Ригоберто Уран едет первую велогонку в Европе с августа 2019 года

Ригоберто Уран о 1-м этапе Критериума Дофине-2020

33-летний колумбийский велогонщик команды EF Pro Cycling Ригоберто Уран не выступал в Европе с августа прошлого года. Его последней гонкой была Вуэльта Испании-2019, с которой он сошёл на шестой день из-за падения. Получив тяжёлые травмы, Ригоберто Уран долго восстанавливался.

Он проехал Тур Колумбии-2020 в феврале, но затем сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса. И Критериум Дофине-2020 – первая европейская велогонка для Ригоберто Урана после травмы.

На 1-м этапе он попытался уехать от пелотона, но его атаку быстро нейтрализовали. Несмотря на то, что колумбийский гонщик не сумел побороться за высокие места в финишном спринте, он доволен первым днём выступления.

Ригоберто Уран: «Я так давно не выступал в гонках, что просто в восторге, что вернулся в команду и в соревнования. Моей настоящей последней гонкой можно считать Вуэльту Испании в августе прошлого года.

Конечно, я проехал Тур Колумбии в феврале, но это домашняя гонка, она больше похожа на праздник. А здесь, на Критериуме Дофине стартовали все сильнейшие гонщики мира, которые едут почти как на Тур де Франс. Это совсем другая гонка, поэтому я просто счастлив вернуться.

На финальных километрах я чувствовал хорошо, хотел проверить ситуацию, но финал был трудным, мне не дали уехать. Но я счастлив, что прошёл первый день гонки. Главное, набраться сил перед Тур де Франс. Здесь у нас великолепный состав, мы хотим хорошо выступить.

Сейчас заметна небольшая разница между нами и ребятами, которые уже выступали в гонках в этом сезоне. Так как у них в ногах уже есть несколько дней гонок, они быстрее вернулись в гоночный ритм, поэтому мы немного позади. Но об этом не стоит волноваться, потому что мы мотивированы хорошо выступать. Сегодня мы были впереди, мы также знаем, что, возможно, день или два не сможем быть впереди. Но главное, что мы вернулись».