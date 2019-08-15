Лауренс Де Плус – победитель BinckBank Tour-2019

Лауренс Де Плус, Оливер Насен, Тим Велленс о BinckBank Tour-2019

23-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Лауренс Де Плус (Laurens De Plus) одержал первую профессиональную победу, выиграв генеральную классификацию многодневной гонки Мирового тура BinckBank Tour-2019.

Идя третьим в общем зачёте, Лауренс Де Плус атаковал на финальном, 7-м этапе как раз перед началом «золотого километра», намереваясь укрепить свою позицию в генеральной классификации. Позже к Де Плусу присоединились в отрыве Грег Ван Авермат (CCC) и Оливер Насен (AG2R La Mondiale). Втроём они удержали просвет до финиша.

Лауренс Де Плус не смог бороться за победу на этапе, но преимущества, заработанного в отрыве, ему хватило, чтобы перехватить майку лидера у Тима Велленса (Lotto Soudal), которого Де Плус опередил на 36 секунд. Оливер Насен не только выиграл заключительный этап BinckBank Tour-2019, но и поднялся на вторую ступень подиума, уступив Лауренсу Де Плусу 35 секунд. Грегу Ван Авермату (CCC) не хватило 1 секунды, чтобы войти в тройку призёров гонки, 3-е место занял Тим Велленс.

Photo (c) AG2R La Mondiale

Photo (c) Jumbo-Visma

Лауренс Де Плус: «Поверить не могу. Это невероятно. Никогда не думал, что такое случится. Тим был так силён в Арденнах, что я думал, его невозможно будет обойти. Перед стартом 7 этапа я нацелился на подиум. Но чувствовал себя хорошо, прицелился взять временные бонусы на «золотом километре», решил атаковать, чтобы сохранить подиум. К моему удивлению, я уехал с Оливером и Грегом после Босберга. Эти ребята – специалисты брусчатки, мне просто надо было постараться усидеть с ними.

Очень счастлив, что всё сработало и у меня первая победа в профессионалах. Я живу рядом с Герардсбергеном. И то, что я выиграл здесь, перед моей семьёй, друзьями и болельщиками, делает победу ещё более особенной. Я посвящаю эту победу моему другу Бьоргу Ламбрехту и команде. Помощь и поддержка, которую мне давала всю неделю команда, были потрясающими».

Оливер Насен: «Сегодня я ехал по дорогам, где тренируюсь. Когда я дома, мы с Грегом и Лауренсом здесь регулярно ездим. Очень счастлив, что выиграл финальный этап. За 25 км до финиша увидел, что пелотон рвётся, и что финальное решение будет принято лидерами.

Это моя пятая победа в карьере, четыре из них я одержал именно в августе. Думаю, в этом время года пелотон устаёт, а я всё ещё мотивирован. В этом году я снова в хорошей форме после Тур де Франс, чем и воспользовался прямо сейчас.

Теперь у меня в календаре однодневные гонки – Гамбург, Плуэ, две классики в Канаде. По однодневным гонкам я иду на первом месте в мировом рейтинге, хотел бы защитить свою позицию. Знаю, что я не лучший в мире, но этот рейтинг вознаграждает меня за стабильность, чем я горжусь».

Тим Велленс: «Вся неделя шла по плану, но сегодня было сложно выполнить задачу, когда уехали три гонщика, находившиеся в пределах 12 секунд в общем зачёте. Всё выглядело хорошо до «золотого километра», где я сделал ошибку, возможно, слишком сфокусировавшись на Хирши. Я был рад, что ушли бонификационные секунды, и понимал, что Де Плус поедет на максимальной скорости с Насеном и Ван Аверматом.

Я пытался закрыть просвет, но он уже был слишком большим, мне не удалось к ним переложиться. Если честно, на последнем круге чувствовал себя уже не так хорошо, как в предыдущие дни. И в финале рядом со мной не осталось товарищей по команде, потому что ребята уже сильно потратились в начале, когда пошли многочисленные атаки.

В итоге борьба пошла один на один, и меня не было рядом с Де Плусом, когда он атаковал. Именно это стоило мне победы в общем зачёте. Но я горжусь своим выступлением, всю неделю мне помогали товарищи по команде. Сейчас я разочарован, но Де Плус заслужил победу в гонке».