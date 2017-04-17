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Флеш Валлонь-2017. Маршрут и претенденты

Флеш Валлонь-2017. Маршрут и претенденты

 

 

 

  19 апреля в 81-й раз пройдёт Флеш Валлонь, вторая из Арденнских классик. Название этой классики переводится как "Стрела Валлони", но на самом деле это гонка покорения "Стены" - Мюр де Уи. Этот подъём со средним градиентом 9,8% последние 34 года является символом Флеш Валлони и традиционно проходится на дистанции трижды. Подготовкой к штурму Мюр де Уи служат другие, тоже довольно крутые подъёмы. По сравнению с прошлым годом организаторы убавили общее количество подъёмов с 12 до 9, однако, увеличили дистанцию, вернув её к прежним 205 км, которые были в 2015 году.

 

  Финальные 29 км, начиная со второго прохождения Мюр де Уи, остались неизменными - за 16,5 км до финиша гонщиков встретит подъём Кот-д-Эрефф с 5% среднего градиента, затем Кот-де-Шерав за 5,5 км до финиша, протяжённостью 1300 м со средним градиентом 8,1%, который вошёл в маршрут Флеш Валлони в 2015, остаётся предпоследним препятствием, и финальное прохождение Мюр де Уи.

 

 

 

 

  Штурм Мюр де Уи – кульминация Флеш Валлонь, хорошо известный финал, который, тем не менее, каждый год заставляет замереть в предвкушении острой борьбы. Перепад высот от подножия холма до вершины – 128 м, средний градиент 9,8%. Когда гонщики проедут красный флажок, обозначающий последний километр, дорога ещё обманчиво плавно поднимается вверх около сотни метров. Два поворота с градиентом более 20% моментально отсекают тех, кому не хватает сил, кто занял неудачную позицию.

 

 

Подъёмы Флеш Валлонь-2017:

 

 

  1. Côte d'Amay 131,5 км после старта / 73 км до финиша, протяжённость 1400 м, средний градиент  6,7%
  2. Côte de Villers-le-Bouillet 138,0/ 66,5  1200 м   7,5%
  3. Mur de Huy (1) 146,5/ 58,0  1300 м   9,6%
  4. Côte d'Ereffe (1)             159,0/ 45,5  2100 м   5,0%
  5. Côte de Cherave (1)           169,5/ 35,0  1300 м   8,1%
  6. Mur de Huy (2)                175,5/ 29,0  1300 м   9,6%
  7. Côte d'Ereffe (2)             188,0/ 16,5  2100 м   5,0%
  8. Côte de Cherave (2)           199,0/  5,5  1300 м   8,1%
  9. 9. Mur de Huy (3)                204,5/  0,0  1300 m   9,6%

Градиенты Мюр де Уи:

0-100 м : 7,0 %

100-200 м : 1,0 %

200-300 м : 5,0 %

300-400 м : 6,0 %

400-500 м : 10,0 %

500-600 м : 11,0 %

600-700 м : 11,0 %

700-800 м : 10,0 %

800-900 м : 17,0 %

900-1000 м : 15,0 %

1000-1100 м : 14,0 %

1100-1200 м : 15,0 %

1200-1300 м : 6,0 %

 

 

Претенденты.

 

 

 

  Не только финальный отрезок Флеш Валлонь остаётся неизменным. Последние 3 года не менялся и победитель этой классики – Алехандро Вальверде. 36-летний испанский гонщик команды Movistar на данный момент является единственным в истории Флеш Валлонь четырёхкратным победителем, и это не предел. Ведь Алехандро Вальверде находится в отличной форме, что доказал, одержав в этом сезоне 9 побед.

 

  В 2015 и 2016 годах на Флеш Валлонь был не только тот же самый победитель, но и призёр – Жулиан Алафилипп. Однако в этом году французский гонщик команды Quick Step Floors из-за травмы колена вынужден отказаться от борьбы на Флеш Валлонь.

  Но его товарищ по команде, 30-летний ирландский гонщик Дэн Мартин имеет будет для Алехандро Вальверде сильным соперником. Дэн Мартин дважды поднимался на подиум Флеш Валлонь – в 2014 занял 2-е место, в 2016 финишировал 3-м.

 

  36-летний швейцарский гонщик команды Orica-Scott Михаэль Альбазини, также не раз становившийся призёром гонки (2-й в 2012 и 3-й в 2015) несколько дней назад поднялся на третью ступень подиума Амстел Голд Рэйс, и будет бороться за высокий результат и на Флеш Валлонь.

 

  26-летний Михал Квятковски (Sky), призёр недавней Амстел Голд Рэйс и победитель Милан-Сан-Ремо-2017 ,также занимал на Флеш Валлонь призовое место в 2014 году, когда замкнул тройку призёров, и имеет все шансы улучшить этот результат. Помогать ему будет колумбийский гонщик Серхио Энао, которй также был призёром Флеш Валлонь в 2013 году.

 

  Среди других претендентов отметим Руя Кошту (UAE Team Emirates), Якоба Фугльсанга (Astana), Тома-Йелте Слагтера (Cannondale-Drapac), Варрана Баргия (Sunweb), Тима Велленса и Йелле Ванендерта (Lotto Soudal) и других.

 

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Теги к статье: Флеш Валлонь La Fleche Wallonne классика гонка Мирового тура Арденнские классики

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Комментарии

  • veloliveuser
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (12)
    veloliveuser-Фото

    хотелось бы отметить кого Микеле опередил - очень даже неплохую компанию! это воодушевляет))

  • veloliveuser
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (12)
    veloliveuser-Фото
    искусство тренера - не втиснуть звездного игрока в команду, а стимулировать раскрытие потенциала в команде.
    сколько раз уже кто-то в одной команде загорается, а в другой - блекнет.
    Ланда очень уж своеволен, его надо не кнутом, а пряником.
  • faiter
    У польской команды CCC Sprandi ... (12)
    faiter-Фото

    у нас в Беларуси пару велов разделочных Меридовских осело.Близко их не видел,поэтому не буду говорить что они командные,но расцветка Лямпровская.

  • velodoctor
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (12)
    velodoctor-Фото

    Фолифоров в майке лидера горной классификации сегодня стартует. Здорово, жаль вчерашние горки за кадром остались. 

  • bob.velo17
    Филипп Жильбер пропустит две А ... (4)
    bob.velo17-Фото

    Очень жаль ,что Жильбера не будет .Большая потеря для гонки.

  • Sm1T
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (12)
    Sm1T-Фото
    Для астаны может и не результат, а для самого гонщика вполне себе
  • velodoctor
    Велотвиттер. 15-й (313) выпуск (2)
    velodoctor-Фото

    Кстати на сайте федерации есть календарь и результаты всех внутрироссийских гонок, удобно следить стало good

  • rdktr
    Велотвиттер. 15-й (313) выпуск (2)
    rdktr-Фото

    круть

     

  • Адриен
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (12)
    Адриен-Фото
    Не каждый может быть ДЕТАЛЬЮ пусть в стройном и отлаженном, но - МЕХАНИЗМЕ. Хотя Джиро все расставит по своим местам, Ланда на нем ДОЛЖЕН БЫТЬ одним из главных фаворитов. И если ПОБЕДА - значит на лицо пример Фрума, главное для которого - один СВОЙ ГранТур в сезоне, остальное - второстепенно, а не получится - что же,тогда точно НЕСОВМЕСТИМОСТЬ со Скаем. Ничего страшного - бывает, вон как у Жильбера с БМС...
  • Адриен
    Альпийский Тур-2017. Этап 1 (12)
    Адриен-Фото
    Вряд ли для такой "проитальянской" команды, как Астана,с ее заслуженной репутацией, просто попадание в десятку на юбилейном итальянском Джиро можно будет считать удачным выступлением - на мой взгляд это не есть хорошо. Конечно Скарпоне - молодчина, но посмотрите на список капитанов других команд - загляденье. А с другой стороны - пример Хорнера. Уникальный случай, но - значит можно... Я это к тому, что бороться надо не за десятку - только за ПОБЕДУ - наплевав на "объективные" обстоятельства. Если же целить только в ТОП-10 - можно и промахнуться.

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