Тим Велленс: «Впервые в карьере победил в разделке»

Тим Велленс – победитель 3 этапа Вуэльты Андалусии-2019

Тим Велленс сделал дубль на Вуэльте Андалусии-2019. Помимо победы на 1-м этапе 27-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal стал победителем 3-го этапа. Это первая в карьере Тима Велленса победа в индивидуальной гонке на время. 16-км дистанцию с прохождением одного подъёма 3-й категории Велленс проехал за 22 минуты 25 секунд. На второй отсечке, расположенной через полтора километра после прохождения вершины, был вторым, а на финише опередил ближайших соперников, гонщиков команды Astana Якоба Фульсанга и Йона Исагирре на 2 и 9 секунд соответственно. Благодаря этой победе Веллеенс увеличил своё преимущество в общем зачёте до 7 секунд.

Тим Велленс: «Мы очень тщательно готовились к разделке. Чтобы получить полное представление о дистанции, Кевин Де Верт провёл разведку, как только мы сюда приехали. Было сложно на старте, а затем после спуска снова шёл подъём. Мы составили план борьбы за победу на разделке. Хотя одно дело план, другое – воплотить его в реальность, но всё получилось идеально. Это фантастическая награда за огромную работу на тренировках, которую я провёл. Я впервые в карьере профессионального велогонщика побеждаю в разделке, и это моя вторая победа в гонке за три дня. Конечно, я очень доволен и своей формой и результатами.

Однако преимущество в генеральной классификации очень небольшое. Я считаю, что завтрашний 120-км этап будет зрелищным. Да, будет нелегко, но мы будем защищать майку лидера. На этапе не будут разыгрываться бонусные секунды, а финишировать придётся после долгого спуска, что мне выгодно».

Якоб Фульсанг: «Сегодня я отдал все силы на дистанции. Не могу сказать, что эта разделка мне идеально подходила, она была довольно короткой и взрывной. Я бы предпочёл более протяжённые подъёмы, но сегодня было просто две трудных, но коротких горки в начале и в конце, и быстрый спуск посередине. Жаль, что я не выиграл, потому что сегодня был очень близко к победе. Но завтра у нас есть ещё один очень трудный этап, и как было видно сегодня, у нас сильная команда. Постараемся что-то предпринять на королевском этапе».