“Виртуальная Вуэльта” стартует 14 ноября 2020 года

ROUVY и Unipublic приглашают всех желающих принять участие в 1-м выпуске Виртуальной Вуэльты

ROUVY, чешская компания, предлагающая приложение и платформу для тренировок на велотренажёре, и Unipublic, организаторы испанского Гранд-тура, проведут первый выпуск «Виртуальной Вуэльты» (La Vuelta Virtual), велогонки, участвовать в которой можно на домашних велотренажёрах. Велолюбители смогут проехать подъёмы четырёх самых тяжёлых горных этапов, входивших в маршрут Вуэльты Испании-2020.

Соревнования начнутся 14 ноября с этапа до Лагуна-Негра, 15 ноября в воскресенье пройдёт этап до Альто-де-Монкальвильо. В субботу 21 ноября пройдёт этап с финишем на Англиру, а завершится виртуальная «Вуэльта» 22 ноября этапом до Альто-де-ла-Коватилья.

В каждый день соревнований в гонке будут принимать участие и профессиональные велогонщики из велокоманд Burgos BH и Caja Rural-Seguros RGA. Этапы будут транслироваться на YouTube-канале Вуэльты Испании, а также в Твиттере и Facebook.

Регистрация участников Виртуальной Вуэльты пройдёт здесь.

Призы:

Первый велогонщик на каждом из этапов получит красную майку в приложении ROUVY App.

Каждый участник, финишировавший в гонке получит награду от партнёров мероприятия, а также призы путём случайной выборки. Призы получат все.

Этапы Виртуальной Вуэльты:

14.11.20. #1 Race | La VUELTA Virtual/Старт в 15:30 (CET)

Mollinos de Duero - La Laguna Negra, 25,7 км, 669 м подъёмов.

15.11.20. #2 Race | La Vuelta Virtual/ Старт в 15:30 (CET)

Panzares - Alto de Moncalvillo, 29.7 км, 1115 м подъёмов.

21. 11 . 20. #3 Race | La Vuelta Virtual/ Старт в 15:30 (CET)

La vega - Alto de l'Angliru, 12,4 км, 1232 м подъёмов.

22. 11. 20. #4 Race | La Vuelta Virtual /Старт в 15:30 (CET)

Baños de Montemayor - Alto de la Covatilla, 37 км, 1611 м подъёмов.