Реакция Джанни Буньо и велогонщиков на ужесточение правил безопасности UCI

Джанни Буньо и велогонщики о новых правилах безопасности UCI

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Новые поправки Международного союза велосипедистов (UCI) к правилам проведения велогонок вызвали волну резких комментариев со стороны велогонщиков.

Но президент Ассоциации профессиональных велосипедистов (Association of Professional Cyclists/CPA) Джанни Буньо (Gianni Bugno) одобрил поправки. В интервью Cyclingnews Джанни Буньо сказал, что члены CPA знали о новых правилах, касающихся посадки гонщиков на велосипеде, так как о новых правилах им объявили 15 февраля, а перед представлением правил в UCI собрали отзывы. Буньо подчеркнул, что профессиональные велосипедисты являются образцами для подражания.

Джанни Буньо: «Велогонщики, возможно, расстроены возможными штрафами и наказаниями за их посадку, но штрафы и наказания в конечном счёте будут введены для организаторов гонок, которые не соблюдают правила безопасности.

Велогонщики могут использовать различные посадки на велосипеде, когда тренируются в одиночку, но не в велогонках, когда их показывают по телевизору. Они несут ответственность как модели, которым подражают. То, что не опасно для профессионального велосипедиста, может быть опасно для молодых велогонщиков и любителей, которые будут пытаться подражать профессионалам. Профессионалы знают, как ехать на высокой скорости в гонках, они меньше рискуют, потому что едут по перекрытым дорогам. Да, если они положат предплечья на руль, спускаясь на скорости 70 км/ч в голове пелотона, они тоже рискуют. Они могут попасть в выбоину на дороге, упасть и повалить весь пелотон. Поэтому такую посадку запретили.

Правила относительно безопасности на велосипедах такие же, как те, что касаются барьеров и финишей для организаторов. Все должны внести вклад, чтобы сделать велогонки безопасней, избежать завалов и травм. Есть наказания и штрафы, но они такие же, как штрафы за санитарную паузу или езду по тротуарам. Это правила, и их надо соблюдать.

Выбрасывание мусора и бачков - другое, но тоже относится к образцу для подражания, примеру поведения. Велогонщики не могут выбрасывать мусор и бачки, где хотят, они должны избавляться от них в определённых местах. Есть города и регионы, которые не хотят принимать велогонку ,потому что велогонщики выбрасывают мусор на дорогу. Мы не можем принимать такое поведение, мы не должны загрязнять окружающую среду.

Я не согласен с жалобами гонщиков, которые они написали в соцсетях. Комиссия согласовала новые правила, я их принял, мы все должны их принять, как и в случае с другими правилами».

Буньо также отметил, что организаторы Тура Польши не были наказаны, но в этом году они должны принять меры и улучшить ситуацию, в противном случае потеряют статус велогонки Мирового тура.

Джанни Буньо также приветствовал назначение Ришара Шассо (Richard Chassot) на пост директора по безопасности в UCI, так как Шассо сам был профессиональным велогонщиком и организатором гонок, он работал с гонщиками во время недавнего перерыва в соревнованиях.

Якопо Гуарньери (Jacopo Guarnieri @jacopoguarnieri): «Думаю, правила UCI о руках на руле и о посадке на спуске хорошие. Хотя я всё ещё жду, какими были или будут санкции к организаторам Тура Польши».

Микхель Ряйм (Mihkel Räim @mihkelraim): «Может, на следующей неделе UCI запретит атаковать сидя»

Максимилиан Шахман (Maximilian Schachman @MaxSchachmann): «Я приветствую усилия UCI сделать велоспорт безопасным. Но не уверен, что запрет сидеть на верхней трубе – правильный способ. Думаю, теперь надо посмотреть, какую посадку на велосипеде изобретут, чтобы обойти это новое правило. И тогда встаёт вопрос – будет ли новая посадка безопасной или ещё более опасной».

Луи Верваке (Louis Vervaeke @LouisVervaeke): «Сколько гонщиков погибало, падало настолько тяжело, что они оставались парализованными или впадали в кому после того, как проехали, сидя на раме или положив предплечья на руль? И сколько погибло, получило травмы из-за небезопасной дороги, мотоциклов или не получивших одобрения барьеров? Можете посчитать?»

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education – Nippo (Jonathan Vaughters @Vaughters): «А UCI вообще спрашивали гонщиков перед принятием любого нового правила безопасности? Или решения принимали старики в костюмах, мнение которых зависит от объёма их живота, который не совместим с сидением на раме?»

Ильо Кейссе (Deceuninck-Quick Step) в интервью Sporza сказал: «Мы – профессионалы, и ездим на велосипеде каждый день. Смешно, что люди решают, как мы можем или должны проходить спуски. Каждый решает сам, что для него безопасно, а что нет. Нам не нужны советы людей, которые никогда не садились на велосипеде или ездили на нём 20 лет назад… Я, правда, не понимаю, откуда берутся такие решения, кто их принимает. Не знаю, куда направляется UCI, но они ставят не те приоритеты».