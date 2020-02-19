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Паскаль Акерманн – победитель Clasica de Almeria-2020

Паскаль Акерманн – двукратный победитель Классики Альмерии

 

 

  26-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн (Pascal Ackermann) второй год подряд одерживает победу на однодневной испанской гонке категории 1. Pro Классика Альмерии (Clasica de Almeria).

 

  До того, как гонка решилась в финальном спринте, на Классике Альмерии-2020, дистанция которой составила 187 км, уехал отрыв из пяти гонщиков. Но пелотон, возглавляемый командой Bora-hansgrohe добрал беглецов уже за 55 км до финиша, после чего спринтерские команды начали бороться за позиции перед финалом.

 

  На финише Паскаль Акерманн обошёл 32-летнего норвежского гонщика команды UAE Team Emirates Александра Кристоффа и чемпиона Европы в групповой гонке, 31-летнего итальянского гонщика команды Cofidis Элиа Вивиани.

 

 

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Паскаль Акерманн: «Очень счастлив взять эту победу, надеюсь, в этом же духе смогу провести весь сезон. Дважды в этом году я финишировал на гонках в Испании вторым (на Trofeo Felanitx и Trofeo Playa de Palma). Поэтому так приятно, наконец, пересечь финишную черту первым.

 

  Из-за ветра гонка была трудной. Мы ожидали, что будет боковой ветер, и поэтому несколько раз пытались порвать пелотон. Некоторые другие команды пытались сделать то же самое. Но мои товарищи по команде сегодня великолепно отработали, выложились ради меня на 100%. Я очень благодарен им за это. В конце мы сделали небольшую ошибку с развозящим поездом. Но я смог пересесть на колесо другого гонщика, знал, что смогу выйти с его колеса и  начать свой спринт. И в итоге всё сработало».

 

  Йенс Земке, Жан-Пьер Хейндерикс, спортивные директора команды Bora-hansgrohe: «Здесь сильный состав спринтеров, включая Кристоффа, Вивиани, Кокара, Корта Нильсена, выигравшего гонку три года назад. Ребята отлично работали вместе с командами Cofidis и UAE Team Emirates, удерживая отрыв в пределах трёх минут. Феликс Гроссхартнер взял на себя большую часть работы. Гонка была трудной из-за ветра. Мы старались создать эшелоны, но это не сработало.

 

  Нам не повезло, когда Лукас Пёстльбергер и Руди Зелиг попали в завал, но они оба вернулись в гонку.

 

  В финале на последних 10 км ребята отлично шли вместе и удерживали Паскаля на хорошей позиции. Он начал спринт задолго до финишной черты и к нему близко подошли соперники, но в итоге ему хватило запаса для победы. Снимаем шляпу перед всей командой».

 

 

  Александр Кристофф (UAE Team Emirates): «Команда отлично отработала. Они всегда были начеку, когда я нуждался в их помощи. Во время разрывов в группе мы всегда находились впереди. В финале ребята вывезли меня на хорошую позицию.

 

  Думаю, на последнем километре я нашёл удобную позицию для спринта, сел на колесо Акерманна на финальных 400 метрах. В итоге я разогнался, но мне понадобилось слишком много времени, чтобы выйти на максимальную скорость, и он успел пересечь финиш первым. Второе место – хороший для меня результат. Я доволен им. На следующей неделе в Альгарве буду бороться за победы».

 

 

Результаты Clasica de Almeria-2020

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Теги к статье: Паскаль Акерманн Pascal Ackermann Bora - hansgrohe Классика Альмерии Clasica de Almeria

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Серхио Игита – победитель Тура ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    EF команда то американская, но по составу (и может даже по духу) точно колумбийская). Весь подиум (на последнем этапе) + половина победных этапов + ГЕНЕРАЛ + разноцветные майки, наверное ещё взяли и первое место в командном зачёте, короче говоря Тур Колумбии 2020 для всех Эдьюкейшенцев удался на славу.

    colom

    Теперь вот хоть половину этого южно-американского успеха им бы повторить на евро-гонках/многодневках

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    veloliveuser-Фото

    даже с вычетом разделки ЕФ сделали Инеос.

    интересно, это заявка на весь сезон?

    а квики провалили гонку - !?

     

    в командах было по 6 гонцов - повлияло ли это на ход гонки? ведь гегемония Инеос состоит в длинной скамейке.

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (11)
    veloliveuser-Фото

    для тех, кто упустил:

    https://www.youtube.com/watch?v=zXjhtQnLKz4



    впервые заметил латвийскую команду с любопытным названием - Amore e Vita.

    кроме названия она чем-нибудь отметилась?

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 5 (2)
    veloliveuser-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=d8kAVCr51Z8

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 4 (6)
    veloliveuser-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=-NBV-sDFFD8

     

  • motte
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    motte-Фото

    Ольга, спасибо!

    Госпожа Удача уже с нибали на Джиро 2020, я ранее ещё говорил об этом

    Второго шанса нибали не даст карапасу, ни в коем случае, иначе это будет трагедией, на ножи, как с рогличем ,он не впряжется более.

  • uran
    Clasica de Almeria-2020 (2)
    uran-Фото
    Спринты в этом году на гранд турах будут изюминкой. Столько высококлассных спринтеров и нет доминатора.
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото
    Пока называют только Халворсена, Ван Гардерена, Кангерта и Хью Карти. Игита, Мартинес и Уран планируют ехать Тур.
  • rude_rider
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    rude_rider-Фото

    а от розовых кто на Джиро то едут?

     

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Спасибо!
    Это фиаско...скай...родной тур берналя.

    Фактически кроме Карапаса Берналя никто не поддерживал. Если Себастьян Энао хоть в отрывы пару раз ездил, то Ривера и Нарваес просто массовка. Весь пелотон едет и они едут. Начинаются атаки, пелотон рвется - они в отвалившейся части. Бассо проехал полтора этапа и сошел. Но с ним всё понятно - он недавно проехал Сан-Хуан и вышел на замену травмированного Сосы. 

    Судя по тому, что я увидела, шансы Карапаса на Джиро выглядят совсем призрачными. И дело даже не в его нынешней форме. Для того чтобы сделать разрыв ему надо уезжать заранее. И сильно заранее, потому что разрыв ему нужен большой. Разделка у него заметно хуже чем у Нибали и Саймона Йейтса. И на 3-х разделках он будет терять время, а не приобретать. Однако одно дело уезжать, когда фавориты смотрят друг на друга, и совсем другое - когда он сам в статусе фаворита. Реагировать соперники будут мгновенно, далеко уехать не дадут.

    Кроме Карапаса в предварительной заявке на Джиро у Инеос Деннис, Геоган Харт, Ганна и Данбар. Деннис вероятнее всего в перерывах между разделками будет просто отдыхать, он тренируется к Токио. С Ганной наверно будет тоже самое. Геоган Харт явно не Ланда, как и Данбар. На три недели их усилий явно не хватит.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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