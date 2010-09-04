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Джанни Буньо: «Уменьшение количества гонщиков в составах команд на гонках не увеличит безопасность пелотона»

 Джанни Буньо: «Уменьшение количества гонщиков в составах команд на гонках не увеличит безопасность пелотона»

 

 

  Джанни Буньо (Gianni Bugno), президент Ассоциации профессиональных велогонщиков (Cyclistes Professionels Associés), считает решение Международного союза велосипедистов (UCI) о сокращении количества гонщиков в командах на стартах  в 2018 году, «полным бредом», и считает, что это никак не улучшит вопрос безопасности гонщиков в пелотоне. Об этом Джанни Буньо рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Photo © Bettini

 

 

  Джанни Буньо: «Не хочу слышать, что сокращение гонщиков в командах для участия в гонках сделано по причинам безопасности. Использование этой причины абсурдно.

 

  Невозможно улучшить безопасность гонщиков, урезав состав пелотона на 20 человек. Это более сложный вопрос. Посмотрите, какие дебаты развернулись по поводу использования дисковых тормозов, мы обсуждаем это уже полтора года, но ничего так и не решено. А вопрос о сокращении участников в гонках они решили всего за несколько месяцев.

 

  Самое интересно, что в пелотоне на чемпионате мира по велоспорту всё также будет 200 участников. UCI должны объяснить, почему на их гонках такое допустимо, если они так заботятся о безопасности.

 

  Ассоциация профессиональных велогонщиков против сокращения количества гонщиков в командах, если только они не смогут участвовать в других гонках, не входящих в календарь Мирового тура. Однако, как мы теперь видим, команды Мирового тура урезали составы, чтобы сэкономить деньги.  Важные для команды гонщики продолжат выступать в крупных гонках, но сокращение состава команды ударит по менее значимым соревнованиям, не входящим в Мировой тур, потому что командам будет неинтересно принимать в них участие.

 

  Менеджеры команд счастливы, что сэкономили деньги, организаторы довольны, потому что им придётся предоставлять меньше номеров в гостиницах и меньше тратить на команды. Однако, мы потеряли рабочие места гонщиков, механиков и соньёров, а также другого персонала.

 

  Трудно сделать гонку более захватывающей, если у команды пять гонщиков, каждый из которых может стать лидером, и если команда доминирует в пелотоне. Всегда есть разрыв между лучшими командами и остальными. Поэтому лучшими Гран-турами стали Джиро д’Италия и Вуэльта Испании, где одна команда не может контролировать гонку».

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Теги к статье: Джанни Буньо велокоманды UCI Gianni Bugno

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:32 | Регистрация: 4.09.2010

    И это - правильный ответ! ))

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Джанни Буньо: «Уменьшение коли ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    И это - правильный ответ! ))

  • protur
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (5)
    protur-Фото

    Зажжём? Под конец сезона?!

    Краткая фабула.

    ЛА в жизни был очень скромным человеком, вел обычный простой образ жизни, понятный каждому рядовому американцу. Он, как и многие другие не любил подъемы в горы, и всегда думал, что он универсал.

    Его отличало стремление учиться, учиться тактике ведения гонки и правильного ситуационного анализа. Но самой сильной его чертой было - предвиденье, так он стал стратегом.

    Предвидя всю гонку наперед и сделав правильные аналитические выкладки, он перед каждым ТДФ принимал стратегически правильные решения – вовнутрь или внутривенно! И это его качество помогло ему победить аж 7 раз.

    Так вот, остается открытым вопрос принял ли Фрум стратегически правильное решения выиграть ТДФ 8 раз.

    Конечно детали его стратегических решений мы узнаем много позже из опубликованных X-files, но пока мы просто живем ожиданием... 8-кратного чуда!

    (победы на Вуэльте и Джиро не в счет – даже если в одном сезоне с победой на ТДФ).

    Christhage must be destroyed!

  • faiter
    Неделя тренировок в межсезонье ... (8)
    faiter-Фото

    план трени раскрыт не полностью.хотелось бы узнать подробный план ОФП в зале.

  • VeloVelo
    Неделя тренировок в межсезонье ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Вылечился )

  • Pirn
    Неделя тренировок в межсезонье ... (8)
    Pirn-Фото

    Цитата: allb46
    Всем привет, если тебя не "прёт" от велосипеда, можно к нему даже и не подходить, ничего не получиться, нельзя ни кого заставлять, что либо делать через не могу, велосипед это-вирус, если он в тебя попал, значит это Forever
     не форевер, по опыту говорю. Несколько лет занимался и думал это навсегда, а потом как то в один момент надоело и всё.

  • allb46
    Эусебио Унсуэ: «Думаем над тем ... (12)
    allb46-Фото
    Первое, что мне пришло в голову, это лебедь, рак и щука, или полный бед, они все перегрызутся, каждый должен идти капитаном на свою гонку, Вальверде на Джиро, Кинтана на Большую Петлю, Ланда на Вуэльту.
  • allb46
    Патрик Лефевр об Элиа Вивиани, ... (7)
    allb46-Фото

    Всем привет, хороший и очень умный "дядька" у таких вырастают звезды, он мне напоминает Анатолия Владимировича Тарасова, тот тоже делал из простых хоккеистов великих мировых звезд...

  • netnazgul
    Неделя тренировок в межсезонье ... (8)
    netnazgul-Фото
    Именно поэтому любители - это любители, а профессионалы - это профессионалы :) Ни в одном спорте любитель не сравнится с профессионалом даже во "влажных мечтах". Велоспорт тоже не исключение
  • allb46
    Неделя тренировок в межсезонье ... (8)
    allb46-Фото

    Всем привет, если тебя не "прёт" от велосипеда, можно к нему даже и не подходить, ничего не получиться, нельзя ни кого заставлять, что либо делать через не могу, велосипед это-вирус, если он в тебя попал, значит это Forever

  • Sezar
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (5)
    Sezar-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: Адриен
    Знаете, у очень многих признанных ВЫДАЮЩИМИСЯ мастеров своего дела - спортсменов, политиков, актеров, музыкантов - профессиональные качества намного опережали ЛИЧНОСТНЫЕ.

    Верно сказано.
    Поэтому надо стремиться получать удовольствие от спортсменов, актеров и музыкантов в области их профессий, не замечая их личностных качеств, насколько это возможно. 
    Конечно, качества личности играют большую роль для политиков, сфера деятельности которых затрагивает огромное количество людей. 
    А образцы личности надо искать в святых.
     
     

    Так себе сравнение. Если человек-Личность, то искать образец для подражания он точно не будет. Тем более в святых:). Не вижу во Фруме никакой особой черноты. хорошее вью, подтвердило прктически все мои догадки. А вот насчет показателей на Вуэльте было бы интересно еще узнать.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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