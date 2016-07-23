VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жулиан Алафилипп – победитель Флеш Валлонь-2019

Жулиан Алафилипп, Якоб Фульсанг и Диего Улисси о Флеш Валлонь-2019

 

 

  26-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп второй год подряд стал победителем классики Флеш Валлонь. В этом году Алафилипп повторил достижение Эдди Меркса (1967, 1972), Маурицио Фондриеста (1993), Лорана Жалабера (1995), выиграв в один год Милан-Сан-Ремо и Флеш Валлонь.

 

  Победитель Флеш Валлонь, как всегда, определился на третьем, финальном прохождении Мюр де Уи. За 500 м до финиша из группы, в которой к финалу осталось около 30 гонщиков, атаковал Якоб Фульсанг и какое-то время датский гонщик команды Astana удерживал просвет. Но Жулиан Алафилипп догнал датского гонщика, а затем за 120 м до финиша атаковал и обошёл его.

 

Якоб Фульсанг финишировал вторым, а Диего Улисси (UAE Team Emirates) замкнул тройку призёров Флеш Валлонь-2019.

 

 

Жулиан Алафилипп – победитель Флеш Валлонь-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Флеш Валлонь-2019

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen/ Getty Images

 

   Жулиан Алафилипп: «В прошлом году на Флеш Валлонь я одержал первую большую победу в карьере, рад повторить успех. Теперь уверен, что эта гонка подходит мне больше всего. С первого участия в этой классике я всегда финишировал на подиуме. Но теперь вкус победы другой, потому что этот выпуск был гораздо более трудным. Я невероятно горжусь нашей командой, которая идеально провела гонку, защищала меня с километра ноль, преследовала все отрывы и всё время держала меня на правильной позиции. Счастлив, что смог принести победу команде.

 

  Не могу  сказать, что сегодня чувствовал на себе давление, но, конечно, все взгляды были направлены на меня. Вы видели, что несколько гонщиков пытались уехать до Мюр де Уи, но моя команда потрясающе отработала, контролируя всё. Ветер заставил всех нервничать с самого старта, что давило психологически.  

 

  Финальные 300 м ехать было очень тяжело из-за встречного ветра. Но я точно рассчитал момент, ускорился чуть позже. Как я уже говорил, эта гонка была тяжёлой, поэтому победа не только принесла мне огромное удовлетворение, но ещё и даёт огромную мотивацию перед Льеж-Бастонь-Льеж-2019».

 

 

Жулиан Алафилипп – победитель Флеш Валлонь-2019

 

  Якоб Фульсанг: «Я подвинулся на шаг ближе к верхней ступени подиума. В воскресенье на Амстел Голд Рэйс был разочарован тем, как мы закончили гонку. Но сегодня мы выкладывались по полной до финиша. Когда Жулиан меня обошёл, я сумел его добрать, но обойти его уже не получилось. Мы отлично поборолись. На этот раз подиум меня радует больше, потому что Флеш Валлонь мне не подходит.

 

  Сегодня был нервный день, с сильным ветром и завалами. Наша тактика состояла в том, чтобы я как можно спокойнее доехал до финального подъёма и выложился там полностью, чтобы атаковал не на финальных сотнях метрах, а прямо на середине подъёма, надавив таким образом на взрывных гонщиков. В основном так и получилось за исключением того, что Жулиана Алафилиппа остановить было невозможно. Когда он обошёл меня, я мог обойти его лишь на финише, но на финальных метрах у меня в ногах уже ничего не осталось. Мы с ним хорошие друзья, я уважаю Жулиана как гонщика. В конце концов, моя специализация – больше многодневные гонки, где у него может быть больше слабых мест. Но он более взрывной, и такие классики подходят ему.

 

 Хочу поблагодарить товарищей по команде за их великолепную работу сегодня. Результат показывает, что сейчас я в хорошей форме. С нетерпением жду воскресенья».

 

 

  Диего Улисси: «Сегодня чувствовал себя отлично. Не могу сказать, что о чём-то сожалею. Мне  представилась великолепная возможность, а Фульсанга и Алафилиппа победить было невозможно. Я сделал всё, что мог.

 

  На последнем круге атаковал, как  планировали, но потом увидел, что уехать не дадут. Когда меня вернули в группу, нашего лидера Дэна Мартина уже не было в гонке, о чём мне сказали по радио, поэтому я постарался сохранить как можно больше сил на финальный подъём. Должен сказать, что очень стабильно прошёл его и даже немного удивился, потому что мне всегда очень тяжело давались последние 200 м, но не на этот раз.

 

  Мой результат ничего не меняет в отношении Льеж. Дэн уже выигрывал Льеж-Бастонь-Льеж, был на подиуме, мы очень уважаем его. В воскресенье вся команда будет работать на Дэна».

 

 

 

Результаты Флеш Валлонь-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Флеш Валлонь Fleche Wallonne гонка Мирового тура классика

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Айдын

    almaty1991

    Сегодня, 01:23 | Регистрация: 23.07.2016

     Красавцы! Оба сильны. Жулиан в этом году просто неудержим. А его вольчя стая, набирает оботоры. Впрочем, и Астана в этом году не отстает. Фульс набрал хорошую форму и надеюсь, покажет себя на гранд-турах. 

     И вообще, хорошо, что они друг друга уважают. Нужно брать с них пример и пожелать удачи. Давайте жить дружно! 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

22 - 26 апреля 2019

Tour of the Alps

25 - 27 апреля 2019

Vuelta a Castilla y Leon

28 апреля 2019

Liege-Bastogne-Liege

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie


ОПРОС

Кто станет победителем Флеш Валлонь-2019?

Комментарии

  • Бакеша
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: RVL
    дофига народа просто комментят  высказывают мнения и ощущения от гонки...
    кто то ищет врага
     
    точнее не скажешь , поклонникам Фульса всюду враги мерещатся .
    И завистники Астаны также ))
  • Sm1T
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    Sm1T-Фото
    Цитата: Camel
    До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?
    Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!
    Ссылку с видео из гонки пожалуйста! Двадцати петилетней давности

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Camel
    До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?
    Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!
    Да ещё ,Курдюкову.он Мохорич ,так ездить начал на чемпионате мира в Флоренции, когда был спуск с Фиезоле на каждом кругу. Где андеры повторили маршрут ,разделки элиты в своей групповой гонке,из Монтекатини -,прежде чем приехать на кольца во Флоренцию. Так вот ,за несколько дней ,за два вроде .В гонке с раздельного старта у мужчин элит, из Монтекатини-терме - Фиренце на спуске малюсеньком ,Серравалле Пистоезе Тони Мартин ехал на раме !!!!!! на разделочном велосипеде!!!!!
    Крутя при этом педали? Ссылку на видео пожалуйста!
  • VeloVelo
    Падение гонщиков на Флеш Валло ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Да что же Поццо так не везет-то?! Сколько можно?!
    Здоровья всем павшим! 

  • VeloVelo
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    VeloVelo-Фото

    Алафилипп, конечно, сильнейший (на данный момент)
    на взрывных классических финишах в подъем.

    Но, как же БИЛСЯ ФУЛЬС! Мужчина! Браво, Якоб! Потрясающая весна!
    Ах, как жаль, что не хватило чуть-чуть! 



    У меня есть своя "велокоманда". 
    В нее входят те гощики, за которых я болею. "Мои гонщики" ;)
    Сегодня оба триумфатора были из моей команды.
    Но... мне жаль, что Фульсан не взял...

    И, все-таки, Алафилиппа с Победой! Заслуженной!


  • VeloVelo
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    VeloVelo-Фото

    Отличный комментарий. 

  • almaty1991
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (1)
    almaty1991-Фото

     Красавцы! Оба сильны. Жулиан в этом году просто неудержим. А его вольчя стая, набирает оботоры. Впрочем, и Астана в этом году не отстает. Фульс набрал хорошую форму и надеюсь, покажет себя на гранд-турах. 

     И вообще, хорошо, что они друг друга уважают. Нужно брать с них пример и пожелать удачи. Давайте жить дружно! 

  • YuraHist
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    YuraHist-Фото
    А есть новости про здоровье Поццовиво и Кройцегера?
  • Astanaforever
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: RVL
    дофига народа просто комментят  высказывают мнения и ощущения от гонки...
    кто то ищет врага
     
    точнее не скажешь , поклонникам Фульса всюду враги мерещатся .
    Гонщик ты достал уже своей астанофобией в каждом своем эссе. Где ты увидел врагов поклонников астаны и их мерещания? Кстати а студент не твой брат?)))
  • uran
    Fleche Wallonne Feminine-2019 (2)
    uran-Фото
    Анна раскатилась.
  • uran
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (50)
    uran-Фото
    ЧЕ Трентин, 2 победы не на Сицилии а Каталонии, и да я про классики вообще-то.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 апреля

Alejandro Valverde (Movistar Team)

Bryan Coquard (Vital Concept - Bb Hotels)

Daniel Martinez (EF Education First p/b Cannondale)

Stijn Vandenbergh (AG2R)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2019 (115)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)