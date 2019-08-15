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Лауренс Де Плус – победитель BinckBank Tour-2019

Лауренс Де Плус, Оливер Насен, Тим Велленс о BinckBank Tour-2019

 

 

  23-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Лауренс Де Плус (Laurens De Plus) одержал первую профессиональную победу, выиграв генеральную классификацию многодневной гонки Мирового тура BinckBank Tour-2019.

 

  Идя третьим в общем зачёте, Лауренс Де Плус атаковал на финальном, 7-м этапе как раз перед началом «золотого километра», намереваясь укрепить свою позицию в генеральной классификации. Позже к Де Плусу присоединились в отрыве Грег Ван Авермат (CCC) и Оливер Насен (AG2R La Mondiale). Втроём они удержали просвет до финиша.

 

  Лауренс Де Плус не смог бороться за победу на этапе, но преимущества, заработанного в отрыве, ему хватило, чтобы перехватить майку лидера у Тима Велленса (Lotto Soudal), которого Де Плус опередил на 36 секунд. Оливер Насен не только выиграл заключительный этап BinckBank Tour-2019, но и поднялся на вторую ступень подиума, уступив Лауренсу Де Плусу 35 секунд.  Грегу Ван Авермату (CCC) не хватило 1 секунды, чтобы войти в тройку призёров гонки, 3-е место занял Тим Велленс.

 

 Photo (c) AG2R La Mondiale

Photo (c) Jumbo-Visma

 

   Лауренс Де Плус: «Поверить не могу. Это невероятно. Никогда не думал, что такое случится. Тим был так силён в Арденнах, что я думал, его невозможно будет обойти. Перед стартом 7 этапа я нацелился на подиум. Но чувствовал себя хорошо, прицелился взять временные бонусы на «золотом километре», решил атаковать, чтобы сохранить подиум. К моему удивлению, я уехал с Оливером и Грегом после Босберга. Эти ребята – специалисты брусчатки, мне просто надо было постараться усидеть с ними.

 

  Очень счастлив, что всё сработало и у меня первая победа в профессионалах. Я живу рядом с Герардсбергеном. И то, что я выиграл здесь, перед моей семьёй, друзьями и болельщиками, делает победу ещё более особенной. Я посвящаю эту победу моему другу Бьоргу Ламбрехту и команде. Помощь и поддержка, которую мне давала всю неделю команда, были потрясающими».

 

  Оливер Насен: «Сегодня я ехал по дорогам, где тренируюсь. Когда я дома, мы  с Грегом и Лауренсом здесь регулярно ездим. Очень счастлив, что выиграл финальный этап. За 25 км до финиша увидел, что пелотон рвётся, и что финальное решение будет принято лидерами.

 

  Это моя пятая победа в карьере, четыре из них я одержал именно в августе.  Думаю, в этом время года пелотон устаёт, а я всё ещё мотивирован. В этом году я снова в хорошей форме после Тур де Франс, чем и воспользовался прямо сейчас.

 

  Теперь у меня в календаре однодневные гонки – Гамбург,  Плуэ, две классики в Канаде. По однодневным гонкам я иду на первом месте в мировом рейтинге, хотел бы защитить свою позицию. Знаю, что я не лучший в мире, но этот рейтинг вознаграждает меня за стабильность, чем я горжусь».

 

  Тим Велленс: «Вся неделя шла по плану, но сегодня было сложно выполнить задачу, когда уехали три гонщика, находившиеся в пределах 12 секунд в общем зачёте. Всё выглядело хорошо до «золотого километра», где я сделал ошибку, возможно, слишком сфокусировавшись на Хирши. Я был рад, что ушли бонификационные секунды, и понимал, что Де Плус поедет на максимальной скорости с Насеном и Ван Аверматом.

 

  Я пытался закрыть просвет, но он уже был слишком большим, мне не удалось к ним переложиться. Если честно, на последнем круге чувствовал себя уже не так хорошо, как в предыдущие дни. И в финале рядом со мной не осталось товарищей по команде, потому что ребята уже сильно потратились в начале, когда пошли многочисленные атаки.  

 

  В итоге борьба пошла один на один, и меня не было рядом с Де Плусом, когда он атаковал. Именно это стоило мне победы в общем зачёте. Но я горжусь своим выступлением, всю неделю мне помогали товарищи по команде. Сейчас я разочарован, но Де Плус заслужил победу в гонке».

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Теги к статье: Лауренс Де Плус Оливер Насен Тим Велленс BinckBank Tour гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • VeloVelo
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (11)
    VeloVelo-Фото

    В этом весь Баргиль (правильно, все-таки, Баргиль, а не Баргий), увы.
    Все вокруг виноваты в его неудачах. 

  • M-07
    Binck Bank Tour-2019. Этап 7 (7)
    M-07-Фото

    Красивый этап, вообще интересная многодневка. Не раз писал, что хочется, чтобы один из ГТ был с подобным маршрутом с уклоном в классики с парочкой холмистых/среднегорных этапов, и один этап с финишем в хорошую гору не помешал бы.

    Де Плюса с заслуженной победой, он был действительно сильнейшим в гонке. Нассена с победой на этапе, при этом и вторым в общем зачёте стал. А как жаль ван Авермата, ведь ту секунду, которой ему не хватило до подиума, он спокойно дал забрать де Плюсу на промежутке.

  • VeloVelo
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Леша, с Победой!

  • Earl57
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (11)
    Earl57-Фото
    Гаспа что-то должен Баргию? А называть Гаспаротто "идиотом" вообще хамство.
  • EL-Fenomeno
    Binck Bank Tour-2019. Этап 7 (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну прям "мини Фландрия" на 7-м этапе ББ тура, а САНВЕБовцы - лучшие в командном зачёте

    Цитата: Student
    Сколько же у Авермата гоночных дней уже?

    Откровенно говоря жаль ГВА: и королевский этап не взял, и на итоговый подиум многодневки не попал.

  • motte
    Чемпион Казахстана Алексей Луц ... (2)
    motte-Фото

    О, как!

    Просто класс!

     

  • Rokka
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (11)
    Rokka-Фото
    Судя по интервью Баргийя, Луценко должен пива Гаспе)) но это не отменяет того что он заслуженно победил
  • Arciv
    Binck Bank Tour-2019. Этап 7 (7)
    Arciv-Фото
    Де Плус заслужил за проделанную работу на ТДФ
  • Серафим
    Binck Bank Tour-2019. Этап 7 (7)
    Серафим-Фото
    Согласен, интересный этап.
  • Rokka
    Роман Барде завершил сезон 201 ... (6)
    Rokka-Фото
    Барде давно пора сменить вектор, ведь у него неплохо получаются классики, этапы. С его разделкой он никогда не выиграет гт, пора бы с этим смириться. Да и в горах колумбийцы его без особых трудностей смогут разобрать на третьей неделе

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