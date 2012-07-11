Дилан Груневеген: «Не могу выразить словами, насколько мне жаль»

Дилан Груневеген и менеджер команды Jumbo-Visma об инциденте во время спринта на 1-м этапе Тура Польши-2020

Дилан Груневеген сожалеет, что стал причиной большого завала и травм гонщиков на 1-м этапе Тура Польши-2020. 27-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma, вытолкнувший во время спринта своего соперника Фабио Якобсена (Deceuninck-Quick Step) на ограждения, был дисквалифицирован.

Дилан Груневеген: «То, что случилось вчера, ужасно. Не могу подобрать слов, чтобы выразить, насколько мне жаль, что так произошло с Фабио и другим, кто упал или пострадал. Сейчас самое главное – здоровье Фабио. Постоянно о нём думаю».

Ричард Плюгге, менеджер команды Jumbo-Visma: «Мы с Мерейном Зееманом сегодня днём зашли в больницу, где Дилану сделали операцию на сломанной ключице. Дилан чувствует себя ужасно, произошедшее нанесло ему очень сильный удар. И для него самое главное сейчас – выздоровление Фабио и других гонщиков, пострадавших в ужасном падении. Скоро мы поговорим с ним о деталях инцидента. Сейчас наши мысли с жертвами. Всем сердцем надеемся на их полное восстановление».