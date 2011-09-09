Адам Йейтс – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2020

Адам Йейтс и Тадей Погачар о 3-м этапе Тура ОАЭ-2020

27-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс одержал первую в сезоне победу, выиграв 3-й этап Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020. На этапе с финишем в подъём Джебель Хафит (Jebel Hafeet) Адам Йейтс атаковал за 6 км до финиша.

На его ускорение ответили Алексей Луценко (Astana) и Давид Годю (Groupama-FDJ), но за 5,1 км до финиша британский гонщик ускорился ещё раз и уехал от своих попутчиков.

В итоге одиночная атака принесла Адаму Йейтсу 1 минуту 3 секунды преимущества над ближайшим преследователем, 21-летним словенским гонщиком команды UAE Team Emirates Тадеем Погачаром, финишировавшим 2-м.

В общем зачёте Адам Йейтс опережает Тадея Погачара на 1 минуту 7 секунд.

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Адам Йейтс: «Я атаковал рано, потому что у меня это первая гонка в сезоне. Было сложно понять, что собираются делать соперники. Я просто хотел проверить ноги. С сегодняшней жарой, думаю, весь день было около +37-38 градусов, было трудно оценить свою форму. Поэтому атаковал, возможно, слишком рано, но чувствовал себя хорошо.

Разрыв в минуту – это много, но мы будем проходить эту гору ещё раз, может, нога у меня пойдёт уже не так хорошо. Я также слышал, что завтра могут быть боковые ветра, поэтому до победы в общем зачёте ещё далеко».

Джулиан Дин, спортивный директор команды Mitchelton Scott: «Это была смелая атака Адама. Он уверен в себе, хорошо поработал зимой, много тренировался, провёл время на высоте, всё делал правильно, и тогда, стартуя на первой гонке в сезоне, можешь начать её уверенно. Эту уверенность он сегодня проявил».

Тадей Погачар: «Сегодня было экстремально жарко, но мне нравится проходить подобные подъёмы как сегодня при такой температуре. Я доволен. Впереди ещё три этапа и один горный, завтра есть вероятность боковых ветров, так что ещё не всё закончено. У нас здесь сильная команда, будем стараться.

Наверное, я немного разочарован, что не выиграл, но я видел, насколько сильным был Адам. Я мог бы поехать за ним раньше, но уверен, что он бы всё равно выиграл, потому что был сильнее. Просто я мог бы проиграть ему меньше времени. Конечно, когда вернёмся на эту гору, буду пробовать его атаковать через два дня, но он может всё ещё быть слишком силён для меня».