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Команда «Астана Про Тим» выигрывает виртуальную велогонку «Джиро д’Италия-2020»

Команда «Астана Про Тим» выигрывает виртуальную велогонку «Джиро д’Италия-2020»

 

  Сегодня, 9 мая, в День 75-летия Великой Победы казахстанская команда «Астана Про Тим» успешно завершила свое выступление на первой виртуальной многодневной гонке «Джиро д’Италия-2020», одержав итоговую победу в генеральной классификации.

 

  По итогам 7-ми дней соревнования, проводившегося на базе онлайн платформы «Джиро» с использованием велостанков, на счету гонщиков «Астана Про Тим» 2 победы на этапах (чемпион Казахстана Алексей Луценко выиграл первый этап, а Якоб Фульсанг стал победителем 6-го этапа), три вторых и три третьих места. Казахстанская команда проехала дистанцию всех 7-ми этапов за 12 часов 23 минуты и 15 секунд.

 

  В связи с пандемией COVID-19 и ограничениями, введенными в большинстве стран мира, организаторы «Джиро д’Италия» в ожидании возобновления реальных велогонок приняли решение провести виртуальную многодневку в период с 18 апреля по 9 мая (каждую неделю проводилось по два этапа, в среду и субботу). Результаты отдельных гонщиков на каждом из этапов шли в общий командный зачет.

 

  В маршрут виртуальной гонки были включены финальные отрезки реальных этапов итальянского Гранд-тура 2020 года, которые должны войти в дистанцию супермногодневки этой осенью. Виртуальная гонка стартовала в Торторето, а финишировала индивидуальной гонкой в Милане.

 

  Казахстанец Алексей Луценко стал победителем первого этапа, преодолев 32.1 км за 44 минуты и 41 секунду. Его товарищ по команде Давиде Мартинелли занял третье место. Этот результат сразу же принес «Астане» виртуальную розовую майку и лидерство в общем зачете.

 

  На втором этапе на маршруте в городе Чезенатико Омар Фраиле занял второе место, в то время как другой гонщик «Астана Про Тим» Уго Уль стал шестым.

 

  Третий этап (26.9 км в Монте ди Рагонья) вновь принес команде «Астана Про Тим» призовое место: Давиде Мартинелли стал третьим, а молодой казахстанский гонщик Евгений Гидич занял 10-е место.

 

  В среду, 29 апреля прошел четвертый этап виртуальной «Джиро» с финишем на вершине сложного подъема Мадонна ди Кампильо. После дистанции в 25.9 км Горка Исагирре финишировал вторым, а его товарищ по команде «Астана Про Тим» Алекс Аранбуру стал десятым.

 

  Якоб Фульсанг и Йон Исагирре упрочили позиции «Астана Про Тим» в качестве лидера общего зачета по итогам 5-го горного этапа (30 км до вершины подъема в Лаги ди Канкано). Якоб Фульсанг провел мощную гонку и занял второе место, уступив победителю всего 39 секунд. Йон Исагирре занял 6-е место.

 

  Предпоследний этап стал победным для казахстанской команды: Якоб Фульсанг одержал победу в Сестриере, а чемпион Казахстана Алексей Луценко на этот раз занял третье призовое место. Этот мощный результат фактически гарантировал победу в общем зачете за один этап до финиша соревнований в Милане: преимущество «Астана Про Тим» в генеральной классификации после 6-го этапа составляло 48 минут 26 секунд.

 

  Сегодня, 9 мая, в рамках последнего, 7-го этапа на виртуальной «Джиро д’Италия» прошла индивидуальная гонка на 15 км в Милане. Представлявшие команду «Астана Про Тим» Давиде Мартинелли и Мануэле Боаро заняли четвертое и пятое места, соответственно.

 

Этого результата более чем хватило для того, чтобы «Астана Про Тим» официально оформила свою итоговую победу в первой виртуальной «Джиро д’Италия», выиграв 49 минут 57 секунд у команды Jumbo-Visma и 1 час, 1 минуту и 25 секунд у команды Androni Giocattoli-Sidermec.

 

 

 

- Мы очень рады выиграть общий зачет, даже если это была виртуальная гонка. Мы получили розовую майку уже после первого этапа, и нам удалось сохранить ее вплоть до финального этапа, так что это здорово! Конечно, это полностью отличается от гонок на шоссе и настоящей «Джиро». Этапы могут казаться достаточно короткими, но гонки получились крайне интенсивными, для меня лично это была прекрасная тренировка.

 

  Конечно, я буду включать подобные тренировки в свою будущую программу, тем не менее, я все же предпочитаю тренироваться и выступать на шоссе. В любом случае, это была отличная возможность и провести интенсивные тренировки, и продемонстрировать наши командные цвета и спонсоров, которые продолжают поддерживать нас в эти непростые времена.

 

  Мы хорошо поработали все вместе, как единая команда, получали поддержку от товарищей и тренеров в нашей группе в WhatsApp, мотивировали друг друга. Это был интересный опыт, организаторы провели потрясающую работу, ну а мы были рады принести эту победу нашему генеральному партнеру «Самрук-Казына», всем спонсорам и нашим болельщикам по всему миру, - сказал Якоб Фульсанг. 

 

- Здорово выиграть виртуальную «Джиро». Несмотря на то, что гонка была виртуальной, она получилась достаточно сложной. На бумаге этапы были короткими, но по факту оказались напряженными и изматывающими. Наши ребята выложились на 100%, мы прекрасно отработали вместе и отнеслись к нашему участию со всей серьезностью.

 

  Мы рады, что на этой платформе мы смогли обеспечить нашим спонсорам и партнерам определенную рекламу. Мы благодарны генеральному партнеру «Самрук-Казына», а также всем остальным спонсорам, которые поддерживают нас в это трудное время, которое мы все переживаем прямо сейчас. Так или иначе, виртуальная гонка оказалась замечательной возможностью продемонстрировать наших спонсоров и позволила гонщикам вновь ощутить вкус гонки. Хотел бы также отметить организаторов «Джиро д’Италия», которые провели соревнования на самом высоком уровне, - сказал спортивный менеджер команды «Астана Про Тим» Дмитрий Фофонов.

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: виртуальная велогонка Джиро д'Италия Astana Pro Team

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Комментарии

  • RS
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (7)
    RS-Фото
    почти в тему: https://music.yandex.ru/album/10339748/track/64393021
  • RVL
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    RVL-Фото
    Да, есть у них классическая версия рам
    Выглядит обалденно. Ролекс велосипедный
  • Серафим
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    Серафим-Фото
    Кстати, раз уж о Кольнаго зашла речь. Узнал, что до сих пор можно под заказ купить Мастер Олимпик. На Кольнаго не свернули производство стальных рам.
    Но эта сталь (сталь, Карл!) стоит иного карбона.
    Пожестче, ИМХО, чем рама Мехико Сухорученкова, но легкая и неубиваемая.
  • Nesh
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (7)
    Nesh-Фото

    Уже докозали что вирус был в Европе  в середине ноября, и как то жили нормально без карантина(просто никто никому не делал тестов). Карантин ничего не дает, как люди ходили толпами по улица так и щас ходят. Просто это нужно пережит как вспышку грипа(от него смертность выше и никто корантин не вводит). Просто комуто выгодно развалить экономики определённых стран.

  • Sezar
    Тадей Погачар продлил контракт ... (4)
    Sezar-Фото

    Так статистики нет с марта, какие ставки?

    Понятно, что вуэльтообразный маршрут Тура ему идеально подходит. Очевидно, что это явление оччень серьезное, какой там Ару. И время для прогресса вагон. Думаю, что по своему потенциалу он круче чем Фрум, Дюмолан, Томас, Роглич и Кинтана. Я не исключаю его заезда на подиум Тура уже в этом году. Если он, конечно, поедет на результвт, а не типа помогать Ару.

  • close2you
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (7)
    close2you-Фото
    Цитата: VeloVelo
    "Урежут осетра" - интересный оборот.
    Как филолог филолога спрашиваю - Откуда взяли, колитесь? ;)
    Явно в море ходил, или служил в свое время ))

    Цитата: VeloVelo
    "Урежут осетра" - интересный оборот.
    Как филолог филолога спрашиваю - Откуда взяли, колитесь? ;)
    Ещё морские регионы используют такие выражения часто, "гуляем, брат с моря пришёл" ну и подобная тематика ))
  • Серафим
    У компании Colnago новый владе ... (17)
    Серафим-Фото

     А я всегда при названии Кольнаго вспоминаю СССРовские велосипеды у сборников. И не только сборников, пересесть на "Кольнаго" мечтал каждый состоявшийся спортсмен. Эстонцы, правда, на чем-то другом ездили, но тоже не ХВЗ.

      Пытались посадить в 80 сборную для престижа на воронцовские велики, но недолго мучалась старушка. Оранжевый Кольнаго Сухорученкова запал в память навсегда.

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр: «Если в этом го ... (7)
    VeloVelo-Фото

    "Урежут осетра" - интересный оборот.
    Как филолог филолога спрашиваю - Откуда взяли, колитесь? ;)

  • RVL
    Тадей Погачар продлил контракт ... (4)
    RVL-Фото
    А что с Ару? Или с Погачаром ?....на данный момент...ну на Ремко верно ставят и на пару "Ванов"..Фрумм? ...ваши ставки на коэффы как аналитика
  • Camel
    Тадей Погачар продлил контракт ... (4)
    Camel-Фото

    Размах, однако! На Ару тоже ставили чуть ли не "ва-банк". И чем кончилось?

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