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Ригоберто Уран едет первую велогонку в Европе с августа 2019 года

Ригоберто Уран о 1-м этапе Критериума Дофине-2020

 

 

  33-летний колумбийский велогонщик команды EF Pro Cycling Ригоберто Уран не выступал в Европе с августа прошлого года. Его последней гонкой была Вуэльта Испании-2019, с которой он сошёл на шестой день из-за падения. Получив тяжёлые травмы, Ригоберто Уран долго восстанавливался.

 

  Он проехал Тур Колумбии-2020 в феврале, но затем сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса. И Критериум Дофине-2020 – первая европейская велогонка для Ригоберто Урана после травмы.

 

  На 1-м этапе он попытался уехать от пелотона, но его атаку быстро нейтрализовали. Несмотря на то, что колумбийский гонщик не сумел побороться за высокие места в финишном спринте, он доволен первым днём выступления.

 

 

 

 

 

  Ригоберто Уран: «Я так давно не выступал в гонках, что просто в восторге, что вернулся в команду и в соревнования. Моей настоящей последней гонкой можно считать Вуэльту Испании в августе прошлого года.

 

  Конечно, я проехал Тур Колумбии в феврале, но это домашняя гонка, она больше похожа на праздник. А здесь, на Критериуме Дофине стартовали все сильнейшие гонщики мира, которые едут почти как на Тур де Франс. Это совсем другая гонка, поэтому я просто счастлив вернуться.

 

  На финальных километрах я чувствовал хорошо, хотел проверить ситуацию, но финал был трудным, мне не дали уехать. Но я счастлив, что прошёл первый день гонки. Главное, набраться сил перед Тур де Франс. Здесь у нас великолепный состав, мы хотим хорошо выступить.

 

  Сейчас заметна небольшая разница между нами и ребятами, которые уже выступали в гонках в этом сезоне. Так как у них в ногах уже есть несколько дней гонок, они быстрее вернулись в гоночный ритм, поэтому мы немного позади. Но об этом не стоит волноваться, потому что мы мотивированы хорошо выступать. Сегодня мы были впереди, мы также знаем, что, возможно, день или два не сможем быть впереди. Но главное, что мы вернулись».

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran EF Education First Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2020 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Швейцария не сможет провести ч ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Опять спринтерский ЧМ !? Не хотелось бы (но кажись так и будет), ведь в Швейцарии должен был пройти настоящий горный вело-мундиаль на шоссе.
    Но может тогда в 2021 состоится сразу 2 ЧМ (как пишут на СайклингНьюс): "Organising committee downplays hypothesis of two Worlds in 2021". При этом Швейцария бы сохранила свое право на организацию и проведения каг бэ "первого" чемпионата мира:

    https://www.rtbf.be/sport/cyclisme/detail_le-report-des-mondiaux-de-cyclisme-d-
    aigle-martigny-en-2021-envisage-mais-peu-probable?id=10547003

  • salomon
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (16)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Висма просто издевается на всеми командами. Хаха.Инеос отпад. Не быть им первыми на Туре. Однозначно. Ладно Фрум бедолага..поломанный весь. Но где ваш хваленный Томас? Просто на Туре будет вопрос стоять кто поднимется на первую ступень из состава Джамбо Висма? Вот и все.
    Не гоните лошадей, уважаемый ! Рановато делить шкуру неубитого медведя!
  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (16)
    SportSpirit-Фото

    Посмотрела внимательно протокол, почти все до первого отставшего - БИГИ! Томас, Квято, Павел - среди них. Фрум и Кастро в 5-ти минутах. Завтра будет знатный отбор на финишной горе. 

     

     

  • Freejazz
    Gran Piemonte-2020 (11)
    Freejazz-Фото
    Посмотрел - согласен с постом Drevegena внизу - Беннет задолго раньше, Улисси - у него всегда финишный рывок был хороший. Я все равно считаю, что у ВДП опыта в таких гонках не хватает. Одной мощи недостаточно. ВДП не идеал - см. чемпионат мира, он просто надежда на сюрприз.
  • HalidS
    Gran Piemonte-2020 (11)
    HalidS-Фото
    Спасибо
  • Meridale
    Критериум Дофине-2020. Этап 1 (16)
    Meridale-Фото

    Дюмулану ещё раскатиться и вообще держитесь все)

     

  • drevgen
    Gran Piemonte-2020 (11)
    drevgen-Фото

    Беннет ушел на подьеме на предпоследнюю гору, гдето за 9 км до финиша, за ним рванул Москон, но горку не потянул, потом ван дер Пул, но горку не потянул. За ним все остальные. А на вершине горки начался дождь, Беннет еще до дождя спустился, разрыв был до 22 секунд, все спускались в дождь. Но на последнем подьеме Беннет почти стал, тут его стали потихоньку добирать, каждый шел индивидуально, но банально не догнали.

  • velodoctor
    Gran Piemonte-2020 (11)
    velodoctor-Фото

    ДБеннет заранее уехал, улиси метров за 150 атаковал, и сразу отъехал, власов раскатывал сокомандника но тот не потянул совсем спринт, в итоге россиянин на последних метрах его обошел. 

  • drevgen
    Gran Piemonte-2020 (11)
    drevgen-Фото

    Унихкороновирус.

  • Earl57
    Gran Piemonte-2020 (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Я не смотрел, но думаю просто он рывок проспал, как на Милан-СанРемо. Для этого одного велокросса, где все один-на-один, недостаточно -нужен шоссейный опыт, как из пачки вовремя прыгнуть в нужный отрыв. Остальных он как раз на рывке объехал.

    Улисси то на финише из той же группы рванул, где он с Матье ехал. А с ним что?

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