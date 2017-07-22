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Крис Фрум: «К восстановлению подходил так же, как к подготовке к Тур де Франс»

Крис Фрум о втором раунде восстановления, новом старте и велосипеде

 

 

 

  Крис Фрум возвращается в велогонки после трёх месяцев реабилитации и тренировок в калифорнийском центре Red Bull Athlete Performance Center. 35-летний британский велогонщик, четырёхкратный победитель Тур де Франс, дебютирует в цветах велокоманды Israel Start-Up Nation 21 февраля на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2021. Перед стартом в интервью сайту Red Bull Крис Фрум рассказал, как работал зимой и в какой форме подходит к старту сезона.

 

  Крис Фрум: «Я не хотел заканчивать карьеру вот так, из-за несчастного случая. Хотел закончить на своих условиях. Чувствую, что ещё многое могу дать. К восстановлению надо было подходить так же, как к обычной подготовке к Тур де Франс.

 

  В прошлом году уже в середине года, когда меня не взяли в состав на Тур де Франс, я понимал, что форма совсем не та, какой должна быть. По цифрам с тренировок и гонок было чётко видно, что мне ещё чего-то не хватает. Травмированная правая нога была слабой.

 

  Кэмерон Вурф (Cameron Wurf), мой бывший товарищ по команде и хороший друг представил меня Перу (Пер Лундсдам (Per Lundstam) – директор по выступлению спортсменов в RedBull). Он познакомил нас, мы обсудили возможность моего приезда в Лос-Анжелес для продолжения реабилитации.

 

  Пер с невероятной открытостью помог, был настолько добр, что позволил мне  присоединиться к сессиям в комплексе в Санта-Монике.

 

  Я проводил по четыре двухчасовых сессии большую часть недель в центре Red Bull, но мы сократили занятия до двух сессий в неделю, потому что тренировки на велосипеде набирали обороты».

 

В центре Red Bull Крис Фрум сделал упор на упражнения для травмированной ноги:

 

  «Мы почувствовали, что баланс достигнут. Я сделал достаточно, чтобы сохранить наработанное, когда снова переключился на велосипед. Наконец, могу с уверенностью сказать, что процесс реабилитации  позади.

 

  У меня всё время останутся слабости, над которыми придётся работать до конца карьеры. Но в смысле показателей, которые вижу на велосипеде, я на том же, если не лучше, уровне, чем перед падением. Это невероятно вдохновляет.

 

  Переход в команду, где нет суперзвёзд , бодрит. Со всем уважением к команде Israel Start Up Nation, в том, что касается Гранд-туров, мы создаём почти с нуля, и очень воодушевляет, когда становишься частью этого процесса. Думаю, в моём возрасте мотивирует помогать команде выстраивать новую группу и новую кампанию».

 

 

  После 11 лет выступления на велосипедах Pinarello с ободными тормозами Крису Фруму придётся привыкать к велосипедам Factor Ostro VAM на дисковых тормозах. В видео на своём YouTube-канале Фрум показал свой новый велосипед и рассказал, что думает о дисковых тормозах:

 

  «Инженеры Factor сделали фантастическую работу, нашли идеальный баланс. Они хотели создать предельно аэродинамичный велосипед, но без той массы материалов, которая обычно идёт вместе с аэродинамикой. Он весит чуть меньше семи килограмм, и , думаю, если ещё немного поработать, можно довести его вес до того лимита, который разрешён – 6,8 кг, о чём очень мечтает каждый велогонщик.

 

  Сейчас я ещё не на овальной звезде. Мы решили, что зимой, пока я в стадии реабилитации, мне лучше тренироваться на круглых шестерёнках, потому что есть небольшое подозрение, что круглые звёзды немного скрывают мою слабость. Но через какое-то время, когда начнутся гонки, я вернусь к овальным.

 

  Ещё одно новшество – переход на велокомпьютер Hammerhead, очень инновационный, интересный в использовании, со многими крутыми функциями. Мне особенно понравились карты, в них столько деталей, легко прокладывать маршрут.

 

  Я ещё не стопроцентно-ярый сторонник дисковых тормозов. Использую их уже два месяца. С точки зрения выступления они великолепны. Всегда останавливаешься, где тебе нужно – они делают свою работу и на сухой, и на мокрой дороге. Делают всё, что должны.

 

 Минус дисковых тормозов – постоянное трение, которое потенциально ведёт к механическим проблемам, к перегреву. Диск немного искривляется, когда приходится на спуске тормозить дольше пяти или десяти минут. Лично я считаю, что эта технология ещё не совсем подходит для шоссейного велоспорта.

 

  Между диском и колодками слишком узкое пространство, поэтому постоянно возникает это трение, одна колодка нагревается больше другой, появляются этим мелкие проблемы. Не думаю, что колодки правильно возвращаются в исходное положение, такое, в котором должны быть всё время. Довольно часто всё будет прекрасно работать, когда велосипед стоит или после того, как механик поправит, но когда ты в гонке – история совсем другая.

 

  Я согласен с направлением, в котором движется индустрия. Нам, велогонщикам, придётся адаптироваться и учиться ими пользоваться. Если ты ещё  не на дисковых тормозах, это вопрос времени, когда твой выбор устареет, и тебе придётся на них переходить».

 

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel Start-Up Nation

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  1. close2you

    Сегодня, 04:04 | Регистрация: 22.07.2017

    Показатели такие же, как и до падения?) Если цифры не врут, то вернётся великий, впрочем, это мы скоро и увидим..

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • close2you
    Крис Фрум: «К восстановлению п ... (1)
    close2you-Фото
    Показатели такие же, как и до падения?) Если цифры не врут, то вернётся великий, впрочем, это мы скоро и увидим..
  • Woterman 1980
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Woterman 1980-Фото
    Денис вообще 106м заехал с отставанием больше 10ти минут
  • Sezar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Sezar-Фото
    И кто собирался его короновать? И почему так важно, что этого не произошло?)))
  • Woterman 1980
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Woterman 1980-Фото
    Так сейчас почти все в Ineos никакие, а темболее Пидкок, после сезона велокроса, базовая выносливость нулевая
  • Earl57
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Earl57-Фото
    Вы неграмотный? Я как раз утверждала, что Пидкок ничего показывать не будет.
  • Astanaforever
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Все здесь просто были в предвкушении старта Пидкока. А он подвел велолайвцев..приехав с отставанием 5.47. на 87 месте. Вот же незадача..коронация не состоялась великого и могучего англосакса.
  • Earl57
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Earl57-Фото

    Трансляции 1-го этапа нигде не было, но журналисты рассказывают, что Бауке терпеливо переждал все предфинишные атаки и рванул на последних 200 метрах.

    Он же раньше из отрыва побеждал, резким финишером вроде как не не был.

    2-й и 3-й этапы должны на 2-м Евроспорте показать, есть в программе.

  • motte
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    motte-Фото

    Ох ты!

    Бауке!

    Слов нет!

  • flugegeheimen
    Ваут ван Арт и тренер команды ... (14)
    flugegeheimen-Фото
    Вот-вот! Странный подход. Боонен, Спартак, ФилЖил, Саган - все ребята с крепким торсом. И ЧМ к которому он хочет выйти на самом пике тоже "под классику" будет. Может отъелся просто за неделю дома)) Родственники с вкусняшками нагрянули, посмотреть на малыша и все такое, как тут удержаться
  • Earl57
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (8)
    Earl57-Фото

    Бауке красавчик! Молча, как обычно, и ничего не обещая.

    ГВА опять совсем рядом и снова мимо. Последняя победа полтора года назад была... 

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