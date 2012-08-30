- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:05
Олимпийская трасса Токио-2020 групповой велогонки на шоссе
Участникам групповой гонки на Олимпийских играх в Токио в 2020 году придётся иметь дело с одной из самых протяжённых дистанций за последние годы, а также с более чем 5000 м подъёмов. Как сообщают средства массовой информации Японии Yomiuri Online и Kyodonews.net, велогонщики будут подниматься по склону горы Фудзи и финишировать на известной трассе «Формулы-1» - "Фудзи Спидвей".
Предполагается, что протяжённость дистанции для мужской групповой гонки на шоссе составит 266 км, женской – 143 км.
Мужская групповая гонка на шоссе будет стартовать и финишировать на трассе «Формулы-1», затем гонщики должны будут проехать два круга по 45 км, на каждом из которых придётся преодолевать 21-км подъём со средним градиентом в 7%.
Также в мужской гонке участники должны будут проехать ещё один 15-км подъём – вверх по склону Фудзи. Он, вероятнее всего, будет расположен за 36 км до финиша. Таким образом перед финишем гонщикам придётся пройти спуск и равнинную часть, возвращающую их на мототрассу «Фудзи Спидвей».
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