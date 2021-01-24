14-дневный карантин перед Олимпиадой помешает участию велогонщиков в Тур де Франс-2021?

14-дневный карантин в Японии перед Олимпиадой будет аналогом «пузыря» с возможностями тренировки

Организаторы Олимпийских игр собираются вводить 14-дневную изоляцию для приезжающих в Японию спортсменов. Участники Олимпиады, которая пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года, должны будут сдать тесты на Covid-19 за 72 часа до отлёта в Японию, а по прибытии в страну Восходящего солнца оставаться в «пузыре» с ограничением общения две недели и пройти ещё один тест.

VeloNews сообщает, что спортсменов не будут ограничивать пределами номера гостиницы и разрешат тренироваться.

Однако, требование двухнедельного карантина может нарушить планы велогонщиков, которые собирались принять участие и в Тур де Франс-2021, и в Олимпийских играх в Токио. Мужская групповая велогонка на шоссе назначена на 24 июля, а Тур де Франс-2021 завершится 18 июля.

В числе тех, кому, возможно, придётся пересматривать свой график велогонок, олимпийский чемпион Грег Ван Авермат, чемпион мира Жулиан Алафилипп, победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар и призёр Тур де Франс-2020 Примож Роглич, а также Ваут ван Арт и Матье ван дер Пул.

Йохан Беллеманс (Johan Bellemans), главный врач Олимпийского комитета Бельгии в интервью Sporza сказал: «Мы получили последнюю версию условий участия от организаторов Олимпиады в Токио две недели назад. Там указано, что они будут придерживаться требований 14-дневного карантина для приехавших в Японию участников. Логически такой карантин создаёт трудности спортсменам и в смысле тренировки, а также в том, что пересекается с другими соревнованиями, например, с Тур де Франс, Уимблдоном и NBA».