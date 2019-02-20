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Тим Велленс: «Впервые в карьере победил в разделке»

Тим Велленс – победитель 3 этапа Вуэльты Андалусии-2019

 

 

  Тим Велленс сделал дубль на Вуэльте Андалусии-2019. Помимо победы на 1-м этапе 27-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal стал победителем 3-го этапа. Это первая в карьере Тима Велленса победа в индивидуальной гонке на время. 16-км дистанцию с прохождением одного подъёма 3-й категории Велленс проехал за 22 минуты 25 секунд. На второй отсечке, расположенной через полтора километра после прохождения вершины, был вторым, а на финише опередил ближайших соперников, гонщиков команды Astana Якоба Фульсанга и Йона Исагирре на 2 и 9 секунд соответственно. Благодаря этой победе Веллеенс увеличил своё преимущество в общем зачёте до 7 секунд.  

 

 

  Тим Велленс: «Мы очень тщательно готовились к разделке. Чтобы получить полное представление о дистанции, Кевин Де Верт провёл разведку, как только мы сюда приехали. Было сложно на старте, а затем после спуска снова шёл подъём. Мы составили план борьбы за победу на разделке. Хотя одно дело план, другое – воплотить его в реальность, но всё получилось идеально. Это фантастическая награда за огромную работу на тренировках, которую я провёл. Я впервые в карьере профессионального велогонщика побеждаю в разделке, и это моя вторая победа в гонке за три дня. Конечно, я очень доволен и своей формой и результатами.

 

  Однако преимущество в генеральной классификации очень небольшое. Я считаю, что завтрашний 120-км этап будет зрелищным. Да, будет нелегко, но мы будем защищать майку лидера. На этапе не будут разыгрываться бонусные секунды, а финишировать придётся после долгого спуска, что мне выгодно».

 

  Якоб Фульсанг: «Сегодня я отдал все силы на дистанции. Не могу сказать, что эта разделка мне идеально подходила, она была довольно короткой и взрывной. Я бы предпочёл более протяжённые подъёмы, но сегодня было просто две трудных, но коротких горки в начале и в конце, и быстрый спуск посередине. Жаль, что я не выиграл, потому что сегодня был очень близко к победе. Но завтра у нас есть ещё один очень трудный этап, и как было видно сегодня, у нас сильная команда. Постараемся что-то предпринять на королевском этапе».

 

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Андалусии-2019

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Теги к статье: Тим Велленс Tim Wellens Lotto Soudal ITT разделка индивидуальная гонка на время Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta del Sol многодневная велогонка

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Комментарии

  • veltus85
    Тур Колумбии-2019. Этап 6 (19)
    veltus85-Фото

    болельщики пол коксом, понятно. гонщики тоже?

  • Student
    Вольта Альгарве-2019. Этап 2 (12)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    А с Ару все так же тяжко. Да, уж. Вот, что значит уходить из команды не по обоюдному решению. Теперь проклятие какое то.Арабы его долго терпеть не будут, если не будет побед. Так просто никто три миллиона долларов платить не будет.А предпосылок к победам и результатам никаких к этому даже на горизонте не видно. Звезданулся он по тяжелому видимо.

    Астане нужно спасибо сказать Ару. С его уходом победы уже второй год как из рога изобилия. )))
    Самому от желчи ещё не тошно?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Наверное выиграют
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Бен Свифт упал во время тренир ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Писец блин, здоровья ! И чтоб без последствий.
  • close2you
    Gazprom — RusVelo выступит на ... (2)
    close2you-Фото
    Зачем ты Шилов сюда перешёл... сгубили тебя тут, как и многих ...
  • close2you
    Вольта Альгарве-2019. Этап 3 (3)
    close2you-Фото
    Вот это молодежь на смену пришла )) тадеж, ремко, соса... спринтера свеженькие)
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вольта Альгарве-2019. Этап 3 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: motte
    болел переживал за словенца
    взял ваута отправил в гарнир
    класс
    +++++
  • motte
    Вольта Альгарве-2019. Этап 3 (3)
    motte-Фото

    болел переживал за словенца

    взял ваута отправил в гарнир

    класс

  • sixpack
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 3 (7)
    sixpack-Фото
    да, хорошо проехал! мне, кстати, р-т Шалунова понравился. а вдруг он снова поедет. был же у него хороший сезон.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вольта Альгарве-2019. Этап 2 (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    А с Ару все так же тяжко. Да, уж. Вот, что значит уходить из команды не по обоюдному решению. Теперь проклятие какое то.Арабы его долго терпеть не будут, если не будет побед. Так просто никто три миллиона долларов платить не будет.А предпосылок к победам и результатам никаких к этому даже на горизонте не видно. Звезданулся он по тяжелому видимо.

    Астане нужно спасибо сказать Ару. С его уходом победы уже второй год как из рога изобилия. )))
    А я надеюсь на Ару и думаю что своё слово он ещё скажет.

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