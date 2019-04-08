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Адам Йейтс потерял время на 2-м этапе Тура Страны Басков-2019

Адам Йейтс потерял более минуты из-за прокола на 2-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

 

  2-й этап Тура Страны Басков-2019 организаторы осложнили несколькими секторами гравийных дорог. 26-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йетйс проколол колесо в самый неудачный момент – в середине финального гравийного сектора за 16,5 км до финиша. Скорость пелотона, возглавляемого гонщиками команды Astana, была высока, и Йейтс, несмотря на помощь товарищей по команде, не сумел вернуться в пелотон и финишировал через 1 минуту 12 секунд после победителя. По итогам 1-го этапа Адам Йейтс шёл на 5-й позиции в общем зачёте, но теперь занимает в нём 36-ю позицию с отставанием 1:31 от лидера.

 

Адам Йейтс потерял время на 2-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

Адам Йейтс потерял время на 2-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

Адам Йейтс потерял время на 2-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

   Адам Йейтс: «Невозможно представить худшего момента для прокола. Мы весь день ехали отлично, на хороших позициях, на гравийный секторах избежали неприятностей. Но, к сожалению неудача может всё разрушить. Сейчас, сразу после финиша, ужасно расстроен, но команда в хорошей форме, мы мотивированы. Нам надо лишь дождаться возможности и атаковать».

 

  Джулиан Дин, спортивный директор: «Прокол случился в самый худший из возможных моментов гонки, когда финиш был уже близко. Мы проходили последнюю секцию, где было сложно быстро поменять велосипед. Возвращение в гонку в таких случаях становится огромной проблемой. Все наши гонщики сразу остановились, только Ниеве остался впереди и выложился по полной, но гонка уже ушла. Команды Astana и  Sky задавали темп. Нам просто очень не повезло.

 

  Но мы не собираемся перечёркивать нашу цель финишировать на подиуме. Впереди есть трудные этапы. У Микеля Ниеве, возможно, будет шанс. Адам также не выбыл с гонки и нацелен на победу на этапе.

 

  Гравийные сектора сами по себе не были проблемой, но они настолько не характерны для этой гонки. При том, что финальный круг  и так был довольно сложным технически, присутствие гравийных дорог сделало последние 55 км этапа очень напряжёнными».

 

Результаты 2 этапа Тура Страны Басков-2019

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates Тур Страны Басков Itzulia Basque Country гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Yves Lampaert (Deceuninck - Quick Step)

Matteo Fabbro (Team KATUSHA-Alpecin)

Lucas Eriksson (Riwal - Readynez Cycling Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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