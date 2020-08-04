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Гран Триттико Ломбардо. Горка Исагирре и Алекс Аранбуру приносят «Астане» двойную победу

Гран Триттико Ломбардо. Горка Исагирре и Алекс Аранбуру приносят «Астане» двойную победу

 

 

  Казахстанская команда «Астана Про Тим» отпраздновала двойную победу на однодневной итальянской гонке «Гран Триттико Ломбардо», которая прошла сегодня в окрестностях Варезе. Горка Исагирре атаковал на одном из подъемов и, в итоге, одержал сольную победу. Алекс Аранбуру выиграл спринт из группы преследователей, заняв второе призовое место.

 

Тройку призеров замкнулОлимпийский чемпион Грег Ван Авермат.

 

 

Гран Триттико Ломбардо. Горка Исагирре и Алекс Аранбуру приносят «Астане» двойную победу

 

 Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

 

- Если это не самый лучший день в моей карьере, то, безусловно, один из запоминающихся. Очень трудная и мокрая гонка, было непросто. Вместе с Алексом Аранбуру мы отобрались в небольшую группу лидеров. Мне удалось атаковать на предпоследнем подъеме, так что я приехал на финиш один, ну а Алекс занял второе место вслед за мной. Думаю, что вся команда сегодня выступила великолепно, все рады нашему результату. Каждый из товарищей проделал отличную работу, к сожалению, некоторые из ребят упали, но, обошлось без травм. Я очень рад одержать победу после такого напряженного дня, ну, и конечно, после такого большого перерыва без гонок. Хотел бы сказать спасибо всей команде, а также, нашим спонсорам и главному партнеру «Самрук-Казына», которые продолжали и продолжают поддерживать нас в этот непростой период, - сказал Горка Исагирре.

 

 После старта в Леньяно, который прошел при хорошей погоде, все резко изменилось, и большая часть 199-километровой гонки прошла под проливным дождем. На мокрой и скользкой дороге было достаточно много падений, среди упавших оказались и гонщики «Астана Про Тим»: чемпион Казахстана Алексей Луценко и Давиде Мартинелли. К счастью, оба смогли продолжить гонку. На финальных кругах в Варезе первоначальный отрыв из пяти человек был нейтрализован. После этого последовало много атак, и, в итоге впереди оказалась небольшая группа лидеров, в числе которых оказались Горка Исагирре и Алекс Аранбуру. Атака на предпоследнем подъеме принесла Исагирре победу в гонке.

 

- Так как в группе нас было двое с Алексом, я решил воспользоваться моментом и атаковал. Я знал, что на спуске соперникам вряд ли удастся догнать меня. У них был единственный шанс вернуться на последнем холме, но я сумел удержать преимущество. Я, как и все остальные, очень рад возобновить гонки. Я открыл сезон на «Страде Бьянке», а сегодня команда дала мне шанс проявить себя, и я сумел оправдать доверие. Я очень доволен победой, - добавил Горка Исагирре.

 

Алекс Аранбуру, проведший отличную гонку, сумел выиграть спринт у соперников, заняв второе место.

 

- Вместе с Горкой мы начали заниматься велоспортом в одном велоклубе в Стране Басков, поэтому для меня, это особенное чувство разделить этот успех и подиум вместе с ним. После его атаки, я остался в группе, чтобы контролировать ситуацию, но соперникам так и не удалось закрыть просвет. Я сохранил немного сил на спринт, который удалось выиграть, финишировав вторым. Мы обязательно отпразднуем сегодня наш успех вместе со всей командой! – сказал Алекс Аранбуру.

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Горка Исагирре Алекс Аранбуру Gran Trittico Lombardo Astana

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