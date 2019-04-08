Адам Йейтс потерял время на 2-м этапе Тура Страны Басков-2019

Адам Йейтс потерял более минуты из-за прокола на 2-м этапе Тура Страны Басков-2019

2-й этап Тура Страны Басков-2019 организаторы осложнили несколькими секторами гравийных дорог. 26-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йетйс проколол колесо в самый неудачный момент – в середине финального гравийного сектора за 16,5 км до финиша. Скорость пелотона, возглавляемого гонщиками команды Astana, была высока, и Йейтс, несмотря на помощь товарищей по команде, не сумел вернуться в пелотон и финишировал через 1 минуту 12 секунд после победителя. По итогам 1-го этапа Адам Йейтс шёл на 5-й позиции в общем зачёте, но теперь занимает в нём 36-ю позицию с отставанием 1:31 от лидера.

Адам Йейтс: «Невозможно представить худшего момента для прокола. Мы весь день ехали отлично, на хороших позициях, на гравийный секторах избежали неприятностей. Но, к сожалению неудача может всё разрушить. Сейчас, сразу после финиша, ужасно расстроен, но команда в хорошей форме, мы мотивированы. Нам надо лишь дождаться возможности и атаковать».

Джулиан Дин, спортивный директор: «Прокол случился в самый худший из возможных моментов гонки, когда финиш был уже близко. Мы проходили последнюю секцию, где было сложно быстро поменять велосипед. Возвращение в гонку в таких случаях становится огромной проблемой. Все наши гонщики сразу остановились, только Ниеве остался впереди и выложился по полной, но гонка уже ушла. Команды Astana и Sky задавали темп. Нам просто очень не повезло.

Но мы не собираемся перечёркивать нашу цель финишировать на подиуме. Впереди есть трудные этапы. У Микеля Ниеве, возможно, будет шанс. Адам также не выбыл с гонки и нацелен на победу на этапе.

Гравийные сектора сами по себе не были проблемой, но они настолько не характерны для этой гонки. При том, что финальный круг и так был довольно сложным технически, присутствие гравийных дорог сделало последние 55 км этапа очень напряжёнными».