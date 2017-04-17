Флеш Валлонь-2017. Маршрут и претенденты

19 апреля в 81-й раз пройдёт Флеш Валлонь, вторая из Арденнских классик. Название этой классики переводится как "Стрела Валлони", но на самом деле это гонка покорения "Стены" - Мюр де Уи. Этот подъём со средним градиентом 9,8% последние 34 года является символом Флеш Валлони и традиционно проходится на дистанции трижды. Подготовкой к штурму Мюр де Уи служат другие, тоже довольно крутые подъёмы. По сравнению с прошлым годом организаторы убавили общее количество подъёмов с 12 до 9, однако, увеличили дистанцию, вернув её к прежним 205 км, которые были в 2015 году.

Финальные 29 км, начиная со второго прохождения Мюр де Уи, остались неизменными - за 16,5 км до финиша гонщиков встретит подъём Кот-д-Эрефф с 5% среднего градиента, затем Кот-де-Шерав за 5,5 км до финиша, протяжённостью 1300 м со средним градиентом 8,1%, который вошёл в маршрут Флеш Валлони в 2015, остаётся предпоследним препятствием, и финальное прохождение Мюр де Уи.

Штурм Мюр де Уи – кульминация Флеш Валлонь, хорошо известный финал, который, тем не менее, каждый год заставляет замереть в предвкушении острой борьбы. Перепад высот от подножия холма до вершины – 128 м, средний градиент 9,8%. Когда гонщики проедут красный флажок, обозначающий последний километр, дорога ещё обманчиво плавно поднимается вверх около сотни метров. Два поворота с градиентом более 20% моментально отсекают тех, кому не хватает сил, кто занял неудачную позицию.

Подъёмы Флеш Валлонь-2017:

Côte d'Amay 131,5 км после старта / 73 км до финиша, протяжённость 1400 м, средний градиент 6,7% Côte de Villers-le-Bouillet 138,0/ 66,5 1200 м 7,5% Mur de Huy (1) 146,5/ 58,0 1300 м 9,6% Côte d'Ereffe (1) 159,0/ 45,5 2100 м 5,0% Côte de Cherave (1) 169,5/ 35,0 1300 м 8,1% Mur de Huy (2) 175,5/ 29,0 1300 м 9,6% Côte d'Ereffe (2) 188,0/ 16,5 2100 м 5,0% Côte de Cherave (2) 199,0/ 5,5 1300 м 8,1% 9. Mur de Huy (3) 204,5/ 0,0 1300 m 9,6%

Градиенты Мюр де Уи:

0-100 м : 7,0 %

100-200 м : 1,0 %

200-300 м : 5,0 %

300-400 м : 6,0 %

400-500 м : 10,0 %

500-600 м : 11,0 %

600-700 м : 11,0 %

700-800 м : 10,0 %

800-900 м : 17,0 %

900-1000 м : 15,0 %

1000-1100 м : 14,0 %

1100-1200 м : 15,0 %

1200-1300 м : 6,0 %

Претенденты.

Не только финальный отрезок Флеш Валлонь остаётся неизменным. Последние 3 года не менялся и победитель этой классики – Алехандро Вальверде. 36-летний испанский гонщик команды Movistar на данный момент является единственным в истории Флеш Валлонь четырёхкратным победителем, и это не предел. Ведь Алехандро Вальверде находится в отличной форме, что доказал, одержав в этом сезоне 9 побед.

В 2015 и 2016 годах на Флеш Валлонь был не только тот же самый победитель, но и призёр – Жулиан Алафилипп. Однако в этом году французский гонщик команды Quick Step Floors из-за травмы колена вынужден отказаться от борьбы на Флеш Валлонь.

Но его товарищ по команде, 30-летний ирландский гонщик Дэн Мартин имеет будет для Алехандро Вальверде сильным соперником. Дэн Мартин дважды поднимался на подиум Флеш Валлонь – в 2014 занял 2-е место, в 2016 финишировал 3-м.

36-летний швейцарский гонщик команды Orica-Scott Михаэль Альбазини, также не раз становившийся призёром гонки (2-й в 2012 и 3-й в 2015) несколько дней назад поднялся на третью ступень подиума Амстел Голд Рэйс, и будет бороться за высокий результат и на Флеш Валлонь.

26-летний Михал Квятковски (Sky), призёр недавней Амстел Голд Рэйс и победитель Милан-Сан-Ремо-2017 ,также занимал на Флеш Валлонь призовое место в 2014 году, когда замкнул тройку призёров, и имеет все шансы улучшить этот результат. Помогать ему будет колумбийский гонщик Серхио Энао, которй также был призёром Флеш Валлонь в 2013 году.

Среди других претендентов отметим Руя Кошту (UAE Team Emirates), Якоба Фугльсанга (Astana), Тома-Йелте Слагтера (Cannondale-Drapac), Варрана Баргия (Sunweb), Тима Велленса и Йелле Ванендерта (Lotto Soudal) и других.