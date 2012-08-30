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Реакция Джанни Буньо и велогонщиков на ужесточение правил безопасности UCI

Джанни Буньо и велогонщики о новых правилах безопасности UCI

 

Реакция Джанни Буньо и велогонщиков на ужесточение правил безопасности UCI

Photo Credits: LaPresse

 

Новые поправки Международного союза велосипедистов (UCI) к правилам проведения велогонок вызвали волну резких комментариев со стороны велогонщиков.

 

  Но президент Ассоциации профессиональных велосипедистов (Association of Professional Cyclists/CPA) Джанни Буньо (Gianni Bugno) одобрил поправки. В интервью Cyclingnews Джанни Буньо сказал, что члены CPA  знали о новых правилах, касающихся посадки гонщиков на велосипеде, так как о новых правилах им объявили 15 февраля, а перед представлением правил в UCI собрали отзывы. Буньо подчеркнул, что профессиональные велосипедисты являются образцами для подражания.

 

  Джанни Буньо: «Велогонщики, возможно, расстроены возможными штрафами и наказаниями за их посадку, но штрафы и наказания в конечном счёте будут введены для организаторов гонок, которые не соблюдают правила безопасности.

 

  Велогонщики могут использовать различные посадки на велосипеде, когда тренируются в одиночку, но не в велогонках, когда их показывают по телевизору. Они несут ответственность как модели, которым подражают. То, что не опасно для профессионального велосипедиста, может быть опасно для молодых велогонщиков и любителей, которые будут пытаться подражать профессионалам. Профессионалы знают, как ехать на высокой скорости в гонках, они меньше рискуют, потому что едут по перекрытым дорогам. Да, если они положат предплечья на руль, спускаясь на скорости 70 км/ч в голове пелотона, они тоже рискуют. Они могут попасть в выбоину на дороге, упасть и повалить весь пелотон. Поэтому такую посадку запретили.

 

  Правила относительно безопасности на велосипедах такие же, как те, что касаются барьеров и финишей для организаторов. Все должны внести вклад, чтобы сделать велогонки безопасней, избежать завалов и травм. Есть наказания и штрафы, но они такие же, как штрафы за санитарную паузу или езду по тротуарам. Это правила, и их надо соблюдать.

 

  Выбрасывание мусора и бачков -  другое, но тоже относится к образцу для подражания, примеру поведения. Велогонщики не могут выбрасывать мусор и бачки, где хотят, они должны избавляться от них в определённых местах. Есть города и регионы, которые не хотят принимать велогонку ,потому что велогонщики выбрасывают мусор на дорогу. Мы не можем принимать такое поведение, мы не должны загрязнять окружающую среду.

 

  Я не согласен с жалобами гонщиков, которые они написали в соцсетях. Комиссия согласовала новые правила, я их принял, мы все должны их принять, как и в случае с другими правилами».

 

  Буньо также отметил, что организаторы Тура Польши не были наказаны, но в этом году они должны принять меры и улучшить ситуацию, в противном случае потеряют статус велогонки Мирового тура.

 

  Джанни Буньо также приветствовал назначение Ришара Шассо (Richard Chassot) на пост директора по безопасности в UCI, так как Шассо сам был профессиональным велогонщиком и организатором гонок, он работал с гонщиками во время недавнего перерыва в соревнованиях.

 

Якопо Гуарньери (Jacopo Guarnieri @jacopoguarnieri): «Думаю, правила UCI о руках на руле и о посадке на спуске хорошие. Хотя я всё ещё жду, какими были или будут санкции к организаторам Тура Польши».

 

Микхель Ряйм (Mihkel Räim @mihkelraim): «Может, на следующей неделе UCI запретит атаковать сидя»

 

Максимилиан Шахман (Maximilian Schachman @MaxSchachmann): «Я приветствую усилия UCI сделать велоспорт безопасным. Но не уверен, что запрет сидеть на верхней трубе – правильный способ. Думаю, теперь надо посмотреть, какую посадку на велосипеде изобретут, чтобы обойти это новое правило. И тогда встаёт вопрос – будет ли новая посадка безопасной или ещё более опасной».

 

Луи Верваке (Louis Vervaeke @LouisVervaeke): «Сколько гонщиков погибало, падало настолько тяжело, что они оставались парализованными или впадали в кому после того, как проехали, сидя на раме или положив предплечья на руль? И сколько погибло, получило травмы из-за небезопасной дороги, мотоциклов или не получивших одобрения барьеров? Можете посчитать?»

 

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education – Nippo (Jonathan Vaughters @Vaughters): «А UCI вообще спрашивали гонщиков перед принятием любого нового правила безопасности? Или решения принимали старики в костюмах, мнение которых зависит от объёма их живота, который не совместим с сидением на раме?»

 

Ильо Кейссе (Deceuninck-Quick Step) в интервью Sporza сказал: «Мы – профессионалы, и ездим на велосипеде каждый день. Смешно, что люди решают, как мы можем или должны проходить спуски. Каждый решает сам, что для него безопасно, а что нет. Нам не нужны советы людей, которые никогда не садились на велосипеде или ездили на нём 20 лет назад… Я, правда, не понимаю, откуда берутся такие решения, кто их принимает. Не знаю, куда направляется UCI, но они ставят не те приоритеты».

 

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Теги к статье: Джанни Буньо UCI Международный союз велосипедистов

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  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 12:18 | Регистрация: 20.06.2019

    Блин, нужно запретить велосипеды. С них же падают, машины велосипедистов сбивают намного чаще, чем профессиональных бегунов. Пусть на своих двоих чешут - вряд ли на спусках сильно разгонятся, да и спринт будет намного безопаснее))) А сесли серьезно, это все похоже на мартышкин труд, вроде что-то делается, но польза сомнительна, по крайней мере, на данный момент.

  2. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 13:25 | Регистрация: 1.10.2020

    Эх, где 20 век, с вином и сигарами?!

  3. RVL

    Сегодня, 14:59 | Регистрация: 30.08.2012

    Не ожидал от Джанни!

    Хотя в нем умер гонщик давно, а сейчас говорит бюрократ.

    1. Имя: sasha

      sashaney

      Сегодня, 22:17 | Регистрация: 19.09.2014

      Абсолютно согласен с этим: "Они несут ответственность как модели, которым подражают. То, что не опасно для профессионального велосипедиста, может быть опасно для молодых велогонщиков и любителей, которые будут пытаться подражать профессионалам."
      Всем рассуждающим про стариков и пр. НЕ советую представить своё чадо, тренирующее эти трюки.

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Комментарии

  • sashaney
    Стив Каммингс – новый спортивн ... (1)
    sashaney-Фото

    Ну наконец то. Интересно только как сгладили шерховатости с английской вело федерацией. Гренадиры очень тесно связаны с ней, а Стив был с ними на ножах, после того, как его прокинули с Олимпиадой (или ЧМ, не помню). В любом случае такой человек не должен пропадать.

  • sashaney
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (4)
    sashaney-Фото
    Абсолютно согласен с этим: "Они несут ответственность как модели, которым подражают. То, что не опасно для профессионального велосипедиста, может быть опасно для молодых велогонщиков и любителей, которые будут пытаться подражать профессионалам."
    Всем рассуждающим про стариков и пр. НЕ советую представить своё чадо, тренирующее эти трюки.
  • sashaney
    UCI запретил велогонщикам опир ... (9)
    sashaney-Фото
    Причиной может и должна быть не только забота о безопасности. Можно сколько угодно говорить о бесстрашных рыцарях, но ... Спорт должен оставаться привлекательным и доступным как можно большей аудитории. А не только тем, кто писает на ходу и едет с закрытыми глазами в раскоряку. Там уже и так на спуске едут под, а иногда и выше 100км/ч. Кому надо, чтоб это закончилось печально? Кому надо, чтоб родитель задумался : "а надо ли мне это для моего чада?".
  • RVL
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (4)
    RVL-Фото

    Не ожидал от Джанни!

    Хотя в нем умер гонщик давно, а сейчас говорит бюрократ.

  • shain
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (4)
    shain-Фото

    Эх, где 20 век, с вином и сигарами?!

  • Ice
    Ремко Эвенепул возвращается к ... (2)
    Ice-Фото

    Лишь бы действительно нормально залечили. Жалко будет, если через две недели опять скажут, что нужно повременить с нагрузками.

  • Ice
    UCI запретил велогонщикам опир ... (9)
    Ice-Фото

    Обосновали, что опасно ехать с предплечьями на руле на спусках, а запретили такой вариант вообще))) Странная логика.

  • Ice
    Реакция Джанни Буньо и велогон ... (4)
    Ice-Фото

    Блин, нужно запретить велосипеды. С них же падают, машины велосипедистов сбивают намного чаще, чем профессиональных бегунов. Пусть на своих двоих чешут - вряд ли на спусках сильно разгонятся, да и спринт будет намного безопаснее))) А сесли серьезно, это все похоже на мартышкин труд, вроде что-то делается, но польза сомнительна, по крайней мере, на данный момент.

  • Rabbit
    Команда Astana – Premier Tech ... (3)
    Rabbit-Фото

    Цитата: aksbor
    Жаль, что Евроспорт не показывает Прованс. Хоть Альмерию покажет, и на том спасибо...

     

    в телепрограмме к евроспорту, есть трансляции


  • EL-Fenomeno
    UCI запретил велогонщикам опир ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    КОВИД зажимает всех и вся с одной стороны, UCI начала "брать в тиски" с другой.

    Аэродинамика негодует. Фруми/Мохоричъ стайл уже под запретом.

    Цитата: AlGalgalim
    Ну вот это уже реально палку перегнали. Ладно бы запретили только на спуске.Ждём теперь ограничений по убиранию рук с руля при одевании ветровки.

    Боюсь теперь мы не увидим в больших горах (и не только там) безстрашных гонцов (аля Нибали или Алафилиппа) которые не боялись и рисковали на спусках чтобы заработать себе приемущество на этапе/в генерале или же борясь за победу, когда спуск был близко к финишу (например как на МСР)  

     

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