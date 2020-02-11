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Насэр Буанни – победитель 1 этапа Тура Прованса-2020

Насэр Буанни, Якуб Маречко о 1-м этапе Тура Прованса-2020

 

 

  Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) одержал победу на 1-м этапе Тура Прованса-2020. 29-летний французский велогонщик команды Arkéa – Samsic обошёл в спринте итальянского гонщика команды CCC Якуба Маречко и его соотечественника, гонщика команды NTT Джакомо Ниццоло. После 2019 года, в котором у Буанни не было побед, в этом сезоне их у него уже две после победы на 4-м этапе Тура Саудовской Аравии-2020.

 

Насэр Буанни – победитель 1 этапа Тура Прованса-2020

 Photo © Bettini

 

 

  Насэр Буанни: «На протяжении всего этапа мои товарищи по команде великолепно работали, начиная с Максима Буэ, который весь день тянул пелотон. Варран (Баргиль) в финале тоже постарался, чтобы вернуть отрыв. Я был в трёх метрах позади, мне пришлось приложить усилия перед спринтом. Я сел на колесо Ниццоло, а на последнем повороте сделал последний рывок, чтобы выиграть этап.

 

  Чувствую уверенность в своих силах. Вся команда Arkea Samsic, персонал, мои товарищи проявили такую эмоциональную поддержку, что это мотивирует. Моя цель – принести команде максимум побед. Я закончил Тур Саудовской Аравии-2020 немного расстроенным, но теперь очень счастлив, потому что это мой первый успех во Франции в 2020 году, на дорогах Прованса, почти дома, потому что я раньше жил здесь».

 

  Ивон Ледануа, спортивный директор команды Arkea-Samsic: «Хочу поздравить всю команду, потому что раз Насэр выиграл в таком спринте,  к его успеху причастна вся команда. Это вторая победа команды в течение всего недели и когда Насэр только начал сезон. Наш спринтер продемонстрировал, что  не потерял ни грамма таланта, в чём мы были уверены».

 

  Якуб Маречко: «Разочарован, потому что так близко подошёл к победе и упустил её в последний момент. Но я рад, что нога идёт. Хочу сказать большое спасибо моим товарищам по команде за их тяжёлую работу, которую они провели сегодня. Мы держались вместе в пелотоне большую часть времени, в конце они выложились на 100%, чтобы мне помочь. Хотя досадно, что я упустил победу, результат даёт мне мотивацию».

 

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Комментарии

  • s75
    Тур Колумбии-2020. Этап 3 (3)
    s75-Фото

    Пума нашел себе команду...

  • AlGalgalim
    Тур Колумбии-2020. Этап 3 (3)
    AlGalgalim-Фото
    Второй израильский подиум кряду :-)
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 3 (3)
    Earl57-Фото

    И опять Молано выскочил с колеса Ходжа...

  • Astanaforever
    Тур Прованса-2020. Этап 1 (5)
    Astanaforever-Фото
    Боксёру давно надо было с Кофидиса сваливать. Там у них не складывались взаимоотношения напрочь уже давно. Насер из боксёра превратился в феникса. Две победы уже в начале сезона. Удачи ему.
  • patar
    Тур Прованса-2020. Этап 1 (5)
    patar-Фото

    Молодой Симмонсиз Трека в десятку заехал... совсем неплохо

  • levonardo
    Тур Прованса-2020. Этап 1 (5)
    levonardo-Фото

    Ну если не воскресили, то веру в себя вернули. Но и соперники, при всём уважении, не топ уровня. 

  • Серафим
    Андрей Амадор подписал контрак ... (6)
    Серафим-Фото

     Лучше поздно, чем ни за что. Долго  же утрясали взаимные соглашения ИНЕОС и Мувистар. Зато теперь у ИНЕОСа чуть ли не лучший грегари - многодневщик в пелатоне. С Амадором очередной Тур в кармане команды стал еще ближе.

      И неважно, кто из лидеров команды его выиграет.

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 2 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    А где вы смотрите?

    Во время гонки по твиттеру слежу, потом очень быстро на ютубе записи появляются. 

    В прошлом году ESPN можно было спокойно по интернету смотреть, теперь они включили геоблокировку. Однако в Колумбии борьба за авторские права идет с тем же успехом что и борьба с допингом. Усилия есть, результата особо нет, просто некоторое неудобство. Вон на сайклинг ньюс открыто рекламируют VPN для тех, кто столкнулся с геоблокировкой... Лично мне не настолько критично, чтобы включать VPN, я спокойно могу подождать некоторое время и посмотреть в записи.

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    Ремко разделку едет. На групповую у них Ван Авермат капитаном. Он сказал, что будет защищать свой титул. Поэтому на всех многодневках, где участвует, и ездит в горные отрывы, тренируется.
    А значит и команду под Грега делать будут.
  • motte
    Тур Прованса-2020. Этап 1 (5)
    motte-Фото

    Цитата: close2you
    Воскресили боксёра?

    А то!

    Наиро некст-:)

    Вроде как павел здесь за скай, с глубоким уважением к нему.

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