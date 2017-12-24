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Слияние Тура Абу-Даби и Тура Дубая в одну велогонку в 2019 году

Тур ОАЭ - новая велогонка как результат слияния Тура Абу-Даби и Тура Дубая в 2019 году

 

  В 2019 году организаторы Тура Абу-Даби и Тура Дубая планируют объединить гонки в одну, которую хотят назвать Тур Объединённых Арабских Эмиратов (UAE Tour). Предполагается, что вместо двух гонок по пять этапов, новая гонка будет состоять из 7 этапов и войдёт в календарь Мирового тура.  Об этом сообщает издание The National. ae.

 

Слияние Тура Абу-Даби и Тура Дубая в одну велогонку в 2019 году

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

  Генеральный секретарь Совета по спорту Абу-Даби Ареф Аль Авани (Aref Al Awani) рассказал: «Пора поднять достижения Тура Абу-Даби и Тура Дубая на новый уровень. Это будет семидневная гонка, семь этапов которой позволят нам провести маршрут через все Объединённые Арабские Эмираты. Это наша цель. Надеемся, что Эмираты примут участие в этом. Дистанция этапов будет разной, но в семи Эмиратах у нас есть много интересных мест.

Мы обратились в Международный союз велосипедистов (UCI), чтобы было одобрено изменение названия и семь этапов. Единственное, что пока остаётся предметом обсуждений – в какое время года лучше проводить гонку.

 

  Мы представили на рассмотрение две даты, одна из них приоритетная, мы хотим оставить время проведения в феврале, когда климат наиболее привлекательный. В это время проводились обе гонки – и Тур Абу-Даби и Тур Дубая. UCI будет решать вопрос о датах.

В сентябре или октябре этого года мы объявим, каким будет новый логотип и трофей. Наша цель – сделать гонку одной из лучших в календаре Мирового тура».

 

  Тур Дубая был основан в 2014 году, Тур Абу-Даби появился годом позже и быстро поднялся до статуса гонки Мирового тура, который получил в 2017 году.

 

  Организаторы считают, что слияние гонок сделает проект более жизнеспособным с финансовой точки зрения, а также увеличит аудиторию зрителей и положительно скажется на освещении спортивного события в СМИ.  

 

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Теги к статье: Тур Абу-Даби Тур Дубая

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 00:42 | Регистрация: 24.12.2017

    Интересно

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Слияние Тура Абу-Даби и Тура Д ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Интересно
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (18)
    Earl57-Фото

    Нибали,например, так сказал про свою разделку: "It was raining hard and I did not want to take risks thinking about the importance of the next races"
    "Был сильный дождь и я не хотел рисковать, думая о важных следующих гонках".
    Проехал неспешно и аккуратно, результат ни этой разделки, ни гонки в целом для него значения не имеет.

  • Sezar
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 7 ... (18)
    Sezar-Фото

    Вообще лихое соотношение для горняков, например, Ланды-выиграть 8 секунд в единственной горе, потом проиграть минуту в короткой разделке. Как они грантуры собираются выигрывать? У раздельщиков, хорошо едущих в гору и их горных поездов? При таких раскладах даже Томасу чтобы выиграть ГТ надо просто не упасть..

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Команда Quick Step Floors стар ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Что то Жильбер много тянул на Париж ница , как если бы отрыв тренировал, но. В целом безлико , может ещё ричеце прибавить? Несколько раз из развозящего превращался в финиширующего и не подводил , вивиани в сезоне должен прибавить сильно , команда заточена под однодневки и ему это подходит, и мир не ехал , и оьдохнул хорошо. Может и дать , грегари хорошие и капитанов лучших нет у них
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джон Дегенкольб и Джакомо Ницц ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Канчелары команде явно не хватает , а нового ещё не нашли
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Насэр Буанни не примет участие ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да действительно есть над чем задуматься. Очень надеюсь на его самоотдачу, до этого был действительно молодым и очень перспективным , пока что остался только перспективным. О брате и тренере знал, брат в юниорах феномен, маленький саган был ,универсальчик. Информация об отце удивила очень...
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Михал Квятковский – победитель ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Был Аргентине в качестве почетного гостя по приглашению Ломбарди . дал расширенное интервью, по фруму сказал надо как можно быстрее определится. Новую команду делать не собирается , все таки после сегафреддо немного перегорел. Итальянцам посоветовал создавать команды дома И не возится с протуром, говорит делайте больше команд профешинал ,но свои аутентичные. Там же запустил пулю что веньи в июле уйдут с поста директора , на его место идёт кассани , а на место главного тренера идёт Мартинелли . на прошлой неделе Стефано де лука тоже развивал эту тему но ни Мартинелли ни кассани прямых ответов не дали .
  • Rokka
    Джон Дегенкольб и Джакомо Ницц ... (2)
    Rokka-Фото
    Судя по текущим выступлениям Деге ему особо и ничего не светит. Вот кто верит в его победу или победу Ниццоло, который никогда не был супер универсалом, да и в спринте далеко не лучший. Может даже наоборот, стоит дать попробовать Стёйвену и Маллену показать хорошие результаты
  • Андрон
    Михал Квятковский – победитель ... (6)
    Андрон-Фото
    Ржу, не могу. Даже смысла нет спорить - не стоит того. Посмеяться разве что. Или, языком оригинала, по смеятся.
  • Rokka
    Насэр Буанни не примет участие ... (2)
    Rokka-Фото
    Интересная однако стратегия у Кофидиса. С одной стороны Насэр в прошлые годы приносил им много побед, пусть и иногда и спорных. А с другой, сейчас в команду пришли братья Эррада, делается ставка на Лапорта, в общем децентрализуют лидерство Буанни. Как бы мисье Вассёр и вовсе не выжил его из команды.

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