Слияние Тура Абу-Даби и Тура Дубая в одну велогонку в 2019 году

Нибали,например, так сказал про свою разделку: "It was raining hard and I did not want to take risks thinking about the importance of the next races"

"Был сильный дождь и я не хотел рисковать, думая о важных следующих гонках".

Проехал неспешно и аккуратно, результат ни этой разделки, ни гонки в целом для него значения не имеет.