Паскаль Акерманн – победитель Clasica de Almeria-2020

Паскаль Акерманн – двукратный победитель Классики Альмерии

26-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн (Pascal Ackermann) второй год подряд одерживает победу на однодневной испанской гонке категории 1. Pro Классика Альмерии (Clasica de Almeria).

До того, как гонка решилась в финальном спринте, на Классике Альмерии-2020, дистанция которой составила 187 км, уехал отрыв из пяти гонщиков. Но пелотон, возглавляемый командой Bora-hansgrohe добрал беглецов уже за 55 км до финиша, после чего спринтерские команды начали бороться за позиции перед финалом.

На финише Паскаль Акерманн обошёл 32-летнего норвежского гонщика команды UAE Team Emirates Александра Кристоффа и чемпиона Европы в групповой гонке, 31-летнего итальянского гонщика команды Cofidis Элиа Вивиани.

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Паскаль Акерманн: «Очень счастлив взять эту победу, надеюсь, в этом же духе смогу провести весь сезон. Дважды в этом году я финишировал на гонках в Испании вторым (на Trofeo Felanitx и Trofeo Playa de Palma). Поэтому так приятно, наконец, пересечь финишную черту первым.

Из-за ветра гонка была трудной. Мы ожидали, что будет боковой ветер, и поэтому несколько раз пытались порвать пелотон. Некоторые другие команды пытались сделать то же самое. Но мои товарищи по команде сегодня великолепно отработали, выложились ради меня на 100%. Я очень благодарен им за это. В конце мы сделали небольшую ошибку с развозящим поездом. Но я смог пересесть на колесо другого гонщика, знал, что смогу выйти с его колеса и начать свой спринт. И в итоге всё сработало».

Йенс Земке, Жан-Пьер Хейндерикс, спортивные директора команды Bora-hansgrohe: «Здесь сильный состав спринтеров, включая Кристоффа, Вивиани, Кокара, Корта Нильсена, выигравшего гонку три года назад. Ребята отлично работали вместе с командами Cofidis и UAE Team Emirates, удерживая отрыв в пределах трёх минут. Феликс Гроссхартнер взял на себя большую часть работы. Гонка была трудной из-за ветра. Мы старались создать эшелоны, но это не сработало.

Нам не повезло, когда Лукас Пёстльбергер и Руди Зелиг попали в завал, но они оба вернулись в гонку.

В финале на последних 10 км ребята отлично шли вместе и удерживали Паскаля на хорошей позиции. Он начал спринт задолго до финишной черты и к нему близко подошли соперники, но в итоге ему хватило запаса для победы. Снимаем шляпу перед всей командой».

Александр Кристофф (UAE Team Emirates): «Команда отлично отработала. Они всегда были начеку, когда я нуждался в их помощи. Во время разрывов в группе мы всегда находились впереди. В финале ребята вывезли меня на хорошую позицию.

Думаю, на последнем километре я нашёл удобную позицию для спринта, сел на колесо Акерманна на финальных 400 метрах. В итоге я разогнался, но мне понадобилось слишком много времени, чтобы выйти на максимальную скорость, и он успел пересечь финиш первым. Второе место – хороший для меня результат. Я доволен им. На следующей неделе в Альгарве буду бороться за победы».