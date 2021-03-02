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Приглашения на Тур Страны Басков-2021

Испанская многодневная велогонка Тур Страны Басков (Itzulia Basque Country) пройдёт с 5 по 10 апреля 2021 года. Организаторы объявили команды, которые получили приглашения на гонку категории Мирового Тура (UCI World Tour). Помимо 19 команд с лицензией Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения получили 5 профессиональных команд (ProTeam): 

Burgos BH (Esp) 

Caja Rural - Seguros RGA (Esp) 

Equipo Kern Pharma (Esp) 

Euskaltel - Euskadi (Esp) 
Total Direct Energie (Fra) 

 

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Теги к статье: Тур Страны Басков Itzulia Basque Country гонка Мирового тура многодневная велогонка wild card

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Комментарии

  • AvA
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (23)
    AvA-Фото
    спасибо!
    и классный следующий комментарий от спорт.агента))
  • rude_rider
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (23)
    rude_rider-Фото
    Кароче он растет.
  • Earl57
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (23)
    Earl57-Фото

    Цитата: AvA
    возможно, не слышал и не видел этого интервью
    на офф.сайте ineosgrenadiers также указано Height 1.57M

    https://twitter.com/GosuSM/status/1346865684236611587

  • close2you
    Мадс Педерсен, Матье ван дер П ... (4)
    close2you-Фото
    Цитата: Evergreen
    А сколько было возмущений и нытья полтора года назад, когда Мадс выиграл ЧМ. Парень делами доказывает, что он не случайный человек в большом велоспорте. Уже сейчас у него есть потенциал взять любой из монументов, дальше будет больше. Давно слежу за ним, очень импонирует его подход к работе.
    Мне довелось с ним и МВДП ехать мир по юниорам в 2013. Пацаны - вообще ребята ))
  • AvA
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (23)
    AvA-Фото

    возможно, не слышал и не видел этого интервью

    на офф.сайте ineosgrenadiers также указано Height 1.57M

  • Evergreen
    Мадс Педерсен, Матье ван дер П ... (4)
    Evergreen-Фото
    А сколько было возмущений и нытья полтора года назад, когда Мадс выиграл ЧМ. Парень делами доказывает, что он не случайный человек в большом велоспорте. Уже сейчас у него есть потенциал взять любой из монументов, дальше будет больше. Давно слежу за ним, очень импонирует его подход к работе.
  • SportSpirit
    Мадс Педерсен, Матье ван дер П ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Педерсен зреет как матерый классик: природное здоровье, опыт + холодная голова!

     

    Отмечу также, как Стойвен классно развез на финиш.

  • motte
    Мадс Педерсен, Матье ван дер П ... (4)
    motte-Фото

    Пидкок -Ваут - Матье теперь на шоссе сезона 2021… замечательно! 

  • Earl57
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (23)
    Earl57-Фото
    157 см - устаревшая информация.
    По словам самого Пидкока в ответ на вопрос Салима Макеева его реальный рост 171 см.
  • AvA
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (23)
    AvA-Фото

    Thomas Pidcock Height: 1.57 m

    Mads Pedersen Height: 1.79 m

    офф.инфа с procyclingstats

     

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