в гонке одержал Роан Деннис, в 2017 – Ричи Порт).

 

  Команда Trek-Segafredo работала в голове пелотона большую часть 131-километрового этапа. Нео-про команды Хуан Педро Лопес (Juan Pedro López) развёз Ричи Порта, который затем атаковал на подъёме Паракомб в одиночку. Никто из пелотона не ответил сразу на рывок Порта, на финише он опередил преследовавшую его группу на 5 секунд. В общем зачёте ближайшим соперником Ричи Порта является победитель гонки прошлого года Дэрил Импи (Mitchelton-Scott), который уступает Порту 6 секунд.

 

Ричи Порт – победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2020

 

Ричи Порт – победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2020

 

Ричи Порт – победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2020

Photo (c) Trek-Segafredo

 

  Ричи Порт: «Прежде всего, хочу сказать, что команда отработала фантастически. Снимаю шляпу перед ребятами. Они верили в меня, отлично контролировали гонку. Великолепно одержать ещё одну победу на таком этапе.

 

 Наша стратегия сработала – мы хотели, чтобы к началу подъёма осталось можно больше наших гонщиков. Во время хаотичного подхода к подъёму некоторые из этих молодых ребят рисковали больше, чем мы, старшие. Но меня вывезли на отличную позицию.

 

  Лопес сегодня отработал фантастично. У подножия я чувствовал себя отлично, создал просвет. Досадно, что в финале был встречный ветер, потому что, думаю, мы могли бы выиграть больше.

 

  Основной соперник – Дэрил. Гонка ещё не закончена, до Виллунги ещё два этапа. Думаю, команда Mitchelton будет бороться за бонусные секунды.

 

  Я рад, что выиграл сегодня для команды. Мне обязательно надо было атаковать, даже при встречном ветре. Иначе здесь не заработать достаточного просвета. Хотелось бы выиграть у Дэрила больше времени. Думаю, немного времени я потерял на последних 300 метрах, когда началось выполаживание. Главное, что я хорошо себя чувствую.

 

  Да, я выиграл в 2017. А в 2015, когда Кэдел Эванс и я оглядывались друг на друга, Роан Деннис обошёл нас, выиграл и этап, и гонку. Поэтому очень приятно снова одержать здесь победу».

 

Результаты 3 этапа Тура Даун Андер-2020

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte Trek-Segafredo Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Dmitry5588
    Роберт Пауэр, Саймон Йейтс, Дэ ... (1)
    Dmitry5588-Фото

    Ричи воздержался от коментов..)))

  • rude_rider
    Тур Даун Андер-2020. Этап 3 (5)
    rude_rider-Фото

    как обычно..Порт засветился на любой гонке и на одном этапе и дальше опять  в небытие до конца сезона..красавчик.свой хлеб отработал))))

  • motte
    Тур Даун Андер-2020. Этап 3 (5)
    motte-Фото

    Ох! Порт всегда здесь хорош был, но радостно видеть его сейчас, а то совсем в гарнир провалился.

    ЗЫ словно услышал недавние слова шкипера, что самым ценным для него был и остаётся именно Порт.

  • Walther
    Крис Фрум вернётся в гонки на ... (2)
    Walther-Фото
    Бац! Тур Омана отменен...
  • veloliveuser
    Тур Даун Андер-2020. Этап 3 (5)
    veloliveuser-Фото

    а вот и Ричи! хотелось бы посмотреть на его борьбу среди супер-фаворитов.

  • close2you
    Тур Даун Андер-2020. Этап 3 (5)
    close2you-Фото
    Ну, если серьёзно, то это первая гонка и паувер может ею воспользоваться, как не многими другими в сезоне, тут все вкатываются никто не прет на максимум. А австралийцы как всегда после нац чемпионата, немного по лучше себя чувствуют) Порт как всегда тут непобедим!)
  • Giant72
    Тур Даун Андер-2020. Этап 3 (5)
    Giant72-Фото
    И кто там говорил, что у санвеба самый никчёмный состав?) Роб Пауер так не думает)
  • Kitsune-taichou
    Герант Томас о начале карьеры, ... (10)
    Kitsune-taichou-Фото

    бедный томас! статья про него, а мы обсуждаем фрума в полотенчике!

    прости, джи, я не хотела! rofl

  • close2you
    Крис Фрум вернётся в гонки на ... (2)
    close2you-Фото
    Заждались! ???
  • SportSpirit
    Тур Даун Андер-2020. Этап 2 (10)
    SportSpirit-Фото

    Ольга, на мой взгляд, вы слишком строги к Беннету. 

     

    Каждый гонщик имеет право на ошибки, а каждый спринтер - на неудачные финиши. 

     

    Победа Беннета в первой официальной гонке за DQS после длительных терок с переходом - это просто красивая история! В нашей суровой реальности этому можно только улыбнуться - надо же, так бывает)  

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