Приглашения на Тур Страны Басков-2021

Цитата: Evergreen

А сколько было возмущений и нытья полтора года назад, когда Мадс выиграл ЧМ. Парень делами доказывает, что он не случайный человек в большом велоспорте. Уже сейчас у него есть потенциал взять любой из монументов, дальше будет больше. Давно слежу за ним, очень импонирует его подход к работе.

Мне довелось с ним и МВДП ехать мир по юниорам в 2013. Пацаны - вообще ребята ))