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Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Мадс Вюртц Шмидт, Брент ван Мур, Симоне Веласко, Тадей Погачар, Ваут ван Арт о 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2021

 

 

  26-летний датский велогонщик команды Israel Start-Up Nation Мадс Вюртц Шмидт (Mads Würtz Schmidt) одержал первую в карьере победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв 6-й этап Тиррено-Адриатико-2021. Это третья победа датского гонщика за пятилетнюю профессиональную карьеру и первая на групповом этапе.

 

  Две предыдущих победы Мадс Вюртц Шмидт одержал на этапах Тура Дании в индивидуальных гонках на время в 2015 и 2016 году. В юниорах и андерах Шмидт становился чемпионом мира в разделке (в 2011 и 2015 году).  

 

  6-й этап Тиррено-Адриатико-2021 стал вторым по скорости в истории  итальянской гонки (исключая разделки). Участники преодолели дистанцию в 169 км со средней скоростью 45.645км/ч. Быстрее был лишь этап в 2016 году, выигранный Грегом Ван Аверматом, его проехали со средней скоростью 45,946 км/ч.

 

 На предпоследнем этапе «Гонки двух морей» победу разыграли гонщики отрыва дня. Мадс Вюртц Шмидт, Симоне Веласко (Gazprom Rusvelo), Ян Бакелантс (Intermarché Wanty Gobert), Нельсон Оливейра (Movistar), Брент Ван Мур (Lotto Soudal) и Эмилс Лиепиньш (Trek-Segafredo) уехали от пелотона через 30 км после старта. За 100 км до финиша преимущество отрыва составляло уже 6 минут. Пелотон попытался догнать отрыв на финальном круге, но было уже поздно. В спринте Мадс Вюртц Шмидт опередил Брента Ван Мура и Симоне Веласко.

 

Тадей Погачар сохранил майку лидера перед финальной разделкой Тиррено-Адриатико-2021.

 

Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Мадс Вюртц Шмидт – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Мадс Вюртц Шмидт (Israel Start-Up Nation): «Я невероятно счастлив. После пяти лет в профессионалах я, наконец, смог выиграть в Мировом туре. Это невероятно! На последнем круге я понял, что мы удержимся. Хотя в отрыве всегда сложно хорошо работать вместе,  мы слаженно работали до финального спринта. Я чувствовал себя невероятно сильным, в финале был уверен, что смогу опередить всех в спринте. Хочу поблагодарить мою команду. Мы приехали на эту гонку,  планируя вести её агрессивно».

 

  Брент Ван Мур (Lotto Soudal): «Мы понимали, что сегодня у отрыва есть шанс преуспеть, особенно учитывая технически сложный круг в финале. Первые 30 км этапа шли атаки, многие хотели отобраться в отрыв. Тосх Ван дер Санде, Фредерик Фризон и я пытались уехать. Я рад, что мне это удалось. После вчерашнего тяжёлого этапа нога шла довольно хорошо, что было положительным знаком.

 

  Мы вшестером решили работать вместе на протяжении всего этапа. Пелотон не приближался к нам, за два круга до финиша мы дали полный газ. Было ясно, что мы сможем удержаться впереди. На финальных подъёмах мы сбросили Лиепиньша, наверное, самого быстрого из нашей группы. Встречный ветер на заключительных километрах не дал возможности атаковать.

 

  Какое-то время я думал ускориться на финальном километре, но решил подождать спринта. Доволен, что так сделал. Хотел бы сидеть на колесе Вюртца Шмидта, но мне ещё не хватает опыта, я позволил себя немного задвинуть. Если бы начал спринт с колеса Вюртца Шмидта, кто знает, каким был бы результат…Но я всё равно доволен вторым местом. Это был отличный опыт. Завтра выдам всё на короткой разделке».

 

  Симоне Веласко (Gazprom Rusvelo): «Этап прошел неплохо. Сегодня я чувствовал себя хорошо, на предстартовом собрании команды мне сказали, чтобы я попытался отобраться в отрыв. Мы усердно поработали, и я рад, что нам удалось добраться до финиша первее пелотона. Я изо всех сил старался победить, но не вышло, финишировал третьим. Хочу поблагодарить своих напарников и всю команду "Газпром-РусВело", мы обязательно будем продолжать бороться и добиваться побед!»

 

  Тадей Погачар (Jumbo-Visma): «Отрыв был настолько сильным, что мы не смогли их догнать, поэтому скорость была такой высокой. Я весь день был сфокусирован, следил за возможными атаками. На последнем подъёме я понял, что пелотон недостаточно хорошо организован для общего спринта. Для нас день прошёл спокойно. Рад, что этот этап позади.

 

  Надеюсь, хорошо проеду завтра разделку. Почти каждая многодневная гонка в этом году включает в маршрут этапы с индивидуальной гонкой на время. Две будет на Тур де Франс-2021.  Так что завтра получится хорошая тренировка. Дистанция ITT другая, не такая, как на Туре ОАЭ-2021, хотя разделка тоже равнинная. Здесь есть много топовых специалистов. Единственный результат, которого хочу достичь завтра – остаться в майке лидера. Поеду, ориентируясь на свои ощущения».

 

  Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Вчера был очень тяжёлый день. Этим утром чувствовал себя уставшим. Поэтому мы решили дать пелотону выбирать, преследовать ли отрыв или нет. Лидирующая группа оказалась очень сильной. В конце и для команды, и для меня лучшим вариантом было не напрягаться. Остался ещё один этап. Филиппо Ганна – фаворит. Он выиграл все разделки в прошлом году. Будет сложно у него выиграть, особенно после трудной недели гонки, но я с нетерпением жду разделку».

 

 

Результаты 6 этапа Тиррено-Адриатико-2021

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Теги к статье: Мадс Вюртц Шмидт Mads Wurtz Schmidt Israel Start-Up Nation Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Тиррено-Адриатико-2021 многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Хет-трик Приможа Роглича на ве ... (9)
    VeloVelo-Фото

    И это тоже задолбало. Если бы раз в неделю это слушать, то еще ладно.
    Но, по 30 раз в день эти вопли! Это уж слишком! редискаы.

  • VeloVelo
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 6 (12)
    VeloVelo-Фото

    Прогресс датских шоссейников в последние 2-3 года удивляет! 
    Датчане по числу побед на одном из первых мест в пелотоне.

  • jerzyk
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (40)
    jerzyk-Фото
    Суть в том,что в сегодняшнем пелетоне нет авторитетов,нет ваимного уважения.Как и в современном обществе...
  • jerzyk
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (40)
    jerzyk-Фото
    Свора шавок победила раненого волка.В очном поединке не могли,кишка тонка.Помог случай?Акела промахнулся,инересно кто же был Шерханом?
  • levonardo
    Матье ван дер Пул, Тадей Погач ... (8)
    levonardo-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Смотрела life и, видя климатические условия, и как начал умирать Матье в тот момент когда Тадей, наоборот, как будто на свежачка догонял - я вспомнила ЧМ-2019 и блэкаут ван дер Пула примерно за те же 12 км до финиша. Там правда дистанция была подлиннее) но тем не менее. 
     
    Тогда он умер и проиграл. Сейчас - умер, но выиграл.
     
    И пусть это всего лишь этап недельной гонки для такого звездного гонщика. Но какая вдохновляющая мотивация! Психологичекий момент самореабилитации. Исследование своих запредельных возможностей в соревновательных условиях.
     
    То, что происходит на TA-2021, я вижу как прохождение через огонь, воду и медные трубы для Погачара, ван дер Пула и ван Арта. Переплавка этих гонщиков в нечто новое, что мы оценим чуть позже. 
     
    При всей моей симпатии к G, при всем понимании победно-преодоленческой воли Фрума, уважению к ровно-победному долголетию Вальверде и Нибали, я хочу завершить это внезапное life-эссе фразой: "старикам здесь БОЛЬШЕ не место". 
     
    Грандиозные победы в шоссейном велоспорте 2020+ будут творить гонщики .. эээ... "22-х летние гонщики" и "немного кроссмены". music 
     
    И еще тот, кто сел на велосипед в возрасте, когда многие молодые таланты успевают взлететь, упасть и не встать. 
     
     
    И Примож Роглич)
  • Pravdin
    Хет-трик Приможа Роглича на ве ... (9)
    Pravdin-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Evergreen
    Пелотон это сообщество, в котором Рогличу вариться ещё несколько лет. Звёзды велоспорта прошлого знали, когда должны побеждать, а когда победой следует поделиться. Когда об этом забывали, то получали кулаком в печень от болельщиков , как Меркс в свое время. Лэнс, будучи неоднозначной фигурой, отдавал победу Пантани, хотя мог легко выиграть. Контадор, не имея сильной команды, часто мог положиться на друзей в пелотоне. Он тоже знал когда победу следует отдать. Роглич в перспективе будет получать от пелотона справедливые обратки. Когда команда рядом закончится, помощи не будет ни от кого.

    вы слегка запутались в этих "понятиях". или даже не слегка. Роглич Медеру не задолжал ровно ничего, в одном отрыве не работали, просто на финиш рядом накатывали, у каждого была своя гонка. напротив, было-б оч странно, если-б Роглич вдруг начал какието мутные пожертвования. эт вообщет спорт, а не дамские заморочки "как-бы кого не обидеть"
    ps
    ктото тут уже отмечал, как уже достал этот евроспортовский ор Мадьо. ну вот прям оч уже достал, правда ( неужели чувство меры может изменять настолько?
    ещё по теме: батя Сагана с похожим возгласом Мадьё празднует спринт-победу в комментаторской будке)
  • levonardo
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 6 (12)
    levonardo-Фото
    Жаль, что Веласко не смог выбрать позицию получше, еще и Бакеланса объезжать пришлось. А Мадс удивил конечно, неожидал от него такого рывка.
  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул, Тадей Погач ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Смотрела life и, видя климатические условия, и как начал умирать Матье в тот момент когда Тадей, наоборот, как будто на свежачка догонял - я вспомнила ЧМ-2019 и блэкаут ван дер Пула примерно за те же 12 км до финиша. Там правда дистанция была подлиннее) но тем не менее. 

     

    Тогда он умер и проиграл. Сейчас - умер, но выиграл.

     

    И пусть это всего лишь этап недельной гонки для такого звездного гонщика. Но какая вдохновляющая мотивация! Психологичекий момент самореабилитации. Исследование своих запредельных возможностей в соревновательных условиях.

     

    То, что происходит на TA-2021, я вижу как прохождение через огонь, воду и медные трубы для Погачара, ван дер Пула и ван Арта. Переплавка этих гонщиков в нечто новое, что мы оценим чуть позже. 

     

    При всей моей симпатии к G, при всем понимании победно-преодоленческой воли Фрума, уважению к ровно-победному долголетию Вальверде и Нибали, я хочу завершить это внезапное life-эссе фразой: "старикам здесь БОЛЬШЕ не место". 

     

    Грандиозные победы в шоссейном велоспорте 2020+ будут творить гонщики .. эээ... "22-х летние гонщики" и "немного кроссмены". music 

     

    И еще тот, кто сел на велосипед в возрасте, когда многие молодые таланты успевают взлететь, упасть и не встать. 

     

     

  • SportSpirit
    Максимилиан Шахман - победите ... (13)
    SportSpirit-Фото
    Роглич начал падать еще до того (как это стало мейнстримом) как стал велогонщиком. Добавлю, что важен не только факт, что человек поднимается после падения, но и время между этими событиями. Тур-Вуэльта 2020 forever!) Внутренний психологический стержень почти графитовый! Почти)

    В том, что вы написали, безусловно, есть зерно истины. Предел риска. История высокогорного альпинизма знает много примеров эйфорической безрассудности; подавляющее число трагедий там - после покорения вершин.

    Возвращаясь к Рогле, вспоминается его победа на ТДФ-2018, когда на 19-м этапе был финиш после спуска с Обиска и Роглич уехал от всей компании фаворитов. Дюмолан тогда плакал по поводу мотоцикла, но я не раз тренила под запись того этапа - спускался Рогла безбашенно, как будто страх падения атрофирован. О чем вы и написали.
  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 6 (12)
    Николай Н.-Фото

    По началу всё шло как всегда. Отрыв, группа отпускает, а потом начинает догонять. Но в этом этапе всё пошло не по правилам. Самая интрига разгорелась когда осталось 20км до финиша. Так хотелось, чтоб финиш выиграл кто то из отрыва.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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