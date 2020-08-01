Гран-при Квебека и Монреаля в 2020 году отменены

Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля не будут проводиться в2020 году из-за коронавируса

Классики Мирового тура Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля в этом году не будут проводиться из-за пандемии коронавируса. Согласно пересмотренному календарю они должны были пройти 11 и 13 сентября. Организаторы считают, что в текущей ситуации невозможно гарантировать безопасность и соблюдение всех требований при проведении гонок во время продолжающейся пандемии Covid-19.

Президент организационного комитета Гран-при Квебека и Монреаля Серж Арсеноль (Serge Arsenault): «Мы без устали работали на протяжении последних месяцев, чтобы организовать наши велогонки в соответствии со строгими требованиями безопасности.

Мы стремились предусмотреть различные сценарии развития ситуации, совещались с властями. Сегодня остаётся слишком много нерешённых вопросов. Например, открытие границ, обязательный карантин, разрешение на проведение массовых мероприятий. Мы не имеем права больше откладывать принятие решения, потому что несём ответственность перед многими сторонами, доверяющими нам с 2010 года.

Все усилия, приложенные нами ради соблюдения стандартов качества и безопасности проведения, теперь оказались напрасными. Мы глубоко сожалеем, что вынуждены нажать на «паузу» в наших гонках, которые всего за 10 лет стали важными спортивными событиями международного уровня, собиравшие лучших велогонщиков мира. Однако мы несём ответственность перед гонщиками, командами, болельщиками и нашими партнёрами. Всем болельщикам мы говорим: «Увидимся 10 и 12 сентября 2021 года. До этого берегите себя и своих близких».

Давид Лаппартьен, президент UCI: «Я понимаю почему организаторы Гран-при Квебека и Монреаля приняли такое трудное решение об отмене гонок в 2020 году. Конечно, мы сожалеем, что их не будет в календаре гонок Мирового тура в этом сезоне. Это единственные велогонки такого уровня в Америке. На протяжении последних 10 лет их очень ждут гонщики и все болельщики. Эти классики вносят вклад в популяризацию велоспорта в Канаде. Мы с нетерпением будем ждать их возвращения в 2021 году. Я аплодирую Квебеку и Монреалю за их преданность и поддержку велоспорту, а также благодарю организаторов за их вклад в наш спорт, который мы высоко ценим».