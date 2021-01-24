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“Виртуальная Вуэльта” стартует 14 ноября 2020 года

ROUVY и Unipublic приглашают всех желающих принять участие в 1-м выпуске Виртуальной Вуэльты

 

 

 

  ROUVY,  чешская компания, предлагающая приложение и платформу для тренировок на велотренажёре, и Unipublic, организаторы испанского Гранд-тура, проведут первый выпуск «Виртуальной Вуэльты» (La Vuelta Virtual), велогонки, участвовать в которой можно на домашних велотренажёрах. Велолюбители смогут проехать подъёмы четырёх самых тяжёлых горных этапов, входивших в маршрут Вуэльты Испании-2020.

 

  Соревнования начнутся 14 ноября с этапа до Лагуна-Негра, 15 ноября в воскресенье пройдёт этап до Альто-де-Монкальвильо. В субботу 21 ноября пройдёт этап  с финишем на Англиру, а завершится виртуальная «Вуэльта» 22 ноября этапом до Альто-де-ла-Коватилья.

 

  В каждый день соревнований в гонке будут принимать участие и профессиональные велогонщики из велокоманд Burgos BH и Caja Rural-Seguros RGA. Этапы будут транслироваться на YouTube-канале Вуэльты Испании, а также в Твиттере и Facebook.

 

Регистрация участников Виртуальной Вуэльты пройдёт здесь.

 

Призы:

 

Первый велогонщик на каждом из этапов получит красную майку в приложении ROUVY App.

Каждый участник, финишировавший в гонке получит награду от партнёров мероприятия, а также призы путём случайной выборки. Призы получат все.

 

 

Этапы Виртуальной Вуэльты:

 

 

14.11.20. #1 Race | La VUELTA Virtual/Старт в 15:30 (CET)

Mollinos de Duero - La Laguna Negra, 25,7 км, 669 м подъёмов.

 

15.11.20.  #2 Race | La Vuelta Virtual/ Старт в 15:30 (CET)

Panzares - Alto de Moncalvillo, 29.7 км, 1115 м подъёмов.

 

21. 11 . 20. #3 Race | La Vuelta Virtual/ Старт в 15:30 (CET)

La vega - Alto de l'Angliru, 12,4 км, 1232 м подъёмов.

 

22. 11. 20. #4 Race | La Vuelta Virtual /Старт в 15:30 (CET)

Baños de Montemayor - Alto de la Covatilla, 37 км, 1611 м подъёмов.

 

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Теги к статье: Виртуальная Вуэльта La Vuelta Virtual

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Комментарии

  • Arciv
    Велокоманда Jumbo-Visma: об ит ... (6)
    Arciv-Фото
    Красавцы,наконец! Заслужили!!
  • Ineos
    Ваут ван Арт – лучший спортсме ... (4)
    Ineos-Фото
    В восторге от Арта, Куса и Роана в этом сезоне
  • Earl57
    Дилан Груневеген отстранён от ... (9)
    Earl57-Фото
    Бах на днях на конгрессе UCI выступал. Виртуально, естественно, как и все остальные докладчики. Сказал, в МОК на данный момент отмену ОИ в Токио не рассматривают, стремятся провести во чтобы то ни стало.
  • BlAr
    Лукас Хэмильтон – новый лидер ... (5)
    BlAr-Фото
    Да запросто! А то посмотрел Вуэльту, увидел, что никто на коленях не ползает, и решил - непорядок!
    Потому и с Мерседесом до сих пор контракт не продлил!biggrin
  • litxaa
    Лукас Хэмильтон – новый лидер ... (5)
    litxaa-Фото

    Почудилось что Льюис Хемильтон решил завязать с Ф1 и решил открыть для себя новые горизонтыbiggrin

  • sixpack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (85)
    sixpack-Фото
    **although apparently not until 2022**

    речь идет о том, что Скай якобы запланировала переход Власова в межсезонье 2021-2022, когда контракт Власова с Астаной заканчивается

    в каком качестве там мог бы быть Власов, не факт - зависит от результатов сезона 2021. Инеос, что говорицца, top heavy, но ни про одного из их кэпов нельзя хоть сколь-нибудь уверенно сказать, что в 2021г они поедут (разве что Карапаз). Думаю, что сам переход ну уж совсем не факт
  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (85)
    velodoctor-Фото
    Вот он сложный выбор, за баблом пойти или остаться в Астане и быть капитаном. У Астаны тырят гонщиков постоянно, но чтобы с действующим контрактом, такого еще не было.
  • Серафим
    Дилан Груневеген отстранён от ... (9)
    Серафим-Фото
    Хорошо бы еще, чтобы Олимпиада состоялась. Насколько я понял, переноса больше не будет? Или проведут или отменят совсем.
  • Konstantin41
    Лукас Хэмильтон – новый лидер ... (5)
    Konstantin41-Фото

    Вообще-то Хэмильтон - очень распространённая фамилия в англоязычных странах. Теперь что, каждому Хэмильтону, который захочет пойти в велоспорт, фамилию менять чтоли? Что за бред? Чем они виноваты, что родились с такой фамилией?

  • patar
    Ваут ван Арт – лучший спортсме ... (4)
    patar-Фото
    Еще надо учитывать, что выиграл КДБ? Если мы вообще про того же КДБ говорим...

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