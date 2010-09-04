Джанни Буньо: «Уменьшение количества гонщиков в составах команд на гонках не увеличит безопасность пелотона»

Джанни Буньо (Gianni Bugno), президент Ассоциации профессиональных велогонщиков (Cyclistes Professionels Associés), считает решение Международного союза велосипедистов (UCI) о сокращении количества гонщиков в командах на стартах в 2018 году, «полным бредом», и считает, что это никак не улучшит вопрос безопасности гонщиков в пелотоне. Об этом Джанни Буньо рассказал в интервью Cyclingnews.

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Джанни Буньо: «Не хочу слышать, что сокращение гонщиков в командах для участия в гонках сделано по причинам безопасности. Использование этой причины абсурдно.

Невозможно улучшить безопасность гонщиков, урезав состав пелотона на 20 человек. Это более сложный вопрос. Посмотрите, какие дебаты развернулись по поводу использования дисковых тормозов, мы обсуждаем это уже полтора года, но ничего так и не решено. А вопрос о сокращении участников в гонках они решили всего за несколько месяцев.

Самое интересно, что в пелотоне на чемпионате мира по велоспорту всё также будет 200 участников. UCI должны объяснить, почему на их гонках такое допустимо, если они так заботятся о безопасности.

Ассоциация профессиональных велогонщиков против сокращения количества гонщиков в командах, если только они не смогут участвовать в других гонках, не входящих в календарь Мирового тура. Однако, как мы теперь видим, команды Мирового тура урезали составы, чтобы сэкономить деньги. Важные для команды гонщики продолжат выступать в крупных гонках, но сокращение состава команды ударит по менее значимым соревнованиям, не входящим в Мировой тур, потому что командам будет неинтересно принимать в них участие.

Менеджеры команд счастливы, что сэкономили деньги, организаторы довольны, потому что им придётся предоставлять меньше номеров в гостиницах и меньше тратить на команды. Однако, мы потеряли рабочие места гонщиков, механиков и соньёров, а также другого персонала.

Трудно сделать гонку более захватывающей, если у команды пять гонщиков, каждый из которых может стать лидером, и если команда доминирует в пелотоне. Всегда есть разрыв между лучшими командами и остальными. Поэтому лучшими Гран-турами стали Джиро д’Италия и Вуэльта Испании, где одна команда не может контролировать гонку».