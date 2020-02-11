Насэр Буанни – победитель 1 этапа Тура Прованса-2020

Насэр Буанни, Якуб Маречко о 1-м этапе Тура Прованса-2020

Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) одержал победу на 1-м этапе Тура Прованса-2020. 29-летний французский велогонщик команды Arkéa – Samsic обошёл в спринте итальянского гонщика команды CCC Якуба Маречко и его соотечественника, гонщика команды NTT Джакомо Ниццоло. После 2019 года, в котором у Буанни не было побед, в этом сезоне их у него уже две после победы на 4-м этапе Тура Саудовской Аравии-2020.

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Насэр Буанни: «На протяжении всего этапа мои товарищи по команде великолепно работали, начиная с Максима Буэ, который весь день тянул пелотон. Варран (Баргиль) в финале тоже постарался, чтобы вернуть отрыв. Я был в трёх метрах позади, мне пришлось приложить усилия перед спринтом. Я сел на колесо Ниццоло, а на последнем повороте сделал последний рывок, чтобы выиграть этап.

Чувствую уверенность в своих силах. Вся команда Arkea Samsic, персонал, мои товарищи проявили такую эмоциональную поддержку, что это мотивирует. Моя цель – принести команде максимум побед. Я закончил Тур Саудовской Аравии-2020 немного расстроенным, но теперь очень счастлив, потому что это мой первый успех во Франции в 2020 году, на дорогах Прованса, почти дома, потому что я раньше жил здесь».

Ивон Ледануа, спортивный директор команды Arkea-Samsic: «Хочу поздравить всю команду, потому что раз Насэр выиграл в таком спринте, к его успеху причастна вся команда. Это вторая победа команды в течение всего недели и когда Насэр только начал сезон. Наш спринтер продемонстрировал, что не потерял ни грамма таланта, в чём мы были уверены».

Якуб Маречко: «Разочарован, потому что так близко подошёл к победе и упустил её в последний момент. Но я рад, что нога идёт. Хочу сказать большое спасибо моим товарищам по команде за их тяжёлую работу, которую они провели сегодня. Мы держались вместе в пелотоне большую часть времени, в конце они выложились на 100%, чтобы мне помочь. Хотя досадно, что я упустил победу, результат даёт мне мотивацию».