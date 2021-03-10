Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

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- Дата:
- Вчера, 23:35
Мадс Вюртц Шмидт, Брент ван Мур, Симоне Веласко, Тадей Погачар, Ваут ван Арт о 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2021
26-летний датский велогонщик команды Israel Start-Up Nation Мадс Вюртц Шмидт (Mads Würtz Schmidt) одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв 6-й этап Тиррено-Адриатико-2021. Это третья победа датского гонщика за пятилетнюю профессиональную карьеру и первая на групповом этапе.
Две предыдущих победы Мадс Вюртц Шмидт одержал на этапах Тура Дании в индивидуальных гонках на время в 2015 и 2016 году. В юниорах и андерах Шмидт становился чемпионом мира в разделке (в 2011 и 2015 году).
6-й этап Тиррено-Адриатико-2021 стал вторым по скорости в истории итальянской гонки (исключая разделки). Участники преодолели дистанцию в 169 км со средней скоростью 45.645км/ч. Быстрее был лишь этап в 2016 году, выигранный Грегом Ван Аверматом, его проехали со средней скоростью 45,946 км/ч.
На предпоследнем этапе «Гонки двух морей» победу разыграли гонщики отрыва дня. Мадс Вюртц Шмидт, Симоне Веласко (Gazprom Rusvelo), Ян Бакелантс (Intermarché Wanty Gobert), Нельсон Оливейра (Movistar), Брент Ван Мур (Lotto Soudal) и Эмилс Лиепиньш (Trek-Segafredo) уехали от пелотона через 30 км после старта. За 100 км до финиша преимущество отрыва составляло уже 6 минут. Пелотон попытался догнать отрыв на финальном круге, но было уже поздно. В спринте Мадс Вюртц Шмидт опередил Брента Ван Мура и Симоне Веласко.
Тадей Погачар сохранил майку лидера перед финальной разделкой Тиррено-Адриатико-2021.
PHOTO CREDIT: LaPresse
Мадс Вюртц Шмидт (Israel Start-Up Nation): «Я невероятно счастлив. После пяти лет в профессионалах я, наконец, смог выиграть в Мировом туре. Это невероятно! На последнем круге я понял, что мы удержимся. Хотя в отрыве всегда сложно хорошо работать вместе, мы слаженно работали до финального спринта. Я чувствовал себя невероятно сильным, в финале был уверен, что смогу опередить всех в спринте. Хочу поблагодарить мою команду. Мы приехали на эту гонку, планируя вести её агрессивно».
Брент Ван Мур (Lotto Soudal): «Мы понимали, что сегодня у отрыва есть шанс преуспеть, особенно учитывая технически сложный круг в финале. Первые 30 км этапа шли атаки, многие хотели отобраться в отрыв. Тосх Ван дер Санде, Фредерик Фризон и я пытались уехать. Я рад, что мне это удалось. После вчерашнего тяжёлого этапа нога шла довольно хорошо, что было положительным знаком.
Мы вшестером решили работать вместе на протяжении всего этапа. Пелотон не приближался к нам, за два круга до финиша мы дали полный газ. Было ясно, что мы сможем удержаться впереди. На финальных подъёмах мы сбросили Лиепиньша, наверное, самого быстрого из нашей группы. Встречный ветер на заключительных километрах не дал возможности атаковать.
Какое-то время я думал ускориться на финальном километре, но решил подождать спринта. Доволен, что так сделал. Хотел бы сидеть на колесе Вюртца Шмидта, но мне ещё не хватает опыта, я позволил себя немного задвинуть. Если бы начал спринт с колеса Вюртца Шмидта, кто знает, каким был бы результат…Но я всё равно доволен вторым местом. Это был отличный опыт. Завтра выдам всё на короткой разделке».
Симоне Веласко (Gazprom Rusvelo): «Этап прошел неплохо. Сегодня я чувствовал себя хорошо, на предстартовом собрании команды мне сказали, чтобы я попытался отобраться в отрыв. Мы усердно поработали, и я рад, что нам удалось добраться до финиша первее пелотона. Я изо всех сил старался победить, но не вышло, финишировал третьим. Хочу поблагодарить своих напарников и всю команду "Газпром-РусВело", мы обязательно будем продолжать бороться и добиваться побед!»
Тадей Погачар (Jumbo-Visma): «Отрыв был настолько сильным, что мы не смогли их догнать, поэтому скорость была такой высокой. Я весь день был сфокусирован, следил за возможными атаками. На последнем подъёме я понял, что пелотон недостаточно хорошо организован для общего спринта. Для нас день прошёл спокойно. Рад, что этот этап позади.
Надеюсь, хорошо проеду завтра разделку. Почти каждая многодневная гонка в этом году включает в маршрут этапы с индивидуальной гонкой на время. Две будет на Тур де Франс-2021. Так что завтра получится хорошая тренировка. Дистанция ITT другая, не такая, как на Туре ОАЭ-2021, хотя разделка тоже равнинная. Здесь есть много топовых специалистов. Единственный результат, которого хочу достичь завтра – остаться в майке лидера. Поеду, ориентируясь на свои ощущения».
Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Вчера был очень тяжёлый день. Этим утром чувствовал себя уставшим. Поэтому мы решили дать пелотону выбирать, преследовать ли отрыв или нет. Лидирующая группа оказалась очень сильной. В конце и для команды, и для меня лучшим вариантом было не напрягаться. Остался ещё один этап. Филиппо Ганна – фаворит. Он выиграл все разделки в прошлом году. Будет сложно у него выиграть, особенно после трудной недели гонки, но я с нетерпением жду разделку».
Результаты 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021
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