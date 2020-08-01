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Гран-при Квебека и Монреаля в 2020 году отменены

Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля не будут проводиться в2020 году из-за коронавируса

Гран-при Квебека и Монреаля в 2020 году отменены

 

 

   Классики Мирового тура Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля в этом году не будут проводиться из-за пандемии коронавируса. Согласно пересмотренному календарю они должны были пройти 11 и 13 сентября. Организаторы считают, что в текущей ситуации невозможно гарантировать безопасность и соблюдение всех требований при проведении гонок во время продолжающейся пандемии Covid-19.

 

 

  Президент организационного комитета Гран-при Квебека и Монреаля Серж Арсеноль (Serge Arsenault): «Мы без устали работали на протяжении последних месяцев, чтобы организовать наши велогонки в соответствии со строгими требованиями безопасности.

 

  Мы стремились предусмотреть различные сценарии развития ситуации, совещались с властями. Сегодня остаётся слишком много нерешённых вопросов. Например, открытие границ, обязательный карантин, разрешение на проведение массовых мероприятий. Мы не имеем права больше откладывать принятие решения, потому что несём ответственность перед многими сторонами, доверяющими нам с 2010 года.

 

  Все усилия, приложенные нами ради соблюдения стандартов качества и безопасности проведения, теперь оказались напрасными. Мы глубоко сожалеем, что вынуждены нажать на «паузу» в наших гонках, которые всего за 10 лет стали важными спортивными событиями международного уровня, собиравшие лучших велогонщиков мира. Однако мы несём ответственность перед гонщиками, командами, болельщиками и нашими партнёрами. Всем болельщикам мы говорим: «Увидимся 10 и 12 сентября 2021 года. До этого берегите себя и своих близких».

 

  Давид Лаппартьен, президент UCI: «Я понимаю почему организаторы Гран-при Квебека и Монреаля приняли такое трудное решение об отмене гонок в 2020 году. Конечно, мы сожалеем, что их не будет в календаре гонок Мирового тура в этом сезоне. Это единственные велогонки такого уровня в Америке. На протяжении последних 10 лет их очень ждут гонщики и все болельщики. Эти классики вносят вклад в популяризацию велоспорта в Канаде. Мы с нетерпением будем ждать их возвращения в 2021 году. Я аплодирую Квебеку и Монреалю за их преданность и поддержку велоспорту, а также благодарю организаторов за их вклад в наш спорт, который мы высоко ценим».

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Теги к статье: Grands Prix Cyclistes de Quebec Grands Prix Cyclistes de Montreal Гран-при Квебека Гран-при Монреаля классика Мирового тура

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Стоимость «коронавирусного» пр ... (6)
    Earl57-Фото
    А зачем через каждые 2 метра? Толпы болельщиков всегда собираются в одних и тех же местах. Выставят ограждение и оцепление, полиция будет разгонять толпу - только и всего.
  • collega2011
    Стоимость «коронавирусного» пр ... (6)
    collega2011-Фото

    Организаторы считают, что в текущей ситуации невозможно гарантировать безопасность и соблюдение всех требований при проведении гонок во время продолжающейся пандемии Covid-19.

    Это на данный момент сделать просто невозможно.Это реалии дня.

    Болельщики были,есть и будут.Не выставишь же полицейского через 2 метра,чтоб они их шугали. Подъем в гору и все.Тысячи бегущих,орущих и так далее...

  • Sezar
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (6)
    Sezar-Фото
    Этож Бетанкур, возможно все :)).
  • salomon
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (6)
    salomon-Фото
    "непредвиденныe семейные обстоятельства" - это наверняка лишний вес, с которым Бетанкур всегда дружил
  • Earl57
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (6)
    Earl57-Фото
    Сказал, что кто-то из родственников умер.
    По большому счету на Страде Бьенке, Ломбардии и других однодневных гонках от него проку все равно нет. А к Джиро он успеет приехать.
  • Astanaforever
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Халявничает с окончанием контракта. Но кто его возьмет на след.год.?
  • chel
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (6)
    chel-Фото

    Не смог с печки слезть

  • Ice
    Карлос Бетанкур не вернулся в ... (6)
    Ice-Фото

    Не готовился что ли?))) Попахивает откровенным саботажем, как маленький, как будто нет номеров телефона тех, кому можно сообщить. А то как школьник, не выучивший урок.

  • Yuriy 17
    Альберто Контадор о переходе К ... (21)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Meilleur
    С другой стороны, с закатом Фрума новых суперуниверсалов пока не видать.

    А как же победители и призеры гран-туров:

    Т. Дюмулен (чемпион мира в разделке),

    П. Роглич (вице-чемпион мира в разделке)? 

  • Earl57
    Альберто Контадор о переходе К ... (21)
    Earl57-Фото

    Фрум что ли вечный, как горец Маклауд? Всё когда-нибудь заканчивается, и всё бывает в первый раз. И бывало, что Тур выигрывали без помощи разделки. После 90-х годов бывало. В чем смысл этой дискуссии?

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