Команда «Астана Про Тим» выигрывает виртуальную велогонку «Джиро д’Италия-2020»

Сегодня, 9 мая, в День 75-летия Великой Победы казахстанская команда «Астана Про Тим» успешно завершила свое выступление на первой виртуальной многодневной гонке «Джиро д’Италия-2020», одержав итоговую победу в генеральной классификации.

По итогам 7-ми дней соревнования, проводившегося на базе онлайн платформы «Джиро» с использованием велостанков, на счету гонщиков «Астана Про Тим» 2 победы на этапах (чемпион Казахстана Алексей Луценко выиграл первый этап, а Якоб Фульсанг стал победителем 6-го этапа), три вторых и три третьих места. Казахстанская команда проехала дистанцию всех 7-ми этапов за 12 часов 23 минуты и 15 секунд.

В связи с пандемией COVID-19 и ограничениями, введенными в большинстве стран мира, организаторы «Джиро д’Италия» в ожидании возобновления реальных велогонок приняли решение провести виртуальную многодневку в период с 18 апреля по 9 мая (каждую неделю проводилось по два этапа, в среду и субботу). Результаты отдельных гонщиков на каждом из этапов шли в общий командный зачет.

В маршрут виртуальной гонки были включены финальные отрезки реальных этапов итальянского Гранд-тура 2020 года, которые должны войти в дистанцию супермногодневки этой осенью. Виртуальная гонка стартовала в Торторето, а финишировала индивидуальной гонкой в Милане.

Казахстанец Алексей Луценко стал победителем первого этапа, преодолев 32.1 км за 44 минуты и 41 секунду. Его товарищ по команде Давиде Мартинелли занял третье место. Этот результат сразу же принес «Астане» виртуальную розовую майку и лидерство в общем зачете.

На втором этапе на маршруте в городе Чезенатико Омар Фраиле занял второе место, в то время как другой гонщик «Астана Про Тим» Уго Уль стал шестым.

Третий этап (26.9 км в Монте ди Рагонья) вновь принес команде «Астана Про Тим» призовое место: Давиде Мартинелли стал третьим, а молодой казахстанский гонщик Евгений Гидич занял 10-е место.

В среду, 29 апреля прошел четвертый этап виртуальной «Джиро» с финишем на вершине сложного подъема Мадонна ди Кампильо. После дистанции в 25.9 км Горка Исагирре финишировал вторым, а его товарищ по команде «Астана Про Тим» Алекс Аранбуру стал десятым.

Якоб Фульсанг и Йон Исагирре упрочили позиции «Астана Про Тим» в качестве лидера общего зачета по итогам 5-го горного этапа (30 км до вершины подъема в Лаги ди Канкано). Якоб Фульсанг провел мощную гонку и занял второе место, уступив победителю всего 39 секунд. Йон Исагирре занял 6-е место.

Предпоследний этап стал победным для казахстанской команды: Якоб Фульсанг одержал победу в Сестриере, а чемпион Казахстана Алексей Луценко на этот раз занял третье призовое место. Этот мощный результат фактически гарантировал победу в общем зачете за один этап до финиша соревнований в Милане: преимущество «Астана Про Тим» в генеральной классификации после 6-го этапа составляло 48 минут 26 секунд.

Сегодня, 9 мая, в рамках последнего, 7-го этапа на виртуальной «Джиро д’Италия» прошла индивидуальная гонка на 15 км в Милане. Представлявшие команду «Астана Про Тим» Давиде Мартинелли и Мануэле Боаро заняли четвертое и пятое места, соответственно.

Этого результата более чем хватило для того, чтобы «Астана Про Тим» официально оформила свою итоговую победу в первой виртуальной «Джиро д’Италия», выиграв 49 минут 57 секунд у команды Jumbo-Visma и 1 час, 1 минуту и 25 секунд у команды Androni Giocattoli-Sidermec.

- Мы очень рады выиграть общий зачет, даже если это была виртуальная гонка. Мы получили розовую майку уже после первого этапа, и нам удалось сохранить ее вплоть до финального этапа, так что это здорово! Конечно, это полностью отличается от гонок на шоссе и настоящей «Джиро». Этапы могут казаться достаточно короткими, но гонки получились крайне интенсивными, для меня лично это была прекрасная тренировка.

Конечно, я буду включать подобные тренировки в свою будущую программу, тем не менее, я все же предпочитаю тренироваться и выступать на шоссе. В любом случае, это была отличная возможность и провести интенсивные тренировки, и продемонстрировать наши командные цвета и спонсоров, которые продолжают поддерживать нас в эти непростые времена.

Мы хорошо поработали все вместе, как единая команда, получали поддержку от товарищей и тренеров в нашей группе в WhatsApp, мотивировали друг друга. Это был интересный опыт, организаторы провели потрясающую работу, ну а мы были рады принести эту победу нашему генеральному партнеру «Самрук-Казына», всем спонсорам и нашим болельщикам по всему миру, - сказал Якоб Фульсанг.

- Здорово выиграть виртуальную «Джиро». Несмотря на то, что гонка была виртуальной, она получилась достаточно сложной. На бумаге этапы были короткими, но по факту оказались напряженными и изматывающими. Наши ребята выложились на 100%, мы прекрасно отработали вместе и отнеслись к нашему участию со всей серьезностью.

Мы рады, что на этой платформе мы смогли обеспечить нашим спонсорам и партнерам определенную рекламу. Мы благодарны генеральному партнеру «Самрук-Казына», а также всем остальным спонсорам, которые поддерживают нас в это трудное время, которое мы все переживаем прямо сейчас. Так или иначе, виртуальная гонка оказалась замечательной возможностью продемонстрировать наших спонсоров и позволила гонщикам вновь ощутить вкус гонки. Хотел бы также отметить организаторов «Джиро д’Италия», которые провели соревнования на самом высоком уровне, - сказал спортивный менеджер команды «Астана Про Тим» Дмитрий Фофонов.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM