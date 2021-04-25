Александр Власов – третий в итоговой классификации «Тура Альп»-2021

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 17:40
Александр Власов – третий в итоговой классификации «Тура Альп»
Александр Власов занял третье место в итоговой генеральной классификации «Тура Альп», который завершился сегодня в итальянском городке Рива-дель-Гарда. При поддержке команды Власов уверенно защитил свои позиции в общем зачете, без серьезных проблем пройдя через весь этап и финишировав в основной группе вместе с остальными фаворитами общего зачета.
Photo credit: @Getty Images
«Думаю, что я провел очень хорошую неделю на «Туре Альп», и эти пять дней многое мне дали в качестве подготовки к «Джиро д’Италия». Гонка была очень непростой, на каждом этапе приходилось выкладываться на 100%, но с точки зрения подготовки лучше гонки и не придумаешь.
Главной целью на «Туре Альп» было завершить подготовку к «Джиро», но я очень рад, что сумел закончить гонку на подиуме в общем зачете. Этот результат дает мне дополнительную мотивацию и уверенность в своих силах перед главным стартом сезона. До «Джиро» всего две недели, и я постараюсь провести их с максимальной пользой. Отдельное спасибо все команде, которая великолепно проявила себя на этой гонке, обеспечив меня отличной поддержкой», - сказал Александр Власов.
Пятый, заключительный этап «Тура Альп» начался с большого количества атак, в результате которых уехал многочисленный отрыв, в который вошел и представитель Astana– Premier Tech Вадим Пронский. Однако, пелотон не давал отрыву слишком много пространства, и ближе к финалу практически все гонщики были настигнуты. Впереди сумели удержаться лишь трое: Феликс Гроссшартнер атаковал из отрыва у подножия последнего подъема и, в результате, стал победителем финального этапа; Николас Рош и Алессандро Де Марки долгое время удерживали минимальное преимущество над пелотоном и, в конце концов, финишировали на несколько секунд раньше, разыграв второе и третье места на этапе.
В спринте из пелотона Луис Леон Санчес занял 7-е место на сегодняшнем этапе. Вслед за ним, на 15-й позиции финишировал Александр Власов, обеспечив себе «бронзу» в генеральной классификации.
К сожалению, на заключительной части дистанции в запал попали два гонщика Astana – Premier Tech, Харольд Техада и Фабио Феллине. К счастью, оба гонщика избежали серьезных травм.
Пресс-служба команды Astana – Premier Tech
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