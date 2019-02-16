Тим Велленс – победитель 1 этапа Вуэльты Андалусии-2019

Тим Велленс, Якоб Фульсанг, Йон Исагирре о 1-м этапе Вуэльты Андалусии-2019

27-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс одержал победу на 1-м этапе Вуэльты Андалусии. Руты дель Соль-2019. На этапе с финишем в подъём в Алькала-де-лос-Гасулес, том самом, где выиграл этап и взял майку лидера на Вуэльте Андалусии в прошлом году, Тим Велленс атаковал на последних двухстах метрах до финиша, опередив дуэт гонщиков команды Astana Якоба Фульсанга и Йона Исагирре.

Тим Велленс: «Команда сыграла важную роль в сегодняшней победе. Из-за сильного ветра пелотон был растянут в струну весь день. Но мы смогли удержаться впереди. По прошлому году выучили, что мы должны быть на первой позиции на подходе к финальному километру. Так мы и сделали. Некоторые команды попытались создать эшелоны перед последним подъёмом, но у нас не было причин паниковать.

Когда пошёл финальный подъём, я не был уверен, атаковать мне или подождать. В прошлом году было легче, тогда я оставался впереди всего лишь с одним соперником. После того, как я ответил на атаку Исагирре, до самого финиша выдал свой максимум. Опыт прошлого года очень мне помог. Спринтовать на брусчатке, встав с седла, сложно, мне больше подходит спринт, когда я остаюсь в седле. Конечно, на таком финише, как сегодня, это также послужило преимуществом.

Конечно, хочу удержать майку лидера до воскресенья. Разделка сыграет в гонке ключевую роль, но мне она хорошо подходит. Считаю, что внимательнее всего надо будет следить за Исагирре, потому что на Париж-Ницце в прошлом году и на Вуэльте Валенсии в этом году он доказал, что является отличным раздельщиком. Но я тоже работал над своей разделкой, с нетерпением хочу увидеть результаты этой работы. Да, будет королевский этап с финишем в Гранаде, но разделка является более важной для генеральной классификации».

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Якоб Фульсанг: «В первой части финального подъёма был очень сильный встречный ветер. Я шёл на хорошей позиции, смог подвинуться вперёд на середине горы. Я видел атаку Йонеа, попытался сдвинуться в сторону. Но затем атаковал Тим Велленс, было сложно ответить на его рывок. Я немного потерял скорость при подходе к финальному крутому отрезку, но потом смог добрать и финишировал вторым. Так что у меня ещё одно второе место, но в общем могу быть доволен этим этапом. Чувствую себя хорошо, посмотрим, что будет в ближайшие дни».

Йон Исагирре: «Мы хорошо провели гонку, контролировали отрыв вместе с другими командами и были готовы к финалу, где просто выдали максимум. При сильном встречном ветре, который встретил нас на финальном подъёме, атаковать с подножия было невозможно. Но благодаря сильной работе команды мы удержали очень выгодную позицию впереди. За 500 м я попробовал атаковать, но потом Тим Велленс меня обошёл. Сегодня он просто был сильнее. Однако я доволен своим выступлением на этапе. Это всего лишь первый этап гонки, а я финишировал очень близко, всего пять секунд проиграл Велленсу. Конечно, всегда стремишься к победе, но впереди ещё четыре этапа, продолжим борьбу».