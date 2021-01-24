“Виртуальная Вуэльта” стартует 14 ноября 2020 года

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 19:05
ROUVY и Unipublic приглашают всех желающих принять участие в 1-м выпуске Виртуальной Вуэльты
ROUVY, чешская компания, предлагающая приложение и платформу для тренировок на велотренажёре, и Unipublic, организаторы испанского Гранд-тура, проведут первый выпуск «Виртуальной Вуэльты» (La Vuelta Virtual), велогонки, участвовать в которой можно на домашних велотренажёрах. Велолюбители смогут проехать подъёмы четырёх самых тяжёлых горных этапов, входивших в маршрут Вуэльты Испании-2020.
Соревнования начнутся 14 ноября с этапа до Лагуна-Негра, 15 ноября в воскресенье пройдёт этап до Альто-де-Монкальвильо. В субботу 21 ноября пройдёт этап с финишем на Англиру, а завершится виртуальная «Вуэльта» 22 ноября этапом до Альто-де-ла-Коватилья.
В каждый день соревнований в гонке будут принимать участие и профессиональные велогонщики из велокоманд Burgos BH и Caja Rural-Seguros RGA. Этапы будут транслироваться на YouTube-канале Вуэльты Испании, а также в Твиттере и Facebook.
Регистрация участников Виртуальной Вуэльты пройдёт здесь.
Призы:
Первый велогонщик на каждом из этапов получит красную майку в приложении ROUVY App.
Каждый участник, финишировавший в гонке получит награду от партнёров мероприятия, а также призы путём случайной выборки. Призы получат все.
Этапы Виртуальной Вуэльты:
14.11.20. #1 Race | La VUELTA Virtual/Старт в 15:30 (CET)
Mollinos de Duero - La Laguna Negra, 25,7 км, 669 м подъёмов.
15.11.20. #2 Race | La Vuelta Virtual/ Старт в 15:30 (CET)
Panzares - Alto de Moncalvillo, 29.7 км, 1115 м подъёмов.
21. 11 . 20. #3 Race | La Vuelta Virtual/ Старт в 15:30 (CET)
La vega - Alto de l'Angliru, 12,4 км, 1232 м подъёмов.
22. 11. 20. #4 Race | La Vuelta Virtual /Старт в 15:30 (CET)
Baños de Montemayor - Alto de la Covatilla, 37 км, 1611 м подъёмов.
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