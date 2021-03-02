Приглашения на Тур Страны Басков-2021

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 14:12
Испанская многодневная велогонка Тур Страны Басков (Itzulia Basque Country) пройдёт с 5 по 10 апреля 2021 года. Организаторы объявили команды, которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 19 команд с лицензией Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили 5 профессиональных команд (ProTeam):
Burgos BH (Esp)
Caja Rural - Seguros RGA (Esp)
Equipo Kern Pharma (Esp)
Euskaltel - Euskadi (Esp)
Total Direct Energie (Fra)
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