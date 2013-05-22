Алехандро Вальверде и Йелле Ванендерт – призёры Флеш Валлонь-2018

Алехандро Вальверде и Йелле Ванендерт о Флеш Валлонь-2018

Пятикратный победитель Флеш Валлонь Алехандро Вальверде последние четыре года не оставлял соперникам шанса на Мюр де Уи. Но на этот раз Жулиан Алафилипп помешал 37-летнему испанскому гонщику команды Movistar подняться на первую ступень подиума.

33-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Йелле Ванендерт (Jelle Vanendert) замкнул тройку призёров Флеш Валлонь, и этот результат стал лучшим в его карьере на этой Арденнской классике.

Photo credit : ASO/K. Edwards, T. Maheux & G. Demouveaux

Алехандро Вальверде: «Я ничуть не разочарован. Если бы снова выиграл, то могло показаться, что взять победу здесь для нас легко. Однако люди должны знать, что ни одна из побед не даётся легко. Я доволен результатом, потому что снова доказал, что на этих подъёмах держусь с сильнейшими ребятами. Думаю, 5-е место на прошедшей Амстел Голд Рэйс и 2-е место здесь позволяют говорить, что на Льеж-Бастонь-Льеж у нас хорошие шансы.

Из-за жаркой погоды классика получилась совсем другая. Плюс новый маршрут перед финальным кругом также всем усложнил гонку. Команда отработала так, как должна была, так, как могла. В финале был хаос, так как уехал большой отрыв, в котором были Нибали и Кангерт. Нам было тяжело контролировать ситуацию. От нашей команды в отрыв поехал Рохас, потом нам с Микелем Ландой пришлось потрудиться. Он работал превосходно, также, как и Иманол, Виннер, Андрей… Они сделали всё, что могли. Благодарю их за это, потому что в гонке все в основном боролись против нас.

Подниматься на Мюр де Уи я начал, оказавшись далеко позади. И хотя мы знали. что нашим главным соперником будет Алафилипп, он атаковал раньше, чем я ожидал. Мне пришлось возвращать позиции, на что потратил много сил. Алафилипп всегда был впечатляющим соперником, на этой гонке он дважды занимал 2-е место, и теперь пришло его время побеждать. Снимаю перед ним и его командой шляпу. Я же продолжаю получать удовольствие от этой гонки, от тройного прохождения Мюр де Уи.

И я не чувствую себя странно, проиграв, просто ощущаю всё по-другому.

Хочу выступать до Олимпиады в Токио. Сейчас мой контракт действует до 2019 года, но я хочу его продлить. Так что, думаю, в будущем на Мюр де Уи у нас с Жулианом Алафилиппом ещё будут сражения».

Photo credit : ASO/K. Edwards, T. Maheux & G. Demouveaux

Йелле Ванендерт: «Нашим лидером был Тим Велленс, а у Тьеша Бенота и меня были свободные роли, мы должны были поступать в зависимости от ситуации. Надо было или атаковать заранее или ждать Мюр де Уи.

Гонка проходила не так, как в прошлые годы. Вероятно, пелотону потребовалось пять лет, чтобы понять, как осложнить гонку, чтобы не дать выиграть Алехандро Вальверде. И первая часть дистанции в этом году была гораздо более пересечённой, чем раньше.

При первом прохождении Мюр де Уи пелотон взвинтил темп, Вальверде оказался изолирован. В финале Томаш Марчинский и Тош Ван дер Санде переложились вперёд, но когда в первой группе осталось шестеро, среди них не было никого из Lotto Soudal. Пелотон чуть не опоздал поймать шестерых беглецов, но благодаря работе гонщиков, в том числе Тьеша Бенота, мы нагнали их у первого крутого сектора Мюр де Уи.

Я хотел задать высокую скорость на финальном подъёме Мюр де Уи, чтобы сбросить горняков, сделать так, чтобы они немного потеряли взрывную мощность. Это сработало. Мне удалось удерживать ровный ритм от подножия, но когда я оглянулся за 200 м до финиша, то оказалось, что я смотрю прямо в глаза Алафилиппу, а Тима Велленса не было больше на моём колесе. Тогда я просто выдал свой максимум, чтобы показать хороший результат.

Я очень рад третьему месту. Если бы начал тратить силы чуть позже на подъёме, то мог бы стать вторым. Но, на мой взгляд, победить я бы не смог. С другой стороны, сейчас я могу проходить подъёмы на своей скорости.

Мой результат ничего не меняет перед Льеж-Бастонь-Льеж. Тим, Тьеш и я - мы трое можем финишировать высоко. Сначала надо сделать так, чтобы мы оказались вместе в финале, а потом нога подскажет, что получится сделать».