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Олимпийская трасса Токио-2020 групповой велогонки на шоссе

Олимпийская трасса Токио-2020 групповой велогонки на шоссе

 

  Участникам групповой гонки на Олимпийских играх в Токио в 2020 году придётся иметь дело с одной из самых протяжённых дистанций за последние годы, а также с более чем 5000 м подъёмов. Как сообщают средства массовой информации Японии Yomiuri Online и Kyodonews.net, велогонщики будут подниматься по склону горы Фудзи и финишировать на известной трассе «Формулы-1» - "Фудзи Спидвей".

 

 Предполагается, что протяжённость дистанции для мужской групповой гонки на шоссе составит 266 км, женской – 143 км.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мужская групповая гонка на шоссе будет стартовать и финишировать на трассе «Формулы-1», затем гонщики должны будут проехать два круга по 45 км, на каждом из которых придётся преодолевать 21-км подъём со средним градиентом в 7%. 

 

  Также в мужской гонке участники должны будут проехать ещё один 15-км подъём – вверх по склону Фудзи. Он, вероятнее всего, будет расположен за 36 км до финиша. Таким образом перед финишем гонщикам придётся пройти спуск и равнинную часть, возвращающую их на мототрассу «Фудзи Спидвей».

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Теги к статье: велогонка Олимпиада-2020 Токио-2020 велоспорт шоссейный велоспорт

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  1. RVL

    Вчера, 21:20 | Регистрация: 30.08.2012

     Трэш. Но мне такое оч нравится!

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Комментарии

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр об Элиа Вивиани, ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Интересное вью, спасибо.

  • sashaney
    Эусебио Унсуэ: «Думаем над тем ... (6)
    sashaney-Фото
    Ну я же написал: почесать и пр. Многое делается просто для фасада - "липс сервис".
    Ещё можно знаменитую фразу про сарай и надпись тут процитировать.
  • RVL
    Олимпийская трасса Токио-2020 ... (1)
    RVL-Фото

     Трэш. Но мне такое оч нравится!

  • Yuriy 17
    Эусебио Унсуэ: «Думаем над тем ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: sashaney
    Чтобы почесать самолюбие всех и дать остальным поразмяться в остроумии - 3 капитана. Но это не так.

    Эусебио Унсуэ сказал 3 капитана, значит это так.

    Почему мы не должны верить Эусебио Унсуэ?

     

  • Yuriy 17
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (18)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Earl57
    Сам же Фрум и прицепился, сравнивая победы Ван Авермата на Рубэ и Гент-Вевельгеме с Вуэльтой. Сначала сказал, что рейтинг его не волнует, потом начал считать очки и высказывать недовольство.

    Согласен.

    Все эти отговорки Фрума о якобы несправедливом подсчете очков мирового тура бросают тень на него как спортсмена и джентельмена.

    Проиграл Крис здесь, так сумей честно признать свое поражение, воздай должное заслуженной победе соперника.

    Не красят Фрума такие вот высказывания.

     

  • sashaney
    Эусебио Унсуэ: «Думаем над тем ... (6)
    sashaney-Фото

    А может стоит взглянуть на ситуацию по другому? 3 , конечно, сильная цифра. Но Вальверде не претендент на 1-е место на Туре. Ланда - это на будущее и чтобы дать Кинтане наилучший - больший шанс выиграть. Т.е. не претендент тоже. Чтобы почесать самолюбие всех и дать остальным поразмяться в остроумии - 3 капитана. Но это не так.

  • Marodior
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (18)
    Marodior-Фото

    Цитата: RVL
    вероятность выигрыша Фрумом или любым "генералом" ГТ (их всего около 10 на весь мир) гораздо выше вероятности любого классика выиграть Рубэ. А то , что ГВА выиграл 2 классики-это "+" только ему. Раз на  пошло, Фруму надо больше классик ездить, а не ждать пересмотра баллов. Но ведь страшно ехать Рубэ-там можно упасть))) !!!
    и как это 2 классики 500+500 больше вдвое 1 гт 850? это что за математика?

    Ошибка перевода, очевидно, что имелось ввиду просто больше одного ГТ



    Согласен с Фрумом. Классик в велосезоне значительно больше, чем гранд-туров, следовательно возможностей пополнить свой очковый багаж больше, а основные из них состредоточены весной и пролегают плюс-минус по одинаковому рельефу, без затяжных заездов в горы, которые иссушают организм, что потом нужно восстанавливаться по много времени и проводить специальные подготовки на высокогорье. Это не дает возможность проехать столько же гонок сколько у классика, который кстати может поехать на первые спринтерские этапы тура, пополнить там свой очковый багаж, сойти с гонки и поехать на какую-то пареллельно идущую классику. По этой же причине набрав форму к весне, собрав львинну долю очков на них классик уже может не на пике своих возможностей проехать остаток сезона. Это не означает, что он будет ехать спустив рукава, это говорит о том, что генеральщик себя должен подводить на пик формы к гранд туру на котором он планирует занять высокие места и это тоже требует подготовки. Многие со мной не согласятся, но какими бы сложными классики ни были, сложите их вместе, сделайте из них формат многодневки, я имею только те за которые дают очки в копилку WT, все равно ее продолжительность будет меньше любого гранд тура, это к слову о сложности. Относительно количества претендентов, то я считаю их поровну как на гранд туре, так и на классике, по сколько велоспорт это коллективный вид спорта и претендуют тут скорее команды. На гранд тур и на классику реально в современном пелотоне могут претендовать около 5 команд, остальные чаще гоняются за локальными наградами.

  • Earl57
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (18)
    Earl57-Фото

    Цитата: Ayrton
    А чего прицепились то к Париж-Рубэ? Да это гонка не для генеральщиков.
    Но есть и другие классики: ЛБЛ, Амстел, Флеш - можно пытаться там...
    Ну или не возмущаться рейтингам.

    Сам же Фрум и прицепился, сравнивая победы Ван Авермата на Рубэ и Гент-Вевельгеме с Вуэльтой. Сначала сказал, что рейтинг его не волнует, потом начал считать очки и высказывать недовольство.

    Пытался же Фрум и на ЛБЛ и на Амстеле. Не идут у него классики.

  • Николай Степаныч
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (18)
    Николай Степаныч-Фото
    Это гонки разного жанра для спортсменов разной специализации. Ни кому, надеюсь, в голову не придет считать победителя забена на 10 000 м большим чемпионом, чем лучшего на стометровке.
  • Ayrton
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (18)
    Ayrton-Фото

    А чего прицепились то к Париж-Рубэ? Да это гонка не для генеральщиков.

    Но есть и другие классики: ЛБЛ, Амстел, Флеш - можно пытаться там...

    Ну или не возмущаться рейтингам.

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Thierry Hupond (Delko - Marseille-Provence)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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