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Тур Страны Басков 2017. Превью

Тур Страны Басков 2017. Маршрут

   57-й выпуск многодневной гонки Тур Страны Басков (Vuelta Ciclista al Pais Vasco), входящей в календарь Мирового Тура, пройдет с 3 по 8 апреля.

 

  Организаторы сделали  нетипичный маршрут: всего 1 этап с финишем в подъем на 5 этапе в Аррате (Arrate), который стал визитной карточкой Тура Страны Басков, и на следующий день на заключительном этапе индивидуальная гонка с раздельным стартом протяженностью 27 км.

 

  На первых 4 этапах финиши подходят под спринтеров широкого профиля и однодневщиков, готовящихся к Арденским классикам.  Временных бонификаций на Туре Страны Басков-2017 не будет.

 

  Испанская гонка собрала представительный состав генеральщиков-горняков: прошлогодний победитель гонки - Альберто Контадор (Trek-Segafredo), Алехандро Вальверде (Movistar), Серхио Энао (Sky), Роман Барде (Ag2R), Тибо Пино (FDJ) и другие. 

Фавориты
 

  Главными претендентами на победу можно назвать четырехкратного победителя Тура Страны Басков, в том числе прошлого года, испанца Альберто Контадора (Trek-Segafredo) и колумбийца Серхио Энао (Sky), последние 2 года финишировавшего на Туре Страны Басков 2-м, а в этом году победившего на Париж-Ницце-2017.

 

  Также отметим Алехандро Вальверде (Movistar), который всего лишь однажды в своей карьере был на подиуме Тура Страны Басков в 2006 году, тогда он занял 2-е место. После победы на Вуэльте Каталонии-2017 Алехандро находится в превосходной форме и маршрут ему подходит, чтобы продолжить свою победную серию по дорогам Испании в этом году.

 

  Среди других претендентов на высокие места можно выделить французов Тибо Пино (FDJ), Романа Барде (Ag2R), Жулиана Алафилиппа (Quick-Step Floors), словенца Приможа Роглича (Team LottoNL - Jumbo), испанца Йона Исагирре в составе новой команды Bahrain Merida, словенца Симона Шпилака (Katusha-Alpecin), австралийца Саймона Йейтса (Orica GreenEdge) и других. 

 

Итоговая генеральная классификация 2016 года, топ-10

 

1 Alberto Contador (Spa) Tinkoff 22:44:43"
2 Sergio Henao (Col) Team Sky 0:12"
3 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:37"
4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:01:13"
5 Joaquin Rodriguez (Spa) KATUSHA 0:01:22"
6 Samuel Sanchez (Spa) BMC 0:01:29"
7 Rui Costa (Por) Lampre - Merida 0:02:19"
8 Simon Spilak (Slo) KATUSHA 0:02:47"
9 Lawson Craddock (Usa) Cannondale 0:02:52"
10 Wilco Kelderman (Ned) LottoNl-Jumbo 0:03:14"

 

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на Туре Страны Басков-2017

8 очков получает лидер Тура Страны Басков-2017 за ношение майки лидера на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)
50 очков получает победитель этапа Тура Страны Басков-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 50; 20; 8)
400 очков получает победитель генеральной классификации Тура Страны Басков-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) 
1-10 место: 400; 320; 260; 220; 180; 140; 120; 100; 80; 68 
11-15 место: 56; 48; 40; 32; 28
16-20 место: по 24 очка
21-30 место: по 16 очков
31-50 место: по 8 очков
51-55 место: по 4 очка
56-60 место: по 2 очка

 

Маршрут

 На первом этапе и втором этапах пелотон проедет по пересеченной местности, категорийные вершины расположены задолго до финиша этапов. Заключительные километры "по столу"  подходят для спринтеров широкого профиля.

  Третий этап протяженностью 160.5 км приготовил гонщикам 6 категорийных подъемов. Вершина заключительного подъема расположена за 10км до финиша этапа Mendizorrotzko, 3-я категория, протяженность 7 км, средний градиент в 5% и максимальными участками под 10%. На финише, скорее всего, будет спринт из небольшой группы генеральщиков.


  Четвертый этап протяженностью 174.1 км. За 14км до финиша расположена вершина подъема 2 категории Biberoko протяженностью 5.6 км со средним градиентом в 8.2% и максимальными участками до 12%. Далее около 8 км скоростного спуска и заключительные 6 км пересеченной равнины. Заключительный километр  - тягун со средним градиентом в 2%.

 

   На пятом этапе гонщики финишируют в Аррате (Arrate). Одна вершина второй категории, две вершины третьей категории и три первой категории расположены на 139/8 км маршрута этапа. Гонщиков ждёт восхождение на Alto de Uzartza с последующим спуском протяженностью в 2,2 км к финишу в Аррате. Но окончательно места в итоговой генеральной классификации распределятся на следующий день.

 

  Индивидуальная гонка на время протяженностью 27 км на заключительном этапе гонки. Маршрут шестого этапа проложен против хода часовой стрелки. Сначала гонщики преодолеют подъем протяженностью 6 км с набором высоты 420 м, средним градиентом 7%, и максимальным 12%. 

  Добравшись до вершины, гонщики отправятся на спуск протяженностью 5 км. Заключительные 16 км - преимущественно равнина с тягунами и одним небольшим некатегорийным подъемом на отм. 21.3 км маршрута. Скорее всего со старта некоторые гонщики будут менять велосипед на вершине.

   После финиша лидера гонки станет понятно, смог ли он сохранить лидерскую майку на своих плечах, или кто-то из конкурентов смог его опередить.

 

03.04. Этап 1: Iruna-Pamplona - Sarriguren-Eguesibar, 153.27 км

 

Тур Страны Басков 2017. Превью


04.04. Этап 2: Iruna-Pamplona - Elciego, 173.4 км

 

Тур Страны Басков 2017. Превью


05.04. Этап 3: Vitoria-Gasteiz - Donostia, 160.5 км

 

Тур Страны Басков 2017. Превью


06.04. Этап 4: Donostia - Bilbao, 174.1 км

 

Тур Страны Басков 2017. Превью


07.04. Этап 5: Bilbao - Eibar-Arrate, 139.8 км

 

Тур Страны Басков 2017. Превью


08.04. Этап 6: Eibar - Eibar (ITT), 27 км

 

Тур Страны Басков 2017. Превью

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Теги к статье: Тур Страны Басков Vuelta al Pais Vasco Мировой Тур многодневная гонка маршрут превью

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Ближайшие старты

2 апреля 2017

Ronde van Vlaanderen

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


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Комментарии

  • rude_rider
    Петер Саган не понес наказания ... (4)
    rude_rider-Фото

    понимаете толкаться,пихаться можно в рамках правил

    значит там было грубо

    и пусть он будет трижды саганом это не дает ему право

    просто вы за него болеете вот и обидно вам и заговоры мерещутся

     

    раньше так же плакались тут про заговор против Спартака

     

     

  • Rokka
    Тур Фландрии-2017. Превью (9)
    Rokka-Фото
    Жду когда себя покажут Боом и Зеп. Не зря же меняли команды))
  • Rokka
    Петер Саган не понес наказания ... (4)
    Rokka-Фото
    А если бы это был не Петер, это бы заметили? А Нассен смог бы двинуть в ответ Кэву, Спартаку, Виггинзу, тем у кого характер менее спокойный чем у Сагана? А вообще, подобных инцидентов не мало, кто то кого то роняет, цепляет. Но сейчас все идут против Петера и его радужной майки. Кто же еще выигрывал в современном пелотоне в радуге столько, сколько он?
  • Адриен
    Тур Фландрии-2017. Превью (9)
    Адриен-Фото
    Когда датчане-новобранцы "выстрелят" ? Ведь для чего-то их подписывали...
  • velodoctor
    «Вольта Лимбург Классик» стане ... (1)
    velodoctor-Фото

    Удачи парням, гоночных км уже набрали - пора на победу ехать! aggressive

  • EL-Fenomeno
    Петер Саган не понес наказания ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Я не могу сказать и утверждать что какой то "заговор" готовится насчёт Сагана в пелотоне, но то что под него уже "копают" это весьма отчетливо видно. То на Омлупе крчичали, что он ехал по тротуарах (как и большинство), то теперь на ГВ увидели "крамолу" (Спортца). Не удивлюсь если где то во время ТдФ "взорвется настоящая бомба" под Петером

  • ezhachok
    Тур Фландрии-2017. Превью (9)
    ezhachok-Фото

    В Бонена верю скорее на ПР. Холмики уже не заходят последние годы никак. Ну а так на манеже все те-же + новенький старенький Фил Жил.

  • Marmota Bianchi
    Тур Фландрии-2017. Превью (9)
    Marmota Bianchi-Фото
    Просто пожелаю победу Тому, проследил его карьеру от начала, будет одним из украшений на его короне :-)
  • DIM
    Петер Саган не понес наказания ... (4)
    DIM-Фото

    "эти жигули... чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся..."biggrin

     

  • motte
    Тур Фландрии-2017. Превью (9)
    motte-Фото
    Петру будет тяжело как никогда ранее....он ополчил против себя многих фаворитов, а команды нет...жутко, но это так

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1498
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1215
3 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
4 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
6 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
10 Энао С. (Col) (SKY) 607

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