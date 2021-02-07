Тим Велленс – победитель Etoile de Besseges-2021

Тим Велленс, Нильс Политт о велогонке «Этуаль де Бессеж»-2021

29-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс одержал первую в сезоне победу на многодневной велогонке, выиграв генеральную классификацию Etoile de Bessèges - Tour du Gard-2021. Он надел майку лидера после победы на 3-м этапе, которую одержал из сольного отрыва.

В финальной индивидуальной гонке на время на 5-м этапе Велленс финишировал 4-м и удержал лидерство в генеральной классификации, выиграв «Этуаль де Бессеж»-2021 с преимуществом в 53 секунды над велогонщиком команды Ineos Grenadiers Михалом Квятковски и с преимуществом в 59 секунд над немецким велогонщиком команды Bora-hansgrohe Нильсом Политтом.

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Тим Велленс: «Конечно, основу для победы в генеральной классификации я заложил победой на 3-м этапе. Не мог и представить лучшего начала сезона. Перед стартом 3 этапа я уже решил, что поеду в отрыв. Мы изучили маршрут в автобусе перед началом этапа, заметили, что на первой половине дистанции холмы, а также несколько технически сложных и мокрых спусков. Так что этап был довольно тяжёлым.

Уровень пелотона на этой гонке очень высок. Многим было важно уехать в отрыв. Поэтому я был очень внимателен, чтобы точно в него попасть. Однако, формирование отрыва заняло много времени. Свой шанс я увидел на спуске. Набрал преимущество, а мой товарищ по команде Стефано Ольдани всё идеально разыграл. Я прошёл спуск на пределе, видел, что на дороге осталось масло после мотоцикла, ехавшего впереди меня. К счастью, я удержался и смог нарастить преимущество.

Было приятно начинать завершающую разделку 5 этапа с преимуществом более чем 40 секунд. Сегодня у меня отлично шла нога, что я заметил ещё утром. Но, прежде всего, я был очень мотивирован принести победу в день рождения основателя и владельца компании Soudal Вика Сверта (Vic Swerts), который празднует своё 81-летие.

Индивидуальная гонка на время мне подходила. Я смог продавить больше ватт, чем планировал изначально. Ещё и поэтому смог одержать победу в генеральной классификации. Уже до старта «Этуаль де Бессеж» мы знали, что разделка будет решающей для общего зачёта.

Большой спасибо команде, они сильно выступали всю неделю. Это многообещающий старт перед следующей частью сезона».

Нильс Политт (Bora-hansgrohe): «Счастлив, что занял 3-е место, особенно потому, что это моя первая велогонка с командой Bora-hansgrohe. Мы слаженно работали всю неделю. Индивидуальная гонка на время была довольно трудной из-за подъёма перед финишем. Но я хорошо справился, доволен своим выступлением. В целом гонка была успешной для нас, надо продолжать в том же духе».