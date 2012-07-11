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Дилан Груневеген: «Не могу выразить словами, насколько мне жаль»

Дилан Груневеген и менеджер команды Jumbo-Visma об инциденте во время спринта на 1-м этапе Тура Польши-2020

 

Дилан Груневеген: «Не могу выразить словами, насколько мне жаль»

 

 

 

  Дилан Груневеген сожалеет, что стал причиной большого завала и травм гонщиков на 1-м этапе Тура Польши-2020. 27-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma, вытолкнувший во время спринта своего соперника Фабио Якобсена (Deceuninck-Quick Step) на ограждения, был дисквалифицирован. 

 

  Дилан Груневеген: «То, что случилось вчера, ужасно. Не могу подобрать слов, чтобы выразить, насколько мне жаль, что так произошло с Фабио и другим, кто упал или пострадал. Сейчас самое главное – здоровье Фабио. Постоянно о нём думаю».

 

  Ричард Плюгге, менеджер команды Jumbo-Visma: «Мы с Мерейном Зееманом сегодня днём зашли в больницу, где Дилану сделали операцию на сломанной ключице. Дилан чувствует себя ужасно, произошедшее нанесло ему очень сильный удар. И для него самое главное сейчас – выздоровление Фабио и других гонщиков, пострадавших в ужасном падении. Скоро мы поговорим с ним о деталях инцидента. Сейчас наши мысли с жертвами. Всем сердцем надеемся на их полное восстановление».

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma

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  1. Имя: Илмарс

    salomon

    Сегодня, 17:50 | Регистрация: 11.07.2012

    Груневеген : "Не могу подобрать слов, чтобы выразить, насколько мне жаль, что так произошло с Фабио..." Это типа извинения , или что ???

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Комментарии

  • Pilot_by
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    Pilot_by-Фото
    Да, на втором была. Сам пропустил. В 19-30

    Да, на втором была, сам пропустил. В 19-30 будет повтор
  • Earl57
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: GTX
    На Евроспорте трансляция была?

    На 2-м Евроспорте

     

  • Pilot_by
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    Pilot_by-Фото
    Не было.
  • salomon
    Дилан Груневеген: «Не могу выр ... (1)
    salomon-Фото
    Груневеген : "Не могу подобрать слов, чтобы выразить, насколько мне жаль, что так произошло с Фабио..." Это типа извинения , или что ???
  • GTX
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    GTX-Фото
    На Евроспорте трансляция была?
  • Earl57
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: levonardo
    Для Астаны теперь главный вопрос-форма Лопеза. Хватит ли ему время до Тура, ведь там рубка с первых этапов пойдет .

    Курдюков сказал, что Власов Джиро едет вместе с Фульсангом. Он у Саши интервью брал, Власов сам говорил про Джиро.

  • levonardo
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    levonardo-Фото
    Для Астаны теперь главный вопрос-форма Лопеза. Хватит ли ему время до Тура, ведь там рубка с первых этапов пойдет .
  • almaty1991
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    almaty1991-Фото

    Это я удачно вернулся на сайт. Соскучился по гонкам ужасно. Александр, молодец! Алга Астана!

  • Бакеша
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    Бакеша-Фото
    С победой Александр! Ттт, начала рестарта для Астаны складывается неплохо!
  • Earl57
    Mont Ventoux Denivele Challeng ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: kwwk

    Порт удивил, форма есть, осталось отбросить невезение.

    Ричи с Элисондом хорошо сработались похоже. 

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