Слияние Тура Абу-Даби и Тура Дубая в одну велогонку в 2019 году

Тур ОАЭ - новая велогонка как результат слияния Тура Абу-Даби и Тура Дубая в 2019 году

В 2019 году организаторы Тура Абу-Даби и Тура Дубая планируют объединить гонки в одну, которую хотят назвать Тур Объединённых Арабских Эмиратов (UAE Tour). Предполагается, что вместо двух гонок по пять этапов, новая гонка будет состоять из 7 этапов и войдёт в календарь Мирового тура. Об этом сообщает издание The National. ae.

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Генеральный секретарь Совета по спорту Абу-Даби Ареф Аль Авани (Aref Al Awani) рассказал: «Пора поднять достижения Тура Абу-Даби и Тура Дубая на новый уровень. Это будет семидневная гонка, семь этапов которой позволят нам провести маршрут через все Объединённые Арабские Эмираты. Это наша цель. Надеемся, что Эмираты примут участие в этом. Дистанция этапов будет разной, но в семи Эмиратах у нас есть много интересных мест.

Мы обратились в Международный союз велосипедистов (UCI), чтобы было одобрено изменение названия и семь этапов. Единственное, что пока остаётся предметом обсуждений – в какое время года лучше проводить гонку.

Мы представили на рассмотрение две даты, одна из них приоритетная, мы хотим оставить время проведения в феврале, когда климат наиболее привлекательный. В это время проводились обе гонки – и Тур Абу-Даби и Тур Дубая. UCI будет решать вопрос о датах.

В сентябре или октябре этого года мы объявим, каким будет новый логотип и трофей. Наша цель – сделать гонку одной из лучших в календаре Мирового тура».

Тур Дубая был основан в 2014 году, Тур Абу-Даби появился годом позже и быстро поднялся до статуса гонки Мирового тура, который получил в 2017 году.

Организаторы считают, что слияние гонок сделает проект более жизнеспособным с финансовой точки зрения, а также увеличит аудиторию зрителей и положительно скажется на освещении спортивного события в СМИ.