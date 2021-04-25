Александр Власов – третий в итоговой классификации «Тура Альп»-2021

старт-шоссе 82

Тур Альп-2021. Этап 5 (1) Посмотрел все этапы тура, не сказать чтоб в восторге ,но в целом все понравилось. Для тех кто едет Джиро этот тур неоценим, в плане подготовки... Да и после просмотра тура представление о форме гонщиков готовящихся к Джиро становится понятней... Власова и Астану поздравляю с призовым местом.

RVL

Тур Альп-2021. Этап 4 (14) да и рухнул сейчас он диллетантски...

Astanaforever

Пельо Бильбао – победитель 4 э ... (1) Вот фрум лечит менеджеров. .

RVL

Флеш Валлонь-2021. Результаты (30) Цитата: Earl57 Недавно видела в трансляции одной гонки, как вышеупомянутый Вансевенан разминал спину подобно тому, как это делает Лулу Санчес. Сколько лет Санчесу и сколько Вансевенану... не переживайте, это лишь естественный отбор. следить за здороьем гонщиков , безусловно , необходимо. Вы просто не представляете, сколько людей отсеялось даже на юношеском уровне, по причине каких то "физических неудобств". т.е. вами проблема слегка не с той стороны озвучена. если у вас с 10, 12 или 17 лет сколиоз, о поверьте, на 100м километре вы изовьетесь похлеще Санчеса. ну а если не нагружать себя, возможно и до 100 лет без проблем просуществуете))) не переживайте, это лишь естественный отбор. следить за здороьем гонщиков , безусловно , необходимо. Вы просто не представляете, сколько людей отсеялось даже на юношеском уровне, по причине каких то "физических неудобств". т.е. вами проблема слегка не с той стороны озвучена. если у вас с 10, 12 или 17 лет сколиоз, о поверьте, на 100м километре вы изовьетесь похлеще Санчеса. ну а если не нагружать себя, возможно и до 100 лет без проблем просуществуете)))

Earl57

Флеш Валлонь-2021. Результаты (30) Цитата: SportSpirit Цитата: Sezar Ого, 18 летний Марко Бреннер нарисовался и заехал вместе с Вансевенаном. И неплохо в целом проехал.





Интересный факт

Время летит и вот уже 24-х летний Берналь - "старик с больной спиной", да и Ремко - гонец не первый свежести в пелотоне)

Интересный фактВремя летит и вот уже 24-х летний Берналь - "старик с больной спиной", да и Ремко - гонец не первый свежести в пелотоне) Недавно тренер из британской академии велоспорта (которая при Бритиш Сайклинг) критиковал тенденцию участия юниоров в гонках с элитой. Говорит, выдержать такие нагрузки могут единицы, а тянутся все. Потому что бешенная конкуренция. И как следствие непомерно высокие нагрузки на растущий организм. За что приходится расплачиваться проблемами со здоровьем. У парней, которым едва за 20-ть, хронические проблемы с коленями, спиной, сердцем. Недавно видела в трансляции одной гонки, как вышеупомянутый Вансевенан разминал спину подобно тому, как это делает Лулу Санчес. Сколько лет Санчесу и сколько Вансевенану... На днях была презентация маршрута Джиро U23, которое назначено на 3-12 июня. Маршрут составил бы честь любой многодневки для элиты велопорта. Тур Альп, например, где едут элитные гонщики, готовящиеся к "взрослому" Джиро, не только вдвое короче, но и проще, легче по рельефу. На гонке, которую в просторечии именуют Бэби-Джиро, 10 горных и холмистых этапов. Один по-настоящему спринтерский этап, но не плоский. Еще парочка этапов с заметным рельефом, но спринтерским финишем. И пять чисто горных этапов, где две горы выше 2000 метров и еще несколько подъемов выше 1800 метров, в том числе один финишный. Разделки нет вообще. И не случайно при демонстрации призовых маек первой показали горную. Ну совсем не детская будет гонка. А Тур Турции так вообще детская песочница на фоне такого маршрута)) Боюсь даже представить, какие будут разрывы в генерале. К слову, кроме России, которую надо полагать будет представлять Газпром, назвали еще Беларусь. "Минск" наверно.

SportSpirit

Флеш Валлонь-2021. Результаты (30) Цитата: Sezar Ого, 18 летний Марко Бреннер нарисовался и заехал вместе с Вансевенаном. И неплохо в целом проехал.

Интересный факт Время летит и вот уже 24-х летний Берналь - "старик с больной спиной", да и Ремко - гонец не первый свежести в пелотоне)

дрокер

Тур Альп-2021. Этап 4 (14) Посмотрел повтор, у Саши есть проблеммы с прохождением спусков, часто едет мимо апексов. Саймон спускается лучше, Бильбао великолепно. За 600 метров до финиша он поймал большой просвет, еще хорошо, что сумел закрыть. До Джиро было бы очень полезно провести пару дней на гоночном треке в седле маломощного мотоцикла/скутера, чтобы понять как проходить повороты с ранним и поздним апексом.

Freejazz

Тур Альп-2021. Этап 4 (14) Плохо расчитал скорость и при торможении выехал за пределы дороги и упал на малой скорости. Его дальше не показывали, но не видно было, что он прям сразу вскочил. Дальше, я думаю или проблемы с велосипедом или перестраховка - там ещё не очень близко было ехать - Бильбао хватило отыграть около 20 сек.

SVS

Жулиан Алафилипп - трёхкратн ... (6) Я этого ждал :). Ведь проиграл британец, а значит - что-то не так :)... Какая разница, как там камеры поставлены, они работают одинаково для всех. И потому, победителем гонки был ВВА, а все эти "разборки" - в пользу бедных. Хотя, не удивлюсь, если из-за "неправильно установленных камер" гонку исключат из календаря на год :), организаторов оштрафуют, а победу отдадут британцу. Серьёзно.

svan

Тур Альп-2021. Этап 4 (14) Как можно столько времени, на торможении и разгоне потерять? (3 мин. на финише проиграл)