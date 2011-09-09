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Адам Йейтс – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2020

Адам Йейтс и Тадей Погачар о 3-м этапе Тура ОАЭ-2020

 

 

  27-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс одержал первую в сезоне победу, выиграв 3-й этап Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020. На этапе с финишем в подъём Джебель Хафит (Jebel Hafeet) Адам Йейтс атаковал за 6 км до финиша.

 

  На его ускорение ответили Алексей Луценко (Astana) и Давид Годю (Groupama-FDJ), но за 5,1 км до финиша британский гонщик ускорился ещё раз и уехал от своих попутчиков.

 

  В итоге одиночная атака принесла Адаму Йейтсу 1 минуту 3 секунды  преимущества над ближайшим преследователем, 21-летним словенским гонщиком команды UAE Team Emirates Тадеем Погачаром, финишировавшим 2-м.

 

В общем зачёте Адам Йейтс опережает Тадея Погачара на 1 минуту 7 секунд.

 

Адам Йейтс – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2020

 

Адам Йейтс – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2020

 

Адам Йейтс – победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2020

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Адам Йейтс: «Я атаковал рано, потому что у меня это первая гонка в сезоне. Было сложно понять, что собираются делать соперники. Я просто хотел проверить ноги. С сегодняшней жарой, думаю, весь день было около +37-38 градусов, было трудно оценить свою форму. Поэтому атаковал, возможно, слишком рано, но чувствовал себя хорошо.  

 

  Разрыв в минуту – это много, но мы будем проходить эту гору ещё раз, может, нога у меня пойдёт уже не так хорошо. Я также слышал, что завтра могут быть боковые ветра, поэтому до победы в общем зачёте ещё далеко».

 

  Джулиан Дин, спортивный директор команды Mitchelton Scott: «Это была смелая атака Адама. Он уверен в себе, хорошо поработал зимой, много тренировался, провёл время на высоте, всё делал правильно, и тогда,  стартуя на первой гонке в сезоне, можешь начать её уверенно. Эту уверенность он сегодня проявил».

 

 

  Тадей Погачар: «Сегодня было экстремально жарко, но мне нравится проходить подобные подъёмы как сегодня при такой температуре. Я доволен. Впереди ещё три этапа и один горный, завтра есть вероятность боковых ветров, так что ещё не всё закончено. У нас здесь сильная команда, будем стараться.

 

Наверное, я немного разочарован, что не выиграл, но я видел, насколько сильным был Адам. Я мог бы поехать за ним раньше, но уверен, что он бы всё равно выиграл, потому что был сильнее. Просто я мог бы проиграть ему меньше времени. Конечно, когда вернёмся на эту гору, буду пробовать его атаковать через два дня, но он может всё ещё быть слишком силён для меня».

 

 

Результаты 3 этапа Тура ОАЭ-2020

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates Mitchelton-Scott Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2020 UAE Tour многодневная велогонка гонка Мирового тура

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  1. Имя: Алексей

    am14

    Вчера, 21:14 | Регистрация: 9.09.2011

    Адам крут, в доминирующем стиле гору взял. Интересно бы посмотреть на него в очном поединке с нынешним Кинтаной.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • ROSt
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (10)
    ROSt-Фото
    +)))))
  • ROSt
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (21)
    ROSt-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: raspik
    Цитата: Николай Н.
    Фруми видно совсем сырой, приехал на эту гонку вкатываться. Закарин тоже вкатывается.
    Сколько отхватил?

    Фрум почти 4 минуты. Брал бы пример с Кэва и Аккермана - выпал так выпал. А он выпал, потом пристроился за техничкой и вроде добрался до хвоста пелотона. Но тут впереди начались атаки и Фрум снова выпал, на этот раз окончательно. И зачем было догонять, всем же понятно что он за генерал не борется. 

    Из технички хрума снабдили сальбутамолом (пшик-пшик)...

    но этого не хватило...

    Дозу будут добавлять ...

    К туру доза будет сформирована !(((((

     

     

  • am14
    Адам Йейтс – победитель 3 этап ... (1)
    am14-Фото
    Адам крут, в доминирующем стиле гору взял. Интересно бы посмотреть на него в очном поединке с нынешним Кинтаной.
  • Camel
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (10)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Смотрела гонку на канале Дубай Спортс. Арабский комментатор изрядно повеселил, называя фамилии гонщиков. "Крыс Фрум" и "Паскаль АкИрман" - это еще ничего. Как и "Вальверди". Можно догадаться, кто "Бошман". Но догадаться, кто такой "Громыгин" без картинки довольно проблематично))
    Фамилию победителя этапа комментатор произнести не смог совсем. Не осилил)) "Адам Е... е... е..." В итоге просто Адам, без фамилии.

    На данном сайте есть очень похожий комментатор. Не его ли вы слышали? prankster

  • Гонщик
    Крис Фрум: «Счастлив, что мне ... (3)
    Гонщик-Фото

    Фрумми , пятый Тур должен быть твоим .

  • close2you
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (10)
    close2you-Фото
    Прикольно, Луц - горняк) ярый)
  • tds
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (10)
    tds-Фото
    Цитата: velodoctor
    Тадею очень много не хватило, Йетс красиво и  очень мощно. popcorm


    Читаешь интервью Ильнура,  там говорится что с самого старта он будет бороться за высокие места. Читаешь релиз его команды, спортдир говорит о топ 5, смотриш гонку гонщик слабее еще стал, вывод не читать интервью ильнура больше, потому что это уже не первый раз такое. Можно просто сказать, моя первая гонка, посмотрю на свою форму, и не заикаться ни о чем большем. negative
    Да просто команда "кто в лес, кто по дрова", следующее дно после Катюши! Все ждёт, что Грег выстрелит, как в былые годы, а годы-то не те!
  • Earl57
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (10)
    Earl57-Фото

    Смотрела гонку на канале Дубай Спортс. Арабский комментатор изрядно повеселил, называя фамилии гонщиков. "Крыс Фрум" и "Паскаль АкИрман" - это еще ничего. Как и "Вальверди". Можно догадаться, кто "Бошман". Но догадаться, кто такой "Громыгин" без картинки довольно проблематично))

    Фамилию победителя этапа комментатор произнести не смог совсем. Не осилил)) "Адам Е... е... е..." В итоге просто Адам, без фамилии.

     

  • patar
    Тур ОАЭ-2020. Этап 3 (10)
    patar-Фото

    Опять 66 ноунеймов перед фрумом

  • Hammill
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (5)
    Hammill-Фото
    Берналь, Кунего

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