Олимпийская трасса Токио-2020 групповой велогонки на шоссе

Цитата: RVL

вероятность выигрыша Фрумом или любым "генералом" ГТ (их всего около 10 на весь мир) гораздо выше вероятности любого классика выиграть Рубэ. А то , что ГВА выиграл 2 классики-это "+" только ему. Раз на пошло, Фруму надо больше классик ездить, а не ждать пересмотра баллов. Но ведь страшно ехать Рубэ-там можно упасть))) !!!

и как это 2 классики 500+500 больше вдвое 1 гт 850? это что за математика?



Ошибка перевода, очевидно, что имелось ввиду просто больше одного ГТ

Согласен с Фрумом. Классик в велосезоне значительно больше, чем гранд-туров, следовательно возможностей пополнить свой очковый багаж больше, а основные из них состредоточены весной и пролегают плюс-минус по одинаковому рельефу, без затяжных заездов в горы, которые иссушают организм, что потом нужно восстанавливаться по много времени и проводить специальные подготовки на высокогорье. Это не дает возможность проехать столько же гонок сколько у классика, который кстати может поехать на первые спринтерские этапы тура, пополнить там свой очковый багаж, сойти с гонки и поехать на какую-то пареллельно идущую классику. По этой же причине набрав форму к весне, собрав львинну долю очков на них классик уже может не на пике своих возможностей проехать остаток сезона. Это не означает, что он будет ехать спустив рукава, это говорит о том, что генеральщик себя должен подводить на пик формы к гранд туру на котором он планирует занять высокие места и это тоже требует подготовки. Многие со мной не согласятся, но какими бы сложными классики ни были, сложите их вместе, сделайте из них формат многодневки, я имею только те за которые дают очки в копилку WT, все равно ее продолжительность будет меньше любого гранд тура, это к слову о сложности. Относительно количества претендентов, то я считаю их поровну как на гранд туре, так и на классике, по сколько велоспорт это коллективный вид спорта и претендуют тут скорее команды. На гранд тур и на классику реально в современном пелотоне могут претендовать около 5 команд, остальные чаще гоняются за локальными наградами.