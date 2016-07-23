Жулиан Алафилипп – победитель Флеш Валлонь-2019

Жулиан Алафилипп, Якоб Фульсанг и Диего Улисси о Флеш Валлонь-2019

26-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп второй год подряд стал победителем классики Флеш Валлонь. В этом году Алафилипп повторил достижение Эдди Меркса (1967, 1972), Маурицио Фондриеста (1993), Лорана Жалабера (1995), выиграв в один год Милан-Сан-Ремо и Флеш Валлонь.

Победитель Флеш Валлонь, как всегда, определился на третьем, финальном прохождении Мюр де Уи. За 500 м до финиша из группы, в которой к финалу осталось около 30 гонщиков, атаковал Якоб Фульсанг и какое-то время датский гонщик команды Astana удерживал просвет. Но Жулиан Алафилипп догнал датского гонщика, а затем за 120 м до финиша атаковал и обошёл его.

Якоб Фульсанг финишировал вторым, а Диего Улисси (UAE Team Emirates) замкнул тройку призёров Флеш Валлонь-2019.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen/ Getty Images

Жулиан Алафилипп: «В прошлом году на Флеш Валлонь я одержал первую большую победу в карьере, рад повторить успех. Теперь уверен, что эта гонка подходит мне больше всего. С первого участия в этой классике я всегда финишировал на подиуме. Но теперь вкус победы другой, потому что этот выпуск был гораздо более трудным. Я невероятно горжусь нашей командой, которая идеально провела гонку, защищала меня с километра ноль, преследовала все отрывы и всё время держала меня на правильной позиции. Счастлив, что смог принести победу команде.

Не могу сказать, что сегодня чувствовал на себе давление, но, конечно, все взгляды были направлены на меня. Вы видели, что несколько гонщиков пытались уехать до Мюр де Уи, но моя команда потрясающе отработала, контролируя всё. Ветер заставил всех нервничать с самого старта, что давило психологически.

Финальные 300 м ехать было очень тяжело из-за встречного ветра. Но я точно рассчитал момент, ускорился чуть позже. Как я уже говорил, эта гонка была тяжёлой, поэтому победа не только принесла мне огромное удовлетворение, но ещё и даёт огромную мотивацию перед Льеж-Бастонь-Льеж-2019».

Якоб Фульсанг: «Я подвинулся на шаг ближе к верхней ступени подиума. В воскресенье на Амстел Голд Рэйс был разочарован тем, как мы закончили гонку. Но сегодня мы выкладывались по полной до финиша. Когда Жулиан меня обошёл, я сумел его добрать, но обойти его уже не получилось. Мы отлично поборолись. На этот раз подиум меня радует больше, потому что Флеш Валлонь мне не подходит.

Сегодня был нервный день, с сильным ветром и завалами. Наша тактика состояла в том, чтобы я как можно спокойнее доехал до финального подъёма и выложился там полностью, чтобы атаковал не на финальных сотнях метрах, а прямо на середине подъёма, надавив таким образом на взрывных гонщиков. В основном так и получилось за исключением того, что Жулиана Алафилиппа остановить было невозможно. Когда он обошёл меня, я мог обойти его лишь на финише, но на финальных метрах у меня в ногах уже ничего не осталось. Мы с ним хорошие друзья, я уважаю Жулиана как гонщика. В конце концов, моя специализация – больше многодневные гонки, где у него может быть больше слабых мест. Но он более взрывной, и такие классики подходят ему.

Хочу поблагодарить товарищей по команде за их великолепную работу сегодня. Результат показывает, что сейчас я в хорошей форме. С нетерпением жду воскресенья».

Диего Улисси: «Сегодня чувствовал себя отлично. Не могу сказать, что о чём-то сожалею. Мне представилась великолепная возможность, а Фульсанга и Алафилиппа победить было невозможно. Я сделал всё, что мог.

На последнем круге атаковал, как планировали, но потом увидел, что уехать не дадут. Когда меня вернули в группу, нашего лидера Дэна Мартина уже не было в гонке, о чём мне сказали по радио, поэтому я постарался сохранить как можно больше сил на финальный подъём. Должен сказать, что очень стабильно прошёл его и даже немного удивился, потому что мне всегда очень тяжело давались последние 200 м, но не на этот раз.

Мой результат ничего не меняет в отношении Льеж. Дэн уже выигрывал Льеж-Бастонь-Льеж, был на подиуме, мы очень уважаем его. В воскресенье вся команда будет работать на Дэна».