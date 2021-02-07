VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тим Велленс – победитель Etoile de Besseges-2021

Тим Велленс, Нильс Политт о велогонке «Этуаль де Бессеж»-2021

 

 

  29-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс одержал первую в сезоне победу на многодневной велогонке, выиграв генеральную классификацию Etoile de Bessèges - Tour du Gard-2021. Он надел майку лидера после победы на 3-м этапе, которую одержал из сольного отрыва.

 

  В финальной индивидуальной гонке на время на 5-м этапе Велленс финишировал 4-м и удержал лидерство в генеральной классификации, выиграв «Этуаль де Бессеж»-2021 с преимуществом в 53 секунды над велогонщиком команды Ineos Grenadiers Михалом Квятковски и с преимуществом в 59 секунд над немецким велогонщиком команды Bora-hansgrohe  Нильсом Политтом.

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Тим Велленс: «Конечно, основу для победы в генеральной классификации я заложил победой на 3-м этапе. Не мог и представить лучшего начала сезона. Перед стартом 3 этапа я уже решил, что поеду в отрыв. Мы изучили маршрут в автобусе перед началом этапа, заметили, что на первой половине дистанции холмы, а также несколько технически сложных и мокрых спусков. Так что этап был довольно тяжёлым.

 

  Уровень пелотона на этой гонке очень высок. Многим было важно уехать в отрыв. Поэтому я был очень внимателен, чтобы точно в него попасть. Однако, формирование отрыва заняло много времени. Свой шанс я увидел на спуске. Набрал преимущество, а мой товарищ по команде Стефано Ольдани всё идеально разыграл. Я прошёл спуск на пределе, видел, что  на дороге осталось масло после мотоцикла, ехавшего впереди меня. К счастью, я удержался и смог нарастить преимущество.

 

  Было приятно начинать завершающую разделку 5 этапа с преимуществом более чем 40 секунд. Сегодня у меня отлично шла нога, что я заметил ещё утром. Но, прежде всего, я был очень мотивирован принести победу в день рождения основателя и владельца компании Soudal Вика Сверта (Vic Swerts), который празднует своё 81-летие.

 

  Индивидуальная гонка на время мне подходила. Я смог продавить больше ватт, чем планировал изначально. Ещё и поэтому смог одержать победу в генеральной классификации. Уже до старта «Этуаль де Бессеж» мы знали, что разделка будет решающей для общего зачёта.

 

  Большой спасибо команде, они сильно выступали всю неделю. Это многообещающий старт перед следующей частью сезона».

 

  Нильс Политт (Bora-hansgrohe): «Счастлив, что занял 3-е место, особенно потому, что это моя первая велогонка с командой Bora-hansgrohe. Мы слаженно работали всю неделю. Индивидуальная гонка на время была довольно трудной из-за подъёма перед финишем. Но я хорошо справился, доволен своим выступлением. В целом гонка была успешной для нас, надо продолжать в том же духе».

  

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тим Велленс Tim Wellens Lotto Soudal Этуаль де Бессеж Etoile de Besseges

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

14 февраля 2021

Clasica de Almeria

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

19 - 21 февраля 2021

Tour des Alpes Maritimes et du Var

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

27 февраля 2021

Omloop Het Nieuwsblad Elite

27 февраля 2021

Royal Bernard Drome Classic

28 февраля 2021

Faun-Ardeche Classic

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

2 марта 2021

Le Samyn

3 марта 2021

Trofeo Laigueglia

6 марта 2021

Strade Bianche

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    Earl57-Фото

    Там больше Беттиоль удивил, который проехал разделку в одно время с Квятковским.

    И Лапорт, который проехал разделку быстрее чем Квято.

    Ван Авермат не раздельщик, как и Тюнс. Так что там все предсказуемо. 

    А Томас совсем никакой. И даже не пытался что-то изобразить.

  • close2you
    Цели велокоманды Alpecin-Fenix ... (3)
    close2you-Фото
    Ну тут вы загнули в 10км )) может на гонках 2.2 так получится на 10км свалить)) тут, не думаю что прям возьмут и отпустят... хотя.. если брать 2019 тур в исполнении Алафилипа, то да, он на отъездах на холках себе желтую майку и заработал.. как говорит киргизский депутат: давайте будем посмотреть ))
  • SportSpirit
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Top Ganna! 

     

    Квято молодец, все успел: и с UCI подискутировать, и в лес съездить и заехать вторым в общий зачет за счет разделки! 

     

    Политт в Боре на своем месте, чтд.

     

     

  • Серж
    UCI вводит новые меры безопасн ... (3)
    Серж-Фото

    UCI ужесточает правила, касающиеся потенциально опасного поведения велогонщиков, в том числе выбрасывание бачков на дорогу или внутри пелотона, что создаёт риск для едущих сзади велогонщиков.

    давно пора. Вспомним, как Томас приземлился на 3-м этапе последней Джиро

  • EL-Fenomeno
    UCI вводит новые меры безопасн ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ситуация напоминает немного эффект бумеранга

    Вводят новые "правила-регламенты", они же запреты (читай меры безопасности) кому и где что можно, а что нельзя. Значит где то, кто то и попадётся. Последуют штрафы, потом и наказания, а значит и не согласия (со стороны привинившихся), следственно и апеляции, протесты. Если будет повторяться потом возможно пойдут (под натиском общественности в пелотоне, так сказать) переглядки, "шаг(и) назад от органов выше_стоящих, может даже и отмены некоторых решений/правил, то что сами ввели. 

    Короче получается почти замкнутый круг, где каждая сторона будет доказывать свою правоту. А вся эта шума (в будущем) не скажется благоприятно ни на сам орган ЮСиАй, ни на атмосферу в пелотоне.

    но Механизм запущен, посмотрим как будет работать в действии и оправдает(ся) ли.  

  • Ice
    Цели велокоманды Alpecin-Fenix ... (3)
    Ice-Фото

    Разделка у ван Арта может и лучше, но у ван дер Пула есть совершенно безумный кусок километров в 10, что для выигрыша этапов является ценным скиллом.

  • ROSt
    Андрей Пономарь подписал контр ... (2)
    ROSt-Фото

    Тільки ВПЕРЕД !!!

    Міцного здоровячка !!!!!

    Легкого ходу на важкій передачі !!!!!!!

    ukr

    good

  • Виктор Сироткин
    Цели велокоманды Alpecin-Fenix ... (3)
    Виктор Сироткин-Фото

    а после первой недели Ван дер Пул сходит ради МТБ на Олимпиаде

  • close2you
    Андрей Пономарь подписал контр ... (2)
    close2you-Фото
    Савио - итальянский Лефевр) Андрюха вперёд!
  • Альоша Шац
    Положительный тест на Covid-19 ... (3)
    Альоша Шац-Фото
    Приходят значит допинг офицеры,а ты на самоизоляции)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 февраля

Valentin Ferron (Total Direct Energie)

Pascal Eenkhoorn (Jumbo - Visma)

Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick Step)

9 февраля

Ramon Sinkeldam (Groupama - FDJ)

Thimo Willems (Sport Vlaanderen - Baloise)

Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen - Baloise)

Jonas Iversby Hvideberg (Uno-X Team)

Marti Marquez (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2021 (29)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)